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Новости
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Зеленский надеется, что на саммите НАТО может быть принято решение о дополнительных Patriot для Украины

Зеленський припускає що на саміті НАТО можуть оголосити про відправку додаткових Patriot в Україну

На саммите НАТО, который состоится в Вашингтоне в июле этого года, может быть принято решение об отправке дополнительных систем ПВО Patriot для Украины.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

Глава государства призвал Альянс предоставить Украине больше систем ПВО Patriot.

"Можем ли мы получить семь?" - сказал он, отметив, что Украине нужно больше Patriot, но такое количество необходимо для защиты регионов, которые являются ключевыми для экономики и энергетического сектора страны.

По его мнению, соответствующее решение может быть принято, когда лидеры НАТО соберутся в июле на саммите в Вашингтоне.

Также Зеленский высказался о возможности использовать западное оружие для ударов по военным целям на территории России, отметив, что это имело бы решающее значение для успеха Украины. Используя это оружие для уничтожения логистических центров и самолетов на территории РФ, Украина сможет эффективно защищаться от атак на северо-востоке, которые угрожают Харькову.

Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее Владимир Зеленский заявил, что РФ накопила на своей территории 10 тысяч ракет С-300 для ударов по Украине.

Также смотрите: Донецкие направления сейчас остаются очень сложными. Харьковщина - наши силы уничтожают оккупанта, результаты ощутимы, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20268) НАТО (9970) саммит (1170) Patriot (268)


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Топ комментарии
+3
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22.05.2024 00:15
+1
Дурень думкою багатіє...
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22.05.2024 00:07
+1
А нарід досі сподівається на зниження тарифів... Чи нє?
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22.05.2024 00:16
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Дурень думкою багатіє...
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22.05.2024 00:07 Ответить
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22.05.2024 00:15 Ответить
шо це за шнобель - сподівака ?
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22.05.2024 00:15 Ответить
А нарід досі сподівається на зниження тарифів... Чи нє?
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22.05.2024 00:16 Ответить
як кожний зелений перестане красти - уявляте собі скільки це мін?
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22.05.2024 00:25 Ответить
та хлопці замахаються з під тієї кучі вилазити...
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22.05.2024 00:29 Ответить
От маємо і коміка-проститутку... А мав би сподіватись на ПДЧ. І не просто сподіватись, а зробити все, щоб Україна відповідала вимогам для повноцінного членства.
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22.05.2024 00:30 Ответить
Що за неголений зачуханий безхатько на світлині?

Пам'ятаю, что під час Великої Війни і Сталін , і Черчиль , і Муссоліні, і Гітлер, і де Голь ... витримували військовий дресс-код. І поголитись мали час.

А ЦЕЙ такий зайнятий ... ТЬФУ!
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22.05.2024 02:04 Ответить
в його голові п'ять років ще не закінчились, тому зчепіть зуби і дивимось гундосики далі.
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22.05.2024 07:42 Ответить
#буратінкугеть!
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22.05.2024 08:59 Ответить
Треба було брати лендліз поки він діяв...
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22.05.2024 09:05 Ответить
громадянин боневтік іди в сраку !
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22.05.2024 09:24 Ответить
Которые будут поставлены под Харьков, где очень быстро отстреляют все противоракеты по "10 тищам накопыченых с300" и опять начнется серенада - дайте пво?
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22.05.2024 09:45 Ответить
желаю тебе, ссыкло, испытывать тоже самое, что испытывает Харьков каждый день!
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22.05.2024 11:01 Ответить
 
 