Зеленский во Франции будет просить НАТО сбивать российские ракеты над Украиной, - Politico

Президент Украины Владимир Зеленский намерен принять участие в праздновании Дня "Д" (день высадки союзников в Нормандии 6 июня 1944 года) во Франции, а затем посетить встречу лидеров стран G7 в Италии.

Об этом сообщает Politico, информирует Цензор.НЕТ.

Ожидается, что Зеленский использует эту поездку, чтобы призвать к большей военной поддержке Запада и попросить НАТО сбивать российские ракеты над Украиной, как это сделали США и Великобритания, когда Иран напал на Израиль.

Зеленский также будет призывать США и европейские страны конфисковать замороженные российские активы для помощи в финансировании обороны и реконструкции Украины.

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Напоминаем, ранее СМИ сообщали, что Франция пригласит РФ на мероприятия по случаю годовщины высадки союзников в Нормандии 6 июня 2024 года, но без участия Путина.