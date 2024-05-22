Зеленский во Франции будет просить НАТО сбивать российские ракеты над Украиной, - Politico
Президент Украины Владимир Зеленский намерен принять участие в праздновании Дня "Д" (день высадки союзников в Нормандии 6 июня 1944 года) во Франции, а затем посетить встречу лидеров стран G7 в Италии.
Об этом сообщает Politico, информирует Цензор.НЕТ.
Ожидается, что Зеленский использует эту поездку, чтобы призвать к большей военной поддержке Запада и попросить НАТО сбивать российские ракеты над Украиной, как это сделали США и Великобритания, когда Иран напал на Израиль.
Зеленский также будет призывать США и европейские страны конфисковать замороженные российские активы для помощи в финансировании обороны и реконструкции Украины.
Напоминаем, ранее СМИ сообщали, что Франция пригласит РФ на мероприятия по случаю годовщины высадки союзников в Нормандии 6 июня 2024 года, но без участия Путина.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чувак під коксом переграв..
Ото нашим придуркам таке треба ввести.
нуль на нуль це ж так просто...
Йому можна!
У ніво атєц-антіфашист! Минулого року саме таку характеристику протермінованому НЕтряпці дав його колега- самопроголошений бульбофюрер. Чий папєрєднік-антифашист теж дуже мутний персонаж.
Питання, що це чудо робитиме на Самміті G7?
Кулеба вже ляпнув, що аби в Україні була корупція, їм би в борг не давали. І через кілька днів МВФ вніс Україну до чорного листа боржників. Сафпадєніє?
ЗЕ нижче кульоми й за зростом, й за рівнем IQ. Лячно.
- У мене є повні списки з 500 українських військовополонених, яких Київ вже чотири місяці відмовляється обмінювати. Зеленський відібрав 38 осіб - "Азов" і "Ко" - і готовий прийняти тільки їх.Це правда?
На море захотілось, на піццу..
@AleksejCernavs3
Зеленський вирушить до Франції, щоб попросити НАТО збивати ракети рф - Politico Пустая,затея,такая как и самит мира Ермака.Простите ,что грубо,но это правда.