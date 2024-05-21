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Зеленский является законным и легитимным президентом Украины, - Бербок

Німеччина немає сумнівів щодо легітимності Зеленського після 21 травня

У Германии нет сомнений относительно легитимности президента Украины Владимира Зеленского после 21 мая.

Об этом на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, пишет "Европейская Правда", передает Цензор.НЕТ.

"Четко понятно, что Владимир Зеленский является законным легитимным президентом Украины. Те задачи, которые стоят перед нами, мы будем решать вместе", - подчеркнула немецкий министр.

Руководитель немецкого внешнеполитического ведомства заявила, что украинцы хотят жить в свободной и неоккупированной стране. А единственный, кто против этого, - это диктатор РФ Владимир Путин, который напал на Украину.

Она также отметила, что в конституциях ряда европейских государств прописана невозможность проведения выборов во время военного положения. В частности, по словам Бербок, в немецком основном законе выборы предусмотрены через 6 месяцев после завершения боевых действий.

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"Это очень низкая игра: что именно те, кто начал эту войну и сделал невозможными выборы, выносят сейчас нарратив миру о якобы нелегитимности президента, поскольку он не переизбран", - добавила глава МИД Германии.

Напомним, во вторник, 21 мая, Бербок прибыла с визитом в Украину. Она встретилась со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, президентом Украины Владимиром Зеленским, а также посетила одну из крупнейших ТЭС нашей страны, разрушенную РФ ракетными ударами.

Автор: 

выборы (24725) Зеленский Владимир (20268) Конституция (2236) легитимность (48) Анналена Бербок (347)


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Топ комментарии
+32
Конституційний суд що скаже? Бо є сумніви.
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21.05.2024 18:18
+31
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21.05.2024 18:23
+27
Iзвiнiте, тiльки украiнцi вирiшують, що i як.
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21.05.2024 18:19
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Страница 2 из 2
Тобто без проведених виборів президента і оголошених результатів таких виборів, ст. 108 Конституції України не працює і не надає будь-яким узурпаторам виконувати повноваження безстроково без попередньо проведених виборів
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22.05.2024 17:55 Ответить
Куя себе. Я щось пропустив? Да і уся країна також? У нас були вибори, є офіційне оголошення результатів виборів, є новообраний і чекаємо 35 діб вступу на пост новобраного?
Абзац останній ст. 105 вже не працює?
Нажаль ХЕРПІДУ САМ досі президент, і продовжує виконувати свої обов'язки до вступу на пост новообраного Президента України. Інша річь, чому цих виборів не було, а не було їх, не тому, що війна, а тому що вибори собатовані завдяки поєднаним зусіллям ВР і ЦВК під наглядом ОП.

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22.05.2024 18:43 Ответить
Ти все пропустив поки бухав непросихаючи. Твоє фото це підтверджує.
Лише у твоїх вологих мріях рашист боневтік досі чинний презедент чи продовжує виконувати чиїсь обов'язки. Він звичайний узурпатор за ст. 5 Конституції у співучасті із злочинцями з ВР та ЦВК.
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22.05.2024 19:02 Ответить
Ти не просто, а в квадраті ********. Де я писав, що воно президент?
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22.05.2024 20:07 Ответить
ці кловани не будуть розмірковувати, вони відразу будуть палить по киянам..
але владу не віддадуть...
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21.05.2024 18:53 Ответить
Рішення КСУ, Бербок не відмінить….
А Зеля з оточенням, підвішені у безвладді!!
Усе інше, то «фігурний свист» ротом, усіляких подляків-малюсьок для 73% прибувших на дільниці у 2019!! Зеля, ФСЬО…. Давай…. Пока… разом з оточенням приблуд95!!

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-14#Text
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21.05.2024 18:58 Ответить
зе тепер буде триматися за посаду, бо якщо проведуть вибори, то наступного дня до нього прийдуть з ТЦК
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21.05.2024 19:00 Ответить
нема нічого злішого в світі ніж клован.
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21.05.2024 19:00 Ответить
Україно, за що тобі таке блаЗЄнське іго?
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21.05.2024 19:04 Ответить
Був!
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21.05.2024 19:04 Ответить
Просто про аналізуйте обставини за послідній рік. Контр-наступ України провалено бо не було обіцяної допомоги заходу, практично кинули і дали 30 Абрамсів...без ф-16, без далекобійної зброї і ракет, без артилерії.

У кацапів все навпаки. І снарядів мільйон і дрони тисячами і ракети і чмобіків достатньо. Конгресс з трампістами включають дурня і 6 місяців поспіль дають кацапам відкритої фори і припиняють допомагати Україні. Потім Зелдак звільнив Залужного і весь його штаб генералів. Потім одні про*би на фронті і позитивні відступи на загально непідготовлені рубежі. Потім нібито Конгресс принімає позитивне рішення для отвода глаз і спільного з Зешоблою дерібану але досі немає тої зброї в потрібних обсягах. Зешльондра вже за всі бригади розписався що всім все хватає.

Вже і Англія і Франція умовно висловилися що підтримують застосування західної зброї для знищення цілей на території кацапів але США і Байден ні ні і напевно на таке рішення не дасть згоди допоки вибори а це ще процес на пів року тобто в України часу немає. І тут Бербок підтримує повірену за час війни та удобну просрочку Зельценмайера.
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21.05.2024 19:07 Ответить
А давайте сходим на выборы президента и узнаем!
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21.05.2024 19:09 Ответить
Астанавітєсь!
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21.05.2024 19:10 Ответить
Ще ніхто з президентів не набридав так, як Зеленський.
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21.05.2024 19:15 Ответить
Шмигнула з нєтряпкой "пилюки" колумбійської чтолі???
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21.05.2024 19:18 Ответить
При усій повазі. Бербок - громадянка іншої держави - і не їй вирішувати хто в Україні легітимний чи не легітимний.

А щодо Зеленського - то справа абсолютно не у юридичних викрутасах і не у календарних строках. Зеленського треба гнати драною мітлою не тому, що п'ять років. А тому, що він (1) є очевидним москальським прихвостнем; (2) абсолютно нездатний адекватно керувати державою; (3) розвів саботаж і казнокрадство; (3) "верховний головнокомандувач" з нього, як з промокашки кулемет. Його треба гнати драною мітлою не тому, що п'ять років, а тому, що він і його шайка злодійкуватих москальських прихвостнів ведуть Україну до краху.
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21.05.2024 19:22 Ответить
І щодо 5ти років також
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22.05.2024 10:20 Ответить
До речі, з приводу цього питання вийшла стаття від Антіколорадоса "Ода невежеству" у 3-х частинах - хоч і російською, але дуже переконлива.
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21.05.2024 19:29 Ответить
Найвеличніщий Лідор Всесвіту!
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21.05.2024 19:26 Ответить
Звісно, але в нього є всі підстави добровільно визнати свої не виконані обіцянки та нарешті перестати паразитувати на трагедіях. Дати змогу іншим змінювати ситуацію в кращій бік.
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21.05.2024 19:26 Ответить
Янукович сам відсторонився від виконування повноважень президента
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21.05.2024 20:19 Ответить
точно кращий ніж усі попередні, хоча я за нього і не голосувала, бо я вже років 15 на вибори не ходила, але Зеленський - не ідеал, звичайно, але багато в чому порадував, на відміну від інших, попередніх
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21.05.2024 19:29 Ответить
Чим порадував...?!великим крадівництвом.?
Шашликами у травні.?
Чи Азовцями ,Бучою,Гостомелем,Ізюмом...?!
Ви або ідіот або геть притрушений...
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21.05.2024 19:34 Ответить
кожен в цьому світі бачить те, що може, залежно від свого світогляду. Зеленський мені, наприклад, сподобався тим, що не ходив по церквах заради картинки для лохторату, бо попередники в церквах мене відверто смішили. Порадував тим, що не 'лібєзіл' перед чиновниками і політиками Заходу, тим що ***** показав дулю, хоча той сподівався на зовсім інше. Порадував щирістю і відвертістю, добре вивчив українську, практично без акценту. Бере на себе відповідальність за прийняття важких рішень, я б не змогла. Що стосується початку війни, то всім і так було зрозуміло за тиждень, що війна буде, тільки ніхто не знав, яка саме, хто хотів міг втекти, переїхати, карти наступу гуляли інтернетом, ніякого секрету не було, а паніку владі розводити не слід було, я це розумію. Щодо крадівництва, то крадуть вже давно, десятиліттями крадуть. На мій погляд, мафію може зупинити не президент, а громадянське суспільство, а поки воно спить, а воно спить, а не діє в кожному місті і містечку і дозволяє красти, то так і буде.
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21.05.2024 19:50 Ответить
Безмозгла, не соромся ми тебе пізнали
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21.05.2024 20:20 Ответить
пєтя, я тебе теж
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21.05.2024 20:25 Ответить
Міша-Маша, ну от шо ти мелеш. Ти взагалі то розумієш шо ти плетеш?
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21.05.2024 21:13 Ответить
Хвилинку,то ви Міша чи " на вибори не ходиЛА"..?!)
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21.05.2024 19:35 Ответить
Нік,ну дайте боту спокій,робота сама себе не зробить
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21.05.2024 21:44 Ответить
🤔😁😂👍
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21.05.2024 22:25 Ответить
сейчас хрен найдёшь кто вообще за него галасавал. А надо было, тебе дура Миша-неходячая всё таки ходить
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21.05.2024 19:52 Ответить
ти, очевидно, дуже 'мудре' і ходяче, але так для себе нічого і не виходило
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21.05.2024 20:24 Ответить
Мишаня, как погода за поребриком? 😏😠 Украинцы знают, что зеля самый лучший президент для пуйла и его рабов...😠
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21.05.2024 22:23 Ответить
я вважаю, що ****@сосам, не варто прикриватися словом 'пуйло', щоб приспати пильність українцям і посіяти паніку, розбрат і хаос у державі, що воює, бо це не діє. Взагалі, можна констатувати той факт, що писульки в коментах прокацапського хитрожопого бидла малоефективні для людей, що здатні воювати і воюють, а диванні патріоти ні фіга не вирішують в цьому світі
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22.05.2024 11:22 Ответить
Питання не в тому чи є він законним,Питання про актуальність іменно цієї людини на посаді президента України, бо Харків показав інше. Німеччина не має тих слуг,не має марафону, не має призначення після порушення закону. Хочу це почути від неї на німецькій, бо якось відразу після слів Порошенко, прийшла відповідь від оп,від зе буда цинічна,без поваги до країни. Причиною для його відставки має стаття унизу, що він не знає про стан речей в країні
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21.05.2024 19:29 Ответить
Німеччина корумпована москалями не менше за Україну.
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21.05.2024 20:03 Ответить
А кацапія? Ти ж звідти пишеш,сидячи в китайській волзі
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21.05.2024 20:08 Ответить
Спробуйте нейролептики, допомагає від галюнчиків.
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21.05.2024 20:10 Ответить
А чого ти тут усім щось рекомендуєш? Під кожним коментом твоя нісенітниця, що вийшла на заробіток,так веди себе як прояв,а не як шмара
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21.05.2024 20:11 Ответить
Я не веду себе як ти, щось плутаєш. Саме тобі рекомендую тільки тому, що в тебе якись галюнчики про якісь китайські волзи пішли)
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21.05.2024 20:23 Ответить
Пані Бербок може мати свою думку...але вона не Конституційний Суд України
А Вова побоявся туди офіційно звернутися...тож тепер він "півшостий просрочений"...🙂
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21.05.2024 19:32 Ответить
Зеленський є законним і легітимним президентом України, - Бербок Джерело:

Авжеж, як і всі ми
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21.05.2024 19:40 Ответить
Бербок і Шольца у Німеччіні так же ненавидять як і в Україні зеленського, якось не дуже цікавить вважає Бербок зеленського легітимним чі ні, для мене він виконуючій обов'язки
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21.05.2024 19:41 Ответить
Німеччина вважає так, ви вважаєте по своєму. Маєте право.
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21.05.2024 20:05 Ответить
Кто ненавидит, колбасные мигранты из СССР и России, до недавнего времени бегавшие с георгиевскими лентами, это факт, ну и те, кто скучает по ГДР, среди тех тоже таких достаточно
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21.05.2024 21:46 Ответить
Просто так без нічого мовчки сидіти як кліщ на Банковій , ну це ******* дуже красномовно...
хочаб виступив перед народом з цього приводу , але малодушно побоявся бо немає чого сказати
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21.05.2024 19:42 Ответить
Зовнішня політика орієнтується на внутрішню. Поки українці визнають його легітимним - будуть визнавати і зовнішньополітичні партнери України.
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21.05.2024 20:08 Ответить
ми визнаємо )) але ж виключно для публіки )) в душі ми знаємо що воно таке і хто тут тре коменти ))
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21.05.2024 22:19 Ответить
Вже два легітимних , мріємо про третього .
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21.05.2024 20:17 Ответить
Я не вважаю, що Німеччина має право нам українцям призначати чергового президента. Ми якось самі це зробимо.
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21.05.2024 20:34 Ответить
краще б призначили.. бо мудрий нарід знову вибере, як не Яника, так Янелоха-Янетряпку
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21.05.2024 22:20 Ответить
Бу-га-га...
Це вже 2 лєгітімних...https://youtu.be/XRIDnaDVJyo
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21.05.2024 21:18 Ответить
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21.05.2024 22:03 Ответить
Экс-советник Банковой: Как мы допустили, чтобы такие безответственные лица, как Зеленский, правили нами

(арестович-люська)
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21.05.2024 22:21 Ответить
Очевидний висновок, що зеленим війна вигідна, кінчати її ніхто не збирається й буде тривати роками. А "мудрий нарід" звикає слухати сирену й вибухи.
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21.05.2024 22:33 Ответить
сам ти "нарід" ********!
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21.05.2024 23:27 Ответить
Конституція України вирішує,а не Бербок!
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21.05.2024 23:26 Ответить
#буратінкугеть!
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22.05.2024 09:23 Ответить
Вот-вот!
Как здорово, если Запад признает Зелю нелегитимным или хотя-бы пойдём штурмовать Банковую!
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22.05.2024 09:38 Ответить
Бербок напряму підігрує окупантам кацапам, підтримуючи їхнього агента впливу на пості Президента України не за просто так.
Ось чого завжди варто чекати від корумпованих нікчемних німецьких політиків
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22.05.2024 10:30 Ответить
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