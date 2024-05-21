Глава МИД Германии Бербок прибыла с визитом в Киев. ФОТО
Глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла с визитом в Киев.
Об этом сообщает МИД Германии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Наша поддержка основывается на глубоком убеждении, что Украина победит в этой войне. Путин спекулирует на том, что в какой-то момент у нас иссякнут силы, но у нас есть сила духа. Вместе со многими другими странами со всех уголков мира Германия непоколебимо стоит на стороне Украины. Народ Украины может опираться на это в долгосрочной перспективе. Мы продемонстрируем это очень четко в июне, когда пригласим мир на Конференцию по восстановлению Украины в Берлине. Вместе с нашими партнерами по всему миру и крепким альянсом бизнеса, гражданского общества и местных властей мы инвестируем в долгосрочный страховой полис для будущего Украины", - заявила Бербок по прибытии. Ее слова цитирует корреспондент DW из Киева.
Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла с необъявленным визитом в Одессу 24 февраля 2024 года, во вторую годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину.
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до кого приїхала анна лєна?
зе!прострочений всьо!
використав правову лакуну, зе!кодло узурпувало владу.
тепер, війна буде тривати, максимально довго, наскільки зможе зе!прострочений.
Але от те, що вони, зазвичай, привозять гарні смаколики для ЗСУ - то дає надію...
- Зєлєнскі, чуєш? Захід готовий інвестувати у майбутнє УКРАЇНИ, а не у майбутнє пєрєсідєнта-підєрмачного