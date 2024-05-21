Россия накопила 10 тысяч ракет С-300 для ударов по Украине. Это их большое преимущество, - Зеленский

РФ накопила на своей территории 10 тысяч ракет С-300 для ударов по Украине.

Об этом заявил в интервью NYT президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Обстрелы Харькова, все гибели людей, детей - это их огромное преимущество. Ежедневное использование бомб - это их огромное преимущество. Использование систем С-300 - они накопили 10 тыс. ракет С-300. Десять тысяч - это опять их преимущество", - заявил президент.

Глава Украины также назвал огромным преимуществом России невозможность Украины наносить удары по территории страны-агрессора.

Президент также добавил, что в мире есть соответствующее оружие, способное противостоять атакам России, но его недостаточно у нашего государства.

"Есть ли в мире соответствующее оружие, чтобы противостоять этому? Да. Есть ли подходящее оружие, лучше того, что есть в арсенале России? Да. Есть ли в Украине оба этих элемента - достаточное количество и разрешение? Нет", - сказал президент Зеленский.

Напомним, что ранее президент в интервью Reuters сказал, что Украина никогда не била по территории РФ оружием, предоставленным Западом.

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Удары по РФ западным оружием

Напомним, издание The Wall Street Journal сообщило, что Украина обратилась к администрации президента США Джо Байдена с просьбой отменить ограничения по использованию американского оружия по территории России. А также попросила США помочь определить цели в России, по которым Киев мог бы нанести удар собственным оружием.

Ранее в Пентагоне заявили, что считают, что оружие, которое США предоставляют Украине, нужно использовать в пределах украинской территории.

Экс-заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд, деятельность которой была связана с вопросами Украины и России, считает, что Киев имеет право поражать военные цели на российской территории, а Соединенные Штаты с союзниками должны этому способствовать.