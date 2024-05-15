Хто сумнівається у легітимності президента Зеленського після 20 травня, нехай подає до Конституційного Суду, - Стефанчук

Легітимність перебування на посаді Президента України Володимира Зеленського визначено Конституцією України та Законом України "Про правовий режим воєнного стану", тож немає жодних юридичних підстав сумніватися в легітимності глави держави після 20 травня.

Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У нас нема жодних сумнівів у тому, що Президент України Володимир Зеленський є легітимним. У кого немає такої впевненості, нехай подає до Конституційного суду. Підставою до нашої впевненості є Конституція України, де чітко прописано, що повноваження Президента завершуються в той день, коли вступає в повноваження наступний Президент України. У той же час Закон України "Про правовий режим воєнного стану" говорить, що під час воєнного стану вибори проводитися не можуть", - сказав Стефанчук.

Голова Верховної Ради вказав на те, що Конституція України була створена в мирний час, і на це слід зважати в умовах воєнного часу.

"Розумію, що дехто хотів би, щоб в Конституції України було все чітко зазначено, але наш Основний закон писався як Конституція мирного часу. І ніхто в той час, далекому 1996 році, не міг уявити те, що буде відбуватися зараз. І це ще раз підтверджує те, що нам, можливо, треба буде думати після завершення цієї війни про те, як вдосконалити ті чи інші положення Конституції, внести зміни. Але не зараз (не маємо ані підстав, ані можливостей це робити), бо зараз нам потрібно виграти війну", - сказав Стефанчук.

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Від зазначив, що вибори Президента України відбудуться протягом 60-денного періоду після скасування воєнного стану.

Нагадуємо, 20 травня 2024 року минає 5-річний термін перебування Володимира Зеленського на посаді Президента України.