Донецькі напрямки зараз залишаються надзвичайно складними. Харківщина - наші сили знищують окупанта, результати відчутні, - Зеленський. ВIДЕО
Володимир Зеленський розповів про ситуацію на лінії бойового зіткнення: Донецькі напрямки найскладніші, на Харківщині Сили оборони продовжують стримувати окупанта.
Відео було опубліковане в телеграм-каналі президента, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні були детальні доповіді щодо ситуації на фронті та в забезпеченні оборони – від міністра оборони України Умєрова та начальника Генштабу Баргилевича. Доповідав і Головком Сирський.
Відбулось напередодні чергове засідання формату "Рамштайн" – сьогодні доповіли щодо роботи по наших потребах. Передусім це ППО, броньована техніка, снаряди. Всі партнери повністю поінформовані щодо актуальності потреб та реальної фронтової ситуації.
Вдячний кожній державі, кожному лідеру, усім міністрам оборони партнерів та начальникам штабів партнерів, які дійсно готові допомагати і реалізують обіцянки, які звучать. Увесь зміст комунікації з партнерами має відображатися змістом реальної бойової роботи наших воїнів – тими засобами ураження, які потрібні на передовій. І зараз, цими тижнями, а не десь влітку.
Покровський напрямок та інші донецькі напрямки – Краматорський, Курахівський – зараз залишаються надзвичайно складними: і там найбільше боїв. Харківщина – наші сили знищують окупанта, результати відчутні.
Я дякую усім нашим воїнам за влучність, за стійкість", - сказав Зеленський.
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А як же "увесь світ проспав..."? А де "Нептуни", "Вільхи", "Стугни", висміяний "москітний флот" і ще багато чого іншого? Як справи з фортифікаціями на Харківшині та Сумщині?
В цьому абзаці, на мою думку, і є підсумок "царювання" дєрьмаківської шобли узеленських: з-під асфальту достають тільки збільшення цифр на офшорних рахунках "осіб, наближених до...", а винні у всьому "увесь світ" та "повільні постачання від західних партнерів".... Ну ще Порох і Генерал (але це за замовченням)
відкрив А воно смердить тухлятиною і шкарпетками.
подивився на дату, А воно то протерміноване .
відСутні fixed