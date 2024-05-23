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Зеленський провів спеціальну нараду щодо протидії російським КАБам

Зеленський розповів про спеціальну нараду щодо протидії російським КАБам

Володимир Зеленськи провів спеціальну нараду на базі РНБО та Ставки щодо українського виробництва зброї та протидії російським керованим авіабомбам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента України.

"Провів нараду - спеціальну - на базі РНБО та Ставки. Секретар РНБО Литвиненко, начальник Генштабу Баргилевич, віцепремʼєр-міністр Федоров, Мінстратегпром - Камишін", - розповів Зеленський.

Він зазначив, що нарада стосувалась українського виробництва: РЕБ, дрони, ракетна програма, протидія російським керованим авіабомбам.

"Складна тематика, і якщо щодо РЕБ, дронів, ракетної програми ми бачимо хороші тенденції, то з протидією російським бомбам ще треба дуже багато зробити. Деталі сьогодні обговорили. Альтернатив не може бути - Україні потрібні системи й тактики, які дадуть змогу захищати наші позиції, наші міста й громади від цих бомб. Це зараз фактично основний інструмент російського терору й просування окупанта", - резюмував глава держави.

Читайте: Зеленський планує відвідати заходи з нагоди 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії та зустріч лідерів G7 в Італії, - Politico

Автор: 

Зеленський Володимир (23732) нарада (56) КАБ (353)


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Топ коментарі
+22
З яких пір квартал 95 почав проводити наради? де презідент?
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23.05.2024 02:10
+19
Зеленський провів спеціальну нараду щодо протидії російським КАБам,за підсумками наради 5-ть "найефективніших" менеджерів приняли рішення закидати КАБи шашличками,а щоб покращити логістику доручили Кірюші Тимошенко заасфальтувати під'їзні шляхи.
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23.05.2024 03:18
+19
І жнець і кравець і брихунець і грошики крадець і пісюном на роялі іргець і по КАБам спець......
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23.05.2024 05:18
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******, кацапня вже здриснула з декількох областей....
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23.05.2024 02:02 Відповісти
Немає сили слухати, бачити нелегетимного зелю 🤮
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23.05.2024 06:50 Відповісти
Особливо його відосики з "Олімпу". Мої знайомі взагалі вважають, що він пише на телефон, бідолажка. Хоча там повно спец. апаратури і персоналу. Але виглядати потрібно, як Бог у церкві - могутнім і потужним, щоб голову задирати і роздивитися найвеличнішого. А він на тебе дивиться зверхньо, як на комашню. Боже, яке убожество і ницість. Забери його кудись.
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23.05.2024 07:13 Відповісти
Кудись - це на піаніно грати
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23.05.2024 07:36 Відповісти
Ні, кудись - це гранит кайлом колупати, на житомірській четвірки.
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23.05.2024 07:45 Відповісти
пухнастий - мандат є?
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23.05.2024 02:03 Відповісти
Реби тут не допоможуть розчехляйте старі ракети малої дії їх десятки тисяч на складах і переробляйте(самі подавали інфу),Думайте про ракети малоїдії.А каби несе авіація як і всі інші види ракет.Доки в повітрі не буде f-16 щоб знищувати авіацію ворога нічого не зміниться.
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23.05.2024 02:09 Відповісти
Кацапи анонсували ракети *повітря-повітря* з дальністю 300 км. Надія - що то брехня.
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23.05.2024 06:38 Відповісти
Для того, щоб запускати такі ракети, їхні літаки мають "бачити" на ці 300 км. А то навіть не кожен А50 здатний
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23.05.2024 07:50 Відповісти
Не так. Бачити може не літак, а щось інше, наприклад, нахемний радар. А запустити ракету в потрібному напрямку - літак. При підльоті вона захопить ціль. Я б так робив. А там - хз.
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23.05.2024 08:57 Відповісти
По нас ракети луплять які пролітають тисячі км.Про брехню не може бути мови.Питання не тільки в літаках а рідарах.
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24.05.2024 20:10 Відповісти
Як показав наступ на Харків, ці люди не можуть організувати навіть спорудження окопів. Які ракети?
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23.05.2024 11:20 Відповісти
З яких пір квартал 95 почав проводити наради? де презідент?
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23.05.2024 02:10 Відповісти
Потужно, дуже потужно🤣
Дякуй, усім дякую.
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23.05.2024 02:12 Відповісти
Удари українськими ракетами по раша-аеродромам. Але ти цим не займався ані з 2019-2021, ані в 2022-2024. Добре, що декілька Нептунів з часів Турчинова було, так хоч Москву потопили.
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23.05.2024 02:12 Відповісти
Се файно. Зелінський, вперід!
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23.05.2024 02:13 Відповісти
хто цей чоловік?
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23.05.2024 02:14 Відповісти
Як ви не знаєте? Це всесвітньовідомий піяніст. Просю ознайомитись:
https://youtu.be/EFF9ALX-RrM?si=n57cOp4RmnMc_3P7

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23.05.2024 02:18 Відповісти
вибраний чи так собі, просрочка назавжди?
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23.05.2024 02:22 Відповісти
Назавжди. Імператор всеукраїнський, нащадок славних гетьманів-довгоносиків.
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23.05.2024 02:31 Відповісти
гуя собі діди дали, і за шо вони нас так ненавиділи, навіть не бачячи?
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23.05.2024 02:35 Відповісти
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23.05.2024 02:38 Відповісти
ого,не знав,що в Україні серед гетьманів були просрочені євреї з всесвітньо відомої,Криворіжської,школи диплопанітії,походу він не тільки піаніст,а ще й шляхтич
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23.05.2024 03:29 Відповісти
Поправка - не гетманів а сцарів боневсратовічів одеських...
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23.05.2024 11:29 Відповісти
https://youtu.be/Hg57X3lFFyQ Да я бы на их месте подал бы в суд, за плагиат... Обращаю ваше внимание(
в конце ролика) шо остолопы побоялись сплагтатить(наблюдайте за брезгливой рукой конферансье, в отношении братьев-дрочунов).
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23.05.2024 04:46 Відповісти
Ви шо, не знаєте? Це ж самий крупний спеціаліст світу в галузі авіаційних бомб! Такий спеціаліст-що всім спеціалістам спеціаліст! Розумна, досвідчена людина!
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23.05.2024 10:02 Відповісти
Зеленський провів спеціальну нараду щодо протидії російським КАБам,за підсумками наради 5-ть "найефективніших" менеджерів приняли рішення закидати КАБи шашличками,а щоб покращити логістику доручили Кірюші Тимошенко заасфальтувати під'їзні шляхи.
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23.05.2024 03:18 Відповісти
Урааааа, зеленський провів нараду, тепер ми,,переможемо,, всі готовимось до шашликів,🤧🤧🤒
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23.05.2024 03:20 Відповісти
Як тільки він втручається кудись - чекай трагедії. Бідоносець.
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23.05.2024 07:19 Відповісти
Було би пречудово, якби дрони знешкоджували повітряні цілі (в т.ч КАБ, ракети і, особливо, літаки) так же ефективно і масово, як вони знешкоджують зараз наземні цілі.
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23.05.2024 03:52 Відповісти
Как ты себе представляешь уничтожение ракеты дроном при разнице в массе и скорости на порядок, а то и два? КАБов это тоже касается.
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23.05.2024 04:19 Відповісти
З рогатки не пробували?
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23.05.2024 08:15 Відповісти
"Україні потрібні системи й тактики, які дадуть змогу захищати наші позиції, наші міста й громади від цих бомб [планерних коригованих авіабомб - КАБ]. Це зараз фактично основний інструмент російського терору й просування окупанта", - резюмував глава держави."
Джерело: https://censor.net/ua/n3490870

REC.: "Це [КАБ] зараз фактично основний інструмент російського терору й просування окупанта", - резюмував глава держави."

НАРЕШТІ Президент підтвердив своє розуміння цього пріоритету!
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23.05.2024 03:58 Відповісти
до преЗЄдента повернулось розуміння?

навіщо ції злії жарти?
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23.05.2024 05:13 Відповісти
...З тим же успіхом міг би провести іншу нараду - на тему "А чому у мишки хвостик шилом?".
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23.05.2024 04:02 Відповісти
танці з бубном і камланія проти КАБів були?
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23.05.2024 04:06 Відповісти
Асфальтом не пробовал их закидать, клоун?
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23.05.2024 04:17 Відповісти
Про F-16 кажуть, що "це не просто літак - це багатофункціональна платформа, тому що для нього є дуже велика номенклатура озброєння, яку він може нести і застосовувати".

Але що заважає МОЖНА зробити іншу (в 1000-100000 разів простішу і дешевшу) платформу для ракет повітря-повітря, які діють за принципом "запустив і забув" - просто підняти ракету на 10-20 км і нехай там чергує - чекає на ворожий літак. Адже сама така ракета може виявляти і відстежувати ціль.

("А за ним - комарики на воздушном шарике." - Радянський дитячий віршик.)
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23.05.2024 04:17 Відповісти
Тебе бы фантастические романы писать.
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23.05.2024 04:21 Відповісти
Дрони також були фантастикою. А вони зробили кораблі та танки просто кучею металу. Можна й бомби на повітряних кулях запускати. І фіг її замітиш.
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23.05.2024 06:19 Відповісти
Ага, и фиг предскажешь, куда ее понесет и кто собъет воздушный шар из пулемета.
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25.05.2024 02:42 Відповісти
І жнець і кравець і брихунець і грошики крадець і пісюном на роялі іргець і по КАБам спець......
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23.05.2024 05:18 Відповісти
Він думає чим більше нарад таивідосов, тим меньше кабів? Гррші на армію- то не хватить на дороги.- ми це пам'ятаємо містер лідер
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23.05.2024 05:20 Відповісти
проводить наради задля створення видимості бурної діяльності
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23.05.2024 05:44 Відповісти
Хух, аж легше стало. Я вже думав що буде звичайна а не спеціальна нарада. Це все міняє.
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23.05.2024 06:30 Відповісти
А про "спеціальну нараду" з повісткою дня: "Як і куди тікать після закінчення війни (поки в Лук"янівку" не посадили)" нам повідомлять будуть? Чи кожен буде свій канал для втечі готувать? Індивідуальний?
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23.05.2024 06:51 Відповісти
А кто тут не читал конституцию,где написано "избирается на пять лет",или фокусники из шоу бизнеса пять могут легко превратить в шесть,семь и не сесть на скамью?
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23.05.2024 07:06 Відповісти
Ракети SM-6 купіть і буде як протидіяти літакам на 370, чи 460 км, в залежності від версії ракети.
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23.05.2024 07:11 Відповісти
Ударім Кварталом 95 по бєздорожию, безофшорію і КАБам! Ура, товаріщі!

Тху, бл...
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23.05.2024 07:17 Відповісти
А чому без відосика-гундосика?
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23.05.2024 07:40 Відповісти
Так світло ж відключили.
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23.05.2024 07:52 Відповісти
Світло воно вирубить, коли сяде на літак в один кінець в Оман
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23.05.2024 09:41 Відповісти
Протермінований ішак нагадує про своє існування і не більше. Безтолковим чмом було, таким і здохне.
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23.05.2024 07:54 Відповісти
Головний експєрд по КАБам буратінка провів нараду...
#буратінкугеть!
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23.05.2024 07:55 Відповісти
Йому б покаятися, ставши на коліна, перед Українцями, але ж там, в ОПУ, рулює отой, з пивних ларьків рішало, від тадеєва….
Оманський кріпак, тільки вид створює…
Пильнуймо Україну від приблуд95!!
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23.05.2024 07:59 Відповісти
зелений барига !
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23.05.2024 08:09 Відповісти
Черговий гундосик на тему вліяніє суховєя на половую жизнь тушканчіка.
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23.05.2024 08:12 Відповісти
Мародёры.
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23.05.2024 08:18 Відповісти
2 problemi jest uze davno,eto kabi i zombi komandi malenkije grupi sto idut eti ecio s prigozina vremion.Kabov problemi mozno resit s F-16.
Strano sto ne prioglosili Marianu Bezugluju,ona vela jasnosti vo vsex voprosov
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23.05.2024 08:19 Відповісти
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23.05.2024 08:24 Відповісти
Дуже важлива нарада , у москалів аж яйця зіпріли.
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23.05.2024 08:28 Відповісти
КАБи треба збивати огірками-це велике рішення Буби Оманського який є пікінесом Єрмака - Пивного.
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23.05.2024 08:32 Відповісти
Який ще зеленский , його повноваження закінчилися, 20 Травня . Геть к беніной маме . Та Єрмака хай забирає
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23.05.2024 10:05 Відповісти
Ця безглузда істота так і не зрозуміла що своїми діями чи бездіяльністю за допомогу своїх "слуг уроду" винна у тому що відбулося і відбувається за п'ять років іхньої вакханаліїМожливо розуміла і то робилося навмисне
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23.05.2024 10:07 Відповісти
До речі, а може треба, перестать стрилять , та розвести війска . С того боку теж люди , яки не хочуть воювати
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23.05.2024 10:10 Відповісти
Мабуть дав чіткий та потужний наказ боротись з КАБами.
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23.05.2024 10:16 Відповісти
Дуже потужно. Супер потужно. Тепер ворогу капут. Я тільки забувся, скільки Ставок по Бахмуту провів Лідор всесвіту? Де Бахмут?
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23.05.2024 11:48 Відповісти
Зе бубочка наказав ТЦК ловити КАБи і пакувати в бусіки? Тоді він люто порішав це питання. А нема в світі питань, які б Зе не порішав.
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23.05.2024 18:46 Відповісти
 
 