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7 стран присоединились к инициативе Германии по усилению ПВО Украины: помогут оборудованием, ракетами и финансово

7 країн долучилися до ініціативи Німеччини з посилення ППО України: допоможуть обладнанням, ракетами та фінансово

Ряд западных стран выразили намерение присоединиться к инициативе Германии по усилению украинской противовоздушной обороны. Союзники готовы помочь оборудованием, ракетами, а также финансово.

Об этом сообщило Министерство обороны Германии по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн"), информирует Цензор.НЕТ.

Оборонное ведомство Германии отметило, что Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия и Канада помогут финансово. А США, Великобритания, Франция, Испания, Румыния, Бельгия и Литва готовы передать ВСУ необходимое оборудование и ракеты для усиления противовоздушной обороны Украины.

Кроме этого, в Минобороны Германии добавили, что Латвия также выразила желание присоединиться к инициативе по усилению украинской ПВО.

Напомним, в понедельник, 20 мая, состоялось 22-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"). В частности, одним из вопросов, которые поднимали союзники Украины, было усиление противовоздушной обороны нашего государства.

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Автор: 

Германия (6938) ПВО (2726) помощь (7784)


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Не пройшло й трьох років!
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20.05.2024 22:51 Ответить
Добре що є країни у котрих не обирають брехунів-ворюг у владу, які можуть у себе нормальне життя забезпечити й ще комусь допомогти. Й все це без відосіків про своє "вялічіє, потужність, не лоховство".
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20.05.2024 22:55 Ответить
Та воно то так,зелебобики вибрали голобородька,а страждаємо всі ми!
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20.05.2024 23:01 Ответить
Дякуємо Західним Партнерам, за допомогу Україні!
Бо Зеленський, з приблудами95 на посадах, про ППО не дбав з 2019 року!! Мабуть, їм, оті Оманські інвестори, погрожували за такі ДУМКИ…
Тому фсьо ППО в Україні, пішло прахом!! Зеленський, не пішов шляхом отого Пороха, МОВА! АРМІЯ! ВІРА! Він одразу гроші прямо в асфальт замив…, щоб тепер, після 5 років, звинувачувати Західних Партнерів…
Ох і розумний, і ухилянтом був 4 рази, і президентом посидів, і янелохом, і янетряпка, і СРАТЬєх… ось тільки з ППО, просрамився…
Західні Партнери, це знають, як ніхто!
Слава Захисникам України та їх Родинам! Слава Україні
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20.05.2024 22:55 Ответить
чергова туфта від "фріців" ,котрі блокують ,по вказівці і на вимогу куйла .разом із США ,вступ України в НАТО ,і по вказівці все того ж куйла , рашистський агент штольц,не надає ракет Україні...Брехливі потвори
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20.05.2024 23:03 Ответить
 
 