Кто сомневается в легитимности президента Зеленского после 20 мая, пусть подает в Конституционный суд, - Стефанчук

Легитимность пребывания на посту президента Украины Владимира Зеленского определена Конституцией Украины и Законом Украины "О правовом режиме военного положения", поэтому нет никаких юридических оснований сомневаться в легитимности главы государства после 20 мая.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У нас нет никаких сомнений в том, что президент Украины Владимир Зеленский является легитимным. У кого нет такой уверенности, пусть подает в Конституционный суд. Основанием для нашей уверенности является Конституция Украины, где четко прописано, что полномочия президента завершаются в тот день, когда вступает в полномочия следующий президент Украины. В то же время Закон Украины "О правовом режиме военного положения" говорит, что во время военного положения выборы проводиться не могут", - сказал Стефанчук.

Председатель Верховной Рады указал на то, что Конституция Украины была создана в мирное время, и это следует учитывать в условиях военного времени.

"Понимаю, что некоторые хотели бы, чтобы в Конституции Украины было все четко указано, но наш Основной закон писался как Конституция мирного времени. И никто в то время, в далеком 1996 году, не мог представить то, что будет происходить сейчас. И это еще раз подтверждает то, что нам, возможно, надо будет думать после завершения этой войны о том, как усовершенствовать те или иные положения Конституции, внести изменения. Но не сейчас (не имеем ни оснований, ни возможностей это делать), потому что сейчас нам нужно выиграть войну", - сказал Стефанчук.

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От отметил, что выборы президента Украины состоятся в течение 60-дневного периода после отмены военного положения.

Напоминаем, 20 мая 2024 года истекает 5-летний срок пребывания Владимира Зеленского на посту президента Украины.