Зеленский надеется, что на саммите НАТО может быть принято решение о дополнительных Patriot для Украины

На саммите НАТО, который состоится в Вашингтоне в июле этого года, может быть принято решение об отправке дополнительных систем ПВО Patriot для Украины.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

Глава государства призвал Альянс предоставить Украине больше систем ПВО Patriot.

"Можем ли мы получить семь?" - сказал он, отметив, что Украине нужно больше Patriot, но такое количество необходимо для защиты регионов, которые являются ключевыми для экономики и энергетического сектора страны.

По его мнению, соответствующее решение может быть принято, когда лидеры НАТО соберутся в июле на саммите в Вашингтоне.

Также Зеленский высказался о возможности использовать западное оружие для ударов по военным целям на территории России, отметив, что это имело бы решающее значение для успеха Украины. Используя это оружие для уничтожения логистических центров и самолетов на территории РФ, Украина сможет эффективно защищаться от атак на северо-востоке, которые угрожают Харькову.

Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее Владимир Зеленский заявил, что РФ накопила на своей территории 10 тысяч ракет С-300 для ударов по Украине.

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