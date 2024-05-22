Зеленський сподівається, що на саміті НАТО може бути ухвалене рішення про додаткові Patriot для України

На саміті НАТО, який відбудеться у Вашингтоні в липні цього року, може бути прийняте рішення про відправку додаткових систем ППО Patriot для України.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у інтерв'ю The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

Глава держави закликав Альянс надати Україні більше систем ППО Patriot.

"Чи можемо ми отримати сім?" - сказав він, зазначивши, що Україні потрібно більше Patriot, але така кількість необхідна для захисту регіонів, які є ключовими для економіки й енергетичного сектору країни.

На його думку, відповідне рішення може бути ухвалене, коли лідери НАТО зберуться в липні на саміті у Вашингтоні.

Також Зеленський висловився про можливості використовувати західну зброю для ударів по військових цілях на території Росії, наголосивши на тому, що це мало б вирішальне значення для успіху України. Використовуючи цю зброю для знищення логістичних центрів та літаків на території РФ, Україна зможе ефективно захищатися від атак на північному сході, які загрожують Харкову.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, раніше Володимир Зеленський заявив, що РФ накопичила на своїй території 10 тисяч ракет С-300 для ударів по Україні.

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