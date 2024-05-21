Глава МИД Германии Бербок прибыла с визитом в Киев. ФОТО

Глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла с визитом в Киев.

Об этом сообщает МИД Германии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наша поддержка основывается на глубоком убеждении, что Украина победит в этой войне. Путин спекулирует на том, что в какой-то момент у нас иссякнут силы, но у нас есть сила духа. Вместе со многими другими странами со всех уголков мира Германия непоколебимо стоит на стороне Украины. Народ Украины может опираться на это в долгосрочной перспективе. Мы продемонстрируем это очень четко в июне, когда пригласим мир на Конференцию по восстановлению Украины в Берлине. Вместе с нашими партнерами по всему миру и крепким альянсом бизнеса, гражданского общества и местных властей мы инвестируем в долгосрочный страховой полис для будущего Украины", - заявила Бербок по прибытии. Ее слова цитирует корреспондент DW из Киева.

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Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла с необъявленным визитом в Одессу 24 февраля 2024 года, во вторую годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину.