Зеленский является законным и легитимным президентом Украины, - Бербок

У Германии нет сомнений относительно легитимности президента Украины Владимира Зеленского после 21 мая.

Об этом на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, пишет "Европейская Правда", передает Цензор.НЕТ.

"Четко понятно, что Владимир Зеленский является законным легитимным президентом Украины. Те задачи, которые стоят перед нами, мы будем решать вместе", - подчеркнула немецкий министр.

Руководитель немецкого внешнеполитического ведомства заявила, что украинцы хотят жить в свободной и неоккупированной стране. А единственный, кто против этого, - это диктатор РФ Владимир Путин, который напал на Украину.

Она также отметила, что в конституциях ряда европейских государств прописана невозможность проведения выборов во время военного положения. В частности, по словам Бербок, в немецком основном законе выборы предусмотрены через 6 месяцев после завершения боевых действий.

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"Это очень низкая игра: что именно те, кто начал эту войну и сделал невозможными выборы, выносят сейчас нарратив миру о якобы нелегитимности президента, поскольку он не переизбран", - добавила глава МИД Германии.

Напомним, во вторник, 21 мая, Бербок прибыла с визитом в Украину. Она встретилась со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, президентом Украины Владимиром Зеленским, а также посетила одну из крупнейших ТЭС нашей страны, разрушенную РФ ракетными ударами.