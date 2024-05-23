РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12131 посетитель онлайн
Новости Война
583 6

Рашисты из артиллерии атаковали Малую Токмачку в Запорожской области: Погиб 74-летний мужчина

росія,артилерія

Российские оккупационные войска атаковали Малую Токмачку из артиллерии, в результате чего погиб пожилой мужчина.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Россияне нанесли артиллерийский удар по Малой Токмачке. В результате этого погиб 74-летний мужчина, который находился во дворе.

Взрывной волной и обломками разрушен дом и сооружения рядом.

Также читайте: Рашисты ударили авиабомбой по Золочеву на Харьковщине: Пострадала женщина

Автор: 

обстрел (27016) Запорожская область (3061)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Говір... у тобі...

І гонір...

Але Ти соміришся...

Непоганий в Тебе рівень...
показать весь комментарий
23.05.2024 12:15 Ответить
Гаразд...

По пунктам... росту-

По фунціям спинного мозку...

Ти добре Бачиш...

Але в пусту мішень ******...

Дай відчуття!

Дай врази...

Дай свії...

Поміркованні...

Кованні...

Образи...
показать весь комментарий
23.05.2024 12:28 Ответить
Ти ж не думаєш...

Що вплинути на хід подій..

Можливо... лише простими словами?
показать весь комментарий
23.05.2024 12:29 Ответить
 
 