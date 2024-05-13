Міноборони Румунії має застереження щодо передачі Patriot Україні, - прем’єр Чолаку

У Міноборони Румунії мають застереження щодо передачі Україні системи ППО Patriot.

Про це заявив прем'єр-міністр Марчел Чолаку, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на digi24.

За словами глави румунського уряду, він не обговорював надання Україні Patriot з президентом країни Клаусом Йоганнісом. Проте мав розмову щодо цього із міністром оборони, який не є прихильником цієї ідеї.

"Міністр оборони дуже не хоче віддавати цю систему, одну з систем, які мають бути передані Україні", - сказав Чолаку.

За його словами, рішення має ухвалювати Вища рада національної оборони.

"Я твердо переконаний, що ми приймемо наймудріше рішення, що стосується Румунії, перш за все, хороше", - додав глава уряду.

Читайте: Україні терміново потрібно більше Patriot та ракет до них, але у світі відчувається гострий дефіцит через геополітичну ситуацію, - ЗМІ

Patriot для України від Румунії

Раніше президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що готовий обговорити поставку системи Patriot в Україну.

Міністр оборони США Ллойд Остін також закликав країни, які мають системи Patriot, передати їх Україні