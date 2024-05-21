Зеленский пригласил на Саммит мира премьера Ирака Ас-Судани

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Ирака Мухаммадом Ас-Судани и пригласил его на Глобальный саммит мира.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент написал в своем телеграм-канале.

"Провел телефонный разговор с премьер-министром Ирака Мухаммадом Ас-Судани. Поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, поддержку ключевых резолюций ООН по российской агрессии", - отметил Зеленский.

По его словам, Саммит мира призван восстановить мир на принципах Устава ООН, поэтому он пригласил премьер-министра Ас-Судана лично принять в нем участие.

Кроме того, собеседники обсудили опыт Ирака по послевоенному восстановлению и разминированию, сотрудничество в энергетике, инфраструктурных проектах и торговле.

"Украинские компании участвуют в экономической жизни Ирака. Мы договорились способствовать дальнейшему укреплению связей, в частности возобновить работу Совместной комиссии по вопросам торгового, экономического, научного и технического сотрудничества", - рассказал президент.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский провел встречу с главой МИД Германии Анналеной Бербок, которая уже в седьмой раз с начала полномасштабного вторжения РФ посещает Украину.

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