Ініціатива з посилення ППО України вже зібрала майже 1 млрд євро, - МЗС Німеччини
Глобальна ініціатива з посилання протиповітряної оборони України зібрала вже майже 1 мільярд євро.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба МЗС Німеччини.
"Глобальну ініціативу з посилення протиповітряної оборони, яку міністр закордонних справ нещодавно висунула разом із міністром оборони Пісторіусом, також варто розглядати в цьому контексті. Наразі зібрано майже мільярд євро для надання додаткової підтримки українській ППО", - зазначили там.
У Міністерстві наголосили, що ця ініціатива захищає безпеку країн ЄС від агресії РФ, тому робота триває.
"Наша підтримка ґрунтується на глибокій вірі в те, що Україна виграє цю війну. Путін припускає, що врешті-решт ми видихнемося, але ми витримаємо. Німеччина разом із багатьма іншими країнами з усіх куточків світу твердо стоїть на боці України. На це народ України може розраховувати в довгостроковій перспективі", - наголосила глава МЗС Бербок.
Нагадаємо, сьогодні глава МЗС Німеччини Анналена Бербок прибула із візитом до Києва.
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второй вариант тот, от которого не зависят выборы и воля президента США.
зелені вкрадуть гроші
а от слова, купили та передають щось
можливо піде на користь, на перемогу.
бо вже було...
посадемо ярд дерев та корупціонерів
купимо лям дронів та міни
а вийшло що не посадили та не купили.
а от яйця в кг, ще ніхто в світі не купував
а МО купувало...