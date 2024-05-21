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Новости Война
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Россия накопила 10 тысяч ракет С-300 для ударов по Украине. Это их большое преимущество, - Зеленский

РФ накопичила на своїй території 10 тисяч ракет С-300 – Зеленський

РФ накопила на своей территории 10 тысяч ракет С-300 для ударов по Украине.

Об этом заявил в интервью NYT президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Обстрелы Харькова, все гибели людей, детей - это их огромное преимущество. Ежедневное использование бомб - это их огромное преимущество. Использование систем С-300 - они накопили 10 тыс. ракет С-300. Десять тысяч - это опять их преимущество", - заявил президент.

Глава Украины также назвал огромным преимуществом России невозможность Украины наносить удары по территории страны-агрессора.

Президент также добавил, что в мире есть соответствующее оружие, способное противостоять атакам России, но его недостаточно у нашего государства.

"Есть ли в мире соответствующее оружие, чтобы противостоять этому? Да. Есть ли подходящее оружие, лучше того, что есть в арсенале России? Да. Есть ли в Украине оба этих элемента - достаточное количество и разрешение? Нет", - сказал президент Зеленский.

Напомним, что ранее президент в интервью Reuters сказал, что Украина никогда не била по территории РФ оружием, предоставленным Западом.

Читайте также: Нам нужны дальнобойные ракеты, чтобы россияне не могли массированно пересекать границу, - Зеленский

Удары по РФ западным оружием

Напомним, издание The Wall Street Journal сообщило, что Украина обратилась к администрации президента США Джо Байдена с просьбой отменить ограничения по использованию американского оружия по территории России. А также попросила США помочь определить цели в России, по которым Киев мог бы нанести удар собственным оружием.

Ранее в Пентагоне заявили, что считают, что оружие, которое США предоставляют Украине, нужно использовать в пределах украинской территории.

Экс-заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд, деятельность которой была связана с вопросами Украины и России, считает, что Киев имеет право поражать военные цели на российской территории, а Соединенные Штаты с союзниками должны этому способствовать.

Автор: 

Зеленский Владимир (20268) оружие (10203) россия (95418)


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Топ комментарии
+51
Зеленський знищив українську ракетну програму, а тепер гундосить - дайте, не минайте.
Якби не цей москальський прихвостень і шут гороховий Зеленський - Україна мала би власні ракети. А може й віни би не було.
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21.05.2024 22:39
+48
У відповідь Зєля заготовив десять тисяч гундосиків...
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21.05.2024 22:33
+45
Ты "легетимный" строил дороги. Напомнить что ты говорил про дороги и армию ?
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21.05.2024 22:36
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... дуже тяжко передавити 73 відсотки тупих гнид! Навіть тих з загальної кількості громадян України......хто у 2019 голосував за війну... А у 1992-93 таких було ще більше. У них націоналісти були ворогами... комуністи були **хазяйственниками**... партеліта КПУ знала що робити... а русня була братами...)))
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22.05.2024 12:07 Ответить
Чиста правда.
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22.05.2024 12:10 Ответить
Прочитав усі коменти. І що в загалі характерно?

Немае практично ніяких коментів про ху&ла!?
Він почав цю війну.
Він її продовжуе.
Він пообіцяв вбити усіх.

А «винна» Україна та її Президент? Дивна річ…
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22.05.2024 05:10 Ответить
Мабуть українці почали здогадуватись, що на чолі з таким президентом Україну чекає поразка, а не перемога
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22.05.2024 08:02 Ответить
Так вам же мінські угоди були погані...і подобалися нові асфальтні дороги...а зброю ніхто не робив...всі гроші- в асфальт...і " розведення та розмінування"...то хто винен...?!!!
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22.05.2024 08:46 Ответить
Так, нині прострочений "президент" винен. Ви з цим незгодні?
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22.05.2024 09:03 Ответить
Винні як раз 73% які в трагічному 2019р проголосували за 95й квартал.
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22.05.2024 10:05 Ответить
Тому що ***** - винний за замовчанням, це вже давно не обговорюється, як аксіома.
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22.05.2024 10:47 Ответить
Володя, забирай манатки і давай допобачення вже. Накерувався вже..
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22.05.2024 07:21 Ответить
На вихід, чмо безтолкове!
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22.05.2024 07:37 Ответить
То що, таки вибори? Чи будемо перемогу чекати і харкатись в зєлю?
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22.05.2024 07:48 Ответить
Якби не асфальт а власне виробництво зброї- не волав би зараз ось так пан Президент...аде хто там зараз про виробництво думає...головне -план з "мобілізації"...зброя- то таке...
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22.05.2024 08:43 Ответить
І що? Який план у зеленої плісняви? Нахапати мільйон піхотинців і розвалити країну остаточно, щоб тут не було кому жити і не хотіли тут жити? І взагалі, Вова, тобі пора, ти вже засидівся.
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22.05.2024 08:53 Ответить
А що накопичила "команда" твоїх казнокрадів, jid'івський недомірок?
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22.05.2024 08:53 Ответить
Невже зелена шмаркла, за для того, щоб втриматись при владі, буде вести вічну війну? В що перетвориться остаточно ця країна?
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22.05.2024 08:55 Ответить
Алекс Фішер пропонує здатися? Чи на перемир*я підемо? Чи Захід та США не бачать і не знають, що при владі в Україні?
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22.05.2024 12:13 Ответить
#буратінкугеть!
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22.05.2024 09:01 Ответить
Від сьогодні з публічного вжитку зникає термін «президент». Забудьте це слово. Не існує президента. Існує ВИКОНУВАЧ ПОВНОВАЖЕНЬ президента.

Від нині всі виступи Зеленського треба титрувати саме так: «виконувач повноважень президента». І так його представляти письмово й усно, офіційно й неофіційно.

Стаття 103 каже, що президент обирається на 5 років.
Стаття 108 каже, що президент виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного президента.
Отже: шостий президент вичерпав конституційний термін перебування на посаді - і перейшов у розряд ВИКОНУВАЧА ПОВНОВАЖЕНЬ президента.

Повнота й обсяг влади від того не міняється ніяк. Як був цар, так і буде. До переобрання нового президента вічним виконувачем повноважень з усією повнотою влади буде Зеленський незалежно від його рейтингів і довіри народу. Це може тривати безкінечно.

Війна = Зеленський.
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22.05.2024 09:04 Ответить
Не нагнітайте. Останні два абзаци це занадто. Зе* війну не починав. Об"єктивно.
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22.05.2024 11:56 Ответить
Взагалі то ці рашистськи вкидання про "нелегітимність" вже навіть не цікаві, бо вже й юристи з цього приводу висловились і у ЄС та США чітко заявили саме про легітимність Зеленського до завершення війни та можливості проведення нових виборів в Україні, а кремлівські пацюки сують це лайно й далі хоча воно ще з самого спочатку вже було придатним лише для рашистського фестивалю "Веселий коровяк"!
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22.05.2024 12:13 Ответить
от я не розумію) ну чого ви такі невиліковні дурачки? До чого тут рашисти? Чи ви прихвостень зеленого лайна і вам в кайф поки при владі це хрипате опудало? Скільки вам років?
1) Рішення КС України щодо яника від 16.05.2014 (почитайте може щось дойде);
2) Запам'ятайте, ні я, ні ви, ні міністр юстицій отой піськоструг малюська, ні стерненко, ні ЦВК, ні повія з траси, ні юрист (зелебобік теж юрист якщо шось) не можуть виносити вердикт щодо написаного в конституції!!! Для цього є КС України, в який ваш ель ПРЕЗЕРВАТИВ не пішов по зрозумілих причинах.
Тож тепер в повітрі носиться питання: ''ХТО ТИ ХРИПАТИЙ????''. Якщо немає чого боятись то проблем би небуло вірно? Але тут виникає тепер розтяжечка, бо юридично він вже не може звернутись в КС, може його патрія слуг урода але їм невигідно.....
П.С - А як вам як особливо гнилому підтримувати хрипатого виродка?
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22.05.2024 12:36 Ответить
Ви мабуть дещо випереджаєте. Він не за Зе*.

Насправді, існуюча ситуація з повноваженнями Преза не врегульована ні Конституцією ні Законом про Преза. Тому вони і не пішли у КС. Так, щоб не ризикувати. Вибори в умовах такої війни провести нереально, це дурна замануха.
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22.05.2024 13:34 Ответить
зрозумійте одне, не робіть з презедента панацею... Чому знявши зелебобіка всі відразу плачуть про ''вибори в окопах'', в нас взагалі би відмовитись від парламентсько-презедентського формату і перейти на парламентську республіку(розумію що потрібно міняти КУ). Бо не везе нам з презедентами, і просвіту тим більше не видно
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23.05.2024 03:35 Ответить
Я не роблю панацею - ситуація така. Ні миру ні виборів. Сам він не пішов. Революцію і заколоти влаштовувати ніяка політ. сила, чи громадські рухи не будуть. Усе політичне відкладається на потім.
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23.05.2024 15:56 Ответить
Все там врегульовано, тобі освідченості бракує щоб зрозуміти написане.
Закон про преза
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25.05.2024 22:33 Ответить
Да канєшна ... увесь укр. тернет гудів, ламали списи. Опозиція заявляла - шатати ситуацію не будуть.
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26.05.2024 11:11 Ответить
До речі, хрипатий вилупок вже грався з Конституційним судом. Зебільні виродки разом з пінчуковим голосом і парашенкіною еу-рейською солідарністю в часи ковідного карантину якраз мали голосувати за закон про дерибан української землі (дозволити її розпродаж). То зелений виродок спеціально розпочав цирк із суддею Тупицьким, не пускаючи його на засідання, бо КС якраз мав виносити оцінку щодо конституційності цього законопроекту про ринок землі. І рішення суду мало бути явно не на користь олігархів-землевласників, які мають кишенькові партії для проштовхування дерибану землі через зРаду
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22.05.2024 20:14 Ответить
це ще раз показує що за 33 роки у нас так і немає політичної еліти, лише сране дигинеративне шобло різної степені протухлості!!
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23.05.2024 03:36 Ответить
Цей виродок захопив тоді КС і не поніс за це жодної відповідальності. І як наслідок тотального свавілля і безкарності - війна з агресором на запрошення зепідра і саботаж усіх виборів в державі.
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25.05.2024 22:37 Ответить
з УЗІ захоплював, як у кіно ??
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26.05.2024 11:09 Ответить
.... ЗЕ війну провокував своїм недолугим керівництвом!!! Для ***** краще не могло бути. 73 відсоткі ідіотів своїм вибором сказали путлеру..** починай **...бо кращого шансу НЕ БУДЕ!!!
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22.05.2024 12:16 Ответить
Ну точно "NavigatorUR", діти "провокують" педофілів своїми ніжними тілами, жінки "провокують" гвалтівників своєю привабливістю, господарі "провокують" грабіжників своєю власністю, люди "провокують" вбивць тим що живі! Продовжуй нас веселити своїми тупими висловлюваннями "NavigatorUR", більш рашистських "виправдань" для злочинів московських нацистів тяжко й вигадати!
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22.05.2024 12:36 Ответить
Додам, ЗЕзидент дійсно винний у тому що послабив Україну під час тоді ще "замаскованої" для недолугих агресії Москви котра розпочалась у 2014 році з окупації Криму, але звинувачувати його у тому що це переросло в повномасштабну війну саме з його вини, це все одно як "виправдовувати" будь якого злочинця звинувачуючи жертву злочину у тому, що вона його "спровокувала"!!!
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22.05.2024 12:42 Ответить
.. тупеньке виправдання дій хрипатого!!! Коли Вам кажуть, що закрийте двері, бо вночі прийдуть Вас різати... а Ви... взяли та зламали рушницю у своєму домі... , а на благання дітей... купити решітки на вікна..та провести сигналізацію з телефоном, щоб попросити допомогу... А Ви замість цього покрасили паркан навкруги, виклали доріжку від входу до дверей... а на благання родини дати гроші на укріплення дверей... сказали, що Ви хочете басейн ще добудувати.... То про що мова? Ті хто хочуть різати Вас не прийдуть при таких умовах? У Вас дуже примітивне поняття терміну **провокація** .... Про Вашу тупість я вже промовчу. Бо ЗЕ своєю політикоб..діями.. підштовхнув ***** до нападу. А то що і ***** і ЗЕ не очікували , що буде такий спротив населення... то це вже інша мова.
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22.05.2024 13:08 Ответить
Він його запросив розстеливши ковра і відкривши ворота
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25.05.2024 22:40 Ответить
Коли хтось оперує цифрами, які закінчуютьсядвома і більше нулями, відчувається брехня. Рік тому ось тут https://www.rbc.ua/ukr/news/skilki-rosiyi-zalishaetsya-raket-i-k-yiy-1680898279.html була цифра 6000 ракет, ще за рік до того, тобто в 2022, ось тут https://ru.espreso.tv/u-rossiyan-eshche-7-tysyach-raket-do-s-300-a-ssha-uvelichivaet-proizvodstvo-***********-kolonka-sergeya-zgurtsa було 7000 ракет. Тут https://armystandard.ru/news/202329954-O5CBo.html кацапи пишуть, що найбільшу кількість зенітних ракет вдавалося виробляти в другій половині 80-х років в кількості 600-700 на рік. Це всіх типів. То звідки 10 тис. С-300?
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22.05.2024 10:34 Ответить
це інфа для Заходу (Рамштайну)
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22.05.2024 11:36 Ответить
Я думаю, вони краще за Зелю знають, що до чого. Це як з заявою про відсуність скарг на нестачу снарядів (для внутрішнього споживача), ніби у людей нема родичів і знайомих на фронті. Два випадки, коли краще було б мовчати.
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22.05.2024 14:29 Ответить
Яка ракетна техніка власного виробництва є ? Гради, Смерчі ... Ну то лупіть !
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22.05.2024 11:35 Ответить
Ось інформація від 09.09.2022 - https://defence-ua.com/army_and_war/rashisti_majut_raket_do_s_300_sche_na_3_roki_vijni_ale_polovina_raketnih_brigad_zalishilas_bez_iskanderiv-8850.html Ворог має в запасі до 7000 ракет до ЗРК С-300, більшість з яких однак відслужила понад 30 років, тому перебуває в некондиційному стані. То звідки взяв зазначену цифру ЗЕзидент враховуючи скільки їх до цього було використано як у якості протиповітряних так і по землі а швидкість їх виробництва не надто й велика?! Це що, бажання полякати українців???!!!
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22.05.2024 12:07 Ответить
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