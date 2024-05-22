Президент Румынии Йоханнис назвал условия передачи Украине ЗРК Patriot

Решение о предоставлении Украине румынской системы ПВО Patriot должно быть принято Высшим советом национальной обороны.

Об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Румынский президент отметил, что не желает обсуждать вопрос о возможной передаче Украине системы Patriot "в публичном пространстве" и предпочел бы, чтобы это решалось с военными специалистами и Высшим советом национальной обороны - совещательным органом при главе государства.

Йоханнис также подчеркнул, что передача Patriot - это непростой процесс, который связан с рядом логистических и юридических проблем, "не говоря уже о том, что я ни при каких обстоятельствах не согласен с тем, чтобы Румыния осталась без противоракетной и противовоздушной обороны".

"Таким образом, если Румыния в конце концов уступит что-то, она должна получить что-то другое. Иначе ничего не будет сделано", - добавил президент Румынии, отметив, что для этого решения "нет временного горизонта".

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Ранее Йоханнис во время визита в США в мае заявил, что Румыния может рассмотреть передачу Украине одного из своих комплексов Patriot. Впоследствии, премьер Румынии Марчел Чолаку, комментируя возможность предоставления Украине Patriot, заявил, что министерство обороны имеет серьезные предостережения относительно этого.