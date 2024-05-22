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Новости Помощь Украине
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Президент Румынии Йоханнис назвал условия передачи Украине ЗРК Patriot

йоганіс

Решение о предоставлении Украине румынской системы ПВО Patriot должно быть принято Высшим советом национальной обороны.

Об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Румынский президент отметил, что не желает обсуждать вопрос о возможной передаче Украине системы Patriot "в публичном пространстве" и предпочел бы, чтобы это решалось с военными специалистами и Высшим советом национальной обороны - совещательным органом при главе государства.

Йоханнис также подчеркнул, что передача Patriot - это непростой процесс, который связан с рядом логистических и юридических проблем, "не говоря уже о том, что я ни при каких обстоятельствах не согласен с тем, чтобы Румыния осталась без противоракетной и противовоздушной обороны".

"Таким образом, если Румыния в конце концов уступит что-то, она должна получить что-то другое. Иначе ничего не будет сделано", - добавил президент Румынии, отметив, что для этого решения "нет временного горизонта".

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Ранее Йоханнис во время визита в США в мае заявил, что Румыния может рассмотреть передачу Украине одного из своих комплексов Patriot. Впоследствии, премьер Румынии Марчел Чолаку, комментируя возможность предоставления Украине Patriot, заявил, что министерство обороны имеет серьезные предостережения относительно этого.

Автор: 

ПВО (2728) Румыния (1088) Йоханнис Клаус (51) Patriot (268)


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Топ комментарии
+8
Які проблеми? Румунські патріоти і ППО стоятимуть ближче до Одеси, польські - на західній Україні та паралельно прикриватимуть і ці країни. Передаються нам як ленд-ліз, після війни - повертаються.

Якби передали нам і ми б збивали, то кацапська ракета була б збита до того, як перетнути польський кордон, і поляки не сиділи б обісравшись і з тремтячими ногами не вирішували, що їм робити...
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22.05.2024 20:06
+4
Все вірно. Якщо щось віддати, то треба натомість щось і отримати. Тільки погані голови вже як 10 років вважають, що їм усі винні.
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22.05.2024 20:06
+4
Політично можливо правильно. але по людськи - це ганебно. Стоїть Петріот без дії. Для лякалки ? Кого ? Московію цим Румунія не залякає. В Україні ця система врятує тисячі життів. Це розуміє президент. Людина Румунії ?
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22.05.2024 20:12
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Обiцяв путiну. А своi обiцянки ми не порушуємо.
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22.05.2024 20:02 Ответить
А пулемет кварталу я не дам, только военным специалистам.
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23.05.2024 07:10 Ответить
Атож!
Не можна ж просто: раз - і дав!
А попіззєть всмак?
Щоб тобі кисневу подушку подавали лише після всебічних обговорень та консультацій!
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22.05.2024 20:02 Ответить
Які проблеми? Румунські патріоти і ППО стоятимуть ближче до Одеси, польські - на західній Україні та паралельно прикриватимуть і ці країни. Передаються нам як ленд-ліз, після війни - повертаються.

Якби передали нам і ми б збивали, то кацапська ракета була б збита до того, як перетнути польський кордон, і поляки не сиділи б обісравшись і з тремтячими ногами не вирішували, що їм робити...
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22.05.2024 20:06 Ответить
Все вірно. Якщо щось віддати, то треба натомість щось і отримати. Тільки погані голови вже як 10 років вважають, що їм усі винні.
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22.05.2024 20:06 Ответить
Що, і навіть на який-небудь Бухарестський меморандум не клюне? Ох уж ці підозріли румуни...
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22.05.2024 20:12 Ответить
Політично можливо правильно. але по людськи - це ганебно. Стоїть Петріот без дії. Для лякалки ? Кого ? Московію цим Румунія не залякає. В Україні ця система врятує тисячі життів. Це розуміє президент. Людина Румунії ?
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22.05.2024 20:12 Ответить
Союзники нацистов в ВВ2... Йоганисс... Твари...
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22.05.2024 20:15 Ответить
Вища рада? -- значить хер дадуть
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22.05.2024 20:25 Ответить
..А кто нападет на страну НАТО? Только сильно свихнутый на голову, который впоследствии хорошо получит по башке НАТО-вской дубиной..
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22.05.2024 20:47 Ответить
Реаліст.
Тому й преференції Румунія отримує цілком реальні.
Доки балабол щось там "пАтужно підсилює", Рейнметалл завод в Румунії запустив. Вже другий у цьому році: в Литві компанія продукує снаряди, в Румунії- зброю.
А вовчік-імпотент краде та язиком підсилює.
Кожному своє.
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22.05.2024 21:34 Ответить
 
 