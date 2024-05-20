7 країн долучилися до ініціативи Німеччини з посилення ППО України: допоможуть обладнанням, ракетами та фінансово
Низка західних країн висловили намір приєднатися до ініціативи Німеччини з посилення української протиповітряної оборони. Союзники готові допомогти обладнанням, ракетами, а також фінансово.
Про це повідомило Міністерство оборони Німеччини за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України ( у форматі "Рамштайн"), інформує Цензор.НЕТ.
Оборонне відомство Німеччини зазначило, що Бельгія, Данія, Нідерланди, Норвегія і Канада допоможуть фінансово. А США, Велика Британія, Франція, Іспанія, Румунія, Бельгія і Литва готові передати ЗСУ необхідне обладнання та ракети для посилення протиповітряної оборони України.
Крім цього, у Міноборони Німеччини додали, що Латвія також висловила бажання приєднатися до ініціативи щодо посилення української ППО.
Нагадаємо, у понеділок, 20 травня, відбулося 22-ге засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"). Зокрема, одним із питань, які підіймали союзники України, було посилення протиповітряної оборони нашої держави.
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Бо Зеленський, з приблудами95 на посадах, про ППО не дбав з 2019 року!! Мабуть, їм, оті Оманські інвестори, погрожували за такі ДУМКИ…
Тому фсьо ППО в Україні, пішло прахом!! Зеленський, не пішов шляхом отого Пороха, МОВА! АРМІЯ! ВІРА! Він одразу гроші прямо в асфальт замив…, щоб тепер, після 5 років, звинувачувати Західних Партнерів…
Ох і розумний, і ухилянтом був 4 рази, і президентом посидів, і янелохом, і янетряпка, і СРАТЬєх… ось тільки з ППО, просрамився…
Західні Партнери, це знають, як ніхто!
Слава Захисникам України та їх Родинам! Слава Україні