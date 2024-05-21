Бербок відвідала одну з найбільших ТЕС України, яку зруйнувала РФ

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок разом з міністром енергетики України Германом Галущенком відвідали одну з найбільших електростанцій України, яку зруйнувала РФ масованими ракетними ударами. Після побаченого німецька політикиня наголосила на важливості посилення протиповітряної оборони України.

Про це пише DW, інформує Цензор.НЕТ.

Міністр енергетики Галущенко розповів, що країна-агресорка ударила по станції, коли Україна мала недостатньо ракет ППО. За його словами, із 11 цілей знищити вдалося лише 6.

"Ми втратили більше 8 гігават в системі... У нас є обмеження у години пікового споживання упродовж робочих днів. Ми можемо балансувати систему, проте це дуже складно... Ми готуємося до наступної зими - це те, що ми маємо робити", - розповів глава Міненерго.

Своєю чергою Бербок зазначила, що Україні не вистачає засобів ППО, щоб захистити критичну інфраструктуру. Вона додала, що Німеччина закликає міжнародних партнерів у всьому світі надати Києву більше засобів протиповітряної оборони.

"Ми побачили, що ППО допомогла, але Україна має недостатньо засобів ППО, щоб захистити критично важливу інфраструктуру. Тому ми апелюємо до міжнародних партнерів у всьому світі, що потрібно більше засобів ППО, щоб захистити не лише великі міста, а й інфраструктуру. Ми бачимо, що навіть у теплі весняні дні споживання електроенергії доводиться скорочувати, тому що всі ТЕС були пошкоджені прицільними атаками в останні місяці", - сказала очільниця німецького зовнішньополітичного відомства.

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Крім цього, вона пригадала свій візит до Харкова, який відбувся у січні 2023 року. За словами Бербок, тоді вона бачила, що "люди замерзали до смерті через припинення теплопостачання".

"Можна тільки уявити, що буде, якщо не вдасться запустити ці ТЕС до зими, що це означатиме для споживачів електроенергії та тепла", - зазначила Бербок.

Нагадаємо, у вівторок, 21 травня, очільниця МЗС Німеччини прибула з візитом до України.

Ініціатива Німеччини з посилення ППО України

Як відомо, у квітні 2024 року Німеччина запустила програму для України під назвою "Негайні дії з протиповітряної оборони" (IAAD). У межах неї Берлін закликав союзників сформувати нову коаліцію для постачання Києву систем ППО Patriot, Iris-T, Skynex та зенітних установок Gepard.

У понеділок, 20 травня, за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України ( у форматі "Рамштайн") стало відомо, що до цієї німецької ініціативи долучаться 7 країн. У Міноборони Німеччини повідомляли, що Бельгія, Данія, Нідерланди, Норвегія і Канада допоможуть фінансово. А США, Велика Британія, Франція, Іспанія, Румунія, Бельгія і Литва готові передати ЗСУ необхідне обладнання та ракети для посилення протиповітряної оборони України. Крім цього, до ініціативи долучиться Латвія.

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