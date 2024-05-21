Донецкие направления сейчас остаются очень сложными. Харьковщина - наши силы уничтожают оккупанта, результаты ощутимы, - Зеленский. ВИДЕО
Владимир Зеленский рассказал о ситуации на линии боевого соприкосновения: Донецкие направления самые сложные, на Харьковщине Силы обороны продолжают сдерживать оккупанта.
Видео было опубликовано в телеграм-канале президента, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня были подробные доклады по ситуации на фронте и в обеспечении обороны - от министра обороны Украины Умерова и начальника Генштаба Баргилевича. Докладывал и Главком Сырский.
Состоялось накануне очередное заседание формата "Рамштайн" - сегодня доложили о работе по нашим потребностям. Прежде всего это ПВО, бронированная техника, снаряды. Все партнеры полностью проинформированы об актуальности потребностей и реальной фронтовой ситуации.
Благодарен каждому государству, каждому лидеру, всем министрам обороны партнеров и начальникам штабов партнеров, которые действительно готовы помогать и реализуют обещания, которые звучат. Все содержание коммуникации с партнерами должно отражаться содержанием реальной боевой работы наших воинов - теми средствами поражения, которые нужны на передовой. И сейчас, в эти недели, а не где-то летом.
Покровское направление и другие донецкие направления - Краматорское, Кураховское - сейчас остаются чрезвычайно сложными: и там больше всего боев. Харьковщина - наши силы уничтожают оккупанта, результаты ощутимы.
Я благодарю всех наших воинов за меткость, за стойкость", - сказал Зеленский.
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А як же "увесь світ проспав..."? А де "Нептуни", "Вільхи", "Стугни", висміяний "москітний флот" і ще багато чого іншого? Як справи з фортифікаціями на Харківшині та Сумщині?
В цьому абзаці, на мою думку, і є підсумок "царювання" дєрьмаківської шобли узеленських: з-під асфальту достають тільки збільшення цифр на офшорних рахунках "осіб, наближених до...", а винні у всьому "увесь світ" та "повільні постачання від західних партнерів".... Ну ще Порох і Генерал (але це за замовченням)
відкрив А воно смердить тухлятиною і шкарпетками.
подивився на дату, А воно то протерміноване .
відСутні fixed