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Зеленский и Бербок обсудили инициативу по поиску дополнительных систем ПВО для Украины. ФОТО

Президент Владимир Зеленский провел встречу с главой МИД Германии Анналеной Бербок, которая уже в седьмой раз с начала полномасштабного вторжения РФ посещает Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Зеленский рассказал Бербок о ситуации на передовой и первоочередных оборонных потребностях Украины.

Зеленський зустрівся із Бербок

В частности стороны обсудили совместную инициативу министров иностранных дел и обороны Германии по поиску дополнительных систем Patriot и других систем ПВО для Украины.

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Также речь шла о том, что украинское небо уже вскоре могут защищать дополнительные зенитно-ракетные комплексы из ФРГ.

"Мы очень благодарны за военную поддержку, финансовую помощь. Рассчитываем на ваше дальнейшее содействие. Наши страны имеют очень хорошие отношения. Мы благодарны немецкому обществу за поддержку Украины, за приют для наших людей", - подчеркнул Зеленский.

Зеленський зустрівся із Бербок

Во время встречи отдельно обсудили движение Украины к членству в ЕС и организацию Международной конференции по восстановлению Украины (URC 2024), которая состоится в июне в Берлине, скоординировали шаги по ее наполнению конкретными проектами.

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Автор: 

Германия (6955) Зеленский Владимир (20362) Анналена Бербок (348)


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Как жалок шут на троне короля...как глуп народ который то позволил
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21.05.2024 17:23 Ответить
на цензор коли не зайди, завжди одне і те ж - 'тут рускій дух, тут русньой пахнєт', точніше гівном кацапським
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21.05.2024 19:35 Ответить
Якби ви вчились так, як треба,
То й мудрість би була своя.
А то залізете на небо:
-І ми -не ми, і я -не я!
І все те бачила, і всете знаю:
Немає ні пекла, а ні раю,
Немає й Бога, тільки я!
Та куций німець узлуватий
А більш нікого!... - Добре, брате,
Що ж ти таке?
-Нехай скаже
Німець. Ми не знаєм, ....

("І метвим і живим" Т.Г. Шевченко.)
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23.05.2024 11:18 Ответить
Ставку треба до Харкова перевести.
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21.05.2024 17:46 Ответить
Я поважаю-

Анну-Лену Бербок...

Досить, таки гарною її вважаю...

Бо краса не може не дати...

Краса насолоджує...

Головне з головою-

Під ранок встати...

Голою...

А то і поторно...

Може?
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21.05.2024 17:55 Ответить
І тут без Єрмака не обійшлось ,такий ціний кадр .
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21.05.2024 19:23 Ответить
Та скільки ж ви їх будете шукати вже???Це що,голка в кипі сіна???Поки все роз'їбашать??
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21.05.2024 23:09 Ответить
Актор продовжує грати роли президента патріота України хоча у 2019 починав президенство як президент - малорос, дивні переродження

https://www.youtube.com/watch?v=DWcmoLcY2aI&t=621s
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23.05.2024 12:40 Ответить
 
 