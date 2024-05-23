Обстрел Харькова. Телефонный звонок, на который уже никогда не будет ответа. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись с места удара оккупантов по Харькову, на которой рингтон телефонного вызова звучит из черного пакета с погибшим.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вероятно, к погибшему отчаянно пытается дозвониться кто-то из близких.

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Удар РФ по Харькову

23 мая российские оккупанты нанесли удар по Харькову. Известно, что 7 человек погибли, 16 получили ранения

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