Зеленский провел специальное совещание по противодействию российским КАБам
Владимир Зеленский провел специальное совещание на базе СНБО и Ставки по украинскому производству оружия и противодействию российским управляемым авиабомбам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента Украины.
"Провел совещание - специальное - на базе СНБО и Ставки. Секретарь СНБО Литвиненко, начальник Генштаба Баргилевич, вице-премьер-министр Федоров, Минстратегпром - Камышин", - рассказал Зеленский.
Он отметил, что совещание касалось украинского производства: РЭБ, дроны, ракетная программа, противодействие российским управляемым авиабомбам.
"Сложная тематика, и если по РЭБ, дронам, ракетной программе мы видим хорошие тенденции, то с противодействием российским бомбам еще очень много надо сделать. Детали сегодня обсудили. Альтернатив не может быть - Украине нужны системы и тактики, которые позволят защищать наши позиции, наши города и громады от этих бомб. Это сейчас - фактически основной инструмент российского террора и продвижения оккупанта", - резюмировал глава государства.
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Дякуй, усім дякую.
https://youtu.be/EFF9ALX-RrM?si=n57cOp4RmnMc_3P7
в конце ролика) шо остолопы побоялись сплагтатить(наблюдайте за брезгливой рукой конферансье, в отношении братьев-дрочунов).
Джерело: https://censor.net/ua/n3490870
REC.: "Це [КАБ] зараз фактично основний інструмент російського терору й просування окупанта", - резюмував глава держави."
НАРЕШТІ Президент підтвердив своє розуміння цього пріоритету!
навіщо ції злії жарти?
Але
що заважаєМОЖНА зробити іншу (в 1000-100000 разів простішу і дешевшу) платформу для ракет повітря-повітря, які діють за принципом "запустив і забув" - просто підняти ракету на 10-20 км і нехай там чергує - чекає на ворожий літак. Адже сама така ракета може виявляти і відстежувати ціль.
("А за ним - комарики на воздушном шарике." - Радянський дитячий віршик.)
Тху, бл...
#буратінкугеть!
Оманський кріпак, тільки вид створює…
Пильнуймо Україну від приблуд95!!
Strano sto ne prioglosili Marianu Bezugluju,ona vela jasnosti vo vsex voprosov