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Зеленський запросив на Саміт миру прем’єра Іраку Ас-Судані

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Іраку Мухаммадом Ас-Судані

Володимир Зеленський телефонну розмову з прем’єр-міністром Іраку Мухаммадом Ас-Судані та запросив його на Глобальний саміт миру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент написав у своєму телеграм-каналі.

"Провів телефонну розмову з Премʼєр-міністром Іраку Мухаммадом Ас-Судані. Подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, підтримку ключових резолюцій ООН щодо російської агресії", - зазначив Зеленський.

За його словами, Саміт миру покликаний відновити мир на принципах Статуту ООН, тому він запросив Премʼєр-міністра Ас-Судані особисто взяти в ньому участь. 

Крім того, співрозмовники обговорили досвід Іраку з післявоєнної відбудови та розмінування, співпрацю в енергетиці, інфраструктурних проєктах і торгівлі. 

"Українські компанії беруть участь в економічному житті Іраку. Ми домовилися сприяти подальшому зміцненню звʼязків, зокрема відновити роботу Спільної комісії з питань торговельного, економічного, наукового та технічного співробітництва", - розповів президент.

Раніше повідомлялось, що Володимир Зеленський провів зустріч із главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок, яка вже всьоме від початку повномасштабного вторгнення РФ відвідує Україну.

Читайте: Зеленський є законним і легітимним президентом України, - Бербок

Автор: 

Зеленський Володимир (23729) Ірак (183) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+3
А президента Ірану теж запросив? Він вибрав не тебе а кобзона єслі шо
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21.05.2024 20:08
+2
, і тільки ручка в руках хруснула ))
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21.05.2024 20:19
+2
Альо, твоя роля закінчена! Остання сторінка перевернута. Завіса. Оплесків не буде! На вихід!
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21.05.2024 20:32
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А президента Ірану теж запросив? Він вибрав не тебе а кобзона єслі шо
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21.05.2024 20:08 Відповісти
Вотєтада!
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21.05.2024 20:13 Відповісти
, і тільки ручка в руках хруснула ))
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21.05.2024 20:19 Відповісти
Воно, чмо, намагається удати що він при ділах з розтопириними пальцями. На нього кожна собака тепер може посцяти ! З президента в чморії, то краще тікати вже на 95 квартал. Там хоч сцяти у рот не будуть.
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21.05.2024 20:20 Відповісти
Якщо це було вчора, то ще мало силу, а сьогодні він нелегетимний і Ірак в шоці, бо не знає хто це, і чи вірити йому.
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21.05.2024 20:37 Відповісти
Альо, твоя роля закінчена! Остання сторінка перевернута. Завіса. Оплесків не буде! На вихід!
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21.05.2024 20:32 Відповісти
Запросив президента Іраку? Шоби шо? У них там війна сорок років (чи навіть більше) без перепочину.
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21.05.2024 20:45 Відповісти
Можно еще Асада пригласить с Ыном...
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21.05.2024 20:45 Відповісти
Мабуть, єрмак, як ВО ОПУ, керує кому дзвонити ВО Зеленському!!…
Ну, не сам же він буде, ще й дзвонити! Шмигаль з члЄНАМІ, від урядового кварталу95, для цього, теж нікчема…
Схему Бакая, не відміняли…
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21.05.2024 22:04 Відповісти
#буратінкугеть!
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22.05.2024 09:08 Відповісти
 
 