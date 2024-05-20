7 стран присоединились к инициативе Германии по усилению ПВО Украины: помогут оборудованием, ракетами и финансово

Ряд западных стран выразили намерение присоединиться к инициативе Германии по усилению украинской противовоздушной обороны. Союзники готовы помочь оборудованием, ракетами, а также финансово.

Об этом сообщило Министерство обороны Германии по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн"), информирует Цензор.НЕТ.

Оборонное ведомство Германии отметило, что Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия и Канада помогут финансово. А США, Великобритания, Франция, Испания, Румыния, Бельгия и Литва готовы передать ВСУ необходимое оборудование и ракеты для усиления противовоздушной обороны Украины.

Кроме этого, в Минобороны Германии добавили, что Латвия также выразила желание присоединиться к инициативе по усилению украинской ПВО.

Напомним, в понедельник, 20 мая, состоялось 22-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"). В частности, одним из вопросов, которые поднимали союзники Украины, было усиление противовоздушной обороны нашего государства.

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