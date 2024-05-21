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Бербок посетила одну из крупнейших ТЭС Украины, разрушенную РФ

Бербок відвідала одну з найбільших ТЕС України, яку зруйнувала РФ

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок вместе с министром энергетики Украины Германом Галущенко посетили одну из крупнейших электростанций Украины, которую разрушила РФ массированными ракетными ударами. После увиденного немецкий политик подчеркнула важность усиления противовоздушной обороны Украины.

Об этом пишет DW, информирует Цензор.НЕТ.

Министр энергетики Галущенко рассказал, что страна-агрессор ударила по станции, когда Украина имела недостаточно ракет ПВО. По его словам, из 11 целей уничтожить удалось только 6.

"Мы потеряли более 8 гигаватт в системе... У нас есть ограничения в часы пикового потребления в течение рабочих дней. Мы можем балансировать систему, однако это очень сложно... Мы готовимся к следующей зиме - это то, что мы должны делать", - рассказал глава Минэнерго.

В свою очередь Бербок отметила, что Украине не хватает средств ПВО, чтобы защитить критическую инфраструктуру. Она добавила, что Германия призывает международных партнеров во всем мире предоставить Киеву больше средств противовоздушной обороны.

"Мы увидели, что ПВО помогла, но Украина имеет недостаточно средств ПВО, чтобы защитить критически важную инфраструктуру. Поэтому мы апеллируем к международным партнерам во всем мире, что нужно больше средств ПВО, чтобы защитить не только крупные города, но и инфраструктуру. Мы видим, что даже в теплые весенние дни потребление электроэнергии приходится сокращать, потому что все ТЭС были повреждены прицельными атаками в последние месяцы", - сказала руководительница немецкого внешнеполитического ведомства.

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Кроме этого, она вспомнила свой визит в Харьков, который состоялся в январе 2023 года. По словам Бербок, тогда она видела, что "люди замерзали до смерти из-за прекращения теплоснабжения".

"Можно только представить, что будет, если не удастся запустить эти ТЭС до зимы, что это будет означать для потребителей электроэнергии и тепла", - отметила Бербок.

Напомним, во вторник, 21 мая, глава МИД Германии прибыла с визитом в Украину.

Инициатива Германии по усилению ПВО Украины

Как известно, в апреле 2024 года Германия запустила программу для Украины под названием "Немедленные действия по противовоздушной обороне" (IAAD). В рамках нее Берлин призвал союзников сформировать новую коалицию для поставки Киеву систем ПВО Patriot, Iris-T, Skynex и зенитных установок Gepard.

В понедельник, 20 мая, по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн") стало известно, что к этой немецкой инициативе присоединятся 7 стран. В Минобороны Германии сообщали, что Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия и Канада помогут финансово. А США, Великобритания, Франция, Испания, Румыния, Бельгия и Литва готовы передать ВСУ необходимое оборудование и ракеты для усиления противовоздушной обороны Украины. Кроме этого, к инициативе присоединится Латвия.

Читайте также: Ситуация крайне драматична, Украина нуждается в усилении ПВО, - Бербок

Автор: 

обстрел (26995) ПВО (2727) ТЭС (280) Галущенко Герман (257) Анналена Бербок (347)


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Топ комментарии
+14
Не тільки. ЗЕбануті зробили все, щоб кацапня окупувала весь південь. Був готовий до здачі Миколаїв, а за ним Вознесенськ і це пряма дорога на Одесу і Придністровя, щоб відрізати Україну повністю від Чорного моря. Але на нещастя кацапів і ЗЕбанутих зрадників, у нас є генерал Марченко, якого ЗЕбанута срань хотіла посадити, і якби Порох не заплатив суду заставу, сидів-би наш генерал в тюрягі по придуманим ЗЕбанутими обвинуваченнями, а кацапня захопила-би весь південь. Я дивився док. фільм про Марченка, коли він приїхав в Миколаїв, там не було навіть блокпостів, а місцева адміністрація наклала в штани і, очевидно, я точно не зняю, готувалася здати місто.
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21.05.2024 16:53
+7
ви прикиньте рівень довіри до цих зе!покідьків!
ведучі європейські політики на власні очі бажають побачити руйнування, а не з гундосиків.

владу в україні захопила купка самозванців. це, повний реванш ригів, шо повернулися на кацапських штиках!
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21.05.2024 16:42
+5
Це все наслідки трагічного 2019 року. А зараз "маємо те що маємо". (С).
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21.05.2024 17:16
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Правила форума Совет форумчан
Не тільки. ЗЕбануті зробили все, щоб кацапня окупувала весь південь. Був готовий до здачі Миколаїв, а за ним Вознесенськ і це пряма дорога на Одесу і Придністровя, щоб відрізати Україну повністю від Чорного моря. Але на нещастя кацапів і ЗЕбанутих зрадників, у нас є генерал Марченко, якого ЗЕбанута срань хотіла посадити, і якби Порох не заплатив суду заставу, сидів-би наш генерал в тюрягі по придуманим ЗЕбанутими обвинуваченнями, а кацапня захопила-би весь південь. Я дивився док. фільм про Марченка, коли він приїхав в Миколаїв, там не було навіть блокпостів, а місцева адміністрація наклала в штани і, очевидно, я точно не зняю, готувалася здати місто.
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21.05.2024 16:53 Ответить
ви прикиньте рівень довіри до цих зе!покідьків!
ведучі європейські політики на власні очі бажають побачити руйнування, а не з гундосиків.

владу в україні захопила купка самозванців. це, повний реванш ригів, шо повернулися на кацапських штиках!
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21.05.2024 16:42 Ответить
А якщо це не її ініціатива, а її спеціально повезли до цієї ТЕС, щоб після побаченного на власні очі вона стала закликати західних політиків терміново передавати нам додаткове ППО-таке в голову не приходило ?
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21.05.2024 16:48 Ответить
як ти, це собі уявляєш?
мені дуже цікаво.
зі шкарпетками у роті шо б не верещала, та з чорним мішком на голові?
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21.05.2024 16:52 Ответить
Якщо тобі дуже цікаво-то поцікався у неї особисто, чи її примушували. Чи ти думаєш, що усі західні політики, що їздили в Київ, а заразом оглядали Бучу-їх туди (у Бучу) силоміць затягували, зі шкарпетками у роті ? І вони потім після шкарпеток у роті чи після мішків на головах у своїх парламентах та інших структурах розказували про ті жахи, що побачили на власні очі ?
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21.05.2024 23:24 Ответить
ніт!
вони приїздили, особисто побачити те жахіття!
і бербок приїздила, особисто побачити, а не послухати від простроченого зе!гундоса.
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22.05.2024 07:54 Ответить
Мабуть, асфальт перевіряли, після НАЙВЕЛИЧНІШОГО СРАТЬєха… з 2019 року!! Млрд грн пішли, мимо систем ППО!! Співпадіння ..
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21.05.2024 16:54 Ответить
Це все наслідки трагічного 2019 року. А зараз "маємо те що маємо". (С).
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21.05.2024 17:16 Ответить
Ну, ось, і московіти почали гадити у мережі!!
Одразу, лайном заплювали… ЛЮДЕЙ!!
Дякуємо Західним Партнерам за допомогу Україні!!
Собакам гавкати, а нам, СВОЄ РОБИТИ, проти московських орків з 2014 року!…
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21.05.2024 16:59 Ответить
 
 