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Новости Война
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Инициатива по усилению ПВО Украины уже собрала около 1 млрд евро, - МИД Германии

ппо,зенітні

Глобальная инициатива по усилению противовоздушной обороны Украины собрала уже почти 1 миллиард евро.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба МИД Германии.

"Глобальную инициативу по усилению противовоздушной обороны, которую министр иностранных дел недавно выдвинула вместе с министром обороны Писториусом, также стоит рассматривать в этом контексте. Сейчас собрано почти миллиард евро для оказания дополнительной поддержки украинской ПВО", - отметили там.

В Министерстве отметили, что эта инициатива защищает безопасность стран ЕС от агрессии РФ, поэтому работа продолжается.

"Наша поддержка основывается на глубокой вере в то, что Украина выиграет эту войну. Путин предполагает, что в конце концов мы выдохнемся, но мы выдержим. Германия вместе со многими другими странами со всех уголков мира твердо стоит на стороне Украины. На это народ Украины может рассчитывать в долгосрочной перспективе", - подчеркнула глава МИД Бербок.

Напомним, сегодня глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла с визитом в Киев.

Также читайте: 7 стран присоединились к инициативе Германии по усилению ПВО Украины: помогут оборудованием, ракетами и финансово

Автор: 

Германия (6938) ПВО (2726) Анналена Бербок (347)


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Топ комментарии
+3
Наші можновладці, особливо Єрмак та напівлегітимний можуть придбати за гроші які вкрали цілу ударну авіаносну групу разом з екіпажем, літаками ф35, пілотами та капітаном.
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21.05.2024 12:13
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Наші можновладці, особливо Єрмак та напівлегітимний можуть придбати за гроші які вкрали цілу ударну авіаносну групу разом з екіпажем, літаками ф35, пілотами та капітаном.
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21.05.2024 12:13 Ответить
Как так получается, вы всё знаете о Ермаке и прочих ворюгах, а специальные службы на западе не слышали о краже миллиардов, да ещё и ворьё с краденными деньгами спокойно балдеют у них на пляжах и покупают там виллы, автомобили и прочую роскошь, такое возможно?
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21.05.2024 13:15 Ответить
Здесь всего два варианта, вы оговариваете честных людей или запад покрывает ворьё.
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21.05.2024 13:17 Ответить
Разрыв шаблона карапузы? Запад требует борьбы с коррупцией и реформ, а сам способствует воровству и вывозу денег. Почему способствует? Да потому что всё ворьё живёт на западе и денежки в западных банках и никто не спросит откуда дровишки.
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21.05.2024 13:24 Ответить
Дякуємо, друзі.
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21.05.2024 12:53 Ответить
Несіть ваші грошики в хабадні закрома.
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21.05.2024 13:41 Ответить
ЕС, которая сбрасывала с вертолотов 2 триллиона евро в ковид, ищет где найти несколько млрд. просто что бы понимать. при желании и усилиям одной только Германии или Франции война могла бы закончится за несколько месяцев.
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21.05.2024 14:02 Ответить
Вот это уже теплее, а теперь зададимся вопросом, хотел ли вообще запад победы Украины, да и вообще она возможна? Сколько к примеру надо дать оружия Мексике чтобы латиносы победили США? А ведь в Мексике достаточно горячих голов которые хотят вернуть Техас, Флориду и прочее, да весь юг США это бывшие мексиканские территории. Ответы на вопросы буду, но чуть позже и украинцам эти ответы не понравятся, потому что всё происходящее даже не авантюра а откровенное нае*алово.
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21.05.2024 14:19 Ответить
есть 2 пути: приход сильного преза в США или уничтожение НПЗ и портов дронами.

второй вариант тот, от которого не зависят выборы и воля президента США.
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21.05.2024 18:26 Ответить
українці розуміють слова ініціатива та посилення ппо як
зелені вкрадуть гроші
а от слова, купили та передають щось
можливо піде на користь, на перемогу.
бо вже було...
посадемо ярд дерев та корупціонерів
купимо лям дронів та міни
а вийшло що не посадили та не купили.
а от яйця в кг, ще ніхто в світі не купував
а МО купувало...
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21.05.2024 14:24 Ответить
 
 