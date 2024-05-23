Зеленський провів спеціальну нараду щодо протидії російським КАБам

Володимир Зеленськи провів спеціальну нараду на базі РНБО та Ставки щодо українського виробництва зброї та протидії російським керованим авіабомбам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента України.

"Провів нараду - спеціальну - на базі РНБО та Ставки. Секретар РНБО Литвиненко, начальник Генштабу Баргилевич, віцепремʼєр-міністр Федоров, Мінстратегпром - Камишін", - розповів Зеленський.

Він зазначив, що нарада стосувалась українського виробництва: РЕБ, дрони, ракетна програма, протидія російським керованим авіабомбам.

"Складна тематика, і якщо щодо РЕБ, дронів, ракетної програми ми бачимо хороші тенденції, то з протидією російським бомбам ще треба дуже багато зробити. Деталі сьогодні обговорили. Альтернатив не може бути - Україні потрібні системи й тактики, які дадуть змогу захищати наші позиції, наші міста й громади від цих бомб. Це зараз фактично основний інструмент російського терору й просування окупанта", - резюмував глава держави.

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