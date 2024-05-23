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Новини Війна
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Рашисти з артилерії атакували Малу Токмачку на Запоріжжі: Загинув 74-річний чоловік

росія,артилерія

Російські окупаційні війська атакували Малу Токмачку з артилерії, внаслідок чого загинув літній чоловік.

Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Росіяни завдали артилерійського удару по Малій Токмачці. Внаслідок цього загинув 74-річний чоловік, який перебував на подвір'ї.

Вибуховою хвилею та уламками зруйнований будинок та споруди поруч.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти вдарили авіабомбою по Золочеву на Харківщині: Постраждала жінка

Автор: 

обстріл (28357) Запорізька область (3583)


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Говір... у тобі...

І гонір...

Але Ти соміришся...

Непоганий в Тебе рівень...
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23.05.2024 12:15 Відповісти
Гаразд...

По пунктам... росту-

По фунціям спинного мозку...

Ти добре Бачиш...

Але в пусту мішень ******...

Дай відчуття!

Дай врази...

Дай свії...

Поміркованні...

Кованні...

Образи...
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23.05.2024 12:28 Відповісти
Ти ж не думаєш...

Що вплинути на хід подій..

Можливо... лише простими словами?
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23.05.2024 12:29 Відповісти
 
 