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Новости Война
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Зеленский об ударе по Харькову: Украина лишена достаточного количества ПВО. Это не наша слабость, а мира. ФОТО

Володимир Зеленський

Президент Владимир Зеленский прокомментировал удар российских оккупантов по Харькову и Люботину.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Наслідки обстрілу Харкова 23 травня

"Чрезвычайно жестокая российская атака на Харьков и Люботин: по предварительным данным, сразу 15 ракет. К сожалению, есть убитые и пострадавшие. Экстренные службы уже на местах попаданий, и каждому пострадавшему будет оказана необходимая помощь.

Российские террористы пользуются тем, что Украина до сих пор лишена достаточной защиты ПВО и надежной возможности уничтожать пусковые установки террористов именно там, где они расположены, - вблизи наших границ. И это слабость - не наша слабость, а мира, который уже третий год не решается обращаться с террористами именно так, как они этого заслуживают", - говорится в сообщении.

Наслідки обстрілу Харкова 23 травня

По словам Зеленского, нужно больше решимости от лидеров мира.

Удар РФ по Харькову

23 мая российские оккупанты нанесли удар по Харькову. Известно, что 6 человек погибли, 11 получили ранения

Также читайте: Рашисты из артиллерии атаковали Малую Токмачку в Запорожской области: Погиб 74-летний мужчина

Автор: 

Зеленский Владимир (20271) обстрел (27016) Харьков (7463)


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Топ комментарии
+54
Світу? А чим ви займалися до 24.02.2022?
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23.05.2024 12:47
+47
Знімали міни, смажили шашлики, ***, на піаніно грали
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23.05.2024 12:52
+34
В бюджеті вкрадено десятки мільярдів. "Це не ми вкрали, це світ". Й"бане дно.
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23.05.2024 12:50
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Світу? А чим ви займалися до 24.02.2022?
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23.05.2024 12:47 Ответить
Знімали міни, смажили шашлики, ***, на піаніно грали
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23.05.2024 12:52 Ответить
Як що шашлик маринував , та дивився в очко ****
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23.05.2024 12:53 Ответить
Я чим вони займалися після 24.02.2022? Якби не партнери, вони би країну віддали, як прописав в Стамбулі Арахамія
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23.05.2024 13:06 Ответить
Умєров теж там був, а зараз він цілий міністр оборони...
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23.05.2024 13:10 Ответить
знаю що доживу до тієї пори коли це гнусяве чмо повішаємо на "йолці" на Майдані....
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23.05.2024 15:38 Ответить
Більшу частину червня верховний головнокомандувач ЗСУ Зеленський планує провести поза межами України,

спостерігаючи звідти , як град російських мін на голови його виборців в Харкові доводить,

що вони певно були не праві у своєму виборі.

Заходи, які планує відвідати Зеленський починаються зі святкування дня висадки союзників в Нормандії
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23.05.2024 12:47 Ответить
"...спостерігаючи звідти , як град російських мін на голови його виборців в Харкові..."
Там виборці Гепи-Допи. "За Зє" вони прогаласували тільки тому, що їх (Гепи та Допи) не було в бюлетенях. І ще за "Лішбинєпарашенко".
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23.05.2024 12:58 Ответить
Гепадопа, зе і "лішбинепарашена" - це одні і ті ж виборці.
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23.05.2024 14:30 Ответить
Бажаю тобі здохнути у страшних муках,курва **********
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23.05.2024 12:48 Ответить
Вже Захід винен? Сили немає бачити його брехливу, нахабну, нелегетимну морду. Та й ще без аналізу сечі.
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23.05.2024 12:56 Ответить
У меня тоже нет мочи все это переносисить. Дурбентий уже мочит , шо попало, как шлепер.
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23.05.2024 13:08 Ответить
Золоті слова, прямо в очко
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23.05.2024 13:21 Ответить
Украіна в вогні - кожнии день нас знищують
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23.05.2024 12:48 Ответить
Ублюдок, знову прогнусавив лайно.... Як завжди
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23.05.2024 12:49 Ответить
Радбез ООН вже скликали? Ні? А чому?
Звісно, можна постійно твердити, що це імпотентна організація.
Але якщо ми там присутні, то ДЛЯ ЧОГО???
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23.05.2024 12:49 Ответить
В бюджеті вкрадено десятки мільярдів. "Це не ми вкрали, це світ". Й"бане дно.
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23.05.2024 12:50 Ответить
Ти, курва, просрав всю нашу оборонку, а винуватий знову Захід !??
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23.05.2024 12:51 Ответить
Кадрова армія витримала і відбила перший удар у 22 му.
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23.05.2024 14:33 Ответить
не витримала і не відбила
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23.05.2024 14:35 Ответить
Чому це. Київ, Миколаєв, Одесу відстояли, Херсон і Харківську область відбили. Це ж кадрова армія була, яка сформована до 22 го.
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23.05.2024 16:06 Ответить
Кожен день гинуть цивільні люди! Херсон, Харків, Одеса, Дніпро, Нікополь
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23.05.2024 20:21 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html 3.‎05.‎2024 818 доба війни

52 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.

"The United States does not support or encourage the use of Western weapons supplied to Ukraine outside of Ukrainian territory, but Ukraine itself decides how to effectively dispose of these weapons."

Держсекретар Ентоні Блінкен на слуханнях у комітеті з закордонних справ Палати представників Конгресу США . Одна фраза Блінкена руйнує весь вереск Зеленського про "Захід, який забороняє бити по Росії"
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html 22.05.2024
Невідоме джерело з оточення Зеленського передало США документи, аудіо і відеоматеріали, що стосуються розробок ГШ ЗСУ планів контрнаступу і захоплення Криму , що був розроблений в листопаді 2022-лютому 2023 року, з початком операції в травні 2023 року. В матеріалах зафіксована пряма заборона Зеленським проведення даної операції і негативна реакція його оточення на ці плани. Від евакуації в США джерело відмовилось.
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23.05.2024 12:52 Ответить
Який "Президент Зеленський"? Що за "голова держави"? Це, по Конституції України - кримінальний злочинець, що узурпував владу - ніби Україна є монархією, а не республікою!
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23.05.2024 12:53 Ответить
Вибори. Зєлю геть
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23.05.2024 14:25 Ответить
Це називається перекладати з хворої голови на здорову.
Світ винен, що немає достатньо ПВО а не влада?
За 5 років президентства Зеленського, вироблений хоч один комплекс ПВО в Україні?
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23.05.2024 12:53 Ответить
Невиліковний інфальтильний нарцис!
У таких завжди УСІ ІНШІ винуваті, а не вони.
Такі фізично, з-за обмеженості власного мозку НЕ МОЖУТЬ усвідомити та визнати власну провину.
Це як сліпому з народження усвідомити поняття кольору.
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23.05.2024 12:54 Ответить
Якби воно щось усвідомлювало, то не поперлося би на вибори.
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23.05.2024 14:34 Ответить
якщо питання оборони - це питання до світу - то для чого народ України годує цей балаганний уряд?
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23.05.2024 12:55 Ответить
Господи! Як остогидли ці "гнівні" заяви рупора ОПи!
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23.05.2024 12:55 Ответить
Поганому танцору і членограю всі винуваті, крім його самого.
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23.05.2024 12:55 Ответить
"Україна позбавлена достатньої кількості ППО. Це не наша слабкість, а світу"

Це ваша зелена бездіяльність, яка межує зі зрадою
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23.05.2024 12:58 Ответить
Не межує. Це і є держзрада. Уся їх діяльність, починаючи з Оману.
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23.05.2024 13:00 Ответить
Починаючи з "сіньойра голодомора"
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23.05.2024 13:12 Ответить
Ну дивись, Володя. Світу на життя наших громадян трихи менше пофіг ніж тобі. Бо, все ж таки вони свої гроші витрачають на нас, а ти ні. То чому до них претензії.
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23.05.2024 12:58 Ответить
Грьобаний брехливий виродок... Де наша зброя, замість якої ти відмивав мільярди баксів на асфальті??? Вигадали зручну для зе-лохів мантру про "нєхароший запад" і тицяєте нею з усіх щілин, підлі курви. Скільки Нептунів для ЗСУ ти виготовив з 2019 по лютий 2022? Скільки Стугн? Скільки було виготовлено РСЗВ Вільха ?? Де наша ППО Кільчень (аналог Петріота, який може збивати одразу 6 балістичних цілей)?? Де все це, Вован Прострочений?? Тепер "світ" у всьому винен? Хуцпатий брехливий ватний покидьок, твій час сплив, досить гвалтувати Конституцію, вже час відповідати за всі злочини, які ти накоїв разом з єрмачньой!!!
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23.05.2024 12:58 Ответить
То це світ винуватий, що ти, імбецил, з ****** про здачу України в Омані домовлявся, та розміновував усе, що можна? Це світ значить, винуватий, що ти з голою сракою намагався шапками ворога закидати та за 3 роки твоя шобла тільки мародерила, розкрадаючи гроші на оборону, фортифікацію, та енергетику? Це світ винен? Що б ти вже подох, виродок!
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23.05.2024 12:59 Ответить
- Я чотири рази відпетляв від повісток! Це не моя слабкість, а ТЦК....
(В.О.Янетряпка)
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23.05.2024 12:59 Ответить
Вбивство людей рашистами в Україні перетворилось в статистику, тільки іноді ще рахують, навіть немає вже глибокого занепокоєння від цього світу.
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23.05.2024 12:59 Ответить
Зеленському, безперечно, треба йти на другий президентський термін. Є дуже багато незакінчених і військових програм і програм зміни держсистеми, - заступник ОП Подоляк
🤡
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23.05.2024 12:59 Ответить
"пропал дом, что теперь будет с паровым отоплением " © профф Преображенский
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23.05.2024 14:13 Ответить
😏💉💊
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23.05.2024 14:14 Ответить
Звичайно, програма узурпації і повної диктатури ще не зовсім закінчена.
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23.05.2024 14:20 Ответить
Вова, хватит все перекладывать с больной головы на здоровую. Запад те еще терпилы, но это уже неприлично.
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23.05.2024 12:59 Ответить
Блд, завали своє хрипуче *****, тварина ти гундоса
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23.05.2024 13:00 Ответить
Карл, я в а.уе. Поц самовпевнено верит, шо перевел стрелки.
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23.05.2024 13:04 Ответить
Як цей цинізм дістав,то зніми зі столиці, бо вона має усе і світ тут ні до чого, бо Харків, як і Одеса мали отримати ще в кінці того року. Що знову новий ешелон захисту для себе створив
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23.05.2024 13:07 Ответить
Вова, а ты тогда накуя? Если ты у запада все просишь?
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23.05.2024 13:09 Ответить
Отак, харків"яни, за вас вболіває у страшну годину вибраний вами през
Сумно
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23.05.2024 13:10 Ответить
Все правильно Володимир Санич,це не наша слабкість,це ж світ травневі шашлички готував,знищував ракетні програми України і закатував в асфальт оборону країни,по якому тепер течуть ріки крові,а 5-ть "найефективніших" менеджерів стали міліардерами.
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23.05.2024 13:11 Ответить
з хабальника цієї істоти лунає як кривляння
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23.05.2024 13:13 Ответить
Так так, Володья, це не наша слабкість, це, ***** неголена, твоя особиста провина та ще один твій злочин.
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23.05.2024 13:13 Ответить
вибори під час війни міг провести тільки Порошенко. Але ж Вава не лох
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23.05.2024 13:14 Ответить
І це була його фатальна помилка. Гратися в демократію зі стадом совків, яким виявився "мудрий наріт" не треба було. Тепер це може коштувати втрати державності.
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23.05.2024 13:24 Ответить
Абсолютли верно!
Теперь даже сердимся на него часто: ну как так, ну любым, абсолютно любым путем нужно было НЕ допустить кенгурации Клована! Вплоть до блокады трибуны или ликвидации Буратины или... ну любой ценой вообщем
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23.05.2024 14:11 Ответить
А вам урвалось ,так,і тепер жалкуєте ,що не докрали.
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23.05.2024 16:44 Ответить
Я думаю, що Порошенко не чекав на таку кількість тупуватого наріду, який оцінює не по справах, а по гівнобородьках в зомбоящику. Це я по собі міряю - я була просто в шоці від результатів голосування, завжди думала, що максимум відсотків 25 тих, що наглухо зазомбовані пропагандою.
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23.05.2024 14:16 Ответить
f-16 nuzni pugat kacapkije samolioty s kabami.No pocemu to sama Ukraina paprosila dostavku samoliotov letom,da ponimaju nado podgotoiv infrostrukturu,no voopros pocemu tak dolgo?Posledni moment naciali delat ili tolko svoji mogut delat?lIocyki i tex personal uze podgotovleni.Sami liocyki govoriat pro F-16 sto eti samolioti na mnogo prevysajet ozydamoje togo sto oni zdali s nix
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23.05.2024 13:14 Ответить
Як йому не соромно таке казати.
Адже вся Україна знає, що воно палець об палець не вдарило, щоб підготуватись до рашистського наступу.

Мабуть таки готувались зустрічати старших братів на Хрещатику
та патріоти зупинили
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23.05.2024 13:15 Ответить
" Площа України ~600.000 кв. км.
Площа покриття ракети АIМ-120 комплексу NASAMS-3 ~5000 кв.км.
На всю Україну потрібно 120 пускових установок (40 батарей NASAMS-3).
Закрити небо над Україною коштувало б 40*65$ млн = 2,65 млрд = 72 млрд грн - всього 15% від витраченого на дороги...
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23.05.2024 13:19 Ответить
Так оно не работает, линейным сложением площадей.
Но в целом мысль разумная.
Две главные проблемы Украины сейчас:
А) Отстутствие Президента/ Верховного Лидера
Б) найти столько установок сразу. Выпускаются они долго, а страны-операторы не хотят делится, снимать со своего боевого дежурства - то хуситы шалят то хуjlo,'стты
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23.05.2024 13:57 Ответить
Дуже боляче це усвідомлювать… що ж ви наробили своїм вибором, зебарани!!!
Впевнена на 100%, що Порошенко не допустив би до такого хорору, бо готувались, мінували, озброювались, а не шашлики маринували.
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23.05.2024 14:08 Ответить
Вообще то Нариду пофиг. Разве адептам Марахвона тонкости объяснишь. Все ждут конец (эпохи бедности)
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23.05.2024 14:08 Ответить
Весь мир виноват, что Путлер пошел на Украину. Это все из-за того что все страны вооружились, а мы нет, и даже отменили ракетную программу.
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23.05.2024 13:24 Ответить
З 18 року МО України профінансувало заключні роботи по розробки української системи ППО-ПРО Кільчень- (два в одному) з виходом на початок практичних робіт по цьому проєкту. Кровавий зеленский та дерьмак зупинили все - Господи, коли ти вже призовеш до себе цього брихуна. - Кільчень - https://www.youtube.com/watch?v=tkqpUtXhLsQ https://www.youtube.com/watch?v=tkqpUtXhLsQ

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23.05.2024 13:24 Ответить
Никакое ПВО в данном случае не поможет против ракет С-300, которые переделаны для ударов по наземным целям. Тут только ответные удары по территории рашки откуда были запуски, но это надо иметь решимость к таким ударам возмездия
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23.05.2024 13:25 Ответить
але ППП здатне знищувати літаки носії КАБів втім любу повітряну ціль. Тут вже писали про вітчизняну систему ППО Кільчень, що з нею?
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23.05.2024 13:54 Ответить
Я написал не про КАБы, а про С-300 которыми Харьков обстреливается. С-300 оченьтрудно сбить средствами ПВО потому что у ракеты очень большая скорость и соответственно подлетное время , плюс маленькая радиолокационная заметность
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23.05.2024 14:26 Ответить
Казковий довбо.об...
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23.05.2024 13:31 Ответить
Це все на що здатний "потужний лідер світу", на постійне скиглення і звинувачення всіх навкруги себе окрім самого себе, хто забороняв займатися виговленням власної зброї з 2019 по 2022 рік? Треба було не про асфальт думати і шашлики, піздно пити боржомі
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23.05.2024 13:32 Ответить
Мне кажется что зеленскому стоит замолчать. Если у путина руки по локти в крови Украинцев. То у зеленского в крови Украинцев его ЯЗЫК которым он обвиняет весь мир во всем , что можно. А кто не эвакуировал детей и стариков с Мариуполя Бородянки Бучи Ирпеня зная о нападении. Он своим языком говорол , что весь мир разгоняет панику. Помолчали бы лучше.
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23.05.2024 13:34 Ответить
Коли вже і ти на себе візьмеш хоч краплину відповідальності за все, що коїться? Напевно коли йшов у президенти, то думав тільки вершки знімати, але "це так не працює".
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23.05.2024 13:37 Ответить
треда по москві бити
тоді й нам ППО не знадобиться
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23.05.2024 13:38 Ответить
"он прав"?? Світ слабак! А наша сила в асфальте!!
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23.05.2024 13:52 Ответить
Заткнувся б ти вже, узурпатор недороблений! Де твої хоча би мільйон дронів? Що ти **** зробив окрім кришування біля себе кремлівських кротів та шобли мародерів, які розкрадають Армію зранку до вечора.
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23.05.2024 13:57 Ответить
🤔В Африці (Чад) помітили живе «тіло» схоже на неживого Пригожина
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23.05.2024 14:02 Ответить
Зеленський про удар по Харкову: Україна позбавлена достатньої кількості ППО. Джерело: ЧОРТ ТИ КЛОУНСЬКИЙ - ТО ТИ ТАК БУДУВАВ ЗАХИСНІ СПОРУДИ І РОЗМІНУВАВ КОРДОН з ПАРАШЕЙ, ЩЕ Й САМ ВИЇДЖАВ ІНСПЕКТУВАТИ БУДІВНИЦТВО ОБОРОНИХ СПОРУД НА ХАРКІВЩИНІ, ЩО КАЦАПИ ВЖЕ З АРТИЛЕРІЇ ДОСТРІЛЮЮТЬ ДО ХАРКОВА
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23.05.2024 14:04 Ответить
Кожний день перебування при владі цього самозванця несе загрозу теріторіальній цілісності України.
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23.05.2024 14:05 Ответить
ти, виконуючий обов'язки президента, все новітне українське ППО закатав у асфальт, а те що працювало - ти у того знимав клістрони перед вторгненням, по номерах здавав до ФСБ постачальників запчастин з рифи і порушував карин справи на тих, хто закупляв ці запчастини для ЗСУ.
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23.05.2024 14:06 Ответить
Не світу,а ссикливого Заходу,в першу чергу США.Пускові с-300 знищувались би якби був дозвіл пуляти хаймарсами по території рашки.Питання з кабами вирішили б вчасно поставлені ф-16,балістику збивати може тільки Петріот і Сампті-теж західні ППО, які нам не надали в достатній кількості.
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23.05.2024 14:28 Ответить
А ми собі будували би дороги, клали бруківку та вигравали євробачення. Це ж не в нас війна, а в США.
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23.05.2024 14:40 Ответить
Навіть якби не клали дороги, аналогів хаймарсів,ф-16 і Петріотів у нас би все одно не з'явилося.Виробництво такої зброї від дослідницьких робіт до виходу в серію це десятиліття.
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23.05.2024 14:57 Ответить
Закриті після виборів ракетні програми "етадруґоє"? Вільха, Сапсан, Нептун, Грім-2, якби випускались в достатній кількості замість асфальту та серіалів, геть ніякого значення у війні не мали б?
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23.05.2024 16:26 Ответить
Конкретно в цьому випадку Грім би міг допомогти,але його ще при Порошенку виробляли на гроші арабів,а не наші.Дуже затягнутий проект.
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23.05.2024 16:52 Ответить
Якщо брати до уваги Харків, то там треба заздалегідь виявляти місця запуску ракет, місця зберігання пускових і нищити, а це вже інша зброя і технології. Бо Петріоти знищать там якщо їх поставити в тій локації...
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23.05.2024 14:41 Ответить
Ось так погрався в президенти ,головне рейтинг і оплески і жодної відповідальності.
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23.05.2024 14:42 Ответить
от же ш наволоч лицемірна
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23.05.2024 14:44 Ответить
Вони просто "я никому ничего не должен" Ну от чому весь час хтось щось тобі винен, чому у всіх твоїх п-х винен хтось, чому до тебе ніяк не дійде що ти лох і лузер і вже пора фахівцям дати працювати а не пхати свого носа туди де від тебе одна шкода Країні?
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23.05.2024 15:05 Ответить
*обращаться с ними как они заслуживают* и при этом *дайте нам оружие и мы сами справимся.* Абсолютно не правильный путь отстранять запад от конкретной борьбы с рашизмом.Макрон намекнул на правельный путь.В нашем доме война, и власть наша для её прекращения приоритетно возится с *формулой мира*.Это напоминает *перестать стрелять,договорится посредине и пр.* только завёрнуто в более красивую обвёртку.По такому пути идти будет, ой как много демагогии.После швейцарского сборища,опять от нашей власти услышим вину запада и хвальбу одновременно.А потом станем перед фактом затягивания времени борьбы с рф или ещё хуже - замораживание конфликта.Безусловно: есть вина запада в несвоевременной поставки нового качественного вооружения,а львиная доля лежит на власти,которая пришла в 2019г.Западу надо быть благодарны за её быструю безвозмездную помощь Украины с момента полномасштабной войны с февраля 2022г.
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23.05.2024 16:12 Ответить
Захищай Укрїну асфальтом, Володя. Твій час прийшов. Докажи їм всім отим генералам, що не ракети потрібно робити під час війни, а асфальт.
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23.05.2024 17:42 Ответить
Слабкий асфальт. Дуже слабкі котеджи.
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23.05.2024 20:08 Ответить
 
 