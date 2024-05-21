Росія накопичила 10 тисяч ракет С-300 для ударів по Україні. Це їхня велика перевага, - Зеленський
РФ накопичила на своїй території 10 тисяч ракет С-300 для ударів по Україні.
Про це заявив в інтерв’ю NYT президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Обстріли Харкова, всі загибелі людей, дітей - це їхня величезна перевага. Щоденне використання бомб - це їхня величезна перевага. Використання систем С-300 - вони накопичили 10 тис. ракет С-300. Десять тисяч - це знову їхня перевага", - заявив президент.
Очільник української держави також назвав величезною перевагою Росії неможливість України завдавати удари по території країни-агресорки.
Президент також додав, що у світі є відповідна зброя, здатна протистояти атакам Росії, але її недостатньо у нашої держави.
"Чи є у світі відповідна зброя, щоб протистояти цьому? Так. Чи є відповідна зброя, краща за ту, що є в арсеналі Росії? Так. Чи є в Україні обидва ці елементи - достатня кількість і дозвіл? Немає", - сказав президент Зеленський.
Нагадаємо, що раніше президент в інтерв'ю Reuters сказав, що Україна ніколи не била по території РФ зброєю, наданою Заходом.
Удари по РФ західною зброєю
Нагадаємо, видання The Wall Street Journal повідомило, що Україна звернулася до адміністрації президента США Джо Байдена з проханням скасувати обмеження щодо використання американської зброї по території Росії. А також попросила США допомогти визначити цілі в Росії, по яких Київ міг би завдати удару власною зброєю.
Раніше в Пентагоні заявили, що вважають, що зброю, яку США надають Україні, потрібно використовувати в межах української території.
Ексзаступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд, діяльність якої була пов’язана з питаннями України та Росії, вважає, що Київ має право уражати військові цілі на російській території, а Сполучені Штати зі союзниками мають цьому сприяти.
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Немае практично ніяких коментів про ху&ла!?
Він почав цю війну.
Він її продовжуе.
Він пообіцяв вбити усіх.
А «винна» Україна та її Президент? Дивна річ…
Від нині всі виступи Зеленського треба титрувати саме так: «виконувач повноважень президента». І так його представляти письмово й усно, офіційно й неофіційно.
Стаття 103 каже, що президент обирається на 5 років.
Стаття 108 каже, що президент виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного президента.
Отже: шостий президент вичерпав конституційний термін перебування на посаді - і перейшов у розряд ВИКОНУВАЧА ПОВНОВАЖЕНЬ президента.
Повнота й обсяг влади від того не міняється ніяк. Як був цар, так і буде. До переобрання нового президента вічним виконувачем повноважень з усією повнотою влади буде Зеленський незалежно від його рейтингів і довіри народу. Це може тривати безкінечно.
Війна = Зеленський.
1) Рішення КС України щодо яника від 16.05.2014 (почитайте може щось дойде);
2) Запам'ятайте, ні я, ні ви, ні міністр юстицій отой піськоструг малюська, ні стерненко, ні ЦВК, ні повія з траси, ні юрист (зелебобік теж юрист якщо шось) не можуть виносити вердикт щодо написаного в конституції!!! Для цього є КС України, в який ваш ель ПРЕЗЕРВАТИВ не пішов по зрозумілих причинах.
Тож тепер в повітрі носиться питання: ''ХТО ТИ ХРИПАТИЙ????''. Якщо немає чого боятись то проблем би небуло вірно? Але тут виникає тепер розтяжечка, бо юридично він вже не може звернутись в КС, може його патрія слуг урода але їм невигідно.....
П.С - А як вам як особливо гнилому підтримувати хрипатого виродка?
Насправді, існуюча ситуація з повноваженнями Преза не врегульована ні Конституцією ні Законом про Преза. Тому вони і не пішли у КС. Так, щоб не ризикувати. Вибори в умовах такої війни провести нереально, це дурна замануха.
Закон про преза