Зеленський у Франції проситиме НАТО збивати російські ракети над Україною, - Politico
Президент України Володимир Зеленський має намір взяти участь у святкуванні Дня Д (день висадки союзників в Нормандії 6 червня 1944 року) у Франції, а потім відвідати зустріч лідерів країн G7 в Італії.
Про це повідомляє Politico, інформує Цензор.НЕТ.
"Україна відчайдушно потребує постійної підтримки та світової уваги, і ця поїздка дасть Зеленському час зустрітися зі світовими лідерами, включно з президентом Джо Байденом, щоб відстоювати інтереси своєї країни", - пише видання.
Очікується, що Зеленський використає цю поїздку, щоб закликати до більшої військової підтримки Заходу та попросити НАТО збивати російські ракети над Україною, як це зробили США та Велика Британія, коли Іран напав на Ізраїль.
Зеленський також закликатиме США та європейських країн конфіскувати заморожені російські активи для допомоги у фінансуванні оборони та реконструкції України.
Нагадуємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Франція запросить РФ на заходи з нагоди річниці висадки союзників у Нормандії 6 червня 2024 року, але без участі Путіна.
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Чувак під коксом переграв..
Ото нашим придуркам таке треба ввести.
нуль на нуль це ж так просто...
Йому можна!
У ніво атєц-антіфашист! Минулого року саме таку характеристику протермінованому НЕтряпці дав його колега- самопроголошений бульбофюрер. Чий папєрєднік-антифашист теж дуже мутний персонаж.
Питання, що це чудо робитиме на Самміті G7?
Кулеба вже ляпнув, що аби в Україні була корупція, їм би в борг не давали. І через кілька днів МВФ вніс Україну до чорного листа боржників. Сафпадєніє?
ЗЕ нижче кульоми й за зростом, й за рівнем IQ. Лячно.
- У мене є повні списки з 500 українських військовополонених, яких Київ вже чотири місяці відмовляється обмінювати. Зеленський відібрав 38 осіб - "Азов" і "Ко" - і готовий прийняти тільки їх.Це правда?
На море захотілось, на піццу..
@AleksejCernavs3
Зеленський вирушить до Франції, щоб попросити НАТО збивати ракети рф - Politico Пустая,затея,такая как и самит мира Ермака.Простите ,что грубо,но это правда.