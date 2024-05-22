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Зеленский во Франции будет просить НАТО сбивать российские ракеты над Украиной, - Politico

Зеленський вручив нагороди з нагоди Дня піхоти

Президент Украины Владимир Зеленский намерен принять участие в праздновании Дня "Д" (день высадки союзников в Нормандии 6 июня 1944 года) во Франции, а затем посетить встречу лидеров стран G7 в Италии.

Об этом сообщает Politico, информирует Цензор.НЕТ.

Ожидается, что Зеленский использует эту поездку, чтобы призвать к большей военной поддержке Запада и попросить НАТО сбивать российские ракеты над Украиной, как это сделали США и Великобритания, когда Иран напал на Израиль.

Зеленский также будет призывать США и европейские страны конфисковать замороженные российские активы для помощи в финансировании обороны и реконструкции Украины.

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Напоминаем, ранее СМИ сообщали, что Франция пригласит РФ на мероприятия по случаю годовщины высадки союзников в Нормандии 6 июня 2024 года, но без участия Путина.

Автор: 

G7 (833) Зеленский Владимир (20271) ПВО (2728) Франция (3500) замороженные активы (282)


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Топ комментарии
+13
Краще б вони презервативами користувались свого часу..
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22.05.2024 22:36
+5
Аби якої халепи не привіз туди бідоносець.
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22.05.2024 22:34
+5
Call of Duty WWII: Висадка у Нормандії.

Чувак під коксом переграв..
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22.05.2024 22:35
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Краще б вони презервативами користувались свого часу..
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22.05.2024 22:36 Ответить
А також ті 33-75...
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22.05.2024 22:53 Ответить
Ось тут йому треба реально занепокоїтися: їрмак - готовий през для московії, а ze вже відпрацьований матеріал
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22.05.2024 22:33 Ответить
Ага... Був уже один такий "готовий" шапкокрад Тепер доживає придурком в **********...
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22.05.2024 22:56 Ответить
Можна бути фінансово забезпеченим, але по життю опущеним підаром. Отаким і доживає янукович - його зневажають всі. І щоб там в загашнику у нього не було жодна поважаюча себе людина за стіл з ним не сяде і руки йому не подасть. Гроші мають величезне значеня в голові бідних голодранців яким здається що можна купити все чого в них нема. Повагу не купиш - "одін раз ... і підарас"...
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23.05.2024 12:59 Ответить
Аби якої халепи не привіз туди бідоносець.
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22.05.2024 22:34 Ответить
Call of Duty WWII: Висадка у Нормандії.

Чувак під коксом переграв..
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22.05.2024 22:35 Ответить
довічне і це щє по божескі
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22.05.2024 22:49 Ответить
Довічні громадські роботи. Санітаром у будинок інвалідів та літніх людей, або на кладовище прибиральником.
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22.05.2024 23:12 Ответить
Фортепіано най прихопить із собою. І Єрмака, буде стежити, щоб кришку роялю не закрили.
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22.05.2024 22:50 Ответить
Йому туди не можна бо доведеться щось говорити без бамажки і телесуфлера...
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22.05.2024 22:58 Ответить
Мені от Пєті І один з його указів запам'ятався: "і боярам говорить нє по пісаному. Даби дурь каждого відна била"

Ото нашим придуркам таке треба ввести.
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22.05.2024 23:14 Ответить
Хіба що для "внутрішнього споживання" на закритих нарадах! Інакше з "зеленими" арахаміями так ославимось що "українець" і "тупак" стануть синонімами. І тут уже реально прикро, бо українців серед "зелені" десь 10%...
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22.05.2024 23:22 Ответить
а давайте бубу обнулимо?
нуль на нуль це ж так просто...
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22.05.2024 23:46 Ответить
Ніз-зя! Нам важлива легітимність процесу. Ми його "не боляче заріжем" судовими процесами до кінця його смердючого життя... Все що його очікує це "опускання на нуль", а далі животіння "в мінус"...
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23.05.2024 13:04 Ответить
х..ло зі зграєю завиє на болотах від заздрості
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22.05.2024 23:00 Ответить
якби не так, кацапів запросили і вони там мабуть будуть
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22.05.2024 23:36 Ответить
невиїзне х..ло, як воно поїде?
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23.05.2024 00:00 Ответить
Пусть за десант договаривается с Констанцы на Измаил!
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22.05.2024 23:05 Ответить
Ти плановик задрипаний,де твої обіцяні дрони для ЗСУ 1 млн.штук???
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22.05.2024 23:05 Ответить
На кухнях збираємо, чи не пам'ятаєте?
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22.05.2024 23:15 Ответить
Воно планує… А хіба туди не по запрошенню їдуть? Хто хоче, той і відвідує?
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22.05.2024 23:06 Ответить
Overlord 2 совершить хочет на Omaha Beach
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22.05.2024 23:10 Ответить
Вже давно анонсовані перемовини з Кайапією на літо.
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22.05.2024 23:39 Ответить
А шо такоЄ?
Йому можна!
У ніво атєц-антіфашист! Минулого року саме таку характеристику протермінованому НЕтряпці дав його колега- самопроголошений бульбофюрер. Чий папєрєднік-антифашист теж дуже мутний персонаж.
Питання, що це чудо робитиме на Самміті G7?
Кулеба вже ляпнув, що аби в Україні була корупція, їм би в борг не давали. І через кілька днів МВФ вніс Україну до чорного листа боржників. Сафпадєніє?
ЗЕ нижче кульоми й за зростом, й за рівнем IQ. Лячно.
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22.05.2024 23:52 Ответить
Перший раз захотілося сказати: «ну причем тут зеленский?
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23.05.2024 01:20 Ответить
После фицо уже осмелел, чи орбан отменяется? Иран показал, шо всегда нужно работать чисто.
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23.05.2024 05:12 Ответить
Головний редактор RT кацапiи Маргаритка Симоньян виклала в Мережу справжню бомбу. Вона опублікувала список із 500 українських військових, які перебувають у російському полоні, яких Київ відмовляється приймати.

- У мене є повні списки з 500 українських військовополонених, яких Київ вже чотири місяці відмовляється обмінювати. Зеленський відібрав 38 осіб - "Азов" і "Ко" - і готовий прийняти тільки їх.Це правда?
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23.05.2024 07:58 Ответить
боневтік ти по закону повинен відвідати найближчий ТЦК та пройти комісію
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23.05.2024 08:12 Ответить
Харьков же защитил,теперь можно ехать.
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23.05.2024 08:21 Ответить
Втомився, бідака, в чотирьох стінах.
На море захотілось, на піццу..
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23.05.2024 09:02 Ответить
Аlex Skif

@AleksejCernavs3

Зеленський вирушить до Франції, щоб попросити НАТО збивати ракети рф - Politico Пустая,затея,такая как и самит мира Ермака.Простите ,что грубо,но это правда.
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23.05.2024 09:52 Ответить
 
 