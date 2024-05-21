Росія накопичила 10 тисяч ракет С-300 для ударів по Україні. Це їхня велика перевага, - Зеленський

РФ накопичила на своїй території 10 тисяч ракет С-300 для ударів по Україні.

Про це заявив в інтерв’ю NYT президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Обстріли Харкова, всі загибелі людей, дітей - це їхня величезна перевага. Щоденне використання бомб - це їхня величезна перевага. Використання систем С-300 - вони накопичили 10 тис. ракет С-300. Десять тисяч - це знову їхня перевага", - заявив президент.

Очільник української держави також назвав величезною перевагою Росії неможливість України завдавати удари по території країни-агресорки.

Президент також додав, що у світі є відповідна зброя, здатна протистояти атакам Росії, але її недостатньо у нашої держави.

"Чи є у світі відповідна зброя, щоб протистояти цьому? Так. Чи є відповідна зброя, краща за ту, що є в арсеналі Росії? Так. Чи є в Україні обидва ці елементи - достатня кількість і дозвіл? Немає", - сказав президент Зеленський.

Нагадаємо, що раніше президент в інтерв'ю Reuters сказав, що Україна ніколи не била по території РФ зброєю, наданою Заходом.

Читайте також: Нам потрібні далекобійні ракети, щоб росіяни не могли масовано перетинати кордон, - Зеленський

Удари по РФ західною зброєю

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal повідомило, що Україна звернулася до адміністрації президента США Джо Байдена з проханням скасувати обмеження щодо використання американської зброї по території Росії. А також попросила США допомогти визначити цілі в Росії, по яких Київ міг би завдати удару власною зброєю.

Раніше в Пентагоні заявили, що вважають, що зброю, яку США надають Україні, потрібно використовувати в межах української території.

Ексзаступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд, діяльність якої була пов’язана з питаннями України та Росії, вважає, що Київ має право уражати військові цілі на російській території, а Сполучені Штати зі союзниками мають цьому сприяти.