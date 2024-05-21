Донецкие направления сейчас остаются очень сложными. Харьковщина - наши силы уничтожают оккупанта, результаты ощутимы, - Зеленский. ВИДЕО

Владимир Зеленский рассказал о ситуации на линии боевого соприкосновения: Донецкие направления самые сложные, на Харьковщине Силы обороны продолжают сдерживать оккупанта.

Видео было опубликовано в телеграм-канале президента, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня были подробные доклады по ситуации на фронте и в обеспечении обороны - от министра обороны Украины Умерова и начальника Генштаба Баргилевича. Докладывал и Главком Сырский.

Состоялось накануне очередное заседание формата "Рамштайн" - сегодня доложили о работе по нашим потребностям. Прежде всего это ПВО, бронированная техника, снаряды. Все партнеры полностью проинформированы об актуальности потребностей и реальной фронтовой ситуации.

Благодарен каждому государству, каждому лидеру, всем министрам обороны партнеров и начальникам штабов партнеров, которые действительно готовы помогать и реализуют обещания, которые звучат. Все содержание коммуникации с партнерами должно отражаться содержанием реальной боевой работы наших воинов - теми средствами поражения, которые нужны на передовой. И сейчас, в эти недели, а не где-то летом.

Покровское направление и другие донецкие направления - Краматорское, Кураховское - сейчас остаются чрезвычайно сложными: и там больше всего боев. Харьковщина - наши силы уничтожают оккупанта, результаты ощутимы.

Я благодарю всех наших воинов за меткость, за стойкость", - сказал Зеленский.

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