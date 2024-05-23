Рашисти з артилерії атакували Малу Токмачку на Запоріжжі: Загинув 74-річний чоловік

Російські окупаційні війська атакували Малу Токмачку з артилерії, внаслідок чого загинув літній чоловік.

Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Росіяни завдали артилерійського удару по Малій Токмачці. Внаслідок цього загинув 74-річний чоловік, який перебував на подвір'ї.

Вибуховою хвилею та уламками зруйнований будинок та споруди поруч.

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