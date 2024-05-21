Зеленський та Бербок обговорили ініціативу з пошуку додаткових систем ППО для України. ФОТО

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок, яка вже всьоме від початку повномасштабного вторгнення РФ відвідує Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зеленський розповів Бербок про ситуацію на передовій і першочергові оборонні потреби України.

Зокрема сторони обговорили спільну ініціативу міністрів закордонних справ та оборони Німеччини з пошуку додаткових систем Patriot та інших систем ППО для України.

Читайте також: Глава МЗС Німеччини Бербок прибула з візитом до Києва. ФОТО

Також ішлося про те, що українське небо вже невдовзі можуть захищати додаткові зенітно-ракетні комплекси з ФРН.

"Ми дуже вдячні за військову підтримку, фінансову допомогу. Розраховуємо на ваше подальше сприяння. Наші країни мають дуже хороші відносини. Ми вдячні німецькому суспільству за підтримку України, за прихисток для наших людей", - наголосив Зеленський.

Під час зустрічі окремо обговорили рух України до членства в ЄС та організацію Міжнародної конференції з відновлення України (URC 2024), яка відбудеться у червні в Берліні, скоординували кроки щодо її наповнення конкретними проєктами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ініціатива з посилення ППО України вже зібрала майже 1 млрд євро, - МЗС Німеччини