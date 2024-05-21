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Росія накопичила 10 тисяч ракет С-300 для ударів по Україні. Це їхня велика перевага, - Зеленський

РФ накопичила на своїй території 10 тисяч ракет С-300 – Зеленський

РФ накопичила на своїй території 10 тисяч ракет С-300 для ударів по Україні.

Про це заявив в інтерв’ю NYT президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Обстріли Харкова, всі загибелі людей, дітей - це їхня величезна перевага. Щоденне використання бомб - це їхня величезна перевага. Використання систем С-300 - вони накопичили 10 тис. ракет С-300. Десять тисяч - це знову їхня перевага", - заявив президент.

Очільник української держави також назвав величезною перевагою Росії неможливість України завдавати удари по території країни-агресорки.

Президент також додав, що у світі є відповідна зброя, здатна протистояти атакам Росії, але її недостатньо у нашої держави.

"Чи є у світі відповідна зброя, щоб протистояти цьому? Так. Чи є відповідна зброя, краща за ту, що є в арсеналі Росії? Так. Чи є в Україні обидва ці елементи - достатня кількість і дозвіл? Немає", - сказав президент Зеленський.

Нагадаємо, що раніше президент в інтерв'ю Reuters сказав, що Україна ніколи не била по території РФ зброєю, наданою Заходом.

Читайте також: Нам потрібні далекобійні ракети, щоб росіяни не могли масовано перетинати кордон, - Зеленський

Удари по РФ західною зброєю

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal повідомило, що Україна звернулася до адміністрації президента США Джо Байдена з проханням скасувати обмеження щодо використання американської зброї по території Росії. А також попросила США допомогти визначити цілі в Росії, по яких Київ міг би завдати удару власною зброєю.

Раніше в Пентагоні заявили, що вважають, що зброю, яку США надають Україні, потрібно використовувати в межах української території.

Ексзаступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд, діяльність якої була пов’язана з питаннями України та Росії, вважає, що Київ має право уражати військові цілі на російській території, а Сполучені Штати зі союзниками мають цьому сприяти.

Автор: 

Зеленський Володимир (23729) зброя (7443) росія (65007)


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Топ коментарі
+51
Зеленський знищив українську ракетну програму, а тепер гундосить - дайте, не минайте.
Якби не цей москальський прихвостень і шут гороховий Зеленський - Україна мала би власні ракети. А може й віни би не було.
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21.05.2024 22:39
+48
У відповідь Зєля заготовив десять тисяч гундосиків...
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21.05.2024 22:33
+45
Ты "легетимный" строил дороги. Напомнить что ты говорил про дороги и армию ?
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21.05.2024 22:36
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... дуже тяжко передавити 73 відсотки тупих гнид! Навіть тих з загальної кількості громадян України......хто у 2019 голосував за війну... А у 1992-93 таких було ще більше. У них націоналісти були ворогами... комуністи були **хазяйственниками**... партеліта КПУ знала що робити... а русня була братами...)))
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22.05.2024 12:07 Відповісти
Чиста правда.
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22.05.2024 12:10 Відповісти
Прочитав усі коменти. І що в загалі характерно?

Немае практично ніяких коментів про ху&ла!?
Він почав цю війну.
Він її продовжуе.
Він пообіцяв вбити усіх.

А «винна» Україна та її Президент? Дивна річ…
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22.05.2024 05:10 Відповісти
Мабуть українці почали здогадуватись, що на чолі з таким президентом Україну чекає поразка, а не перемога
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22.05.2024 08:02 Відповісти
Так вам же мінські угоди були погані...і подобалися нові асфальтні дороги...а зброю ніхто не робив...всі гроші- в асфальт...і " розведення та розмінування"...то хто винен...?!!!
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22.05.2024 08:46 Відповісти
Так, нині прострочений "президент" винен. Ви з цим незгодні?
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22.05.2024 09:03 Відповісти
Винні як раз 73% які в трагічному 2019р проголосували за 95й квартал.
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22.05.2024 10:05 Відповісти
Тому що ***** - винний за замовчанням, це вже давно не обговорюється, як аксіома.
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22.05.2024 10:47 Відповісти
Володя, забирай манатки і давай допобачення вже. Накерувався вже..
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22.05.2024 07:21 Відповісти
На вихід, чмо безтолкове!
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22.05.2024 07:37 Відповісти
То що, таки вибори? Чи будемо перемогу чекати і харкатись в зєлю?
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22.05.2024 07:48 Відповісти
Якби не асфальт а власне виробництво зброї- не волав би зараз ось так пан Президент...аде хто там зараз про виробництво думає...головне -план з "мобілізації"...зброя- то таке...
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22.05.2024 08:43 Відповісти
І що? Який план у зеленої плісняви? Нахапати мільйон піхотинців і розвалити країну остаточно, щоб тут не було кому жити і не хотіли тут жити? І взагалі, Вова, тобі пора, ти вже засидівся.
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22.05.2024 08:53 Відповісти
А що накопичила "команда" твоїх казнокрадів, jid'івський недомірок?
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22.05.2024 08:53 Відповісти
Невже зелена шмаркла, за для того, щоб втриматись при владі, буде вести вічну війну? В що перетвориться остаточно ця країна?
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22.05.2024 08:55 Відповісти
Алекс Фішер пропонує здатися? Чи на перемир*я підемо? Чи Захід та США не бачать і не знають, що при владі в Україні?
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22.05.2024 12:13 Відповісти
#буратінкугеть!
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22.05.2024 09:01 Відповісти
Від сьогодні з публічного вжитку зникає термін «президент». Забудьте це слово. Не існує президента. Існує ВИКОНУВАЧ ПОВНОВАЖЕНЬ президента.

Від нині всі виступи Зеленського треба титрувати саме так: «виконувач повноважень президента». І так його представляти письмово й усно, офіційно й неофіційно.

Стаття 103 каже, що президент обирається на 5 років.
Стаття 108 каже, що президент виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного президента.
Отже: шостий президент вичерпав конституційний термін перебування на посаді - і перейшов у розряд ВИКОНУВАЧА ПОВНОВАЖЕНЬ президента.

Повнота й обсяг влади від того не міняється ніяк. Як був цар, так і буде. До переобрання нового президента вічним виконувачем повноважень з усією повнотою влади буде Зеленський незалежно від його рейтингів і довіри народу. Це може тривати безкінечно.

Війна = Зеленський.
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22.05.2024 09:04 Відповісти
Не нагнітайте. Останні два абзаци це занадто. Зе* війну не починав. Об"єктивно.
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22.05.2024 11:56 Відповісти
Взагалі то ці рашистськи вкидання про "нелегітимність" вже навіть не цікаві, бо вже й юристи з цього приводу висловились і у ЄС та США чітко заявили саме про легітимність Зеленського до завершення війни та можливості проведення нових виборів в Україні, а кремлівські пацюки сують це лайно й далі хоча воно ще з самого спочатку вже було придатним лише для рашистського фестивалю "Веселий коровяк"!
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22.05.2024 12:13 Відповісти
от я не розумію) ну чого ви такі невиліковні дурачки? До чого тут рашисти? Чи ви прихвостень зеленого лайна і вам в кайф поки при владі це хрипате опудало? Скільки вам років?
1) Рішення КС України щодо яника від 16.05.2014 (почитайте може щось дойде);
2) Запам'ятайте, ні я, ні ви, ні міністр юстицій отой піськоструг малюська, ні стерненко, ні ЦВК, ні повія з траси, ні юрист (зелебобік теж юрист якщо шось) не можуть виносити вердикт щодо написаного в конституції!!! Для цього є КС України, в який ваш ель ПРЕЗЕРВАТИВ не пішов по зрозумілих причинах.
Тож тепер в повітрі носиться питання: ''ХТО ТИ ХРИПАТИЙ????''. Якщо немає чого боятись то проблем би небуло вірно? Але тут виникає тепер розтяжечка, бо юридично він вже не може звернутись в КС, може його патрія слуг урода але їм невигідно.....
П.С - А як вам як особливо гнилому підтримувати хрипатого виродка?
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22.05.2024 12:36 Відповісти
Ви мабуть дещо випереджаєте. Він не за Зе*.

Насправді, існуюча ситуація з повноваженнями Преза не врегульована ні Конституцією ні Законом про Преза. Тому вони і не пішли у КС. Так, щоб не ризикувати. Вибори в умовах такої війни провести нереально, це дурна замануха.
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22.05.2024 13:34 Відповісти
зрозумійте одне, не робіть з презедента панацею... Чому знявши зелебобіка всі відразу плачуть про ''вибори в окопах'', в нас взагалі би відмовитись від парламентсько-презедентського формату і перейти на парламентську республіку(розумію що потрібно міняти КУ). Бо не везе нам з презедентами, і просвіту тим більше не видно
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23.05.2024 03:35 Відповісти
Я не роблю панацею - ситуація така. Ні миру ні виборів. Сам він не пішов. Революцію і заколоти влаштовувати ніяка політ. сила, чи громадські рухи не будуть. Усе політичне відкладається на потім.
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23.05.2024 15:56 Відповісти
Все там врегульовано, тобі освідченості бракує щоб зрозуміти написане.
Закон про преза
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25.05.2024 22:33 Відповісти
Да канєшна ... увесь укр. тернет гудів, ламали списи. Опозиція заявляла - шатати ситуацію не будуть.
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26.05.2024 11:11 Відповісти
До речі, хрипатий вилупок вже грався з Конституційним судом. Зебільні виродки разом з пінчуковим голосом і парашенкіною еу-рейською солідарністю в часи ковідного карантину якраз мали голосувати за закон про дерибан української землі (дозволити її розпродаж). То зелений виродок спеціально розпочав цирк із суддею Тупицьким, не пускаючи його на засідання, бо КС якраз мав виносити оцінку щодо конституційності цього законопроекту про ринок землі. І рішення суду мало бути явно не на користь олігархів-землевласників, які мають кишенькові партії для проштовхування дерибану землі через зРаду
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22.05.2024 20:14 Відповісти
це ще раз показує що за 33 роки у нас так і немає політичної еліти, лише сране дигинеративне шобло різної степені протухлості!!
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23.05.2024 03:36 Відповісти
Цей виродок захопив тоді КС і не поніс за це жодної відповідальності. І як наслідок тотального свавілля і безкарності - війна з агресором на запрошення зепідра і саботаж усіх виборів в державі.
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25.05.2024 22:37 Відповісти
з УЗІ захоплював, як у кіно ??
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26.05.2024 11:09 Відповісти
.... ЗЕ війну провокував своїм недолугим керівництвом!!! Для ***** краще не могло бути. 73 відсоткі ідіотів своїм вибором сказали путлеру..** починай **...бо кращого шансу НЕ БУДЕ!!!
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22.05.2024 12:16 Відповісти
Ну точно "NavigatorUR", діти "провокують" педофілів своїми ніжними тілами, жінки "провокують" гвалтівників своєю привабливістю, господарі "провокують" грабіжників своєю власністю, люди "провокують" вбивць тим що живі! Продовжуй нас веселити своїми тупими висловлюваннями "NavigatorUR", більш рашистських "виправдань" для злочинів московських нацистів тяжко й вигадати!
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22.05.2024 12:36 Відповісти
Додам, ЗЕзидент дійсно винний у тому що послабив Україну під час тоді ще "замаскованої" для недолугих агресії Москви котра розпочалась у 2014 році з окупації Криму, але звинувачувати його у тому що це переросло в повномасштабну війну саме з його вини, це все одно як "виправдовувати" будь якого злочинця звинувачуючи жертву злочину у тому, що вона його "спровокувала"!!!
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22.05.2024 12:42 Відповісти
.. тупеньке виправдання дій хрипатого!!! Коли Вам кажуть, що закрийте двері, бо вночі прийдуть Вас різати... а Ви... взяли та зламали рушницю у своєму домі... , а на благання дітей... купити решітки на вікна..та провести сигналізацію з телефоном, щоб попросити допомогу... А Ви замість цього покрасили паркан навкруги, виклали доріжку від входу до дверей... а на благання родини дати гроші на укріплення дверей... сказали, що Ви хочете басейн ще добудувати.... То про що мова? Ті хто хочуть різати Вас не прийдуть при таких умовах? У Вас дуже примітивне поняття терміну **провокація** .... Про Вашу тупість я вже промовчу. Бо ЗЕ своєю політикоб..діями.. підштовхнув ***** до нападу. А то що і ***** і ЗЕ не очікували , що буде такий спротив населення... то це вже інша мова.
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22.05.2024 13:08 Відповісти
Він його запросив розстеливши ковра і відкривши ворота
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25.05.2024 22:40 Відповісти
Коли хтось оперує цифрами, які закінчуютьсядвома і більше нулями, відчувається брехня. Рік тому ось тут https://www.rbc.ua/ukr/news/skilki-rosiyi-zalishaetsya-raket-i-k-yiy-1680898279.html була цифра 6000 ракет, ще за рік до того, тобто в 2022, ось тут https://ru.espreso.tv/u-rossiyan-eshche-7-tysyach-raket-do-s-300-a-ssha-uvelichivaet-proizvodstvo-***********-kolonka-sergeya-zgurtsa було 7000 ракет. Тут https://armystandard.ru/news/202329954-O5CBo.html кацапи пишуть, що найбільшу кількість зенітних ракет вдавалося виробляти в другій половині 80-х років в кількості 600-700 на рік. Це всіх типів. То звідки 10 тис. С-300?
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22.05.2024 10:34 Відповісти
це інфа для Заходу (Рамштайну)
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22.05.2024 11:36 Відповісти
Я думаю, вони краще за Зелю знають, що до чого. Це як з заявою про відсуність скарг на нестачу снарядів (для внутрішнього споживача), ніби у людей нема родичів і знайомих на фронті. Два випадки, коли краще було б мовчати.
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22.05.2024 14:29 Відповісти
Яка ракетна техніка власного виробництва є ? Гради, Смерчі ... Ну то лупіть !
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22.05.2024 11:35 Відповісти
Ось інформація від 09.09.2022 - https://defence-ua.com/army_and_war/rashisti_majut_raket_do_s_300_sche_na_3_roki_vijni_ale_polovina_raketnih_brigad_zalishilas_bez_iskanderiv-8850.html Ворог має в запасі до 7000 ракет до ЗРК С-300, більшість з яких однак відслужила понад 30 років, тому перебуває в некондиційному стані. То звідки взяв зазначену цифру ЗЕзидент враховуючи скільки їх до цього було використано як у якості протиповітряних так і по землі а швидкість їх виробництва не надто й велика?! Це що, бажання полякати українців???!!!
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22.05.2024 12:07 Відповісти
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