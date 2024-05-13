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Минобороны Румынии имеет предостережения о передаче Patriot Украине, - премьер Чолаку

patriot

В Минобороны Румынии имеют предостережения относительно передачи Украине системы ПВО Patriot.

Об этом заявил премьер-министр Марчел Чолаку, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на digi24.

По словам главы румынского правительства, он не обсуждал предоставление Украине Patriot с президентом страны Клаусом Йоханнисом. Однако имел разговор по этому поводу с министром обороны, который не является сторонником этой идеи.

"Министр обороны очень не хочет отдавать эту систему, одну из систем, которые должны быть переданы Украине", - сказал Чолаку.

По его словам, решение должен принимать Высший совет национальной обороны.

"Я твердо убежден, что мы примем самое мудрое решение, касающееся Румынии, прежде всего, хорошее", - добавил глава правительства.

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Patriot для Украины от Румынии 

Ранее президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что готов обсудить поставку системы Patriot в Украину.

Министр обороны США Ллойд Остин также призвал страны, которые имеют системы Patriot, передать их Украине.

Автор: 

ПВО (2721) Румыния (1088) Patriot (268)


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Топ комментарии
+13
Придурок, тобі вона нащо? Чи тобі повилазило, що Україна бореться за вас всих і твою особисту жопу в тому числі
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13.05.2024 09:22
+8
Думають вона їх спасе, як хутін прийде....
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13.05.2024 09:34
+8
Скільки вже часу минуло з того моменту, як ми почали просити петріоти? Десь чотири місяці? І до сі ЖОДНОЇ батареї ми не отримали.

І це при тому, що виробником петріотів є штати. І вони могли б нам їх спокійно передати в рамках каналу PDA. Гроші є, дозвіл Конгресу є - в чому проблема???
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13.05.2024 09:41
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Правила форума Совет форумчан
Придурок, тобі вона нащо? Чи тобі повилазило, що Україна бореться за вас всих і твою особисту жопу в тому числі
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13.05.2024 09:22 Ответить
п-лять, кожне гуано роздмухує зраду до усрачки, так Гуньковський? Ти ж і румунською володієш та в міністерстві їхньому засідаєш?
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13.05.2024 09:22 Ответить
Коротше кажучи ,, дутин пула !"
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13.05.2024 09:25 Ответить
Починається...
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13.05.2024 09:30 Ответить
Думають вона їх спасе, як хутін прийде....
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13.05.2024 09:34 Ответить
Скільки вже часу минуло з того моменту, як ми почали просити петріоти? Десь чотири місяці? І до сі ЖОДНОЇ батареї ми не отримали.

І це при тому, що виробником петріотів є штати. І вони могли б нам їх спокійно передати в рамках каналу PDA. Гроші є, дозвіл Конгресу є - в чому проблема???
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13.05.2024 09:41 Ответить
Проблема в тому, що всі відчувають ймовірне наближення п#здеця)) і не хочуть залишитися незахищеними у разі ударів по їх території...
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13.05.2024 09:53 Ответить
Мабуть в тому, що якщо витратити мільярд на Петріот, то цих грошей потім може не вистачити на більш прозаїчні речі - **********.
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13.05.2024 09:53 Ответить
Second First прийде, пояснить.
Якщо коротко, проблема в Байдені.
Трамп прийде, порядок наведе.
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13.05.2024 10:07 Ответить
я вважав тебе більш розумною людиною, але помилився. 73% зедебілів теж гадали у 19 році, що їстимуть тільки шашлики.
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13.05.2024 11:13 Ответить
На цензорі є штатний пояснювач Second First, який в цифрах і фактах доводить, що адміністрація Байдена - це повне дно.
При цьому натякає, що Трамп буде з усіх боків молодець. Без доказів, правда, але і так зійде.
2019 по-американсьі.
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13.05.2024 11:17 Ответить
Справа не тільки в пускових, а й ракетах до них. Москалі штампують на місяць стільки - скільки штати за рік, а ще додайте корейські ракети. А що до збільшення виробництва - згадайте епопею з допомогою Україні, бо окрім ліваків ще є й путінолюби.(з тих 60 мільярдів велика частина грошей йшла американським виробникам зброї, але це не завадило трампістам пів року відтягувати голосування)
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13.05.2024 10:08 Ответить
За даними Форбс, ціна "Кинжалу" складає від 10 млн дол США. Отже, витрати рашистами на повітряну атаку України одним Кинджалом співрозмірні з ціною пуску пари ракет Петріотом по рашистським АБР/БР.
Тому можна припустити, що використання Петріотів для обʼєктової ППО населених пунктів заперечень партнерів не викликає.
Але, можливо деяким нашим партнерам не подобається успішне застосування Петріотів по бойовим літакам рашистів для запобігання пуску цими літаками платформ з авіабомбами, бо це призводить до знищення російських екіпажів...
Ну то, партнери, якщо вам не подобається загибель рашистських льотчиків-терористів, переконайте путіна відмовитись від застосування ракет та платформ з потужними авіабомбами по населеним пунктам України.
Спробуйте словом, а як не вийде, то підтримайте ППО України боєкомплектами до Петріотів та іншіх засобів ППО України.
Бо ви самі знаєте, що "добрим словом та пістолетом можна досягнути значно більшого, ніж одним лише добрим словом"...
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13.05.2024 13:04 Ответить
Окрім кінжалів з'явились і інші ракети, в порівнянні навіть з минулим роком(циркон, х 69). А ще путіну не потрібно чекати, доки будуть приймати рішення на збільшення витрат для озброєння. І головне це те, що на відміну від американців путіна не турбує скільки він витрача на зброю. Тому всі ті порівняння відносні, а реальність така - х.ло може витрачати хочь половину бюджету на війну, і ніхто не пікне.
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13.05.2024 13:23 Ответить
Так, ці ракети рашисти почали застосовувати цього року, і наша ППО мабуть вивчає їх та відпрацьовує ефективну тактику протидії. Як зауважив речник ПС, гіперзвукові АБР Циркон та Кинжал більш складніші у порівнянні з новою, дозвуковою АКР Х-69. Джерело:
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3851522-evlas-pro-raketu-h69-patriot-borovsa-i-z-skladnisimi-tipami-raket-cirkon-ta-kindzal.html
Мабуть Петріот в завданнях тилової ППО доцільніше застосовувати саме проти АБР Кинжал та ГБР Циркон, а також інших БР та АБР. Проти АКР Х-69 ППО УКраїни мабуть є потрібні інші засоби.
Згоден з Вами з тим , що організаційні можливості демократичних країн, де багато рішень, прямо повʼязаних з обороною, приймаються колегіально, ретельно обговорюються та голосуються, що займає відносно великий час, - поступаються можливостям тоталітарних країн в розумінні швидкості прийняття та виконання рішень. Але, у разі помилки диктатора, який приймає рішення одноосібно, зростає ризик фатального прорахунку, наслідком якого є програш у війні і кінець тоталітарного режиму.
ВІдомий приклад - поразка гітлеризму у Другій світовій війні і кінець фашистського тоталітарного режиму в Німеччині.
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13.05.2024 14:41 Ответить
ВІдомий приклад - поразка гітлеризму у Другій світовій війні і кінець фашистського тоталітарного режиму в Німеччині.
Доки путін воює виключно з Україною, такої помилки допуститись дуже важко. А ще оті постійні балачки про обмеження використання західної зброї, та обстрілів території росії - надають путіну фактично імунітет від такої помилки.
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13.05.2024 14:56 Ответить
На жаль, обмеження полягають не лише у попередженнях та вимушених домовленостях.
Не виключено, що, крім відмов та зволікань у наданні Україні ефективної для ударів по тиловим обʼєктам Рашистської Федерації систем зброї, деякі партнери "підстраховуються" і певними технічними заходами, які відповідно змінюють ТТХ зброї.
Це пояснюється, мабуть побоюваннями ексцесів у реакції диктатора, озброєного ЗМУ.
Тобто "ескалації", яка полягає у застосуванні ЯЗ.
Стратегія запобігання застосуванню ЯЗ, схоже є суттєвою частиною національної безпеки країн НАТО. Адже не всі вони мають можливість і право рішення застосувати ЯЗ у відповідь на удари агресора-терориста, який володіє першим у світі військовим ядерним потенціалом.
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13.05.2024 15:18 Ответить
Чому вони такі обісцяні?!?!
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13.05.2024 09:49 Ответить
Вы лучше скажите, почему они должны дарить вам $1.2 млр.
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13.05.2024 10:35 Ответить
..им уже сказано,что надо отдать и разговор окончен,на эту тему..
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13.05.2024 15:01 Ответить
Это не подарок.
Это минимальная помощь, которую, согласно правил морали цивилизованных стран западной демократии, безусловно и в полном необходимом объеме следует оказывать любой жертве нападения бандитов и террористов.
Причем помощь - техническая. Их военные своими жизнями не рискуют, с бандитами и терористами в бой на фронте не вступают, хотя , как признают западные лидеры, угроза нападения путинских бандитов существует и для их страны.
В этом случае аморальны сомнения, не окажется ли техническая военная помощь партнеров Украине слишком дорогостоящей.
Партнеры платят свои деньги, а Украина платит жизнями своих воинов и гражданского населения.
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13.05.2024 15:04 Ответить
Якщо чесно, то я на місці греків, румунів і прочої мелюзги нічого не віддавав би, поки взамін не отримав би щось новіше і краще. Чим їм захищатися в разі чого? Американськими "гарантіями"?
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13.05.2024 09:59 Ответить
натой
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13.05.2024 10:25 Ответить
А потом Трамп скажет что НАТО чмо, и что румыны должны купить у них еще.
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13.05.2024 12:37 Ответить
Приберігають, на випадок, якщо **** прийде, зроблять йому подарунок! Але до вас прийде не путін, а розлючений укр, якого пошле путін і втричі розлючений він буде тому, що ви не допомогли...
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13.05.2024 10:21 Ответить
голівонькою не довбанувся при перегляді кожноденних хрипунців від .ідора взесвіту?
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13.05.2024 10:36 Ответить
а в аренду ?
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13.05.2024 10:28 Ответить
шо он звиздит ,у них Иджис стоит
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13.05.2024 10:30 Ответить
якусь відверту йухню говорить, щоб ніхто нічого не розібрав
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13.05.2024 11:04 Ответить
Вокруг говно.
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13.05.2024 12:54 Ответить
"Міністр оборони США Ллойд Остін також закликав країни, які , передати їх Україні"

наче у США таких немає!
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13.05.2024 13:35 Ответить
..разрешение на исполнение,Румынии дано... Permission To Act...
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13.05.2024 14:59 Ответить
 
 