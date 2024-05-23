Рашисты из артиллерии атаковали Малую Токмачку в Запорожской области: Погиб 74-летний мужчина
Российские оккупационные войска атаковали Малую Токмачку из артиллерии, в результате чего погиб пожилой мужчина.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Россияне нанесли артиллерийский удар по Малой Токмачке. В результате этого погиб 74-летний мужчина, который находился во дворе.
Взрывной волной и обломками разрушен дом и сооружения рядом.
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І гонір...
Але Ти соміришся...
Непоганий в Тебе рівень...
По пунктам... росту-
По фунціям спинного мозку...
Ти добре Бачиш...
Але в пусту мішень ******...
Дай відчуття!
Дай врази...
Дай свії...
Поміркованні...
Кованні...
Образи...
Що вплинути на хід подій..
Можливо... лише простими словами?