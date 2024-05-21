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Новости
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Зеленский пригласил на Саммит мира премьера Ирака Ас-Судани

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Іраку Мухаммадом Ас-Судані

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Ирака Мухаммадом Ас-Судани и пригласил его на Глобальный саммит мира.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент написал в своем телеграм-канале.

"Провел телефонный разговор с премьер-министром Ирака Мухаммадом Ас-Судани. Поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, поддержку ключевых резолюций ООН по российской агрессии", - отметил Зеленский.

По его словам, Саммит мира призван восстановить мир на принципах Устава ООН, поэтому он пригласил премьер-министра Ас-Судана лично принять в нем участие.

Кроме того, собеседники обсудили опыт Ирака по послевоенному восстановлению и разминированию, сотрудничество в энергетике, инфраструктурных проектах и торговле.

"Украинские компании участвуют в экономической жизни Ирака. Мы договорились способствовать дальнейшему укреплению связей, в частности возобновить работу Совместной комиссии по вопросам торгового, экономического, научного и технического сотрудничества", - рассказал президент.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский провел встречу с главой МИД Германии Анналеной Бербок, которая уже в седьмой раз с начала полномасштабного вторжения РФ посещает Украину.

Читайте также: Зеленский является законным и легитимным президентом Украины, - Бербок

Автор: 

Зеленский Владимир (20268) Ирак (312) глобальный саммит мира (273)


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Топ комментарии
+3
А президента Ірану теж запросив? Він вибрав не тебе а кобзона єслі шо
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21.05.2024 20:08
+2
, і тільки ручка в руках хруснула ))
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21.05.2024 20:19
+2
Альо, твоя роля закінчена! Остання сторінка перевернута. Завіса. Оплесків не буде! На вихід!
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21.05.2024 20:32
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А президента Ірану теж запросив? Він вибрав не тебе а кобзона єслі шо
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21.05.2024 20:08 Ответить
Вотєтада!
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21.05.2024 20:13 Ответить
, і тільки ручка в руках хруснула ))
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21.05.2024 20:19 Ответить
Воно, чмо, намагається удати що він при ділах з розтопириними пальцями. На нього кожна собака тепер може посцяти ! З президента в чморії, то краще тікати вже на 95 квартал. Там хоч сцяти у рот не будуть.
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21.05.2024 20:20 Ответить
Якщо це було вчора, то ще мало силу, а сьогодні він нелегетимний і Ірак в шоці, бо не знає хто це, і чи вірити йому.
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21.05.2024 20:37 Ответить
Альо, твоя роля закінчена! Остання сторінка перевернута. Завіса. Оплесків не буде! На вихід!
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21.05.2024 20:32 Ответить
Запросив президента Іраку? Шоби шо? У них там війна сорок років (чи навіть більше) без перепочину.
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21.05.2024 20:45 Ответить
Можно еще Асада пригласить с Ыном...
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21.05.2024 20:45 Ответить
Мабуть, єрмак, як ВО ОПУ, керує кому дзвонити ВО Зеленському!!…
Ну, не сам же він буде, ще й дзвонити! Шмигаль з члЄНАМІ, від урядового кварталу95, для цього, теж нікчема…
Схему Бакая, не відміняли…
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21.05.2024 22:04 Ответить
#буратінкугеть!
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22.05.2024 09:08 Ответить
 
 