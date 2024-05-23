Зеленський провів спеціальну нараду щодо протидії російським КАБам
Володимир Зеленськи провів спеціальну нараду на базі РНБО та Ставки щодо українського виробництва зброї та протидії російським керованим авіабомбам.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента України.
"Провів нараду - спеціальну - на базі РНБО та Ставки. Секретар РНБО Литвиненко, начальник Генштабу Баргилевич, віцепремʼєр-міністр Федоров, Мінстратегпром - Камишін", - розповів Зеленський.
Він зазначив, що нарада стосувалась українського виробництва: РЕБ, дрони, ракетна програма, протидія російським керованим авіабомбам.
"Складна тематика, і якщо щодо РЕБ, дронів, ракетної програми ми бачимо хороші тенденції, то з протидією російським бомбам ще треба дуже багато зробити. Деталі сьогодні обговорили. Альтернатив не може бути - Україні потрібні системи й тактики, які дадуть змогу захищати наші позиції, наші міста й громади від цих бомб. Це зараз фактично основний інструмент російського терору й просування окупанта", - резюмував глава держави.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дякуй, усім дякую.
https://youtu.be/EFF9ALX-RrM?si=n57cOp4RmnMc_3P7
в конце ролика) шо остолопы побоялись сплагтатить(наблюдайте за брезгливой рукой конферансье, в отношении братьев-дрочунов).
Джерело: https://censor.net/ua/n3490870
REC.: "Це [КАБ] зараз фактично основний інструмент російського терору й просування окупанта", - резюмував глава держави."
НАРЕШТІ Президент підтвердив своє розуміння цього пріоритету!
навіщо ції злії жарти?
Але
що заважаєМОЖНА зробити іншу (в 1000-100000 разів простішу і дешевшу) платформу для ракет повітря-повітря, які діють за принципом "запустив і забув" - просто підняти ракету на 10-20 км і нехай там чергує - чекає на ворожий літак. Адже сама така ракета може виявляти і відстежувати ціль.
("А за ним - комарики на воздушном шарике." - Радянський дитячий віршик.)
Тху, бл...
#буратінкугеть!
Оманський кріпак, тільки вид створює…
Пильнуймо Україну від приблуд95!!
Strano sto ne prioglosili Marianu Bezugluju,ona vela jasnosti vo vsex voprosov