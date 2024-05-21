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Донецькі напрямки зараз залишаються надзвичайно складними. Харківщина - наші сили знищують окупанта, результати відчутні, - Зеленський. ВIДЕО

Володимир Зеленський розповів про ситуацію на лінії бойового зіткнення: Донецькі напрямки найскладніші, на Харківщині Сили оборони продовжують стримувати окупанта.

Відео було опубліковане в телеграм-каналі президента, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні були детальні доповіді щодо ситуації на фронті та в забезпеченні оборони – від міністра оборони України Умєрова та начальника Генштабу Баргилевича. Доповідав і Головком Сирський.

Відбулось напередодні чергове засідання формату "Рамштайн" – сьогодні доповіли щодо роботи по наших потребах. Передусім це ППО, броньована техніка, снаряди. Всі партнери повністю поінформовані щодо актуальності потреб та реальної фронтової ситуації.

Вдячний кожній державі, кожному лідеру, усім міністрам оборони партнерів та начальникам штабів партнерів, які дійсно готові допомагати і реалізують обіцянки, які звучать. Увесь зміст комунікації з партнерами має відображатися змістом реальної бойової роботи наших воїнів – тими засобами ураження, які потрібні на передовій. І зараз, цими тижнями, а не десь влітку.

Покровський напрямок та інші донецькі напрямки – Краматорський, Курахівський – зараз залишаються надзвичайно складними: і там найбільше боїв. Харківщина – наші сили знищують окупанта, результати відчутні.

Я дякую усім нашим воїнам за влучність, за стійкість", - сказав Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23829) звернення (604)


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Топ коментарі
+15
Хтось вірить цьому речнику нелегетимного єрмака?
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21.05.2024 20:35
+13
Хто це ? Чи що це ?
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21.05.2024 20:31
+9
Чергова "Вечірня кака" від дідуся Поноса.
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21.05.2024 20:45
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Хто це ? Чи що це ?
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21.05.2024 20:31 Відповісти
Ухилянт, брехун, легітимний №2, узурпатор влади, страшна сторінка в історії України.
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21.05.2024 22:22 Відповісти
Кто токой этот Зеленский??
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21.05.2024 20:32 Відповісти
Хтось вірить цьому речнику нелегетимного єрмака?
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21.05.2024 20:35 Відповісти
"Вдячний кожній державі, кожному лідеру, усім міністрам оборони партнерів та начальникам штабів партнерів, які дійсно готові допомагати і реалізують обіцянки, які звучать. Увесь зміст комунікації з партнерами має відображатися змістом реальної бойової роботи наших воїнів - тими засобами ураження, які потрібні на передовій. І зараз, цими тижнями, а не десь влітку." Джерело:

А як же "увесь світ проспав..."? А де "Нептуни", "Вільхи", "Стугни", висміяний "москітний флот" і ще багато чого іншого? Як справи з фортифікаціями на Харківшині та Сумщині?

В цьому абзаці, на мою думку, і є підсумок "царювання" дєрьмаківської шобли узеленських: з-під асфальту достають тільки збільшення цифр на офшорних рахунках "осіб, наближених до...", а винні у всьому "увесь світ" та "повільні постачання від західних партнерів".... Ну ще Порох і Генерал (але це за замовченням)
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21.05.2024 20:42 Відповісти
Чергова "Вечірня кака" від дідуся Поноса.
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21.05.2024 20:45 Відповісти
Дослужився слуга ... народу до ручки. Вже плюють міживочі. А він тільки витирає рукавом.
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21.05.2024 20:46 Відповісти
Вова, закінчуй руйнувати державу. Термін легітимності вийшов. Виконуй рішення КС
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21.05.2024 20:49 Відповісти
Покидьок, будеш відповідати чому оборона Харківщини була не побудована, а гроші розікрали.
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21.05.2024 20:50 Відповісти
Йому б відійти з Банкової, від того що він НАРОБИВ з приблудами95 на посадах, а він усе тільки за СЕБЕ, думає… СРАТЬєх … з Оманщини…!
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21.05.2024 20:55 Відповісти
Зеля, ''фініта ля комедія''. Оплесків не буде.
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21.05.2024 21:06 Відповісти
купив масло вершкове 73%
відкрив А воно смердить тухлятиною і шкарпетками.
подивився на дату, А воно то протерміноване .
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21.05.2024 21:10 Відповісти
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21.05.2024 21:16 Відповісти
Не існує президента. Існує ВИКОНУВАЧ ПОВНОВАЖЕНЬ президента. Відтак: до переобрання нового президента вічним виконувачем повноважень з усією повнотою влади буде Зеленський незалежно від його рейтингів і довіри народу. Це може тривати безкінечно.....
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21.05.2024 21:25 Відповісти
Судя по валу принятых за последнюю неделю драконовских законов против людей,то после выборов зеленым остается только драпать из страны так как следующая власть будет их сажать по любому.
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21.05.2024 21:30 Відповісти
> результати відчутні

відСутні fixed
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21.05.2024 21:30 Відповісти
У України у військових одна дорога, іншої не має, боїться він українських генералів.
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21.05.2024 21:43 Відповісти
а чому змiнив "потужнi" на "вiдчутнi"?як був президентом все було "потужно",а зараз здувся?)))
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21.05.2024 22:09 Відповісти
Вечірня казка...
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21.05.2024 22:50 Відповісти
#буратінкугеть!
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22.05.2024 09:06 Відповісти
 
 