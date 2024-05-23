Зеленский провел специальное совещание по противодействию российским КАБам

Владимир Зеленский провел специальное совещание на базе СНБО и Ставки по украинскому производству оружия и противодействию российским управляемым авиабомбам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента Украины.

"Провел совещание - специальное - на базе СНБО и Ставки. Секретарь СНБО Литвиненко, начальник Генштаба Баргилевич, вице-премьер-министр Федоров, Минстратегпром - Камышин", - рассказал Зеленский.

Он отметил, что совещание касалось украинского производства: РЭБ, дроны, ракетная программа, противодействие российским управляемым авиабомбам.

"Сложная тематика, и если по РЭБ, дронам, ракетной программе мы видим хорошие тенденции, то с противодействием российским бомбам еще очень много надо сделать. Детали сегодня обсудили. Альтернатив не может быть - Украине нужны системы и тактики, которые позволят защищать наши позиции, наши города и громады от этих бомб. Это сейчас - фактически основной инструмент российского террора и продвижения оккупанта", - резюмировал глава государства.

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