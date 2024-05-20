Продолжим добиваться, чтобы у Украины был контроль над небом, - Остин
Во время заседания в формате "Рамштайн" союзники, в частности, обсуждали усиление украинской противовоздушной обороны.
Об этом сообщил на пресс-конференции по результатам 22-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") глава Пентагона Ллойд Остин, информирует Цензор.НЕТ.
Остин отметил единство всех участников Контактной группы по вопросам обороны Украины. Также глава оборонного ведомства США подчеркнул решительную настроенность союзников противостоять угрозам со стороны РФ.
"Партнеры Украины - объединены. И мы настроены решительно", - заявил Остин.
Глава Пентагона рассказал, что во время заседания Контактная группа заслушала представителей Украины, в частности - главу Минобороны Украины Рустема Умерова.
"Они предоставили ценную информацию об оборонительных операциях Украины на линии фронта, включая новое наступление России вокруг Харькова", - рассказал Остин.
Глава Пентагона отметил, что сегодняшняя встреча в формате "Рамштайн" состоялась в сложный для Украины момент.
"Путинские силы открыли еще один фронт по захвату суверенной украинской территории. Кремлевские оккупанты уничтожают украинские села, убивают невинных мирных жителей и бомбардируют гражданскую инфраструктуру, включая плотины и электростанции. Защитников Украины ждет тяжелая борьба. Но российские войска платят высокую цену за агрессию Путина", - заявил американский министр.
Он также отметил, что во время встречи много внимания было уделено усилению украинской ПВО. По словам Остина, США и другие партнеры Украины сейчас сосредоточены на краткосрочных потребностях украинцев для защиты Харькова и других мест.
"Мы продолжим добиваться, чтобы Украина имела контроль над своим небом и могла защищать своих граждан и гражданскую инфраструктуру вдали от линии фронта", - заявил Остин.
В этом контексте глава Пентагона также отметил усилия Германия, которая немало сделала для усиления украинской противовоздушной обороны.
Ранее в Еврокомиссии призвали срочно усилить ПВО Украины на фоне массированных российских обстрелов Харьковской области.
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Факт:
https://www.holosameryky.com/a/ministr-oborony-kanady-pro-pidtrymku-ukrainy/7610700.html У січні 2023 року Канада https://www.holosameryky.com/a/kanada-vydilyla-koshty-na-ppo-dlya-ukrainy/7606651.html заплатила 400 мільйонів доларів на виготовлення та відправлення в Україну американської системи ППО NASAMS.
https://www.unian.net/weapons/nasams-dlya-ukrainy-kanada-obyasnila-pochemu-uzhe-god-ne-peredaet-etu-sistemu-pvo-12569373.html то недостатньо грошей
Как пишет https://edmontonjournal.com/news/national/canadas-406-million-missile-system-for-ukraine-hung-up-in-u-s-red-tape-blair Edmonton Journal , причиной проблемы является недостаток финансирования со стороны США. Именно поэтому заказ стоимостью 406 миллионов долларов, сделанный еще более года назад, до сих пор не могут выполнить.
https://suspilne.media/663850-kanada-zvernulasa-do-ssa-z-prohannam-aknajsvidse-peredati-ukraini-nasams/ то контракту нема
Канадські офіційні особи заявили, що зенітно-ракетний комплекс середньої дії NASAMS був оплачений у березні 2023 року. Його відправлення затримується через потребу укладення угоди між урядами США та України щодо продажу військового обладнання. Стосовно цієї угоди досі тривають перемовини.
ціна одної пускової 21.844млн, в батареї 8пускових - виходить ціна десь 350млн
чому не вистачає 400млн - не відомо
в оригіналі сказано, що "бюрократія в США", по передачі виділених грошей
кожного разу - різні пояснення