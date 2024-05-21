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Бербок відвідала одну з найбільших ТЕС України, яку зруйнувала РФ

Бербок відвідала одну з найбільших ТЕС України, яку зруйнувала РФ

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок разом з міністром енергетики України Германом Галущенком відвідали одну з найбільших електростанцій України, яку зруйнувала РФ масованими ракетними ударами. Після побаченого німецька політикиня наголосила на важливості посилення протиповітряної оборони України.

Про це пише DW, інформує Цензор.НЕТ.

Міністр енергетики Галущенко розповів, що країна-агресорка ударила по станції, коли Україна мала недостатньо ракет ППО. За його словами, із 11 цілей знищити вдалося лише 6.

"Ми втратили більше 8 гігават в системі... У нас є обмеження у години пікового споживання упродовж робочих днів. Ми можемо балансувати систему, проте це дуже складно... Ми готуємося до наступної зими - це те, що ми маємо робити", - розповів глава Міненерго.

Своєю чергою Бербок зазначила, що Україні не вистачає засобів ППО, щоб захистити критичну інфраструктуру. Вона додала, що Німеччина закликає міжнародних партнерів у всьому світі надати Києву більше засобів протиповітряної оборони.

"Ми побачили, що ППО допомогла, але Україна має недостатньо засобів ППО, щоб захистити критично важливу інфраструктуру. Тому ми апелюємо до міжнародних партнерів у всьому світі, що потрібно більше засобів ППО, щоб захистити не лише великі міста, а й інфраструктуру. Ми бачимо, що навіть у теплі весняні дні споживання електроенергії доводиться скорочувати, тому що всі ТЕС були пошкоджені прицільними атаками в останні місяці", - сказала очільниця німецького зовнішньополітичного відомства.

Читайте також: Ініціатива з посилення ППО України вже зібрала майже 1 млрд євро, - МЗС Німеччини

Крім цього, вона пригадала свій візит до Харкова, який відбувся у січні 2023 року. За словами Бербок, тоді вона бачила, що "люди замерзали до смерті через припинення теплопостачання".

"Можна тільки уявити, що буде, якщо не вдасться запустити ці ТЕС до зими, що це означатиме для споживачів електроенергії та тепла", - зазначила Бербок.

Нагадаємо, у вівторок, 21 травня, очільниця МЗС Німеччини прибула з візитом до України.

Ініціатива Німеччини з посилення ППО України

Як відомо, у квітні 2024 року Німеччина запустила програму для України під назвою  "Негайні дії з протиповітряної оборони" (IAAD).  У межах неї Берлін закликав союзників сформувати нову коаліцію для постачання Києву систем ППО Patriot, Iris-T, Skynex та зенітних установок Gepard.

У понеділок, 20 травня, за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України ( у форматі "Рамштайн") стало відомо, що до цієї німецької ініціативи долучаться 7 країн. У Міноборони Німеччини повідомляли, що Бельгія, Данія, Нідерланди, Норвегія і Канада допоможуть фінансово. А США, Велика Британія, Франція, Іспанія, Румунія, Бельгія і Литва готові передати ЗСУ необхідне обладнання та ракети для посилення протиповітряної оборони України. Крім цього, до ініціативи долучиться Латвія.

Читайте також: Ситуація вкрай драматична, Україна потребує посилення ППО, - Бербок

Автор: 

обстріл (28316) ППО (3165) ТЕС (917) Галущенко Герман (529) Анналена Бербок (455)


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Топ коментарі
+14
Не тільки. ЗЕбануті зробили все, щоб кацапня окупувала весь південь. Був готовий до здачі Миколаїв, а за ним Вознесенськ і це пряма дорога на Одесу і Придністровя, щоб відрізати Україну повністю від Чорного моря. Але на нещастя кацапів і ЗЕбанутих зрадників, у нас є генерал Марченко, якого ЗЕбанута срань хотіла посадити, і якби Порох не заплатив суду заставу, сидів-би наш генерал в тюрягі по придуманим ЗЕбанутими обвинуваченнями, а кацапня захопила-би весь південь. Я дивився док. фільм про Марченка, коли він приїхав в Миколаїв, там не було навіть блокпостів, а місцева адміністрація наклала в штани і, очевидно, я точно не зняю, готувалася здати місто.
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21.05.2024 16:53
+7
ви прикиньте рівень довіри до цих зе!покідьків!
ведучі європейські політики на власні очі бажають побачити руйнування, а не з гундосиків.

владу в україні захопила купка самозванців. це, повний реванш ригів, шо повернулися на кацапських штиках!
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21.05.2024 16:42
+5
Це все наслідки трагічного 2019 року. А зараз "маємо те що маємо". (С).
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21.05.2024 17:16
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Не тільки. ЗЕбануті зробили все, щоб кацапня окупувала весь південь. Був готовий до здачі Миколаїв, а за ним Вознесенськ і це пряма дорога на Одесу і Придністровя, щоб відрізати Україну повністю від Чорного моря. Але на нещастя кацапів і ЗЕбанутих зрадників, у нас є генерал Марченко, якого ЗЕбанута срань хотіла посадити, і якби Порох не заплатив суду заставу, сидів-би наш генерал в тюрягі по придуманим ЗЕбанутими обвинуваченнями, а кацапня захопила-би весь південь. Я дивився док. фільм про Марченка, коли він приїхав в Миколаїв, там не було навіть блокпостів, а місцева адміністрація наклала в штани і, очевидно, я точно не зняю, готувалася здати місто.
показати весь коментар
21.05.2024 16:53 Відповісти
ви прикиньте рівень довіри до цих зе!покідьків!
ведучі європейські політики на власні очі бажають побачити руйнування, а не з гундосиків.

владу в україні захопила купка самозванців. це, повний реванш ригів, шо повернулися на кацапських штиках!
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21.05.2024 16:42 Відповісти
А якщо це не її ініціатива, а її спеціально повезли до цієї ТЕС, щоб після побаченного на власні очі вона стала закликати західних політиків терміново передавати нам додаткове ППО-таке в голову не приходило ?
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21.05.2024 16:48 Відповісти
як ти, це собі уявляєш?
мені дуже цікаво.
зі шкарпетками у роті шо б не верещала, та з чорним мішком на голові?
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21.05.2024 16:52 Відповісти
Якщо тобі дуже цікаво-то поцікався у неї особисто, чи її примушували. Чи ти думаєш, що усі західні політики, що їздили в Київ, а заразом оглядали Бучу-їх туди (у Бучу) силоміць затягували, зі шкарпетками у роті ? І вони потім після шкарпеток у роті чи після мішків на головах у своїх парламентах та інших структурах розказували про ті жахи, що побачили на власні очі ?
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21.05.2024 23:24 Відповісти
ніт!
вони приїздили, особисто побачити те жахіття!
і бербок приїздила, особисто побачити, а не послухати від простроченого зе!гундоса.
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22.05.2024 07:54 Відповісти
Мабуть, асфальт перевіряли, після НАЙВЕЛИЧНІШОГО СРАТЬєха… з 2019 року!! Млрд грн пішли, мимо систем ППО!! Співпадіння ..
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21.05.2024 16:54 Відповісти
Це все наслідки трагічного 2019 року. А зараз "маємо те що маємо". (С).
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21.05.2024 17:16 Відповісти
Ну, ось, і московіти почали гадити у мережі!!
Одразу, лайном заплювали… ЛЮДЕЙ!!
Дякуємо Західним Партнерам за допомогу Україні!!
Собакам гавкати, а нам, СВОЄ РОБИТИ, проти московських орків з 2014 року!…
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21.05.2024 16:59 Відповісти
 
 