Донецькі напрямки зараз залишаються надзвичайно складними. Харківщина - наші сили знищують окупанта, результати відчутні, - Зеленський. ВIДЕО

Володимир Зеленський розповів про ситуацію на лінії бойового зіткнення: Донецькі напрямки найскладніші, на Харківщині Сили оборони продовжують стримувати окупанта.

Відео було опубліковане в телеграм-каналі президента, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні були детальні доповіді щодо ситуації на фронті та в забезпеченні оборони – від міністра оборони України Умєрова та начальника Генштабу Баргилевича. Доповідав і Головком Сирський.

Відбулось напередодні чергове засідання формату "Рамштайн" – сьогодні доповіли щодо роботи по наших потребах. Передусім це ППО, броньована техніка, снаряди. Всі партнери повністю поінформовані щодо актуальності потреб та реальної фронтової ситуації.

Вдячний кожній державі, кожному лідеру, усім міністрам оборони партнерів та начальникам штабів партнерів, які дійсно готові допомагати і реалізують обіцянки, які звучать. Увесь зміст комунікації з партнерами має відображатися змістом реальної бойової роботи наших воїнів – тими засобами ураження, які потрібні на передовій. І зараз, цими тижнями, а не десь влітку.

Покровський напрямок та інші донецькі напрямки – Краматорський, Курахівський – зараз залишаються надзвичайно складними: і там найбільше боїв. Харківщина – наші сили знищують окупанта, результати відчутні.

Я дякую усім нашим воїнам за влучність, за стійкість", - сказав Зеленський.

Читайте: Зеленський запросив на Саміт миру прем’єра Іраку Ас-Судані