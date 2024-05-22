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Зеленський у Франції проситиме НАТО збивати російські ракети над Україною, - Politico

Зеленський вручив нагороди з нагоди Дня піхоти

Президент України Володимир Зеленський має намір взяти участь у святкуванні Дня Д (день висадки союзників в Нормандії 6 червня 1944 року) у Франції, а потім відвідати зустріч лідерів країн G7 в Італії.

Про це повідомляє Politico, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна відчайдушно потребує постійної підтримки та світової уваги, і ця поїздка дасть Зеленському час зустрітися зі світовими лідерами, включно з президентом Джо Байденом, щоб відстоювати інтереси своєї країни", - пише видання.

Очікується, що Зеленський використає цю поїздку, щоб закликати до більшої військової підтримки Заходу та попросити НАТО збивати російські ракети над Україною, як це зробили США та Велика Британія, коли Іран напав на Ізраїль.

Зеленський також закликатиме США та європейських країн конфіскувати заморожені російські активи для допомоги у фінансуванні оборони та ​​реконструкції України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Просимо партнерів збивати зі своєї території російські ракети над Україною, - Кулеба

Нагадуємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Франція запросить РФ на заходи з нагоди річниці висадки союзників у Нормандії 6 червня 2024 року, але без участі Путіна.

Автор: 

G-7 G7 (1032) Зеленський Володимир (23732) ППО (3166) Франція (3052) заморожені активи (554)


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Топ коментарі
+13
Краще б вони презервативами користувались свого часу..
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22.05.2024 22:36
+5
Аби якої халепи не привіз туди бідоносець.
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22.05.2024 22:34
+5
Call of Duty WWII: Висадка у Нормандії.

Чувак під коксом переграв..
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22.05.2024 22:35
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Краще б вони презервативами користувались свого часу..
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22.05.2024 22:36 Відповісти
А також ті 33-75...
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22.05.2024 22:53 Відповісти
Ось тут йому треба реально занепокоїтися: їрмак - готовий през для московії, а ze вже відпрацьований матеріал
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22.05.2024 22:33 Відповісти
Ага... Був уже один такий "готовий" шапкокрад Тепер доживає придурком в **********...
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22.05.2024 22:56 Відповісти
Можна бути фінансово забезпеченим, але по життю опущеним підаром. Отаким і доживає янукович - його зневажають всі. І щоб там в загашнику у нього не було жодна поважаюча себе людина за стіл з ним не сяде і руки йому не подасть. Гроші мають величезне значеня в голові бідних голодранців яким здається що можна купити все чого в них нема. Повагу не купиш - "одін раз ... і підарас"...
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23.05.2024 12:59 Відповісти
Аби якої халепи не привіз туди бідоносець.
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22.05.2024 22:34 Відповісти
Call of Duty WWII: Висадка у Нормандії.

Чувак під коксом переграв..
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22.05.2024 22:35 Відповісти
довічне і це щє по божескі
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22.05.2024 22:49 Відповісти
Довічні громадські роботи. Санітаром у будинок інвалідів та літніх людей, або на кладовище прибиральником.
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22.05.2024 23:12 Відповісти
Фортепіано най прихопить із собою. І Єрмака, буде стежити, щоб кришку роялю не закрили.
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22.05.2024 22:50 Відповісти
Йому туди не можна бо доведеться щось говорити без бамажки і телесуфлера...
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22.05.2024 22:58 Відповісти
Мені от Пєті І один з його указів запам'ятався: "і боярам говорить нє по пісаному. Даби дурь каждого відна била"

Ото нашим придуркам таке треба ввести.
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22.05.2024 23:14 Відповісти
Хіба що для "внутрішнього споживання" на закритих нарадах! Інакше з "зеленими" арахаміями так ославимось що "українець" і "тупак" стануть синонімами. І тут уже реально прикро, бо українців серед "зелені" десь 10%...
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22.05.2024 23:22 Відповісти
а давайте бубу обнулимо?
нуль на нуль це ж так просто...
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22.05.2024 23:46 Відповісти
Ніз-зя! Нам важлива легітимність процесу. Ми його "не боляче заріжем" судовими процесами до кінця його смердючого життя... Все що його очікує це "опускання на нуль", а далі животіння "в мінус"...
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23.05.2024 13:04 Відповісти
х..ло зі зграєю завиє на болотах від заздрості
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22.05.2024 23:00 Відповісти
якби не так, кацапів запросили і вони там мабуть будуть
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22.05.2024 23:36 Відповісти
невиїзне х..ло, як воно поїде?
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23.05.2024 00:00 Відповісти
Пусть за десант договаривается с Констанцы на Измаил!
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22.05.2024 23:05 Відповісти
Ти плановик задрипаний,де твої обіцяні дрони для ЗСУ 1 млн.штук???
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22.05.2024 23:05 Відповісти
На кухнях збираємо, чи не пам'ятаєте?
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22.05.2024 23:15 Відповісти
Воно планує… А хіба туди не по запрошенню їдуть? Хто хоче, той і відвідує?
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22.05.2024 23:06 Відповісти
Overlord 2 совершить хочет на Omaha Beach
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22.05.2024 23:10 Відповісти
Вже давно анонсовані перемовини з Кайапією на літо.
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22.05.2024 23:39 Відповісти
А шо такоЄ?
Йому можна!
У ніво атєц-антіфашист! Минулого року саме таку характеристику протермінованому НЕтряпці дав його колега- самопроголошений бульбофюрер. Чий папєрєднік-антифашист теж дуже мутний персонаж.
Питання, що це чудо робитиме на Самміті G7?
Кулеба вже ляпнув, що аби в Україні була корупція, їм би в борг не давали. І через кілька днів МВФ вніс Україну до чорного листа боржників. Сафпадєніє?
ЗЕ нижче кульоми й за зростом, й за рівнем IQ. Лячно.
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22.05.2024 23:52 Відповісти
Перший раз захотілося сказати: «ну причем тут зеленский?
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23.05.2024 01:20 Відповісти
После фицо уже осмелел, чи орбан отменяется? Иран показал, шо всегда нужно работать чисто.
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23.05.2024 05:12 Відповісти
Головний редактор RT кацапiи Маргаритка Симоньян виклала в Мережу справжню бомбу. Вона опублікувала список із 500 українських військових, які перебувають у російському полоні, яких Київ відмовляється приймати.

- У мене є повні списки з 500 українських військовополонених, яких Київ вже чотири місяці відмовляється обмінювати. Зеленський відібрав 38 осіб - "Азов" і "Ко" - і готовий прийняти тільки їх.Це правда?
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23.05.2024 07:58 Відповісти
боневтік ти по закону повинен відвідати найближчий ТЦК та пройти комісію
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23.05.2024 08:12 Відповісти
Харьков же защитил,теперь можно ехать.
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23.05.2024 08:21 Відповісти
Втомився, бідака, в чотирьох стінах.
На море захотілось, на піццу..
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23.05.2024 09:02 Відповісти
Аlex Skif

@AleksejCernavs3

Зеленський вирушить до Франції, щоб попросити НАТО збивати ракети рф - Politico Пустая,затея,такая как и самит мира Ермака.Простите ,что грубо,но это правда.
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23.05.2024 09:52 Відповісти
 
 