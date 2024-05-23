Оккупанты ударили КАБами по Харькову и Дергачам (обновлено)
Российские оккупационные войска снова наносят удары по Харькову.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
Мэр Терехов заявил, что город - снова под ударом рашистов.
Впоследствии глава ОВА добавил, что оккупанты ударили КАБами по Харькову и Дергачам.
Напомним, 23 мая российские оккупанты атаковали Харьков, в результате чего известно о 7 погибших и 16 раненых.
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Щоб припинити обстріли Харкова треба відповідати відразу ж по Білгороду.
Але судячи з усього, зелені провладні покидьки не хочуть припинення обстрілів Харкова.
Чи знов зелені провладні покидьки?