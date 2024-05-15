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Хто сумнівається у легітимності президента Зеленського після 20 травня, нехай подає до Конституційного Суду, - Стефанчук

голова Верховної Ради Стефанчук Руслан

Легітимність перебування на посаді Президента України Володимира Зеленського визначено Конституцією України та Законом України "Про правовий режим воєнного стану", тож немає жодних юридичних підстав сумніватися в легітимності глави держави після 20 травня.

Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У нас нема жодних сумнівів у тому, що Президент України Володимир Зеленський є легітимним. У кого немає такої впевненості, нехай подає до Конституційного суду. Підставою до нашої впевненості є Конституція України, де чітко прописано, що повноваження Президента завершуються в той день, коли вступає в повноваження наступний Президент України. У той же час Закон України "Про правовий режим воєнного стану" говорить, що під час воєнного стану вибори проводитися не можуть", - сказав Стефанчук.

Голова Верховної Ради вказав на те, що Конституція України була створена в мирний час, і на це слід зважати в умовах воєнного часу.

"Розумію, що дехто хотів би, щоб в Конституції України було все чітко зазначено, але наш Основний закон писався як Конституція мирного часу. І ніхто в той час, далекому 1996 році, не міг уявити те, що буде відбуватися зараз. І це ще раз підтверджує те, що нам, можливо, треба буде думати після завершення цієї війни про те, як вдосконалити ті чи інші положення Конституції, внести зміни. Але не зараз (не маємо ані підстав, ані можливостей це робити), бо зараз нам потрібно виграти війну", - сказав Стефанчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 59,5% українців негативно ставляться до проведення виборів під час війни, - опитування Центру Разумкова

Від зазначив, що вибори Президента України відбудуться протягом 60-денного періоду після скасування воєнного стану.

Нагадуємо, 20 травня 2024 року минає 5-річний термін перебування Володимира Зеленського на посаді Президента України.

Автор: 

вибори (6682) Зеленський (23653) Конституція (548) Президент (815) Стефанчук Руслан (749)


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Топ коментарі
+42
П Н Х зебіли француваті !!! народ вас винесе усіх та порозвішує на гіляках, за зраду України, карукцію, без так званого "кс" що вручну кекрується дермаком з ж ОПи найвеличнішого зе-янелоха !!!
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15.05.2024 17:02
+33
Де всі судді призначені Зеленським
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15.05.2024 17:01
+28
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15.05.2024 17:04
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Колись його попередника ткаченка з кріслом з трибуни виносили. Цьго хряка цілим мабуть не витягнуть.
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15.05.2024 21:54 Відповісти
Щурі хочуть узурпувати вдаду, та сидіти біля годівниці вічно, звісно, що вони не зацікавлені у завершенні війни та зміні влади, заваршення війни будуть затягувати!
Військові дії як і в 2014 році лише на сході України, в 2014 році ми вже проводили вибори на решті території України, отож і зараз можна провести!
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15.05.2024 23:29 Відповісти
"Розумію, що дехто хотів би, щоб в Конституції України було все чітко зазначено, але наш Основний закон писався як Конституція мирного часу..."
Ось він сам відповів )
Доречі на Стефанчука в майбутньому буде заведена кримінальна справа за те, що не виконав прямі вимоги Конституції де покладені на парламент обов'язки оголосити вибори наступного президента.

{Пункт 7 частини другої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/879-18#n46 № 879-VII від 13.03.2014 }

3. Початок виборчого процесу визначається строками, встановленими Конституцією України та цим Законом.

Стаття 16. Порядок призначення виборів Президента України

Вибори Президента України призначаються Верховною Радою України шляхом прийняття відповідної постанови.

{Текст статті 16 в редакції Закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/879-18#n88 № 879-VII від 13.03.2014 }

Стаття 17. Строки призначення та проведення виборів

1. Чергові вибори Президента України відбуваються в останню неділю березня п'ятого року повноважень Президента України.

{Частина перша статті 17 в редакції Закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/879-18#n91 № 879-VII від 13.03.2014 }

2. Верховна Рада України призначає чергові вибори Президента України не пізніш як за сто днів до дня виборів. Верховна Рада України забезпечує опублікування рішення про призначення чергових виборів Президента України у засобах масової інформації.

{Частина друга статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законами https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1616-17 № 1616-VІ від 21.08.2009 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/879-18#n93 № 879-VII від 13.03.2014 }
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16.05.2024 01:02 Відповісти
Тобто Конституційний переворот вже відбувся за попередньою змовою групою осіб, до яких входить і голова парламенту. Спростуйте це.
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16.05.2024 01:05 Відповісти
Прагматичні люди, професіонали, могли прорахувати це, що маючи такий психологічний портрет, Зеленського не можна було робити героєм Голівудського блокбастеру, бо фільм закінчиться, а далі будуть тяжки наслідки. Але адміністрація у США та журналісти, все ж таки вирішили діяти за звичним сценарієм Голлівуду.

Тепер глядачі розійшлися, а продюсери, сценаристи, оператори намагаються зробити вигляд що ніколи взагалі не знали такого Зеленського і вперше про нього чують. Розгніваний голливудский Зе, не отримавши роль у продовжені блокбастеру "ЗЕ-2", буде тепер мститись та відриватись на українцях.
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16.05.2024 03:31 Відповісти
Аля поліція, аля ТЦК, тепер ще й аля президент.
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16.05.2024 06:40 Відповісти
Прекращайте гнилой базар. Увы, но до новых выборов нужно терпеть Зелю.
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16.05.2024 10:17 Відповісти
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