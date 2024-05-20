7 країн долучилися до ініціативи Німеччини з посилення ППО України: допоможуть обладнанням, ракетами та фінансово

Низка західних країн висловили намір приєднатися до ініціативи Німеччини з посилення української протиповітряної оборони. Союзники готові допомогти обладнанням, ракетами, а також фінансово.

Про це повідомило Міністерство оборони Німеччини за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України ( у форматі "Рамштайн"), інформує Цензор.НЕТ.

Оборонне відомство Німеччини зазначило, що Бельгія, Данія, Нідерланди, Норвегія і Канада допоможуть фінансово. А США, Велика Британія, Франція, Іспанія, Румунія, Бельгія і Литва готові передати ЗСУ необхідне обладнання та ракети для посилення протиповітряної оборони України.

Крім цього, у Міноборони Німеччини додали, що Латвія також висловила бажання приєднатися до ініціативи щодо посилення української ППО.

Нагадаємо, у понеділок, 20 травня, відбулося 22-ге засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"). Зокрема, одним із питань, які підіймали союзники України, було посилення протиповітряної оборони нашої держави.

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