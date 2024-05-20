Продолжим добиваться, чтобы у Украины был контроль над небом, - Остин

Во время заседания в формате "Рамштайн" союзники, в частности, обсуждали усиление украинской противовоздушной обороны.

Об этом сообщил на пресс-конференции по результатам 22-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") глава Пентагона Ллойд Остин, информирует Цензор.НЕТ.

Остин отметил единство всех участников Контактной группы по вопросам обороны Украины. Также глава оборонного ведомства США подчеркнул решительную настроенность союзников противостоять угрозам со стороны РФ.

"Партнеры Украины - объединены. И мы настроены решительно", - заявил Остин.

Глава Пентагона рассказал, что во время заседания Контактная группа заслушала представителей Украины, в частности - главу Минобороны Украины Рустема Умерова.

"Они предоставили ценную информацию об оборонительных операциях Украины на линии фронта, включая новое наступление России вокруг Харькова", - рассказал Остин.

Глава Пентагона отметил, что сегодняшняя встреча в формате "Рамштайн" состоялась в сложный для Украины момент.

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"Путинские силы открыли еще один фронт по захвату суверенной украинской территории. Кремлевские оккупанты уничтожают украинские села, убивают невинных мирных жителей и бомбардируют гражданскую инфраструктуру, включая плотины и электростанции. Защитников Украины ждет тяжелая борьба. Но российские войска платят высокую цену за агрессию Путина", - заявил американский министр.

Он также отметил, что во время встречи много внимания было уделено усилению украинской ПВО. По словам Остина, США и другие партнеры Украины сейчас сосредоточены на краткосрочных потребностях украинцев для защиты Харькова и других мест.

"Мы продолжим добиваться, чтобы Украина имела контроль над своим небом и могла защищать своих граждан и гражданскую инфраструктуру вдали от линии фронта", - заявил Остин.

В этом контексте глава Пентагона также отметил усилия Германия, которая немало сделала для усиления украинской противовоздушной обороны.

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Ранее в Еврокомиссии призвали срочно усилить ПВО Украины на фоне массированных российских обстрелов Харьковской области.