Продовжимо добиватися, щоб Україна мала контроль над небом, - Остін

Під час засідання у форматі "Рамштайн" союзники, зокрема, обговорювали посилення української протиповітряної оборони.

Про це повідомив на пресконференції за результатами 22-го засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") глава Пентагону Ллойд Остін, інформує Цензор.НЕТ.

Остін наголосив на єдності всіх учасників Контактної групи з питань оборони України. Також очільник оборонного відомства США підкреслив рішучу налаштованість союзників протистояти загрозам з боку РФ.

"Партнери України - об’єднані. І ми налаштовані рішуче", - заявив Остін.

Очільник Пентагону розповів, що під час засідання Контактна група заслухала представників України, зокрема очільника Міноборони України Рустема Умєрова.

"Вони надали цінну інформацію про оборонні операції України на лінії фронту, включно з новим наступом Росії навколо Харкова", - розповів Остін.

Глава Пентагону зазначив, що сьогоднішня зустріч у форматі "Рамштайн" відбулася у складний для України момент.

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"Путінські сили відкрили ще один фронт із захоплення суверенної української території. Кремлівські окупанти знищують українські села, вбивають невинних мирних жителів і бомбардують цивільну інфраструктуру, включно з греблями та електростанціями. На захисників України чекає важка боротьба. Але російські війська платять високу ціну за агресію Путіна", - заявив американський міністр.

Він також зазначив, що під час зустрічі багато уваги було приділено посиленню української ППО. За словами Остіна, США та інші партнери України наразі зосереджені на короткострокових потребах українців для захисту в Харкові та інших місцях.

"Ми продовжимо добиватися, щоб Україна мала контроль над своїм небом і могла захищати власних громадян та цивільну інфраструктуру далеко від лінії фронту", - заявив Остін.

У цьому контексті глава Пентагону також відзначив зусилля Німеччина, яка чимало зробила для посилення української протиповітряної оборони.

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Раніше у Єврокомісії закликали терміново посилити ППО України на тлі масованих російських обстрілів Харківської області.