Зеленский и Бербок обсудили инициативу по поиску дополнительных систем ПВО для Украины. ФОТО

Президент Владимир Зеленский провел встречу с главой МИД Германии Анналеной Бербок, которая уже в седьмой раз с начала полномасштабного вторжения РФ посещает Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Зеленский рассказал Бербок о ситуации на передовой и первоочередных оборонных потребностях Украины.

В частности стороны обсудили совместную инициативу министров иностранных дел и обороны Германии по поиску дополнительных систем Patriot и других систем ПВО для Украины.

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Также речь шла о том, что украинское небо уже вскоре могут защищать дополнительные зенитно-ракетные комплексы из ФРГ.

"Мы очень благодарны за военную поддержку, финансовую помощь. Рассчитываем на ваше дальнейшее содействие. Наши страны имеют очень хорошие отношения. Мы благодарны немецкому обществу за поддержку Украины, за приют для наших людей", - подчеркнул Зеленский.

Во время встречи отдельно обсудили движение Украины к членству в ЕС и организацию Международной конференции по восстановлению Украины (URC 2024), которая состоится в июне в Берлине, скоординировали шаги по ее наполнению конкретными проектами.

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