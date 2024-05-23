Рашисты из артиллерии атаковали Малую Токмачку в Запорожской области: Погиб 74-летний мужчина

Российские оккупационные войска атаковали Малую Токмачку из артиллерии, в результате чего погиб пожилой мужчина.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Россияне нанесли артиллерийский удар по Малой Токмачке. В результате этого погиб 74-летний мужчина, который находился во дворе.

Взрывной волной и обломками разрушен дом и сооружения рядом.

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