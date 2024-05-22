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Новини
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Зеленський сподівається, що на саміті НАТО може бути ухвалене рішення про додаткові Patriot для України

Зеленський припускає що на саміті НАТО можуть оголосити про відправку додаткових Patriot в Україну

На саміті НАТО, який відбудеться у Вашингтоні в липні цього року, може бути прийняте рішення про відправку додаткових систем ППО Patriot для України.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у інтерв'ю The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

Глава держави закликав Альянс надати Україні більше систем ППО Patriot.

"Чи можемо ми отримати сім?" - сказав він, зазначивши, що Україні потрібно більше Patriot, але така кількість необхідна для захисту регіонів, які є ключовими для економіки й енергетичного сектору країни.

На його думку, відповідне рішення може бути ухвалене, коли лідери НАТО зберуться в липні на саміті у Вашингтоні.

Також Зеленський висловився про можливості використовувати західну зброю для ударів по військових цілях на території Росії, наголосивши на тому, що це мало б вирішальне значення для успіху України. Використовуючи цю зброю для знищення логістичних центрів та літаків на території РФ, Україна зможе ефективно захищатися від атак на північному сході, які загрожують Харкову.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, раніше Володимир Зеленський заявив, що РФ накопичила на своїй території 10 тисяч ракет С-300 для ударів по Україні.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23729) НАТО (6431) саміт (764) Patriot (302)


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Топ коментарі
+3
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22.05.2024 00:15
+1
Дурень думкою багатіє...
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22.05.2024 00:07
+1
А нарід досі сподівається на зниження тарифів... Чи нє?
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22.05.2024 00:16
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Дурень думкою багатіє...
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22.05.2024 00:07 Відповісти
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22.05.2024 00:15 Відповісти
шо це за шнобель - сподівака ?
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22.05.2024 00:15 Відповісти
А нарід досі сподівається на зниження тарифів... Чи нє?
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22.05.2024 00:16 Відповісти
як кожний зелений перестане красти - уявляте собі скільки це мін?
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22.05.2024 00:25 Відповісти
та хлопці замахаються з під тієї кучі вилазити...
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22.05.2024 00:29 Відповісти
От маємо і коміка-проститутку... А мав би сподіватись на ПДЧ. І не просто сподіватись, а зробити все, щоб Україна відповідала вимогам для повноцінного членства.
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22.05.2024 00:30 Відповісти
Що за неголений зачуханий безхатько на світлині?

Пам'ятаю, что під час Великої Війни і Сталін , і Черчиль , і Муссоліні, і Гітлер, і де Голь ... витримували військовий дресс-код. І поголитись мали час.

А ЦЕЙ такий зайнятий ... ТЬФУ!
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22.05.2024 02:04 Відповісти
в його голові п'ять років ще не закінчились, тому зчепіть зуби і дивимось гундосики далі.
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22.05.2024 07:42 Відповісти
#буратінкугеть!
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22.05.2024 08:59 Відповісти
Треба було брати лендліз поки він діяв...
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22.05.2024 09:05 Відповісти
громадянин боневтік іди в сраку !
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22.05.2024 09:24 Відповісти
Которые будут поставлены под Харьков, где очень быстро отстреляют все противоракеты по "10 тищам накопыченых с300" и опять начнется серенада - дайте пво?
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22.05.2024 09:45 Відповісти
желаю тебе, ссыкло, испытывать тоже самое, что испытывает Харьков каждый день!
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22.05.2024 11:01 Відповісти
 
 