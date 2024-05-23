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Обстріл Харкова. Телефонний дзвінок, на який ніколи вже не буде відповіді. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис з місця удару окупантів по Харкову, на якому рингтон телефонного виклику лунає із чорного пакета із загиблим.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ймовірно, до загиблого відчайдушно намагається дозвонитися хтось із близьких.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни обстріляли Харків: 6 осіб загинули, 16 дістали поранення (оновлено)

Удар РФ по Харкову

23 травня російські окупанти завдали удару по Харкову. Відомо, що 6 осіб загинули, 11 дістали поранення

Також читайте: Зеленський провів спеціальну нараду щодо протидії російським КАБам

Автор: 

обстріл (28472) смерть (6750) Харків (5600)


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Топ коментарі
+23
зеля - це все твої шашлички та асфальт! щоб ти здох підар!
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23.05.2024 14:06
+18
Що там казало одне прострочене хрипате лайно? Ще його п'ять років не минуло?
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23.05.2024 14:18
+16
R.I.P.
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23.05.2024 13:33
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23.05.2024 13:33 Відповісти
Згадаємо.
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23.05.2024 13:33 Відповісти
😥
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23.05.2024 15:40 Відповісти
Підори кнурособачі
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23.05.2024 13:39 Відповісти
Ось цікаво, яка смерть чекає на зелену гніду
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23.05.2024 13:40 Відповісти
В Ізраїлі від онкології...де жодні гроші і найкращі хірурги допомогти не можуть
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23.05.2024 13:47 Відповісти
Били не з ракет С 300 - сміття все це на захист Зеленського, били з артилерії, занадто близько кацапи підійшли до Харкова - на околицях Липців, одну установку Тюльпан вояки ЗСУ пошкодили.
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23.05.2024 13:57 Відповісти
Інфа з ТаймЗє.
Який стверджує, що в Україні немає парламенту, та й самої України як держави вже не існує.
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23.05.2024 15:43 Відповісти
Та пішов на х.. твій тЗ інформ, я живу в Харкові і знаю який звук від вибуху С 300 і який від артилерії
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23.05.2024 19:22 Відповісти
Правда? Тоді виходить, що вони *******? Як же так? Там написано "Правда, тільки правда! Правда переможе!". Великими літерами.
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24.05.2024 08:28 Відповісти
Як на паркані.

3% брехні і 97 % правди це гірше ніж 100 % брехні.
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24.05.2024 15:04 Відповісти
І оті самі 3% брехні там - найнебезпечніші.
ТаймЗє
- закликає до прямого народовладдя через всеукраїнські референдуми в обхід Президента і ВРУ
- стверджує, що зєля в статусі в.о. Президента України не має права підписувати документи
- заявляє, що в Україні немає парламенту, та й України як держави вже немає
- стверджує, що "стратега" завалили з ПЗРК (тому не факт, що ЗСУ)
- інформує, що русня підійшла до Харкова на мінометний постріл, і тепер криє місто з "Тюльпанів"
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24.05.2024 15:09 Відповісти
Прослідкуй краще за своїм зТЄ інформ, бачити райдугу на небі то прерогатива дітей.
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24.05.2024 15:40 Відповісти
То не вірите ви ТЗЄ?
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24.05.2024 15:41 Відповісти
Бачу ти хотів сказати - не довіряїте тЗЄ ?

Вірити викладеному ними можна після перевірки але довіряти це наївність така ж як і Корчинського вважати українським патріотом.
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24.05.2024 16:00 Відповісти
Багато речей перевірити ви не можете. Як от змісти всяких інсайдів.

Після нашої чергової публікації (22.‎05.‎2024 ) про голосування системою "Рада", система перестала голосувати сама, але дозволяє голосувати за когось (не працює сенсорна кнопка). Як результат - Верховна Рада провалила голосування за законопроєкт №9439 "Про призначення суддів в умовах воєнного стану" ініційований Зеленським.

Як це перевірити?

Інша справа - заклик до прямого народовладдя.

Нагадуємо народу України, що для прийняття законів України і Конституції йому не потрібні ні Верховна Рада ні президент. Ці зміни можуть вноситись по результатам всеукраїнського референдуму і не підлягають ніякому додатковому затвердженню.

Конституція України, стаття 72.
Всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою України або Президентом України відповідно до їхніх повноважень, встановлених цією Конституцією.
З пов'язаного рішення КС:

- суб'єкти ініціювання проведення референдуму - народна ініціатива (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4399 частина друга статті 72 ), Верховна Рада України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n5049 пункт 2 частини першої статті 85 );

- суб'єкти, уповноважені призначати (проголошувати) референдум, - Верховна Рада України (пункт 2 частини першої статті 85), Президент України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4630 пункт 6 частини першої статті 106 );

З закону "Про всеукраїнський референдум":

Стаття 16. Всеукраїнський референдум за народною ініціативою

1. Президент України проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою, якщо його ініційовано з додержанням встановлених https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституцією України вимог щодо організації і порядку проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, а також щодо предмета і питання референдуму.

2. Всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціативою на вимогу не менш як 3 мільйонів громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення всеукраїнського референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по 100 тисяч підписів у кожній області.

3. Проголошення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою здійснюється указом Президента України.

Тобто без проголошення референдуму Президентом - референдуму не буде.

А ТаймЗє каже, що буде.
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24.05.2024 16:15 Відповісти
Наївно трохи, нажаль ти не знаєш принцип роботи розвідок світу, залишається тобі цей пост -

Хоч раз бачив від них підтвердження що вони мають відношення до ЗМІ України, пошукай, потім відповісиш.
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24.05.2024 16:18 Відповісти
Не знаю. Але знаю, що жодна розвідка світу не буде публікувати всі результати своєї роботи.
А ще знаю, що є така штука, як "дезінформація".
Наприклад, ось:

Обстріл території Харкова , 8 мінометних і 1 КАБ-250. Ще один КАБ після запуску з СУ-34 впав в Бєлгородській області (без вибуху).

Підкреслене - правда чи ні?

Якщо правда, то які висновки?
Якщо ні - то які висновки?
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24.05.2024 16:21 Відповісти
Там була зап'ята, то б то обстріл території міста Харкова не мався на увазі, на таке тупе паливо вони не підуть. Треба бути уважнішим.
Де там взагалі про результати роботи розвідки, бачу непорозуміння на лице.
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24.05.2024 16:27 Відповісти
Цікава версія. Повідомлення про обстріл Харкова, а потім про 8 мінометних пострілів... кудись.

Але ТаймЗє вже дуже чітко висловився стосовно цього питання раніше:

Більшу частину червня верховний головнокомандувач ЗСУ Зеленський планує провести поза межами України, спостерігаючи звідти , як град російських мін на голови його виборців в Харкові доводить, що вони певно були не праві у своєму виборі.

Поки Зеленський і Єрмак розповідають українцям байки про майбутній "форум миру", російські війська проходять крізь фрагментарно викопані ямки і окопи "лінії оборони" вартістю в мільярди бюджетних коштів, до межі мінометного пострілу по території Харкова, після чого падіння оборони Харкова буде лише питанням часу.

Два повідомлення про майбутні мінометні обстріли Харкова.

Який висновок з цього?
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24.05.2024 16:32 Відповісти
російські війська проходять крізь фрагментарно викопані ямки і окопи "лінії оборони" вартістю в мільярди бюджетних коштів, до межі мінометного пострілу по території Харкова, після чого падіння оборони Харкова буде лише питанням часу.

Вони говорять про майбутній можливий рух ЗС Параши, а не про обстріли мінами Харкова зараз.
Це не те.
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24.05.2024 16:42 Відповісти
Робити прогнозу у дусі Жданова і Арестовича це нездорова річ.
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24.05.2024 16:43 Відповісти
російські війська проходять крізь фрагментарно викопані ямки і окопи "лінії оборони" вартістю в мільярди бюджетних коштів

Проходять. Вже проходять. Не колись там у майбутньому, а вже.
Вірніше, вже пройшли.
Цей допис був за 20.‎05.‎2024 815 доба війни
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24.05.2024 16:57 Відповісти
Хоч раз бачив від них підтвердження що вони мають відношення до ЗМІ України, пошукай, потім відповісиш.
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24.05.2024 16:03 Відповісти
зеля - це все твої шашлички та асфальт! щоб ти здох підар!
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23.05.2024 14:06 Відповісти
Это Зеленский обстрелял Харьков? Смерти русским надо желать, которые нанесли этот удар. А вам, таким яростным, надо максимально способствовать укреплению страны или в армии, если здоровы, или в тылу экономически, если способны. А если нет, то хотя бы морально поддерживать тех, кто пытается, вот так вот.
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23.05.2024 17:26 Відповісти
Подоляк ти ?
Куміра і роботодавця твого Бубочку обідєлі ....
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23.05.2024 19:23 Відповісти
Вір у шо хочеш, тЗЕ де небудь хоч раз казали що вони є ЗМІ України, це тобі питання на смєкалку.
Завдди приводяться статитстику по втратам генштабу росії і ні разу Генштабу ЗСУ.
Ти дарма не віриш Генштабу ЗСУ
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24.05.2024 15:49 Відповісти
если Вы мне, то что это за бред? причем здесь какой-то Подоляк, к обстрелу Харькова русскими?
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25.05.2024 17:36 Відповісти
Брєд це твій Вова Зельонскій у ролі Головнокомандуючого.
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25.05.2024 22:55 Відповісти
во-первых, он не мой
а вторых, это Зеленский бьет по Харькову? направьте свою энергию на тех, кто начал войну, скоро вы начнете говорить, как путин, что он был вынужден на нас напасть потому, что Зеленский нелегитимный?
сделайте лучше, что-то для нашей победы, чем здесь просто гадить непонятно зачем, что это даст?
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26.05.2024 21:56 Відповісти
Пиши на український пацріот, нєфіг тут рекламувати руцкій мір кацапським язиком.
А Зеленського ще раз затусуй собі на твій вибір.
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27.05.2024 13:35 Відповісти
не тебе мне указывать на каком мне языке говорить или писать, или ты думаешь, что путин начал войну из-за языка?
где ты тут рекламу русского мира увидел, а? грамотей
еще раз, причем Зеленский к обстрелу русскими Харькова?
диалог окончен
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27.05.2024 14:04 Відповісти
Ватнофіл, кацапська мова (рускій язик) це основа руского міра, пора б вже знати на 3 рік війни з Парашею, то ж затули свій ватний хавальнік і пішов зі своїм малоросм на ...
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27.05.2024 14:07 Відповісти
Кацап йди по адресі крейсеру москва.
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27.05.2024 14:34 Відповісти
я украинец, хотя зачем я тебе это пишу, сам не понимаю
у человека, когда нет аргументов, он всегда перевод на оскорбления и личности
можешь сам проследовать этим маршрутом
я потерял интерес к нашему диалогу, удачи тебе и хорошего настроения!
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27.05.2024 14:37 Відповісти
Був би ти українцем, то і писав би по українські смердюк вшивий.
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27.05.2024 14:42 Відповісти
«Путін неодноразово заявляв: де є російська мова - там «русский мир» -

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27.05.2024 19:57 Відповісти
Да ему посрать на каком языке мы говорим, он просто ненавидит нас и все, видать крепко его послали во время переговоров.
Еще во время Майдана, я так подозреваю, что ему сказали, чтобы шел на ***, и с того момента он нас возненавидел, говорите вы хоть на суахили, войны не остановить.
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22.06.2024 19:41 Відповісти
нестерпно просто(((((((((((
здохніть підари кацапорилі !!
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23.05.2024 14:08 Відповісти
Що там казало одне прострочене хрипате лайно? Ще його п'ять років не минуло?
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23.05.2024 14:18 Відповісти
Це просто Чорний Жах... 😔
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23.05.2024 18:23 Відповісти
 
 