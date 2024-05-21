Инициатива по усилению ПВО Украины уже собрала около 1 млрд евро, - МИД Германии
Глобальная инициатива по усилению противовоздушной обороны Украины собрала уже почти 1 миллиард евро.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба МИД Германии.
"Глобальную инициативу по усилению противовоздушной обороны, которую министр иностранных дел недавно выдвинула вместе с министром обороны Писториусом, также стоит рассматривать в этом контексте. Сейчас собрано почти миллиард евро для оказания дополнительной поддержки украинской ПВО", - отметили там.
В Министерстве отметили, что эта инициатива защищает безопасность стран ЕС от агрессии РФ, поэтому работа продолжается.
"Наша поддержка основывается на глубокой вере в то, что Украина выиграет эту войну. Путин предполагает, что в конце концов мы выдохнемся, но мы выдержим. Германия вместе со многими другими странами со всех уголков мира твердо стоит на стороне Украины. На это народ Украины может рассчитывать в долгосрочной перспективе", - подчеркнула глава МИД Бербок.
Напомним, сегодня глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла с визитом в Киев.
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второй вариант тот, от которого не зависят выборы и воля президента США.
зелені вкрадуть гроші
а от слова, купили та передають щось
можливо піде на користь, на перемогу.
бо вже було...
посадемо ярд дерев та корупціонерів
купимо лям дронів та міни
а вийшло що не посадили та не купили.
а от яйця в кг, ще ніхто в світі не купував
а МО купувало...