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Глава МЗС Німеччини Бербок прибула з візитом до Києва. ФОТО

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок прибула з візитом до Києва 21 травня 2024 року.

Про це повідомляє МЗС Німеччини, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наша підтримка ґрунтується на глибокому переконанні, що Україна переможе у цій війні. Путін спекулює на тому, що в якийсь момент у нас вичерпаються сили, але у нас є сила духу. Разом з багатьма іншими країнами з усіх куточків світу Німеччина непохитно стоїть на боці України. Народ України може спиратися на це в довгостроковій перспективі. Ми продемонструємо це дуже чітко в червні, коли запросимо світ на Конференцію з відновлення України в Берліні. Разом з нашими партнерами по всьому світу та міцним альянсом бізнесу, громадянського суспільства та місцевої влади ми інвестуємо в довгостроковий страховий поліс для майбутнього України", - заявила Бербок після прибуття. Її слова цитує кореспондент DW з Києва.

Також читайте: Ситуація вкрай драматична, Україна потребує посилення ППО, - Бербок

Бербок у Києві 21 травня 2024 року

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прибула з неоголошеним візитом до Одеси 24 лютого 2024 року, у другу річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Автор: 

візит (1584) Німеччина (7353) Анналена Бербок (456)


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Топ коментарі
+11
боневтік іди в сраку !
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21.05.2024 08:59
+10
Скільки б не приїздило поважних гостей, а все одно дєрьмаківська шобла своє робить. Прочухану вистачає на тиждень (в кращому випадку).
Але от те, що вони, зазвичай, привозять гарні смаколики для ЗСУ - то дає надію...
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21.05.2024 08:55
+8
Вона не надто високої думки про Зеленського.
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21.05.2024 08:41
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Ну і нічого. Може в труднощах зародиться мудрість. Не обирай какашку в золотій обгортці. Бо потім тої цукерки рота не відмиєш, так засмакує.
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21.05.2024 08:42 Відповісти
Вона не надто високої думки про Зеленського.
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21.05.2024 08:41 Відповісти
Зеленський сьогодні вже ніхто, він самозванець. Конституційний суд мовчить - його треба розпустити.
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21.05.2024 09:52 Відповісти
Не самозванець. А виконуючий обов'язки президента в офісі єрмака.
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21.05.2024 10:00 Відповісти
Речник єрмака
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21.05.2024 10:24 Відповісти
А хто зараз високої думки у світі про Зеленського?
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21.05.2024 12:42 Відповісти
Привезла няшки?
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21.05.2024 08:43 Відповісти
цікаво.
до кого приїхала анна лєна?
зе!прострочений всьо!
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21.05.2024 08:49 Відповісти
до кулєби
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21.05.2024 10:06 Відповісти
Зеля діиснии до тієі пори - поки не прииде новообрании президент
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21.05.2024 08:54 Відповісти
так, повноваження залишились, аде зе!поц, більше не обраний президент.
використав правову лакуну, зе!кодло узурпувало владу.
тепер, війна буде тривати, максимально довго, наскільки зможе зе!прострочений.
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21.05.2024 09:05 Відповісти
Скільки б не приїздило поважних гостей, а все одно дєрьмаківська шобла своє робить. Прочухану вистачає на тиждень (в кращому випадку).
Але от те, що вони, зазвичай, привозять гарні смаколики для ЗСУ - то дає надію...
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21.05.2024 08:55 Відповісти
"ми інвестуємо в довгостроковий страховий поліс для майбутнього України"(с)
- Зєлєнскі, чуєш? Захід готовий інвестувати у майбутнє УКРАЇНИ, а не у майбутнє пєрєсідєнта-підєрмачного
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21.05.2024 08:58 Відповісти
боневтік іди в сраку !
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21.05.2024 08:59 Відповісти
Головою вперед!
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21.05.2024 09:45 Відповісти
Нехай нагадає зеленому що він прострочений, смердить на весь світ, отже має піти геть!
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21.05.2024 09:08 Відповісти
Анналена красуня. А Шольц поганець.
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21.05.2024 10:26 Відповісти
Це дійсно так , шо Ана Лена красуня , бо важко знайти німкеню симпатичну та жіночу ...хіба шо змішані, то є гарненькі ,але культури привабливості в них нема, ні у чоловіків а ні у жинок
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21.05.2024 10:52 Відповісти
 
 