Кто сомневается в легитимности президента Зеленского после 20 мая, пусть подает в Конституционный суд, - Стефанчук
Легитимность пребывания на посту президента Украины Владимира Зеленского определена Конституцией Украины и Законом Украины "О правовом режиме военного положения", поэтому нет никаких юридических оснований сомневаться в легитимности главы государства после 20 мая.
Об этом заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"У нас нет никаких сомнений в том, что президент Украины Владимир Зеленский является легитимным. У кого нет такой уверенности, пусть подает в Конституционный суд. Основанием для нашей уверенности является Конституция Украины, где четко прописано, что полномочия президента завершаются в тот день, когда вступает в полномочия следующий президент Украины. В то же время Закон Украины "О правовом режиме военного положения" говорит, что во время военного положения выборы проводиться не могут", - сказал Стефанчук.
Председатель Верховной Рады указал на то, что Конституция Украины была создана в мирное время, и это следует учитывать в условиях военного времени.
"Понимаю, что некоторые хотели бы, чтобы в Конституции Украины было все четко указано, но наш Основной закон писался как Конституция мирного времени. И никто в то время, в далеком 1996 году, не мог представить то, что будет происходить сейчас. И это еще раз подтверждает то, что нам, возможно, надо будет думать после завершения этой войны о том, как усовершенствовать те или иные положения Конституции, внести изменения. Но не сейчас (не имеем ни оснований, ни возможностей это делать), потому что сейчас нам нужно выиграть войну", - сказал Стефанчук.
От отметил, что выборы президента Украины состоятся в течение 60-дневного периода после отмены военного положения.
Напоминаем, 20 мая 2024 года истекает 5-летний срок пребывания Владимира Зеленского на посту президента Украины.
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Військові дії як і в 2014 році лише на сході України, в 2014 році ми вже проводили вибори на решті території України, отож і зараз можна провести!
Ось він сам відповів )
Доречі на Стефанчука в майбутньому буде заведена кримінальна справа за те, що не виконав прямі вимоги Конституції де покладені на парламент обов'язки оголосити вибори наступного президента.
{Пункт 7 частини другої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/879-18#n46 № 879-VII від 13.03.2014 }
3. Початок виборчого процесу визначається строками, встановленими Конституцією України та цим Законом.
Стаття 16. Порядок призначення виборів Президента України
Вибори Президента України призначаються Верховною Радою України шляхом прийняття відповідної постанови.
{Текст статті 16 в редакції Закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/879-18#n88 № 879-VII від 13.03.2014 }
Стаття 17. Строки призначення та проведення виборів
1. Чергові вибори Президента України відбуваються в останню неділю березня п'ятого року повноважень Президента України.
{Частина перша статті 17 в редакції Закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/879-18#n91 № 879-VII від 13.03.2014 }
2. Верховна Рада України призначає чергові вибори Президента України не пізніш як за сто днів до дня виборів. Верховна Рада України забезпечує опублікування рішення про призначення чергових виборів Президента України у засобах масової інформації.
{Частина друга статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законами https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1616-17 № 1616-VІ від 21.08.2009 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/879-18#n93 № 879-VII від 13.03.2014 }
Тепер глядачі розійшлися, а продюсери, сценаристи, оператори намагаються зробити вигляд що ніколи взагалі не знали такого Зеленського і вперше про нього чують. Розгніваний голливудский Зе, не отримавши роль у продовжені блокбастеру "ЗЕ-2", буде тепер мститись та відриватись на українцях.