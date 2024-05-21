Зеленський є законним і легітимним президентом України, - Бербок

Німеччина немає сумнівів щодо легітимності президента України Володимира Зеленського після 21 травня.

Про це на спільній пресконференції з очільником МЗС України Дмитром Кулебою заявила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок, пише "Європейська Правда", передає Цензор.НЕТ.

"Чітко є зрозуміло, що Володимир Зеленський є законним легітимним президентом України. Ті завдання, які стоять перед нами, ми вирішуватимемо разом", - наголосила німецька міністерка.

Очільниця німецького зовнішньополітичного відомства заявила, що українці хочуть жити у вільній та неокупованій країні. А єдиний, хто проти цього - це диктатор РФ Володимир Путін, який напав на Україну.

Вона також зауважила, що у конституціях низки європейських держав прописана неможливість проведення виборів під час воєнного стану. Зокрема, за словами Бербок, в німецькому основному законі вибори передбачені через 6 місяців після завершення бойових дій.

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"Це дуже низька гра: що саме ті, хто розпочав цю війну й унеможливив вибори, виносять зараз наратив світові про нібито нелегітимність президента, оскільки він не переобраний", - додала глава МЗС Німеччини.

Нагадаємо, у вівторок, 21 травня, Бербок прибула з візитом в Україну. Вона зустрілася зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою, президентом України Володимиром Зеленським, а також відвідала одну із найбільших ТЕС нашої країни, яку зруйнувала РФ ракетними ударами.