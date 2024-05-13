Минобороны Румынии имеет предостережения о передаче Patriot Украине, - премьер Чолаку
В Минобороны Румынии имеют предостережения относительно передачи Украине системы ПВО Patriot.
Об этом заявил премьер-министр Марчел Чолаку, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на digi24.
По словам главы румынского правительства, он не обсуждал предоставление Украине Patriot с президентом страны Клаусом Йоханнисом. Однако имел разговор по этому поводу с министром обороны, который не является сторонником этой идеи.
"Министр обороны очень не хочет отдавать эту систему, одну из систем, которые должны быть переданы Украине", - сказал Чолаку.
По его словам, решение должен принимать Высший совет национальной обороны.
"Я твердо убежден, что мы примем самое мудрое решение, касающееся Румынии, прежде всего, хорошее", - добавил глава правительства.
Patriot для Украины от Румынии
Ранее президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что готов обсудить поставку системы Patriot в Украину.
Министр обороны США Ллойд Остин также призвал страны, которые имеют системы Patriot, передать их Украине.
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І це при тому, що виробником петріотів є штати. І вони могли б нам їх спокійно передати в рамках каналу PDA. Гроші є, дозвіл Конгресу є - в чому проблема???
Якщо коротко, проблема в Байдені.
Трамп прийде, порядок наведе.
При цьому натякає, що Трамп буде з усіх боків молодець. Без доказів, правда, але і так зійде.
2019 по-американсьі.
Тому можна припустити, що використання Петріотів для обʼєктової ППО населених пунктів заперечень партнерів не викликає.
Але, можливо деяким нашим партнерам не подобається успішне застосування Петріотів по бойовим літакам рашистів для запобігання пуску цими літаками платформ з авіабомбами, бо це призводить до знищення російських екіпажів...
Ну то, партнери, якщо вам не подобається загибель рашистських льотчиків-терористів, переконайте путіна відмовитись від застосування ракет та платформ з потужними авіабомбами по населеним пунктам України.
Спробуйте словом, а як не вийде, то підтримайте ППО України боєкомплектами до Петріотів та іншіх засобів ППО України.
Бо ви самі знаєте, що "добрим словом та пістолетом можна досягнути значно більшого, ніж одним лише добрим словом"...
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3851522-evlas-pro-raketu-h69-patriot-borovsa-i-z-skladnisimi-tipami-raket-cirkon-ta-kindzal.html
Мабуть Петріот в завданнях тилової ППО доцільніше застосовувати саме проти АБР Кинжал та ГБР Циркон, а також інших БР та АБР. Проти АКР Х-69 ППО УКраїни мабуть є потрібні інші засоби.
Згоден з Вами з тим , що організаційні можливості демократичних країн, де багато рішень, прямо повʼязаних з обороною, приймаються колегіально, ретельно обговорюються та голосуються, що займає відносно великий час, - поступаються можливостям тоталітарних країн в розумінні швидкості прийняття та виконання рішень. Але, у разі помилки диктатора, який приймає рішення одноосібно, зростає ризик фатального прорахунку, наслідком якого є програш у війні і кінець тоталітарного режиму.
ВІдомий приклад - поразка гітлеризму у Другій світовій війні і кінець фашистського тоталітарного режиму в Німеччині.
Доки путін воює виключно з Україною, такої помилки допуститись дуже важко. А ще оті постійні балачки про обмеження використання західної зброї, та обстрілів території росії - надають путіну фактично імунітет від такої помилки.
Не виключено, що, крім відмов та зволікань у наданні Україні ефективної для ударів по тиловим обʼєктам Рашистської Федерації систем зброї, деякі партнери "підстраховуються" і певними технічними заходами, які відповідно змінюють ТТХ зброї.
Це пояснюється, мабуть побоюваннями ексцесів у реакції диктатора, озброєного ЗМУ.
Тобто "ескалації", яка полягає у застосуванні ЯЗ.
Стратегія запобігання застосуванню ЯЗ, схоже є суттєвою частиною національної безпеки країн НАТО. Адже не всі вони мають можливість і право рішення застосувати ЯЗ у відповідь на удари агресора-терориста, який володіє першим у світі військовим ядерним потенціалом.
Это минимальная помощь, которую, согласно правил морали цивилизованных стран западной демократии, безусловно и в полном необходимом объеме следует оказывать любой жертве нападения бандитов и террористов.
Причем помощь - техническая. Их военные своими жизнями не рискуют, с бандитами и терористами в бой на фронте не вступают, хотя , как признают западные лидеры, угроза нападения путинских бандитов существует и для их страны.
В этом случае аморальны сомнения, не окажется ли техническая военная помощь партнеров Украине слишком дорогостоящей.
Партнеры платят свои деньги, а Украина платит жизнями своих воинов и гражданского населения.
наче у США таких немає!