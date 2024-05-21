Зеленський запросив на Саміт миру прем’єра Іраку Ас-Судані

Володимир Зеленський телефонну розмову з прем’єр-міністром Іраку Мухаммадом Ас-Судані та запросив його на Глобальний саміт миру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент написав у своєму телеграм-каналі.

"Провів телефонну розмову з Премʼєр-міністром Іраку Мухаммадом Ас-Судані. Подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, підтримку ключових резолюцій ООН щодо російської агресії", - зазначив Зеленський.

За його словами, Саміт миру покликаний відновити мир на принципах Статуту ООН, тому він запросив Премʼєр-міністра Ас-Судані особисто взяти в ньому участь.

Крім того, співрозмовники обговорили досвід Іраку з післявоєнної відбудови та розмінування, співпрацю в енергетиці, інфраструктурних проєктах і торгівлі.

"Українські компанії беруть участь в економічному житті Іраку. Ми домовилися сприяти подальшому зміцненню звʼязків, зокрема відновити роботу Спільної комісії з питань торговельного, економічного, наукового та технічного співробітництва", - розповів президент.

Раніше повідомлялось, що Володимир Зеленський провів зустріч із главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок, яка вже всьоме від початку повномасштабного вторгнення РФ відвідує Україну.

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