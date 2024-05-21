Бербок посетила одну из крупнейших ТЭС Украины, разрушенную РФ

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок вместе с министром энергетики Украины Германом Галущенко посетили одну из крупнейших электростанций Украины, которую разрушила РФ массированными ракетными ударами. После увиденного немецкий политик подчеркнула важность усиления противовоздушной обороны Украины.

Об этом пишет DW, информирует Цензор.НЕТ.

Министр энергетики Галущенко рассказал, что страна-агрессор ударила по станции, когда Украина имела недостаточно ракет ПВО. По его словам, из 11 целей уничтожить удалось только 6.

"Мы потеряли более 8 гигаватт в системе... У нас есть ограничения в часы пикового потребления в течение рабочих дней. Мы можем балансировать систему, однако это очень сложно... Мы готовимся к следующей зиме - это то, что мы должны делать", - рассказал глава Минэнерго.

В свою очередь Бербок отметила, что Украине не хватает средств ПВО, чтобы защитить критическую инфраструктуру. Она добавила, что Германия призывает международных партнеров во всем мире предоставить Киеву больше средств противовоздушной обороны.

"Мы увидели, что ПВО помогла, но Украина имеет недостаточно средств ПВО, чтобы защитить критически важную инфраструктуру. Поэтому мы апеллируем к международным партнерам во всем мире, что нужно больше средств ПВО, чтобы защитить не только крупные города, но и инфраструктуру. Мы видим, что даже в теплые весенние дни потребление электроэнергии приходится сокращать, потому что все ТЭС были повреждены прицельными атаками в последние месяцы", - сказала руководительница немецкого внешнеполитического ведомства.

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Кроме этого, она вспомнила свой визит в Харьков, который состоялся в январе 2023 года. По словам Бербок, тогда она видела, что "люди замерзали до смерти из-за прекращения теплоснабжения".

"Можно только представить, что будет, если не удастся запустить эти ТЭС до зимы, что это будет означать для потребителей электроэнергии и тепла", - отметила Бербок.

Напомним, во вторник, 21 мая, глава МИД Германии прибыла с визитом в Украину.

Инициатива Германии по усилению ПВО Украины

Как известно, в апреле 2024 года Германия запустила программу для Украины под названием "Немедленные действия по противовоздушной обороне" (IAAD). В рамках нее Берлин призвал союзников сформировать новую коалицию для поставки Киеву систем ПВО Patriot, Iris-T, Skynex и зенитных установок Gepard.

В понедельник, 20 мая, по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн") стало известно, что к этой немецкой инициативе присоединятся 7 стран. В Минобороны Германии сообщали, что Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия и Канада помогут финансово. А США, Великобритания, Франция, Испания, Румыния, Бельгия и Литва готовы передать ВСУ необходимое оборудование и ракеты для усиления противовоздушной обороны Украины. Кроме этого, к инициативе присоединится Латвия.

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