Зеленский об ударе по Харькову: Украина лишена достаточного количества ПВО. Это не наша слабость, а мира. ФОТО

Президент Владимир Зеленский прокомментировал удар российских оккупантов по Харькову и Люботину.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Чрезвычайно жестокая российская атака на Харьков и Люботин: по предварительным данным, сразу 15 ракет. К сожалению, есть убитые и пострадавшие. Экстренные службы уже на местах попаданий, и каждому пострадавшему будет оказана необходимая помощь.



Российские террористы пользуются тем, что Украина до сих пор лишена достаточной защиты ПВО и надежной возможности уничтожать пусковые установки террористов именно там, где они расположены, - вблизи наших границ. И это слабость - не наша слабость, а мира, который уже третий год не решается обращаться с террористами именно так, как они этого заслуживают", - говорится в сообщении.

По словам Зеленского, нужно больше решимости от лидеров мира.

Удар РФ по Харькову

23 мая российские оккупанты нанесли удар по Харькову. Известно, что 6 человек погибли, 11 получили ранения

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