Глава МЗС Німеччини Бербок прибула з візитом до Києва. ФОТО

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок прибула з візитом до Києва 21 травня 2024 року.

Про це повідомляє МЗС Німеччини, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наша підтримка ґрунтується на глибокому переконанні, що Україна переможе у цій війні. Путін спекулює на тому, що в якийсь момент у нас вичерпаються сили, але у нас є сила духу. Разом з багатьма іншими країнами з усіх куточків світу Німеччина непохитно стоїть на боці України. Народ України може спиратися на це в довгостроковій перспективі. Ми продемонструємо це дуже чітко в червні, коли запросимо світ на Конференцію з відновлення України в Берліні. Разом з нашими партнерами по всьому світу та міцним альянсом бізнесу, громадянського суспільства та місцевої влади ми інвестуємо в довгостроковий страховий поліс для майбутнього України", - заявила Бербок після прибуття. Її слова цитує кореспондент DW з Києва.

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Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прибула з неоголошеним візитом до Одеси 24 лютого 2024 року, у другу річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну.