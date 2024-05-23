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Новости Война
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Оккупанты ударили КАБами по Харькову и Дергачам (обновлено)

Росіяни знову обстрілюють Харків

Российские оккупационные войска снова наносят удары по Харькову.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Мэр Терехов заявил, что город - снова под ударом рашистов.

Впоследствии глава ОВА добавил, что оккупанты ударили КАБами по Харькову и Дергачам.

Напомним, 23 мая российские оккупанты атаковали Харьков, в результате чего известно о 7 погибших и 16 раненых.

Смотрите: Обстрел Харькова. Телефонный звонок, на который никогда уже не будет ответа. ВИДЕО

Автор: 

обстрел (27016) Харьков (7463)


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Це буде тепер постійно щоденно, щогодинно доти, доки не будуть удари у відповідь по Білгорода.
Щоб припинити обстріли Харкова треба відповідати відразу ж по Білгороду.
Але судячи з усього, зелені провладні покидьки не хочуть припинення обстрілів Харкова.
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23.05.2024 14:08 Ответить
да! і це треба було робити з лютого 2022, коли у бидлаРУ ще іноді були думки в головах. зараз там тільки телевізор.
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23.05.2024 14:12 Ответить
А якщо після обстрілу Білгорода обстріли не припиняться, а стане значно гірше, то хто відповість - ТИ?
Чи знов зелені провладні покидьки?
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23.05.2024 14:17 Ответить
"Значно гірше" це як?
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23.05.2024 14:23 Ответить
А зачем ЦН постит постоянно высеры Боневиика? И так больно, так еще и циничные крокодильи сопли, пипец, хоть это прекратите уже!!
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23.05.2024 14:17 Ответить
Потужний Кабиздох, чому по тобі не стріляли, коли ти був у Харкові?
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23.05.2024 14:22 Ответить
Ворог свідомо знищує Харків ,ця здичавіла орда вміє лише убивати і руйнувати що б ви виздихали кацапські варвари ту біду яку ви принесли на нашу землю хай повернется вам в стократному розмірі ,смерть терористу світовому злочинцю путіну і його нациській злочиній кліці ,а ти часом світова спільнота мовчить ,"українська" влада безпорадна ,а ворог чинить геноцид.
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23.05.2024 15:02 Ответить
коли яник укладав Харківські угоди, жодна з цих падл не вийшла на майдан, їх усе влаштовувало... а зараз ниють...
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23.05.2024 15:19 Ответить
 
 