Зеленский является законным и легитимным президентом Украины, - Бербок
У Германии нет сомнений относительно легитимности президента Украины Владимира Зеленского после 21 мая.
Об этом на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, пишет "Европейская Правда", передает Цензор.НЕТ.
"Четко понятно, что Владимир Зеленский является законным легитимным президентом Украины. Те задачи, которые стоят перед нами, мы будем решать вместе", - подчеркнула немецкий министр.
Руководитель немецкого внешнеполитического ведомства заявила, что украинцы хотят жить в свободной и неоккупированной стране. А единственный, кто против этого, - это диктатор РФ Владимир Путин, который напал на Украину.
Она также отметила, что в конституциях ряда европейских государств прописана невозможность проведения выборов во время военного положения. В частности, по словам Бербок, в немецком основном законе выборы предусмотрены через 6 месяцев после завершения боевых действий.
"Это очень низкая игра: что именно те, кто начал эту войну и сделал невозможными выборы, выносят сейчас нарратив миру о якобы нелегитимности президента, поскольку он не переизбран", - добавила глава МИД Германии.
Напомним, во вторник, 21 мая, Бербок прибыла с визитом в Украину. Она встретилась со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, президентом Украины Владимиром Зеленским, а также посетила одну из крупнейших ТЭС нашей страны, разрушенную РФ ракетными ударами.
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Абзац останній ст. 105 вже не працює?
Нажаль ХЕРПІДУ САМ досі президент, і продовжує виконувати свої обов'язки до вступу на пост новообраного Президента України. Інша річь, чому цих виборів не було, а не було їх, не тому, що війна, а тому що вибори собатовані завдяки поєднаним зусіллям ВР і ЦВК під наглядом ОП.
Лише у твоїх вологих мріях рашист боневтік досі чинний презедент чи продовжує виконувати чиїсь обов'язки. Він звичайний узурпатор за ст. 5 Конституції у співучасті із злочинцями з ВР та ЦВК.
але владу не віддадуть...
А Зеля з оточенням, підвішені у безвладді!!
Усе інше, то «фігурний свист» ротом, усіляких подляків-малюсьок для 73% прибувших на дільниці у 2019!! Зеля, ФСЬО…. Давай…. Пока… разом з оточенням приблуд95!!
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-14#Text
У кацапів все навпаки. І снарядів мільйон і дрони тисячами і ракети і чмобіків достатньо. Конгресс з трампістами включають дурня і 6 місяців поспіль дають кацапам відкритої фори і припиняють допомагати Україні. Потім Зелдак звільнив Залужного і весь його штаб генералів. Потім одні про*би на фронті і позитивні відступи на загально непідготовлені рубежі. Потім нібито Конгресс принімає позитивне рішення для отвода глаз і спільного з Зешоблою дерібану але досі немає тої зброї в потрібних обсягах. Зешльондра вже за всі бригади розписався що всім все хватає.
Вже і Англія і Франція умовно висловилися що підтримують застосування західної зброї для знищення цілей на території кацапів але США і Байден ні ні і напевно на таке рішення не дасть згоди допоки вибори а це ще процес на пів року тобто в України часу немає. І тут Бербок підтримує повірену за час війни та удобну просрочку Зельценмайера.
А щодо Зеленського - то справа абсолютно не у юридичних викрутасах і не у календарних строках. Зеленського треба гнати драною мітлою не тому, що п'ять років. А тому, що він (1) є очевидним москальським прихвостнем; (2) абсолютно нездатний адекватно керувати державою; (3) розвів саботаж і казнокрадство; (3) "верховний головнокомандувач" з нього, як з промокашки кулемет. Його треба гнати драною мітлою не тому, що п'ять років, а тому, що він і його шайка злодійкуватих москальських прихвостнів ведуть Україну до краху.
Шашликами у травні.?
Чи Азовцями ,Бучою,Гостомелем,Ізюмом...?!
Ви або ідіот або геть притрушений...
А Вова побоявся туди офіційно звернутися...тож тепер він "півшостий просрочений"...🙂
Авжеж, як і всі ми
хочаб виступив перед народом з цього приводу , але малодушно побоявся бо немає чого сказати
Це вже 2 лєгітімних...https://youtu.be/XRIDnaDVJyo
(арестович-люська)
Как здорово, если Запад признает Зелю нелегитимным или хотя-бы пойдём штурмовать Банковую!
Ось чого завжди варто чекати від корумпованих нікчемних німецьких політиків