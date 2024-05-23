Обстріл Харкова. Телефонний дзвінок, на який ніколи вже не буде відповіді. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис з місця удару окупантів по Харкову, на якому рингтон телефонного виклику лунає із чорного пакета із загиблим.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ймовірно, до загиблого відчайдушно намагається дозвонитися хтось із близьких.
Удар РФ по Харкову
23 травня російські окупанти завдали удару по Харкову. Відомо, що 6 осіб загинули, 11 дістали поранення
Топ коментарі
+23 Ivan Ivanov #437477
показати весь коментар23.05.2024 14:06
+18 ПП Уксусов
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+16 Henri Lacosta
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Який стверджує, що в Україні немає парламенту, та й самої України як держави вже не існує.
3% брехні і 97 % правди це гірше ніж 100 % брехні.
ТаймЗє
- закликає до прямого народовладдя через всеукраїнські референдуми в обхід Президента і ВРУ
- стверджує, що зєля в статусі в.о. Президента України не має права підписувати документи
- заявляє, що в Україні немає парламенту, та й України як держави вже немає
- стверджує, що "стратега" завалили з ПЗРК (тому не факт, що ЗСУ)
- інформує, що русня підійшла до Харкова на мінометний постріл, і тепер криє місто з "Тюльпанів"
Вірити викладеному ними можна після перевірки але довіряти це наївність така ж як і Корчинського вважати українським патріотом.
Після нашої чергової публікації (22.05.2024 ) про голосування системою "Рада", система перестала голосувати сама, але дозволяє голосувати за когось (не працює сенсорна кнопка). Як результат - Верховна Рада провалила голосування за законопроєкт №9439 "Про призначення суддів в умовах воєнного стану" ініційований Зеленським.
Як це перевірити?
Інша справа - заклик до прямого народовладдя.
Нагадуємо народу України, що для прийняття законів України і Конституції йому не потрібні ні Верховна Рада ні президент. Ці зміни можуть вноситись по результатам всеукраїнського референдуму і не підлягають ніякому додатковому затвердженню.
Конституція України, стаття 72.
Всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою України або Президентом України відповідно до їхніх повноважень, встановлених цією Конституцією.
З пов'язаного рішення КС:
- суб'єкти ініціювання проведення референдуму - народна ініціатива (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4399 частина друга статті 72 ), Верховна Рада України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n5049 пункт 2 частини першої статті 85 );
- суб'єкти, уповноважені призначати (проголошувати) референдум, - Верховна Рада України (пункт 2 частини першої статті 85), Президент України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4630 пункт 6 частини першої статті 106 );
З закону "Про всеукраїнський референдум":
Стаття 16. Всеукраїнський референдум за народною ініціативою
1. Президент України проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою, якщо його ініційовано з додержанням встановлених https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституцією України вимог щодо організації і порядку проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, а також щодо предмета і питання референдуму.
2. Всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціативою на вимогу не менш як 3 мільйонів громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення всеукраїнського референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по 100 тисяч підписів у кожній області.
3. Проголошення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою здійснюється указом Президента України.
Тобто без проголошення референдуму Президентом - референдуму не буде.
А ТаймЗє каже, що буде.
Хоч раз бачив від них підтвердження що вони мають відношення до ЗМІ України, пошукай, потім відповісиш.
А ще знаю, що є така штука, як "дезінформація".
Наприклад, ось:
Обстріл території Харкова , 8 мінометних і 1 КАБ-250. Ще один КАБ після запуску з СУ-34 впав в Бєлгородській області (без вибуху).
Підкреслене - правда чи ні?
Якщо правда, то які висновки?
Якщо ні - то які висновки?
Де там взагалі про результати роботи розвідки, бачу непорозуміння на лице.
Але ТаймЗє вже дуже чітко висловився стосовно цього питання раніше:
Більшу частину червня верховний головнокомандувач ЗСУ Зеленський планує провести поза межами України, спостерігаючи звідти , як град російських мін на голови його виборців в Харкові доводить, що вони певно були не праві у своєму виборі.
Поки Зеленський і Єрмак розповідають українцям байки про майбутній "форум миру", російські війська проходять крізь фрагментарно викопані ямки і окопи "лінії оборони" вартістю в мільярди бюджетних коштів, до межі мінометного пострілу по території Харкова, після чого падіння оборони Харкова буде лише питанням часу.
Два повідомлення про майбутні мінометні обстріли Харкова.
Який висновок з цього?
Вони говорять про майбутній можливий рух ЗС Параши, а не про обстріли мінами Харкова зараз.
Це не те.
Проходять. Вже проходять. Не колись там у майбутньому, а вже.
Вірніше, вже пройшли.
Цей допис був за 20.05.2024 815 доба війни
Куміра і роботодавця твого Бубочку обідєлі ....
Завдди приводяться статитстику по втратам генштабу росії і ні разу Генштабу ЗСУ.
Ти дарма не віриш Генштабу ЗСУ
а вторых, это Зеленский бьет по Харькову? направьте свою энергию на тех, кто начал войну, скоро вы начнете говорить, как путин, что он был вынужден на нас напасть потому, что Зеленский нелегитимный?
сделайте лучше, что-то для нашей победы, чем здесь просто гадить непонятно зачем, что это даст?
А Зеленського ще раз затусуй собі на твій вибір.
где ты тут рекламу русского мира увидел, а? грамотей
еще раз, причем Зеленский к обстрелу русскими Харькова?
диалог окончен
у человека, когда нет аргументов, он всегда перевод на оскорбления и личности
можешь сам проследовать этим маршрутом
я потерял интерес к нашему диалогу, удачи тебе и хорошего настроения!
Еще во время Майдана, я так подозреваю, что ему сказали, чтобы шел на ***, и с того момента он нас возненавидел, говорите вы хоть на суахили, войны не остановить.
здохніть підари кацапорилі !!