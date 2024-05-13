Минобороны Румынии имеет предостережения о передаче Patriot Украине, - премьер Чолаку

В Минобороны Румынии имеют предостережения относительно передачи Украине системы ПВО Patriot.

Об этом заявил премьер-министр Марчел Чолаку, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на digi24.

По словам главы румынского правительства, он не обсуждал предоставление Украине Patriot с президентом страны Клаусом Йоханнисом. Однако имел разговор по этому поводу с министром обороны, который не является сторонником этой идеи.

"Министр обороны очень не хочет отдавать эту систему, одну из систем, которые должны быть переданы Украине", - сказал Чолаку.

По его словам, решение должен принимать Высший совет национальной обороны.

"Я твердо убежден, что мы примем самое мудрое решение, касающееся Румынии, прежде всего, хорошее", - добавил глава правительства.

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Patriot для Украины от Румынии

Ранее президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что готов обсудить поставку системы Patriot в Украину.

Министр обороны США Ллойд Остин также призвал страны, которые имеют системы Patriot, передать их Украине.