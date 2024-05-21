Инициатива по усилению ПВО Украины уже собрала около 1 млрд евро, - МИД Германии

Глобальная инициатива по усилению противовоздушной обороны Украины собрала уже почти 1 миллиард евро.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба МИД Германии.

"Глобальную инициативу по усилению противовоздушной обороны, которую министр иностранных дел недавно выдвинула вместе с министром обороны Писториусом, также стоит рассматривать в этом контексте. Сейчас собрано почти миллиард евро для оказания дополнительной поддержки украинской ПВО", - отметили там.

В Министерстве отметили, что эта инициатива защищает безопасность стран ЕС от агрессии РФ, поэтому работа продолжается.

"Наша поддержка основывается на глубокой вере в то, что Украина выиграет эту войну. Путин предполагает, что в конце концов мы выдохнемся, но мы выдержим. Германия вместе со многими другими странами со всех уголков мира твердо стоит на стороне Украины. На это народ Украины может рассчитывать в долгосрочной перспективе", - подчеркнула глава МИД Бербок.

Напомним, сегодня глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла с визитом в Киев.

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