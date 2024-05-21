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Глава МИД Германии Бербок прибыла с визитом в Киев. ФОТО

Глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла с визитом в Киев.

Об этом сообщает МИД Германии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наша поддержка основывается на глубоком убеждении, что Украина победит в этой войне. Путин спекулирует на том, что в какой-то момент у нас иссякнут силы, но у нас есть сила духа. Вместе со многими другими странами со всех уголков мира Германия непоколебимо стоит на стороне Украины. Народ Украины может опираться на это в долгосрочной перспективе. Мы продемонстрируем это очень четко в июне, когда пригласим мир на Конференцию по восстановлению Украины в Берлине. Вместе с нашими партнерами по всему миру и крепким альянсом бизнеса, гражданского общества и местных властей мы инвестируем в долгосрочный страховой полис для будущего Украины", - заявила Бербок по прибытии. Ее слова цитирует корреспондент DW из Киева.

Также читайте: Ситуация крайне драматична, Украина нуждается в усилении ПВО, - Бербок

Бербок у Києві 21 травня 2024 року

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла с необъявленным визитом в Одессу 24 февраля 2024 года, во вторую годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Автор: 

визит (3081) Германия (6953) Анналена Бербок (348)


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Топ комментарии
+11
боневтік іди в сраку !
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21.05.2024 08:59
+10
Скільки б не приїздило поважних гостей, а все одно дєрьмаківська шобла своє робить. Прочухану вистачає на тиждень (в кращому випадку).
Але от те, що вони, зазвичай, привозять гарні смаколики для ЗСУ - то дає надію...
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21.05.2024 08:55
+8
Вона не надто високої думки про Зеленського.
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21.05.2024 08:41
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Ну і нічого. Може в труднощах зародиться мудрість. Не обирай какашку в золотій обгортці. Бо потім тої цукерки рота не відмиєш, так засмакує.
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21.05.2024 08:42 Ответить
Вона не надто високої думки про Зеленського.
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21.05.2024 08:41 Ответить
Зеленський сьогодні вже ніхто, він самозванець. Конституційний суд мовчить - його треба розпустити.
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21.05.2024 09:52 Ответить
Не самозванець. А виконуючий обов'язки президента в офісі єрмака.
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21.05.2024 10:00 Ответить
Речник єрмака
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21.05.2024 10:24 Ответить
А хто зараз високої думки у світі про Зеленського?
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21.05.2024 12:42 Ответить
Привезла няшки?
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21.05.2024 08:43 Ответить
цікаво.
до кого приїхала анна лєна?
зе!прострочений всьо!
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21.05.2024 08:49 Ответить
до кулєби
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21.05.2024 10:06 Ответить
Зеля діиснии до тієі пори - поки не прииде новообрании президент
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21.05.2024 08:54 Ответить
так, повноваження залишились, аде зе!поц, більше не обраний президент.
використав правову лакуну, зе!кодло узурпувало владу.
тепер, війна буде тривати, максимально довго, наскільки зможе зе!прострочений.
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21.05.2024 09:05 Ответить
Скільки б не приїздило поважних гостей, а все одно дєрьмаківська шобла своє робить. Прочухану вистачає на тиждень (в кращому випадку).
Але от те, що вони, зазвичай, привозять гарні смаколики для ЗСУ - то дає надію...
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21.05.2024 08:55 Ответить
"ми інвестуємо в довгостроковий страховий поліс для майбутнього України"(с)
- Зєлєнскі, чуєш? Захід готовий інвестувати у майбутнє УКРАЇНИ, а не у майбутнє пєрєсідєнта-підєрмачного
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21.05.2024 08:58 Ответить
боневтік іди в сраку !
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21.05.2024 08:59 Ответить
Головою вперед!
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21.05.2024 09:45 Ответить
Нехай нагадає зеленому що він прострочений, смердить на весь світ, отже має піти геть!
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21.05.2024 09:08 Ответить
Анналена красуня. А Шольц поганець.
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21.05.2024 10:26 Ответить
Це дійсно так , шо Ана Лена красуня , бо важко знайти німкеню симпатичну та жіночу ...хіба шо змішані, то є гарненькі ,але культури привабливості в них нема, ні у чоловіків а ні у жинок
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21.05.2024 10:52 Ответить
 
 