Зеленський у Франції проситиме НАТО збивати російські ракети над Україною, - Politico

Президент України Володимир Зеленський має намір взяти участь у святкуванні Дня Д (день висадки союзників в Нормандії 6 червня 1944 року) у Франції, а потім відвідати зустріч лідерів країн G7 в Італії.

Про це повідомляє Politico, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна відчайдушно потребує постійної підтримки та світової уваги, і ця поїздка дасть Зеленському час зустрітися зі світовими лідерами, включно з президентом Джо Байденом, щоб відстоювати інтереси своєї країни", - пише видання.

Очікується, що Зеленський використає цю поїздку, щоб закликати до більшої військової підтримки Заходу та попросити НАТО збивати російські ракети над Україною, як це зробили США та Велика Британія, коли Іран напав на Ізраїль.

Зеленський також закликатиме США та європейських країн конфіскувати заморожені російські активи для допомоги у фінансуванні оборони та ​​реконструкції України.

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Нагадуємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Франція запросить РФ на заходи з нагоди річниці висадки союзників у Нормандії 6 червня 2024 року, але без участі Путіна.