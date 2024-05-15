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Кто сомневается в легитимности президента Зеленского после 20 мая, пусть подает в Конституционный суд, - Стефанчук

голова Верховної Ради Стефанчук Руслан

Легитимность пребывания на посту президента Украины Владимира Зеленского определена Конституцией Украины и Законом Украины "О правовом режиме военного положения", поэтому нет никаких юридических оснований сомневаться в легитимности главы государства после 20 мая.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У нас нет никаких сомнений в том, что президент Украины Владимир Зеленский является легитимным. У кого нет такой уверенности, пусть подает в Конституционный суд. Основанием для нашей уверенности является Конституция Украины, где четко прописано, что полномочия президента завершаются в тот день, когда вступает в полномочия следующий президент Украины. В то же время Закон Украины "О правовом режиме военного положения" говорит, что во время военного положения выборы проводиться не могут", - сказал Стефанчук.

Председатель Верховной Рады указал на то, что Конституция Украины была создана в мирное время, и это следует учитывать в условиях военного времени.

"Понимаю, что некоторые хотели бы, чтобы в Конституции Украины было все четко указано, но наш Основной закон писался как Конституция мирного времени. И никто в то время, в далеком 1996 году, не мог представить то, что будет происходить сейчас. И это еще раз подтверждает то, что нам, возможно, надо будет думать после завершения этой войны о том, как усовершенствовать те или иные положения Конституции, внести изменения. Но не сейчас (не имеем ни оснований, ни возможностей это делать), потому что сейчас нам нужно выиграть войну", - сказал Стефанчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 59,5% украинцев негативно относятся к проведению выборов во время войны, - опрос Центра Разумкова

От отметил, что выборы президента Украины состоятся в течение 60-дневного периода после отмены военного положения.

Напоминаем, 20 мая 2024 года истекает 5-летний срок пребывания Владимира Зеленского на посту президента Украины.

Автор: 

выборы (24721) Зеленский (20202) Конституция (2236) Президент (4424) Стефанчук Руслан (647)


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Топ комментарии
+42
П Н Х зебіли француваті !!! народ вас винесе усіх та порозвішує на гіляках, за зраду України, карукцію, без так званого "кс" що вручну кекрується дермаком з ж ОПи найвеличнішого зе-янелоха !!!
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15.05.2024 17:02
+33
Де всі судді призначені Зеленським
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15.05.2024 17:01
+28
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15.05.2024 17:04
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Колись його попередника ткаченка з кріслом з трибуни виносили. Цьго хряка цілим мабуть не витягнуть.
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15.05.2024 21:54 Ответить
Щурі хочуть узурпувати вдаду, та сидіти біля годівниці вічно, звісно, що вони не зацікавлені у завершенні війни та зміні влади, заваршення війни будуть затягувати!
Військові дії як і в 2014 році лише на сході України, в 2014 році ми вже проводили вибори на решті території України, отож і зараз можна провести!
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15.05.2024 23:29 Ответить
"Розумію, що дехто хотів би, щоб в Конституції України було все чітко зазначено, але наш Основний закон писався як Конституція мирного часу..."
Ось він сам відповів )
Доречі на Стефанчука в майбутньому буде заведена кримінальна справа за те, що не виконав прямі вимоги Конституції де покладені на парламент обов'язки оголосити вибори наступного президента.

{Пункт 7 частини другої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/879-18#n46 № 879-VII від 13.03.2014 }

3. Початок виборчого процесу визначається строками, встановленими Конституцією України та цим Законом.

Стаття 16. Порядок призначення виборів Президента України

Вибори Президента України призначаються Верховною Радою України шляхом прийняття відповідної постанови.

{Текст статті 16 в редакції Закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/879-18#n88 № 879-VII від 13.03.2014 }

Стаття 17. Строки призначення та проведення виборів

1. Чергові вибори Президента України відбуваються в останню неділю березня п'ятого року повноважень Президента України.

{Частина перша статті 17 в редакції Закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/879-18#n91 № 879-VII від 13.03.2014 }

2. Верховна Рада України призначає чергові вибори Президента України не пізніш як за сто днів до дня виборів. Верховна Рада України забезпечує опублікування рішення про призначення чергових виборів Президента України у засобах масової інформації.

{Частина друга статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законами https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1616-17 № 1616-VІ від 21.08.2009 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/879-18#n93 № 879-VII від 13.03.2014 }
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16.05.2024 01:02 Ответить
Тобто Конституційний переворот вже відбувся за попередньою змовою групою осіб, до яких входить і голова парламенту. Спростуйте це.
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16.05.2024 01:05 Ответить
Прагматичні люди, професіонали, могли прорахувати це, що маючи такий психологічний портрет, Зеленського не можна було робити героєм Голівудського блокбастеру, бо фільм закінчиться, а далі будуть тяжки наслідки. Але адміністрація у США та журналісти, все ж таки вирішили діяти за звичним сценарієм Голлівуду.

Тепер глядачі розійшлися, а продюсери, сценаристи, оператори намагаються зробити вигляд що ніколи взагалі не знали такого Зеленського і вперше про нього чують. Розгніваний голливудский Зе, не отримавши роль у продовжені блокбастеру "ЗЕ-2", буде тепер мститись та відриватись на українцях.
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16.05.2024 03:31 Ответить
Аля поліція, аля ТЦК, тепер ще й аля президент.
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16.05.2024 06:40 Ответить
Прекращайте гнилой базар. Увы, но до новых выборов нужно терпеть Зелю.
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16.05.2024 10:17 Ответить
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