Зеленский об ударе по Харькову: Украина лишена достаточного количества ПВО. Это не наша слабость, а мира. ФОТО
Президент Владимир Зеленский прокомментировал удар российских оккупантов по Харькову и Люботину.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Чрезвычайно жестокая российская атака на Харьков и Люботин: по предварительным данным, сразу 15 ракет. К сожалению, есть убитые и пострадавшие. Экстренные службы уже на местах попаданий, и каждому пострадавшему будет оказана необходимая помощь.
Российские террористы пользуются тем, что Украина до сих пор лишена достаточной защиты ПВО и надежной возможности уничтожать пусковые установки террористов именно там, где они расположены, - вблизи наших границ. И это слабость - не наша слабость, а мира, который уже третий год не решается обращаться с террористами именно так, как они этого заслуживают", - говорится в сообщении.
По словам Зеленского, нужно больше решимости от лидеров мира.
Удар РФ по Харькову
23 мая российские оккупанты нанесли удар по Харькову. Известно, что 6 человек погибли, 11 получили ранения
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спостерігаючи звідти , як град російських мін на голови його виборців в Харкові доводить,
що вони певно були не праві у своєму виборі.
Заходи, які планує відвідати Зеленський починаються зі святкування дня висадки союзників в Нормандії
Там виборці Гепи-Допи. "За Зє" вони прогаласували тільки тому, що їх (Гепи та Допи) не було в бюлетенях. І ще за "Лішбинєпарашенко".
Звісно, можна постійно твердити, що це імпотентна організація.
Але якщо ми там присутні, то ДЛЯ ЧОГО???
52 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
"The United States does not support or encourage the use of Western weapons supplied to Ukraine outside of Ukrainian territory, but Ukraine itself decides how to effectively dispose of these weapons."
Держсекретар Ентоні Блінкен на слуханнях у комітеті з закордонних справ Палати представників Конгресу США . Одна фраза Блінкена руйнує весь вереск Зеленського про "Захід, який забороняє бити по Росії"
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html 22.05.2024
Невідоме джерело з оточення Зеленського передало США документи, аудіо і відеоматеріали, що стосуються розробок ГШ ЗСУ планів контрнаступу і захоплення Криму , що був розроблений в листопаді 2022-лютому 2023 року, з початком операції в травні 2023 року. В матеріалах зафіксована пряма заборона Зеленським проведення даної операції і негативна реакція його оточення на ці плани. Від евакуації в США джерело відмовилось.
Світ винен, що немає достатньо ПВО а не влада?
За 5 років президентства Зеленського, вироблений хоч один комплекс ПВО в Україні?
У таких завжди УСІ ІНШІ винуваті, а не вони.
Такі фізично, з-за обмеженості власного мозку НЕ МОЖУТЬ усвідомити та визнати власну провину.
Це як сліпому з народження усвідомити поняття кольору.
Це ваша зелена бездіяльність, яка межує зі зрадою
(В.О.Янетряпка)
🤡
Сумно
Теперь даже сердимся на него часто: ну как так, ну любым, абсолютно любым путем нужно было НЕ допустить кенгурации Клована! Вплоть до блокады трибуны или ликвидации Буратины или... ну любой ценой вообщем
Адже вся Україна знає, що воно палець об палець не вдарило, щоб підготуватись до рашистського наступу.
Мабуть таки готувались зустрічати старших братів на Хрещатику
та патріоти зупинили
Площа покриття ракети АIМ-120 комплексу NASAMS-3 ~5000 кв.км.
На всю Україну потрібно 120 пускових установок (40 батарей NASAMS-3).
Закрити небо над Україною коштувало б 40*65$ млн = 2,65 млрд = 72 млрд грн - всього 15% від витраченого на дороги...
Но в целом мысль разумная.
Две главные проблемы Украины сейчас:
А) Отстутствие Президента/ Верховного Лидера
Б) найти столько установок сразу. Выпускаются они долго, а страны-операторы не хотят делится, снимать со своего боевого дежурства - то хуситы шалят то хуjlo,'стты
Впевнена на 100%, що Порошенко не допустив би до такого хорору, бо готувались, мінували, озброювались, а не шашлики маринували.
тоді й нам ППО не знадобиться