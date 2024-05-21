Россия накопила 10 тысяч ракет С-300 для ударов по Украине. Это их большое преимущество, - Зеленский
РФ накопила на своей территории 10 тысяч ракет С-300 для ударов по Украине.
Об этом заявил в интервью NYT президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.
"Обстрелы Харькова, все гибели людей, детей - это их огромное преимущество. Ежедневное использование бомб - это их огромное преимущество. Использование систем С-300 - они накопили 10 тыс. ракет С-300. Десять тысяч - это опять их преимущество", - заявил президент.
Глава Украины также назвал огромным преимуществом России невозможность Украины наносить удары по территории страны-агрессора.
Президент также добавил, что в мире есть соответствующее оружие, способное противостоять атакам России, но его недостаточно у нашего государства.
"Есть ли в мире соответствующее оружие, чтобы противостоять этому? Да. Есть ли подходящее оружие, лучше того, что есть в арсенале России? Да. Есть ли в Украине оба этих элемента - достаточное количество и разрешение? Нет", - сказал президент Зеленский.
Напомним, что ранее президент в интервью Reuters сказал, что Украина никогда не била по территории РФ оружием, предоставленным Западом.
Удары по РФ западным оружием
Напомним, издание The Wall Street Journal сообщило, что Украина обратилась к администрации президента США Джо Байдена с просьбой отменить ограничения по использованию американского оружия по территории России. А также попросила США помочь определить цели в России, по которым Киев мог бы нанести удар собственным оружием.
Ранее в Пентагоне заявили, что считают, что оружие, которое США предоставляют Украине, нужно использовать в пределах украинской территории.
Экс-заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд, деятельность которой была связана с вопросами Украины и России, считает, что Киев имеет право поражать военные цели на российской территории, а Соединенные Штаты с союзниками должны этому способствовать.
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Немае практично ніяких коментів про ху&ла!?
Він почав цю війну.
Він її продовжуе.
Він пообіцяв вбити усіх.
А «винна» Україна та її Президент? Дивна річ…
Від нині всі виступи Зеленського треба титрувати саме так: «виконувач повноважень президента». І так його представляти письмово й усно, офіційно й неофіційно.
Стаття 103 каже, що президент обирається на 5 років.
Стаття 108 каже, що президент виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного президента.
Отже: шостий президент вичерпав конституційний термін перебування на посаді - і перейшов у розряд ВИКОНУВАЧА ПОВНОВАЖЕНЬ президента.
Повнота й обсяг влади від того не міняється ніяк. Як був цар, так і буде. До переобрання нового президента вічним виконувачем повноважень з усією повнотою влади буде Зеленський незалежно від його рейтингів і довіри народу. Це може тривати безкінечно.
Війна = Зеленський.
1) Рішення КС України щодо яника від 16.05.2014 (почитайте може щось дойде);
2) Запам'ятайте, ні я, ні ви, ні міністр юстицій отой піськоструг малюська, ні стерненко, ні ЦВК, ні повія з траси, ні юрист (зелебобік теж юрист якщо шось) не можуть виносити вердикт щодо написаного в конституції!!! Для цього є КС України, в який ваш ель ПРЕЗЕРВАТИВ не пішов по зрозумілих причинах.
Тож тепер в повітрі носиться питання: ''ХТО ТИ ХРИПАТИЙ????''. Якщо немає чого боятись то проблем би небуло вірно? Але тут виникає тепер розтяжечка, бо юридично він вже не може звернутись в КС, може його патрія слуг урода але їм невигідно.....
П.С - А як вам як особливо гнилому підтримувати хрипатого виродка?
Насправді, існуюча ситуація з повноваженнями Преза не врегульована ні Конституцією ні Законом про Преза. Тому вони і не пішли у КС. Так, щоб не ризикувати. Вибори в умовах такої війни провести нереально, це дурна замануха.
Закон про преза