Глава МЗС Німеччини Бербок прибула з візитом до Києва. ФОТО
Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок прибула з візитом до Києва 21 травня 2024 року.
Про це повідомляє МЗС Німеччини, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Наша підтримка ґрунтується на глибокому переконанні, що Україна переможе у цій війні. Путін спекулює на тому, що в якийсь момент у нас вичерпаються сили, але у нас є сила духу. Разом з багатьма іншими країнами з усіх куточків світу Німеччина непохитно стоїть на боці України. Народ України може спиратися на це в довгостроковій перспективі. Ми продемонструємо це дуже чітко в червні, коли запросимо світ на Конференцію з відновлення України в Берліні. Разом з нашими партнерами по всьому світу та міцним альянсом бізнесу, громадянського суспільства та місцевої влади ми інвестуємо в довгостроковий страховий поліс для майбутнього України", - заявила Бербок після прибуття. Її слова цитує кореспондент DW з Києва.
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прибула з неоголошеним візитом до Одеси 24 лютого 2024 року, у другу річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
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до кого приїхала анна лєна?
зе!прострочений всьо!
використав правову лакуну, зе!кодло узурпувало владу.
тепер, війна буде тривати, максимально довго, наскільки зможе зе!прострочений.
Але от те, що вони, зазвичай, привозять гарні смаколики для ЗСУ - то дає надію...
- Зєлєнскі, чуєш? Захід готовий інвестувати у майбутнє УКРАЇНИ, а не у майбутнє пєрєсідєнта-підєрмачного