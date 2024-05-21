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Зеленський є законним і легітимним президентом України, - Бербок

Німеччина немає сумнівів щодо легітимності Зеленського після 21 травня

Німеччина немає сумнівів щодо легітимності президента України Володимира Зеленського після 21 травня.

Про це на спільній пресконференції з очільником МЗС України Дмитром Кулебою заявила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок, пише "Європейська Правда", передає Цензор.НЕТ.

"Чітко є зрозуміло, що Володимир Зеленський є законним легітимним президентом України. Ті завдання, які стоять перед нами, ми вирішуватимемо разом", - наголосила німецька міністерка.

Очільниця німецького зовнішньополітичного відомства заявила, що українці хочуть жити у вільній та неокупованій країні. А єдиний, хто проти цього - це диктатор РФ Володимир Путін, який напав на Україну. 

Вона також зауважила, що у конституціях низки європейських держав прописана неможливість проведення виборів під час воєнного стану. Зокрема, за словами Бербок, в німецькому основному законі вибори передбачені через 6 місяців після завершення бойових дій.

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"Це дуже низька гра: що саме ті, хто розпочав цю війну й унеможливив вибори, виносять зараз наратив світові про нібито нелегітимність президента, оскільки він не переобраний", - додала глава МЗС Німеччини.

Нагадаємо, у вівторок, 21 травня, Бербок прибула з візитом в Україну. Вона зустрілася зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою, президентом України Володимиром Зеленським, а також відвідала одну із найбільших ТЕС нашої країни, яку зруйнувала РФ ракетними ударами.

Автор: 

вибори (6686) Зеленський Володимир (23729) Конституція (548) легітимність (28) Анналена Бербок (455)


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Топ коментарі
+32
Конституційний суд що скаже? Бо є сумніви.
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21.05.2024 18:18
+31
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21.05.2024 18:23
+27
Iзвiнiте, тiльки украiнцi вирiшують, що i як.
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21.05.2024 18:19
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Тобто без проведених виборів президента і оголошених результатів таких виборів, ст. 108 Конституції України не працює і не надає будь-яким узурпаторам виконувати повноваження безстроково без попередньо проведених виборів
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22.05.2024 17:55 Відповісти
Куя себе. Я щось пропустив? Да і уся країна також? У нас були вибори, є офіційне оголошення результатів виборів, є новообраний і чекаємо 35 діб вступу на пост новобраного?
Абзац останній ст. 105 вже не працює?
Нажаль ХЕРПІДУ САМ досі президент, і продовжує виконувати свої обов'язки до вступу на пост новообраного Президента України. Інша річь, чому цих виборів не було, а не було їх, не тому, що війна, а тому що вибори собатовані завдяки поєднаним зусіллям ВР і ЦВК під наглядом ОП.

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22.05.2024 18:43 Відповісти
Ти все пропустив поки бухав непросихаючи. Твоє фото це підтверджує.
Лише у твоїх вологих мріях рашист боневтік досі чинний презедент чи продовжує виконувати чиїсь обов'язки. Він звичайний узурпатор за ст. 5 Конституції у співучасті із злочинцями з ВР та ЦВК.
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22.05.2024 19:02 Відповісти
Ти не просто, а в квадраті ********. Де я писав, що воно президент?
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22.05.2024 20:07 Відповісти
ці кловани не будуть розмірковувати, вони відразу будуть палить по киянам..
але владу не віддадуть...
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21.05.2024 18:53 Відповісти
Рішення КСУ, Бербок не відмінить….
А Зеля з оточенням, підвішені у безвладді!!
Усе інше, то «фігурний свист» ротом, усіляких подляків-малюсьок для 73% прибувших на дільниці у 2019!! Зеля, ФСЬО…. Давай…. Пока… разом з оточенням приблуд95!!

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-14#Text
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21.05.2024 18:58 Відповісти
зе тепер буде триматися за посаду, бо якщо проведуть вибори, то наступного дня до нього прийдуть з ТЦК
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21.05.2024 19:00 Відповісти
нема нічого злішого в світі ніж клован.
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21.05.2024 19:00 Відповісти
Україно, за що тобі таке блаЗЄнське іго?
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21.05.2024 19:04 Відповісти
Був!
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21.05.2024 19:04 Відповісти
Просто про аналізуйте обставини за послідній рік. Контр-наступ України провалено бо не було обіцяної допомоги заходу, практично кинули і дали 30 Абрамсів...без ф-16, без далекобійної зброї і ракет, без артилерії.

У кацапів все навпаки. І снарядів мільйон і дрони тисячами і ракети і чмобіків достатньо. Конгресс з трампістами включають дурня і 6 місяців поспіль дають кацапам відкритої фори і припиняють допомагати Україні. Потім Зелдак звільнив Залужного і весь його штаб генералів. Потім одні про*би на фронті і позитивні відступи на загально непідготовлені рубежі. Потім нібито Конгресс принімає позитивне рішення для отвода глаз і спільного з Зешоблою дерібану але досі немає тої зброї в потрібних обсягах. Зешльондра вже за всі бригади розписався що всім все хватає.

Вже і Англія і Франція умовно висловилися що підтримують застосування західної зброї для знищення цілей на території кацапів але США і Байден ні ні і напевно на таке рішення не дасть згоди допоки вибори а це ще процес на пів року тобто в України часу немає. І тут Бербок підтримує повірену за час війни та удобну просрочку Зельценмайера.
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21.05.2024 19:07 Відповісти
А давайте сходим на выборы президента и узнаем!
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21.05.2024 19:09 Відповісти
Астанавітєсь!
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21.05.2024 19:10 Відповісти
Ще ніхто з президентів не набридав так, як Зеленський.
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21.05.2024 19:15 Відповісти
Шмигнула з нєтряпкой "пилюки" колумбійської чтолі???
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21.05.2024 19:18 Відповісти
При усій повазі. Бербок - громадянка іншої держави - і не їй вирішувати хто в Україні легітимний чи не легітимний.

А щодо Зеленського - то справа абсолютно не у юридичних викрутасах і не у календарних строках. Зеленського треба гнати драною мітлою не тому, що п'ять років. А тому, що він (1) є очевидним москальським прихвостнем; (2) абсолютно нездатний адекватно керувати державою; (3) розвів саботаж і казнокрадство; (3) "верховний головнокомандувач" з нього, як з промокашки кулемет. Його треба гнати драною мітлою не тому, що п'ять років, а тому, що він і його шайка злодійкуватих москальських прихвостнів ведуть Україну до краху.
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21.05.2024 19:22 Відповісти
І щодо 5ти років також
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22.05.2024 10:20 Відповісти
До речі, з приводу цього питання вийшла стаття від Антіколорадоса "Ода невежеству" у 3-х частинах - хоч і російською, але дуже переконлива.
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21.05.2024 19:29 Відповісти
Найвеличніщий Лідор Всесвіту!
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21.05.2024 19:26 Відповісти
Звісно, але в нього є всі підстави добровільно визнати свої не виконані обіцянки та нарешті перестати паразитувати на трагедіях. Дати змогу іншим змінювати ситуацію в кращій бік.
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21.05.2024 19:26 Відповісти
Янукович сам відсторонився від виконування повноважень президента
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21.05.2024 20:19 Відповісти
точно кращий ніж усі попередні, хоча я за нього і не голосувала, бо я вже років 15 на вибори не ходила, але Зеленський - не ідеал, звичайно, але багато в чому порадував, на відміну від інших, попередніх
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21.05.2024 19:29 Відповісти
Чим порадував...?!великим крадівництвом.?
Шашликами у травні.?
Чи Азовцями ,Бучою,Гостомелем,Ізюмом...?!
Ви або ідіот або геть притрушений...
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21.05.2024 19:34 Відповісти
кожен в цьому світі бачить те, що може, залежно від свого світогляду. Зеленський мені, наприклад, сподобався тим, що не ходив по церквах заради картинки для лохторату, бо попередники в церквах мене відверто смішили. Порадував тим, що не 'лібєзіл' перед чиновниками і політиками Заходу, тим що ***** показав дулю, хоча той сподівався на зовсім інше. Порадував щирістю і відвертістю, добре вивчив українську, практично без акценту. Бере на себе відповідальність за прийняття важких рішень, я б не змогла. Що стосується початку війни, то всім і так було зрозуміло за тиждень, що війна буде, тільки ніхто не знав, яка саме, хто хотів міг втекти, переїхати, карти наступу гуляли інтернетом, ніякого секрету не було, а паніку владі розводити не слід було, я це розумію. Щодо крадівництва, то крадуть вже давно, десятиліттями крадуть. На мій погляд, мафію може зупинити не президент, а громадянське суспільство, а поки воно спить, а воно спить, а не діє в кожному місті і містечку і дозволяє красти, то так і буде.
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21.05.2024 19:50 Відповісти
Безмозгла, не соромся ми тебе пізнали
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21.05.2024 20:20 Відповісти
пєтя, я тебе теж
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21.05.2024 20:25 Відповісти
Міша-Маша, ну от шо ти мелеш. Ти взагалі то розумієш шо ти плетеш?
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21.05.2024 21:13 Відповісти
Хвилинку,то ви Міша чи " на вибори не ходиЛА"..?!)
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21.05.2024 19:35 Відповісти
Нік,ну дайте боту спокій,робота сама себе не зробить
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21.05.2024 21:44 Відповісти
🤔😁😂👍
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21.05.2024 22:25 Відповісти
сейчас хрен найдёшь кто вообще за него галасавал. А надо было, тебе дура Миша-неходячая всё таки ходить
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21.05.2024 19:52 Відповісти
ти, очевидно, дуже 'мудре' і ходяче, але так для себе нічого і не виходило
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21.05.2024 20:24 Відповісти
Мишаня, как погода за поребриком? 😏😠 Украинцы знают, что зеля самый лучший президент для пуйла и его рабов...😠
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21.05.2024 22:23 Відповісти
я вважаю, що ****@сосам, не варто прикриватися словом 'пуйло', щоб приспати пильність українцям і посіяти паніку, розбрат і хаос у державі, що воює, бо це не діє. Взагалі, можна констатувати той факт, що писульки в коментах прокацапського хитрожопого бидла малоефективні для людей, що здатні воювати і воюють, а диванні патріоти ні фіга не вирішують в цьому світі
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22.05.2024 11:22 Відповісти
Питання не в тому чи є він законним,Питання про актуальність іменно цієї людини на посаді президента України, бо Харків показав інше. Німеччина не має тих слуг,не має марафону, не має призначення після порушення закону. Хочу це почути від неї на німецькій, бо якось відразу після слів Порошенко, прийшла відповідь від оп,від зе буда цинічна,без поваги до країни. Причиною для його відставки має стаття унизу, що він не знає про стан речей в країні
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21.05.2024 19:29 Відповісти
Німеччина корумпована москалями не менше за Україну.
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21.05.2024 20:03 Відповісти
А кацапія? Ти ж звідти пишеш,сидячи в китайській волзі
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21.05.2024 20:08 Відповісти
Спробуйте нейролептики, допомагає від галюнчиків.
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21.05.2024 20:10 Відповісти
А чого ти тут усім щось рекомендуєш? Під кожним коментом твоя нісенітниця, що вийшла на заробіток,так веди себе як прояв,а не як шмара
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21.05.2024 20:11 Відповісти
Я не веду себе як ти, щось плутаєш. Саме тобі рекомендую тільки тому, що в тебе якись галюнчики про якісь китайські волзи пішли)
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21.05.2024 20:23 Відповісти
Пані Бербок може мати свою думку...але вона не Конституційний Суд України
А Вова побоявся туди офіційно звернутися...тож тепер він "півшостий просрочений"...🙂
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21.05.2024 19:32 Відповісти
Зеленський є законним і легітимним президентом України, - Бербок Джерело:

Авжеж, як і всі ми
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21.05.2024 19:40 Відповісти
Бербок і Шольца у Німеччіні так же ненавидять як і в Україні зеленського, якось не дуже цікавить вважає Бербок зеленського легітимним чі ні, для мене він виконуючій обов'язки
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21.05.2024 19:41 Відповісти
Німеччина вважає так, ви вважаєте по своєму. Маєте право.
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21.05.2024 20:05 Відповісти
Кто ненавидит, колбасные мигранты из СССР и России, до недавнего времени бегавшие с георгиевскими лентами, это факт, ну и те, кто скучает по ГДР, среди тех тоже таких достаточно
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21.05.2024 21:46 Відповісти
Просто так без нічого мовчки сидіти як кліщ на Банковій , ну це ******* дуже красномовно...
хочаб виступив перед народом з цього приводу , але малодушно побоявся бо немає чого сказати
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21.05.2024 19:42 Відповісти
Зовнішня політика орієнтується на внутрішню. Поки українці визнають його легітимним - будуть визнавати і зовнішньополітичні партнери України.
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21.05.2024 20:08 Відповісти
ми визнаємо )) але ж виключно для публіки )) в душі ми знаємо що воно таке і хто тут тре коменти ))
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21.05.2024 22:19 Відповісти
Вже два легітимних , мріємо про третього .
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21.05.2024 20:17 Відповісти
Я не вважаю, що Німеччина має право нам українцям призначати чергового президента. Ми якось самі це зробимо.
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21.05.2024 20:34 Відповісти
краще б призначили.. бо мудрий нарід знову вибере, як не Яника, так Янелоха-Янетряпку
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21.05.2024 22:20 Відповісти
Бу-га-га...
Це вже 2 лєгітімних...https://youtu.be/XRIDnaDVJyo
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21.05.2024 21:18 Відповісти
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21.05.2024 22:03 Відповісти
Экс-советник Банковой: Как мы допустили, чтобы такие безответственные лица, как Зеленский, правили нами

(арестович-люська)
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21.05.2024 22:21 Відповісти
Очевидний висновок, що зеленим війна вигідна, кінчати її ніхто не збирається й буде тривати роками. А "мудрий нарід" звикає слухати сирену й вибухи.
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21.05.2024 22:33 Відповісти
сам ти "нарід" ********!
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21.05.2024 23:27 Відповісти
Конституція України вирішує,а не Бербок!
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21.05.2024 23:26 Відповісти
#буратінкугеть!
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22.05.2024 09:23 Відповісти
Вот-вот!
Как здорово, если Запад признает Зелю нелегитимным или хотя-бы пойдём штурмовать Банковую!
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22.05.2024 09:38 Відповісти
Бербок напряму підігрує окупантам кацапам, підтримуючи їхнього агента впливу на пості Президента України не за просто так.
Ось чого завжди варто чекати від корумпованих нікчемних німецьких політиків
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22.05.2024 10:30 Відповісти
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