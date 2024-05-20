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Новини Війна
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Продовжимо добиватися, щоб Україна мала контроль над небом, - Остін

Продовжимо добиватися, щоб Україна мала контроль над небом, - Остін

Під час засідання у форматі "Рамштайн" союзники, зокрема, обговорювали посилення української протиповітряної оборони.

Про це повідомив на пресконференції за результатами 22-го засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") глава Пентагону Ллойд Остін, інформує Цензор.НЕТ.

Остін наголосив на єдності всіх учасників Контактної групи з питань оборони України. Також очільник оборонного відомства США підкреслив рішучу налаштованість союзників протистояти загрозам з боку РФ.

"Партнери України - об’єднані. І ми налаштовані рішуче", - заявив Остін.

Очільник Пентагону розповів, що під час засідання Контактна група заслухала представників України, зокрема очільника Міноборони України Рустема Умєрова.

"Вони надали цінну інформацію про оборонні операції України на лінії фронту, включно з новим наступом Росії навколо Харкова", - розповів Остін.

Глава Пентагону зазначив, що сьогоднішня зустріч у форматі "Рамштайн" відбулася у складний для України момент. 

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"Путінські сили відкрили ще один фронт із захоплення суверенної української території. Кремлівські окупанти знищують українські села, вбивають невинних мирних жителів і бомбардують цивільну інфраструктуру, включно з греблями та електростанціями. На захисників України чекає важка боротьба. Але російські війська платять високу ціну за агресію Путіна", - заявив американський міністр.

Він також зазначив, що під час зустрічі багато уваги було приділено посиленню української ППО. За словами Остіна, США та інші партнери України наразі зосереджені на короткострокових потребах українців для захисту в Харкові та інших місцях.

"Ми продовжимо добиватися, щоб Україна мала контроль над своїм небом і могла захищати власних громадян та цивільну інфраструктуру далеко від лінії фронту", - заявив Остін.

У цьому контексті глава Пентагону також відзначив зусилля Німеччина, яка чимало зробила для посилення української протиповітряної оборони.

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Раніше у Єврокомісії закликали терміново посилити ППО України на тлі масованих російських обстрілів Харківської області. 

Автор: 

ППО (3158) допомога і підтримка (1158) Остін Ллойд (521)


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Топ коментарі
+3
Ему можно доверять. Не Шапито из квартала
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20.05.2024 21:57
+3
Засідання кастрованих лінивців.
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20.05.2024 22:21
+2
,,Куплю ,,Гербалайф" !
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20.05.2024 21:52
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,,Куплю ,,Гербалайф" !
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20.05.2024 21:52 Відповісти
США, ПРОДОВЖУЮТЬ ЛИЦЕМІРНО ,ЯК СОБАКИ БРЕХАТИ уКРАЇНЦІ І ЇЇ НАРОДУ .ХОВАЮЧИ ЗА ЦІЄЮ БРЕХНЕЮ РЕАЛЬНІ ПІДКИЛИМНІ ДОМОВЛЕНОСТІ З КУЙЛОМ.
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20.05.2024 21:54 Відповісти
Не куйлом, а треба правильно ****** !
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20.05.2024 21:58 Відповісти
Іноді ,за відверто написане ,можна було прочитати-"Вас було заблоковано адміністратором".
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20.05.2024 22:03 Відповісти
Боже, які ж українці невдячні за допомогу США. Головне, що ми не в НАТО, не маємо ніяких домовленностей із США, бо майже всі політичні еліти і нарід водив хороводи "НАТО ні", "Янки геть", а сьогодні прямо вимагють - дайте. А не пробували вимагти у того, хто мав забезпечити ЗСУ озброєнням? В нашій Конституції записано, що це мають робити не США, а Президент, він же Верховний Головнокомандувач пан Зеленський. А США велика подяка з допомогу!!!
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20.05.2024 23:30 Відповісти
Не згадуй БОГА, і намарно не призивай його.Ти будь "вдячний" ПІДПИСАНТАМ за "БУДАПЕШТСЬКУ БРЕХНЮ УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДУ " .без реалізації котрої, сьогоднішнього геноциду українського народу не було би від слова "взагалі"
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21.05.2024 09:56 Відповісти
Ему можно доверять. Не Шапито из квартала
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20.05.2024 21:57 Відповісти
Від Пентагону до штаб-квартири компанії Raytheon (яка виробляє Петріоти) 5 хвилин на машині, до Lockheed Martin (F-16, F-35) - 30 хвилин. Тобто було б бажання. А так, продовжуйте продовжувати кормити обіцянками, занепокоєння - на десерт.
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20.05.2024 21:58 Відповісти
"Партнери України - об'єднані. І ми налаштовані рішуче", - заявив Остін.

Факт:
https://www.holosameryky.com/a/ministr-oborony-kanady-pro-pidtrymku-ukrainy/7610700.html У січні 2023 року Канада https://www.holosameryky.com/a/kanada-vydilyla-koshty-na-ppo-dlya-ukrainy/7606651.html заплатила 400 мільйонів доларів на виготовлення та відправлення в Україну американської системи ППО NASAMS.

https://www.unian.net/weapons/nasams-dlya-ukrainy-kanada-obyasnila-pochemu-uzhe-god-ne-peredaet-etu-sistemu-pvo-12569373.html то недостатньо грошей
Как пишет https://edmontonjournal.com/news/national/canadas-406-million-missile-system-for-ukraine-hung-up-in-u-s-red-tape-blair Edmonton Journal , причиной проблемы является недостаток финансирования со стороны США. Именно поэтому заказ стоимостью 406 миллионов долларов, сделанный еще более года назад, до сих пор не могут выполнить.

https://suspilne.media/663850-kanada-zvernulasa-do-ssa-z-prohannam-aknajsvidse-peredati-ukraini-nasams/ то контракту нема
Канадські офіційні особи заявили, що зенітно-ракетний комплекс середньої дії NASAMS був оплачений у березні 2023 року. Його відправлення затримується через потребу укладення угоди між урядами США та України щодо продажу військового обладнання. Стосовно цієї угоди досі тривають перемовини.

ціна одної пускової 21.844млн, в батареї 8пускових - виходить ціна десь 350млн
чому не вистачає 400млн - не відомо
в оригіналі сказано, що "бюрократія в США", по передачі виділених грошей

кожного разу - різні пояснення
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20.05.2024 22:06 Відповісти
Одне з двух: або пан Остін лукавить, або в пана Остіна, висловлюючись політкоректно "трохе дивне" уявлення про контроль над небом.
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20.05.2024 22:11 Відповісти
Засідання кастрованих лінивців.
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20.05.2024 22:21 Відповісти
Ві вилл... та й годі. Але менше з тим.
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20.05.2024 22:37 Відповісти
 
 