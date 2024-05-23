Рашисти з артилерії атакували Малу Токмачку на Запоріжжі: Загинув 74-річний чоловік
Російські окупаційні війська атакували Малу Токмачку з артилерії, внаслідок чого загинув літній чоловік.
Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Росіяни завдали артилерійського удару по Малій Токмачці. Внаслідок цього загинув 74-річний чоловік, який перебував на подвір'ї.
Вибуховою хвилею та уламками зруйнований будинок та споруди поруч.
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І гонір...
Але Ти соміришся...
Непоганий в Тебе рівень...
По пунктам... росту-
По фунціям спинного мозку...
Ти добре Бачиш...
Але в пусту мішень ******...
Дай відчуття!
Дай врази...
Дай свії...
Поміркованні...
Кованні...
Образи...
Що вплинути на хід подій..
Можливо... лише простими словами?