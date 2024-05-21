Ініціатива з посилення ППО України вже зібрала майже 1 млрд євро, - МЗС Німеччини

Глобальна ініціатива з посилання протиповітряної оборони України зібрала вже майже 1 мільярд євро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба МЗС Німеччини.

"Глобальну ініціативу з посилення протиповітряної оборони, яку міністр закордонних справ нещодавно висунула разом із міністром оборони Пісторіусом, також варто розглядати в цьому контексті. Наразі зібрано майже мільярд євро для надання додаткової підтримки українській ППО", - зазначили там.

У Міністерстві наголосили, що ця ініціатива захищає безпеку країн ЄС від агресії РФ, тому робота триває.

"Наша підтримка ґрунтується на глибокій вірі в те, що Україна виграє цю війну. Путін припускає, що врешті-решт ми видихнемося, але ми витримаємо. Німеччина разом із багатьма іншими країнами з усіх куточків світу твердо стоїть на боці України. На це народ України може розраховувати в довгостроковій перспективі", - наголосила глава МЗС Бербок.

Нагадаємо, сьогодні глава МЗС Німеччини Анналена Бербок прибула із візитом до Києва.

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