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Зеленский провел специальное совещание по противодействию российским КАБам

Зеленський розповів про спеціальну нараду щодо протидії російським КАБам

Владимир Зеленский провел специальное совещание на базе СНБО и Ставки по украинскому производству оружия и противодействию российским управляемым авиабомбам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента Украины.

"Провел совещание - специальное - на базе СНБО и Ставки. Секретарь СНБО Литвиненко, начальник Генштаба Баргилевич, вице-премьер-министр Федоров, Минстратегпром - Камышин", - рассказал Зеленский.

Он отметил, что совещание касалось украинского производства: РЭБ, дроны, ракетная программа, противодействие российским управляемым авиабомбам.

"Сложная тематика, и если по РЭБ, дронам, ракетной программе мы видим хорошие тенденции, то с противодействием российским бомбам еще очень много надо сделать. Детали сегодня обсудили. Альтернатив не может быть - Украине нужны системы и тактики, которые позволят защищать наши позиции, наши города и громады от этих бомб. Это сейчас - фактически основной инструмент российского террора и продвижения оккупанта", - резюмировал глава государства.

Также читайте: Зеленский надеется, что на саммите НАТО может быть принято решение о дополнительных Patriot для Украины

Автор: 

Зеленский Владимир (20271) совещание (81) КАБ (352)


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Топ комментарии
+22
З яких пір квартал 95 почав проводити наради? де презідент?
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23.05.2024 02:10
+19
Зеленський провів спеціальну нараду щодо протидії російським КАБам,за підсумками наради 5-ть "найефективніших" менеджерів приняли рішення закидати КАБи шашличками,а щоб покращити логістику доручили Кірюші Тимошенко заасфальтувати під'їзні шляхи.
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23.05.2024 03:18
+19
І жнець і кравець і брихунець і грошики крадець і пісюном на роялі іргець і по КАБам спець......
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23.05.2024 05:18
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******, кацапня вже здриснула з декількох областей....
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23.05.2024 02:02 Ответить
Немає сили слухати, бачити нелегетимного зелю 🤮
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23.05.2024 06:50 Ответить
Особливо його відосики з "Олімпу". Мої знайомі взагалі вважають, що він пише на телефон, бідолажка. Хоча там повно спец. апаратури і персоналу. Але виглядати потрібно, як Бог у церкві - могутнім і потужним, щоб голову задирати і роздивитися найвеличнішого. А він на тебе дивиться зверхньо, як на комашню. Боже, яке убожество і ницість. Забери його кудись.
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23.05.2024 07:13 Ответить
Кудись - це на піаніно грати
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23.05.2024 07:36 Ответить
Ні, кудись - це гранит кайлом колупати, на житомірській четвірки.
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23.05.2024 07:45 Ответить
пухнастий - мандат є?
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23.05.2024 02:03 Ответить
Реби тут не допоможуть розчехляйте старі ракети малої дії їх десятки тисяч на складах і переробляйте(самі подавали інфу),Думайте про ракети малоїдії.А каби несе авіація як і всі інші види ракет.Доки в повітрі не буде f-16 щоб знищувати авіацію ворога нічого не зміниться.
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23.05.2024 02:09 Ответить
Кацапи анонсували ракети *повітря-повітря* з дальністю 300 км. Надія - що то брехня.
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23.05.2024 06:38 Ответить
Для того, щоб запускати такі ракети, їхні літаки мають "бачити" на ці 300 км. А то навіть не кожен А50 здатний
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23.05.2024 07:50 Ответить
Не так. Бачити може не літак, а щось інше, наприклад, нахемний радар. А запустити ракету в потрібному напрямку - літак. При підльоті вона захопить ціль. Я б так робив. А там - хз.
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23.05.2024 08:57 Ответить
По нас ракети луплять які пролітають тисячі км.Про брехню не може бути мови.Питання не тільки в літаках а рідарах.
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24.05.2024 20:10 Ответить
Як показав наступ на Харків, ці люди не можуть організувати навіть спорудження окопів. Які ракети?
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23.05.2024 11:20 Ответить
З яких пір квартал 95 почав проводити наради? де презідент?
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23.05.2024 02:10 Ответить
Потужно, дуже потужно🤣
Дякуй, усім дякую.
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23.05.2024 02:12 Ответить
Удари українськими ракетами по раша-аеродромам. Але ти цим не займався ані з 2019-2021, ані в 2022-2024. Добре, що декілька Нептунів з часів Турчинова було, так хоч Москву потопили.
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23.05.2024 02:12 Ответить
Се файно. Зелінський, вперід!
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23.05.2024 02:13 Ответить
хто цей чоловік?
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23.05.2024 02:14 Ответить
Як ви не знаєте? Це всесвітньовідомий піяніст. Просю ознайомитись:
https://youtu.be/EFF9ALX-RrM?si=n57cOp4RmnMc_3P7

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23.05.2024 02:18 Ответить
вибраний чи так собі, просрочка назавжди?
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23.05.2024 02:22 Ответить
Назавжди. Імператор всеукраїнський, нащадок славних гетьманів-довгоносиків.
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23.05.2024 02:31 Ответить
гуя собі діди дали, і за шо вони нас так ненавиділи, навіть не бачячи?
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23.05.2024 02:35 Ответить
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23.05.2024 02:38 Ответить
ого,не знав,що в Україні серед гетьманів були просрочені євреї з всесвітньо відомої,Криворіжської,школи диплопанітії,походу він не тільки піаніст,а ще й шляхтич
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23.05.2024 03:29 Ответить
Поправка - не гетманів а сцарів боневсратовічів одеських...
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23.05.2024 11:29 Ответить
https://youtu.be/Hg57X3lFFyQ Да я бы на их месте подал бы в суд, за плагиат... Обращаю ваше внимание(
в конце ролика) шо остолопы побоялись сплагтатить(наблюдайте за брезгливой рукой конферансье, в отношении братьев-дрочунов).
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23.05.2024 04:46 Ответить
Ви шо, не знаєте? Це ж самий крупний спеціаліст світу в галузі авіаційних бомб! Такий спеціаліст-що всім спеціалістам спеціаліст! Розумна, досвідчена людина!
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23.05.2024 10:02 Ответить
Зеленський провів спеціальну нараду щодо протидії російським КАБам,за підсумками наради 5-ть "найефективніших" менеджерів приняли рішення закидати КАБи шашличками,а щоб покращити логістику доручили Кірюші Тимошенко заасфальтувати під'їзні шляхи.
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23.05.2024 03:18 Ответить
Урааааа, зеленський провів нараду, тепер ми,,переможемо,, всі готовимось до шашликів,🤧🤧🤒
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23.05.2024 03:20 Ответить
Як тільки він втручається кудись - чекай трагедії. Бідоносець.
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23.05.2024 07:19 Ответить
Було би пречудово, якби дрони знешкоджували повітряні цілі (в т.ч КАБ, ракети і, особливо, літаки) так же ефективно і масово, як вони знешкоджують зараз наземні цілі.
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23.05.2024 03:52 Ответить
Как ты себе представляешь уничтожение ракеты дроном при разнице в массе и скорости на порядок, а то и два? КАБов это тоже касается.
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23.05.2024 04:19 Ответить
З рогатки не пробували?
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23.05.2024 08:15 Ответить
"Україні потрібні системи й тактики, які дадуть змогу захищати наші позиції, наші міста й громади від цих бомб [планерних коригованих авіабомб - КАБ]. Це зараз фактично основний інструмент російського терору й просування окупанта", - резюмував глава держави."
Джерело: https://censor.net/ua/n3490870

REC.: "Це [КАБ] зараз фактично основний інструмент російського терору й просування окупанта", - резюмував глава держави."

НАРЕШТІ Президент підтвердив своє розуміння цього пріоритету!
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23.05.2024 03:58 Ответить
до преЗЄдента повернулось розуміння?

навіщо ції злії жарти?
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23.05.2024 05:13 Ответить
...З тим же успіхом міг би провести іншу нараду - на тему "А чому у мишки хвостик шилом?".
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23.05.2024 04:02 Ответить
танці з бубном і камланія проти КАБів були?
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23.05.2024 04:06 Ответить
Асфальтом не пробовал их закидать, клоун?
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23.05.2024 04:17 Ответить
Про F-16 кажуть, що "це не просто літак - це багатофункціональна платформа, тому що для нього є дуже велика номенклатура озброєння, яку він може нести і застосовувати".

Але що заважає МОЖНА зробити іншу (в 1000-100000 разів простішу і дешевшу) платформу для ракет повітря-повітря, які діють за принципом "запустив і забув" - просто підняти ракету на 10-20 км і нехай там чергує - чекає на ворожий літак. Адже сама така ракета може виявляти і відстежувати ціль.

("А за ним - комарики на воздушном шарике." - Радянський дитячий віршик.)
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23.05.2024 04:17 Ответить
Тебе бы фантастические романы писать.
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23.05.2024 04:21 Ответить
Дрони також були фантастикою. А вони зробили кораблі та танки просто кучею металу. Можна й бомби на повітряних кулях запускати. І фіг її замітиш.
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23.05.2024 06:19 Ответить
Ага, и фиг предскажешь, куда ее понесет и кто собъет воздушный шар из пулемета.
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25.05.2024 02:42 Ответить
І жнець і кравець і брихунець і грошики крадець і пісюном на роялі іргець і по КАБам спець......
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23.05.2024 05:18 Ответить
Він думає чим більше нарад таивідосов, тим меньше кабів? Гррші на армію- то не хватить на дороги.- ми це пам'ятаємо містер лідер
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23.05.2024 05:20 Ответить
проводить наради задля створення видимості бурної діяльності
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23.05.2024 05:44 Ответить
Хух, аж легше стало. Я вже думав що буде звичайна а не спеціальна нарада. Це все міняє.
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23.05.2024 06:30 Ответить
А про "спеціальну нараду" з повісткою дня: "Як і куди тікать після закінчення війни (поки в Лук"янівку" не посадили)" нам повідомлять будуть? Чи кожен буде свій канал для втечі готувать? Індивідуальний?
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23.05.2024 06:51 Ответить
А кто тут не читал конституцию,где написано "избирается на пять лет",или фокусники из шоу бизнеса пять могут легко превратить в шесть,семь и не сесть на скамью?
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23.05.2024 07:06 Ответить
Ракети SM-6 купіть і буде як протидіяти літакам на 370, чи 460 км, в залежності від версії ракети.
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23.05.2024 07:11 Ответить
Ударім Кварталом 95 по бєздорожию, безофшорію і КАБам! Ура, товаріщі!

Тху, бл...
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23.05.2024 07:17 Ответить
А чому без відосика-гундосика?
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23.05.2024 07:40 Ответить
Так світло ж відключили.
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23.05.2024 07:52 Ответить
Світло воно вирубить, коли сяде на літак в один кінець в Оман
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23.05.2024 09:41 Ответить
Протермінований ішак нагадує про своє існування і не більше. Безтолковим чмом було, таким і здохне.
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23.05.2024 07:54 Ответить
Головний експєрд по КАБам буратінка провів нараду...
#буратінкугеть!
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23.05.2024 07:55 Ответить
Йому б покаятися, ставши на коліна, перед Українцями, але ж там, в ОПУ, рулює отой, з пивних ларьків рішало, від тадеєва….
Оманський кріпак, тільки вид створює…
Пильнуймо Україну від приблуд95!!
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23.05.2024 07:59 Ответить
зелений барига !
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23.05.2024 08:09 Ответить
Черговий гундосик на тему вліяніє суховєя на половую жизнь тушканчіка.
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23.05.2024 08:12 Ответить
Мародёры.
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23.05.2024 08:18 Ответить
2 problemi jest uze davno,eto kabi i zombi komandi malenkije grupi sto idut eti ecio s prigozina vremion.Kabov problemi mozno resit s F-16.
Strano sto ne prioglosili Marianu Bezugluju,ona vela jasnosti vo vsex voprosov
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23.05.2024 08:19 Ответить
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23.05.2024 08:24 Ответить
Дуже важлива нарада , у москалів аж яйця зіпріли.
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23.05.2024 08:28 Ответить
КАБи треба збивати огірками-це велике рішення Буби Оманського який є пікінесом Єрмака - Пивного.
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23.05.2024 08:32 Ответить
Який ще зеленский , його повноваження закінчилися, 20 Травня . Геть к беніной маме . Та Єрмака хай забирає
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23.05.2024 10:05 Ответить
Ця безглузда істота так і не зрозуміла що своїми діями чи бездіяльністю за допомогу своїх "слуг уроду" винна у тому що відбулося і відбувається за п'ять років іхньої вакханаліїМожливо розуміла і то робилося навмисне
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23.05.2024 10:07 Ответить
До речі, а може треба, перестать стрилять , та розвести війска . С того боку теж люди , яки не хочуть воювати
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23.05.2024 10:10 Ответить
Мабуть дав чіткий та потужний наказ боротись з КАБами.
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23.05.2024 10:16 Ответить
Дуже потужно. Супер потужно. Тепер ворогу капут. Я тільки забувся, скільки Ставок по Бахмуту провів Лідор всесвіту? Де Бахмут?
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23.05.2024 11:48 Ответить
Зе бубочка наказав ТЦК ловити КАБи і пакувати в бусіки? Тоді він люто порішав це питання. А нема в світі питань, які б Зе не порішав.
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23.05.2024 18:46 Ответить
 
 