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Донецкие направления сейчас остаются очень сложными. Харьковщина - наши силы уничтожают оккупанта, результаты ощутимы, - Зеленский. ВИДЕО

Владимир Зеленский рассказал о ситуации на линии боевого соприкосновения: Донецкие направления самые сложные, на Харьковщине Силы обороны продолжают сдерживать оккупанта.

Видео было опубликовано в телеграм-канале президента, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня были подробные доклады по ситуации на фронте и в обеспечении обороны - от министра обороны Украины Умерова и начальника Генштаба Баргилевича. Докладывал и Главком Сырский.

Состоялось накануне очередное заседание формата "Рамштайн" - сегодня доложили о работе по нашим потребностям. Прежде всего это ПВО, бронированная техника, снаряды. Все партнеры полностью проинформированы об актуальности потребностей и реальной фронтовой ситуации.

Благодарен каждому государству, каждому лидеру, всем министрам обороны партнеров и начальникам штабов партнеров, которые действительно готовы помогать и реализуют обещания, которые звучат. Все содержание коммуникации с партнерами должно отражаться содержанием реальной боевой работы наших воинов - теми средствами поражения, которые нужны на передовой. И сейчас, в эти недели, а не где-то летом.

Покровское направление и другие донецкие направления - Краматорское, Кураховское - сейчас остаются чрезвычайно сложными: и там больше всего боев. Харьковщина - наши силы уничтожают оккупанта, результаты ощутимы.

Я благодарю всех наших воинов за меткость, за стойкость", - сказал Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20362) обращение (748)


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Топ комментарии
+15
Хтось вірить цьому речнику нелегетимного єрмака?
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21.05.2024 20:35
+13
Хто це ? Чи що це ?
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21.05.2024 20:31
+9
Чергова "Вечірня кака" від дідуся Поноса.
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21.05.2024 20:45
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Хто це ? Чи що це ?
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21.05.2024 20:31 Ответить
Ухилянт, брехун, легітимний №2, узурпатор влади, страшна сторінка в історії України.
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21.05.2024 22:22 Ответить
Кто токой этот Зеленский??
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21.05.2024 20:32 Ответить
Хтось вірить цьому речнику нелегетимного єрмака?
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21.05.2024 20:35 Ответить
"Вдячний кожній державі, кожному лідеру, усім міністрам оборони партнерів та начальникам штабів партнерів, які дійсно готові допомагати і реалізують обіцянки, які звучать. Увесь зміст комунікації з партнерами має відображатися змістом реальної бойової роботи наших воїнів - тими засобами ураження, які потрібні на передовій. І зараз, цими тижнями, а не десь влітку." Джерело:

А як же "увесь світ проспав..."? А де "Нептуни", "Вільхи", "Стугни", висміяний "москітний флот" і ще багато чого іншого? Як справи з фортифікаціями на Харківшині та Сумщині?

В цьому абзаці, на мою думку, і є підсумок "царювання" дєрьмаківської шобли узеленських: з-під асфальту достають тільки збільшення цифр на офшорних рахунках "осіб, наближених до...", а винні у всьому "увесь світ" та "повільні постачання від західних партнерів".... Ну ще Порох і Генерал (але це за замовченням)
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21.05.2024 20:42 Ответить
Чергова "Вечірня кака" від дідуся Поноса.
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21.05.2024 20:45 Ответить
Дослужився слуга ... народу до ручки. Вже плюють міживочі. А він тільки витирає рукавом.
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21.05.2024 20:46 Ответить
Вова, закінчуй руйнувати державу. Термін легітимності вийшов. Виконуй рішення КС
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21.05.2024 20:49 Ответить
Покидьок, будеш відповідати чому оборона Харківщини була не побудована, а гроші розікрали.
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21.05.2024 20:50 Ответить
Йому б відійти з Банкової, від того що він НАРОБИВ з приблудами95 на посадах, а він усе тільки за СЕБЕ, думає… СРАТЬєх … з Оманщини…!
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21.05.2024 20:55 Ответить
Зеля, ''фініта ля комедія''. Оплесків не буде.
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21.05.2024 21:06 Ответить
купив масло вершкове 73%
відкрив А воно смердить тухлятиною і шкарпетками.
подивився на дату, А воно то протерміноване .
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21.05.2024 21:10 Ответить
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21.05.2024 21:16 Ответить
Не існує президента. Існує ВИКОНУВАЧ ПОВНОВАЖЕНЬ президента. Відтак: до переобрання нового президента вічним виконувачем повноважень з усією повнотою влади буде Зеленський незалежно від його рейтингів і довіри народу. Це може тривати безкінечно.....
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21.05.2024 21:25 Ответить
Судя по валу принятых за последнюю неделю драконовских законов против людей,то после выборов зеленым остается только драпать из страны так как следующая власть будет их сажать по любому.
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21.05.2024 21:30 Ответить
> результати відчутні

відСутні fixed
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21.05.2024 21:30 Ответить
У України у військових одна дорога, іншої не має, боїться він українських генералів.
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21.05.2024 21:43 Ответить
а чому змiнив "потужнi" на "вiдчутнi"?як був президентом все було "потужно",а зараз здувся?)))
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21.05.2024 22:09 Ответить
Вечірня казка...
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21.05.2024 22:50 Ответить
#буратінкугеть!
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22.05.2024 09:06 Ответить
 
 