УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8546 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 110 10

Ініціатива з посилення ППО України вже зібрала майже 1 млрд євро, - МЗС Німеччини

ппо,зенітні

Глобальна ініціатива з посилання протиповітряної оборони України зібрала вже майже 1 мільярд євро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба МЗС Німеччини.

"Глобальну ініціативу з посилення протиповітряної оборони, яку міністр закордонних справ нещодавно висунула разом із міністром оборони Пісторіусом, також варто розглядати в цьому контексті. Наразі зібрано майже мільярд євро для надання додаткової підтримки українській ППО", - зазначили там.

У Міністерстві наголосили, що ця ініціатива захищає безпеку країн ЄС від агресії РФ, тому робота триває.

"Наша підтримка ґрунтується на глибокій вірі в те, що Україна виграє цю війну. Путін припускає, що врешті-решт ми видихнемося, але ми витримаємо. Німеччина разом із багатьма іншими країнами з усіх куточків світу твердо стоїть на боці України. На це народ України може розраховувати в довгостроковій перспективі", - наголосила глава МЗС Бербок.

Нагадаємо, сьогодні глава МЗС Німеччини Анналена Бербок прибула із візитом до Києва.

Також читайте: 7 країн долучилися до ініціативи Німеччини з посилення ППО України: допоможуть обладнанням, ракетами та фінансово

Автор: 

Німеччина (7336) ППО (3165) Анналена Бербок (455)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+3
Наші можновладці, особливо Єрмак та напівлегітимний можуть придбати за гроші які вкрали цілу ударну авіаносну групу разом з екіпажем, літаками ф35, пілотами та капітаном.
показати весь коментар
21.05.2024 12:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Наші можновладці, особливо Єрмак та напівлегітимний можуть придбати за гроші які вкрали цілу ударну авіаносну групу разом з екіпажем, літаками ф35, пілотами та капітаном.
показати весь коментар
21.05.2024 12:13 Відповісти
Как так получается, вы всё знаете о Ермаке и прочих ворюгах, а специальные службы на западе не слышали о краже миллиардов, да ещё и ворьё с краденными деньгами спокойно балдеют у них на пляжах и покупают там виллы, автомобили и прочую роскошь, такое возможно?
показати весь коментар
21.05.2024 13:15 Відповісти
Здесь всего два варианта, вы оговариваете честных людей или запад покрывает ворьё.
показати весь коментар
21.05.2024 13:17 Відповісти
Разрыв шаблона карапузы? Запад требует борьбы с коррупцией и реформ, а сам способствует воровству и вывозу денег. Почему способствует? Да потому что всё ворьё живёт на западе и денежки в западных банках и никто не спросит откуда дровишки.
показати весь коментар
21.05.2024 13:24 Відповісти
Дякуємо, друзі.
показати весь коментар
21.05.2024 12:53 Відповісти
Несіть ваші грошики в хабадні закрома.
показати весь коментар
21.05.2024 13:41 Відповісти
ЕС, которая сбрасывала с вертолотов 2 триллиона евро в ковид, ищет где найти несколько млрд. просто что бы понимать. при желании и усилиям одной только Германии или Франции война могла бы закончится за несколько месяцев.
показати весь коментар
21.05.2024 14:02 Відповісти
Вот это уже теплее, а теперь зададимся вопросом, хотел ли вообще запад победы Украины, да и вообще она возможна? Сколько к примеру надо дать оружия Мексике чтобы латиносы победили США? А ведь в Мексике достаточно горячих голов которые хотят вернуть Техас, Флориду и прочее, да весь юг США это бывшие мексиканские территории. Ответы на вопросы буду, но чуть позже и украинцам эти ответы не понравятся, потому что всё происходящее даже не авантюра а откровенное нае*алово.
показати весь коментар
21.05.2024 14:19 Відповісти
есть 2 пути: приход сильного преза в США или уничтожение НПЗ и портов дронами.

второй вариант тот, от которого не зависят выборы и воля президента США.
показати весь коментар
21.05.2024 18:26 Відповісти
українці розуміють слова ініціатива та посилення ппо як
зелені вкрадуть гроші
а от слова, купили та передають щось
можливо піде на користь, на перемогу.
бо вже було...
посадемо ярд дерев та корупціонерів
купимо лям дронів та міни
а вийшло що не посадили та не купили.
а от яйця в кг, ще ніхто в світі не купував
а МО купувало...
показати весь коментар
21.05.2024 14:24 Відповісти
 
 