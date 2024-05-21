Зеленський є законним і легітимним президентом України, - Бербок
Німеччина немає сумнівів щодо легітимності президента України Володимира Зеленського після 21 травня.
Про це на спільній пресконференції з очільником МЗС України Дмитром Кулебою заявила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок, пише "Європейська Правда", передає Цензор.НЕТ.
"Чітко є зрозуміло, що Володимир Зеленський є законним легітимним президентом України. Ті завдання, які стоять перед нами, ми вирішуватимемо разом", - наголосила німецька міністерка.
Очільниця німецького зовнішньополітичного відомства заявила, що українці хочуть жити у вільній та неокупованій країні. А єдиний, хто проти цього - це диктатор РФ Володимир Путін, який напав на Україну.
Вона також зауважила, що у конституціях низки європейських держав прописана неможливість проведення виборів під час воєнного стану. Зокрема, за словами Бербок, в німецькому основному законі вибори передбачені через 6 місяців після завершення бойових дій.
"Це дуже низька гра: що саме ті, хто розпочав цю війну й унеможливив вибори, виносять зараз наратив світові про нібито нелегітимність президента, оскільки він не переобраний", - додала глава МЗС Німеччини.
Нагадаємо, у вівторок, 21 травня, Бербок прибула з візитом в Україну. Вона зустрілася зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою, президентом України Володимиром Зеленським, а також відвідала одну із найбільших ТЕС нашої країни, яку зруйнувала РФ ракетними ударами.
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Абзац останній ст. 105 вже не працює?
Нажаль ХЕРПІДУ САМ досі президент, і продовжує виконувати свої обов'язки до вступу на пост новообраного Президента України. Інша річь, чому цих виборів не було, а не було їх, не тому, що війна, а тому що вибори собатовані завдяки поєднаним зусіллям ВР і ЦВК під наглядом ОП.
Лише у твоїх вологих мріях рашист боневтік досі чинний презедент чи продовжує виконувати чиїсь обов'язки. Він звичайний узурпатор за ст. 5 Конституції у співучасті із злочинцями з ВР та ЦВК.
але владу не віддадуть...
А Зеля з оточенням, підвішені у безвладді!!
Усе інше, то «фігурний свист» ротом, усіляких подляків-малюсьок для 73% прибувших на дільниці у 2019!! Зеля, ФСЬО…. Давай…. Пока… разом з оточенням приблуд95!!
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-14#Text
У кацапів все навпаки. І снарядів мільйон і дрони тисячами і ракети і чмобіків достатньо. Конгресс з трампістами включають дурня і 6 місяців поспіль дають кацапам відкритої фори і припиняють допомагати Україні. Потім Зелдак звільнив Залужного і весь його штаб генералів. Потім одні про*би на фронті і позитивні відступи на загально непідготовлені рубежі. Потім нібито Конгресс принімає позитивне рішення для отвода глаз і спільного з Зешоблою дерібану але досі немає тої зброї в потрібних обсягах. Зешльондра вже за всі бригади розписався що всім все хватає.
Вже і Англія і Франція умовно висловилися що підтримують застосування західної зброї для знищення цілей на території кацапів але США і Байден ні ні і напевно на таке рішення не дасть згоди допоки вибори а це ще процес на пів року тобто в України часу немає. І тут Бербок підтримує повірену за час війни та удобну просрочку Зельценмайера.
А щодо Зеленського - то справа абсолютно не у юридичних викрутасах і не у календарних строках. Зеленського треба гнати драною мітлою не тому, що п'ять років. А тому, що він (1) є очевидним москальським прихвостнем; (2) абсолютно нездатний адекватно керувати державою; (3) розвів саботаж і казнокрадство; (3) "верховний головнокомандувач" з нього, як з промокашки кулемет. Його треба гнати драною мітлою не тому, що п'ять років, а тому, що він і його шайка злодійкуватих москальських прихвостнів ведуть Україну до краху.
Шашликами у травні.?
Чи Азовцями ,Бучою,Гостомелем,Ізюмом...?!
Ви або ідіот або геть притрушений...
А Вова побоявся туди офіційно звернутися...тож тепер він "півшостий просрочений"...🙂
Авжеж, як і всі ми
хочаб виступив перед народом з цього приводу , але малодушно побоявся бо немає чого сказати
Це вже 2 лєгітімних...https://youtu.be/XRIDnaDVJyo
(арестович-люська)
Как здорово, если Запад признает Зелю нелегитимным или хотя-бы пойдём штурмовать Банковую!
Ось чого завжди варто чекати від корумпованих нікчемних німецьких політиків