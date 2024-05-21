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Зеленський та Бербок обговорили ініціативу з пошуку додаткових систем ППО для України. ФОТО

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок, яка вже всьоме від початку повномасштабного вторгнення РФ відвідує Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зеленський розповів Бербок про ситуацію на передовій і першочергові оборонні потреби України.

Зеленський зустрівся із Бербок

Зокрема сторони обговорили спільну ініціативу міністрів закордонних справ та оборони Німеччини з пошуку додаткових систем Patriot та інших систем ППО для України.

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Також ішлося про те, що українське небо вже невдовзі можуть захищати додаткові зенітно-ракетні комплекси з ФРН.

"Ми дуже вдячні за військову підтримку, фінансову допомогу. Розраховуємо на ваше подальше сприяння. Наші країни мають дуже хороші відносини. Ми вдячні німецькому суспільству за підтримку України, за прихисток для наших людей", - наголосив Зеленський.

Зеленський зустрівся із Бербок

Під час зустрічі окремо обговорили рух України до членства в ЄС та організацію Міжнародної конференції з відновлення України (URC 2024), яка відбудеться у червні в Берліні, скоординували кроки щодо її наповнення конкретними проєктами.

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Автор: 

Німеччина (7353) Зеленський Володимир (23829) Анналена Бербок (456)


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Как жалок шут на троне короля...как глуп народ который то позволил
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21.05.2024 17:23 Відповісти
на цензор коли не зайди, завжди одне і те ж - 'тут рускій дух, тут русньой пахнєт', точніше гівном кацапським
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21.05.2024 19:35 Відповісти
Якби ви вчились так, як треба,
То й мудрість би була своя.
А то залізете на небо:
-І ми -не ми, і я -не я!
І все те бачила, і всете знаю:
Немає ні пекла, а ні раю,
Немає й Бога, тільки я!
Та куций німець узлуватий
А більш нікого!... - Добре, брате,
Що ж ти таке?
-Нехай скаже
Німець. Ми не знаєм, ....

("І метвим і живим" Т.Г. Шевченко.)
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23.05.2024 11:18 Відповісти
Ставку треба до Харкова перевести.
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21.05.2024 17:46 Відповісти
Я поважаю-

Анну-Лену Бербок...

Досить, таки гарною її вважаю...

Бо краса не може не дати...

Краса насолоджує...

Головне з головою-

Під ранок встати...

Голою...

А то і поторно...

Може?
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21.05.2024 17:55 Відповісти
І тут без Єрмака не обійшлось ,такий ціний кадр .
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21.05.2024 19:23 Відповісти
Та скільки ж ви їх будете шукати вже???Це що,голка в кипі сіна???Поки все роз'їбашать??
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21.05.2024 23:09 Відповісти
Актор продовжує грати роли президента патріота України хоча у 2019 починав президенство як президент - малорос, дивні переродження

https://www.youtube.com/watch?v=DWcmoLcY2aI&t=621s
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23.05.2024 12:40 Відповісти
 
 