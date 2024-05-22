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Президент Румунії Йоганніс назвав умови передачі Україні ЗРК Patriot

йоганіс

Рішення про надання Україні румунської системи ППО Patriot має бути ухвалено Вищою радою національної оборони.

Про це заявив президент Румунії Клаус Йоганніс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Румунський президент зазначив, що не бажає обговорювати питання про можливу передачу Україні системи Patriot "у публічному просторі" і волів би, аби це вирішувалось із військовими фахівцями і Вищою радою національної оборони – дорадчим органом при голові держави.

Йоганніс також наголосив, що передання Patriot – це непростий процес, який пов'язаний із низкою логістичних і юридичних проблем, "не кажучи вже про те, що я за жодних обставин не згоден з тим, щоб Румунія залишилася без протиракетної і протиповітряної оборони".

"Таким чином, якщо Румунія врешті-решт поступиться чимось, вона повинна отримати щось інше. Інакше нічого не буде зроблено", – додав президент Румунії, вказавши, що для цього рішення "немає часового горизонту".

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Раніше Йоганніс під час візиту до США у травні заявив, що Румунія може розглянути передачу Україні одного зі своїх комплексів Patriot. Згодом, прем'єр Румунії Марчел Чолаку, коментуючи можливість надання Україні Patriot, заявив, що міністерство оборони має серйозні застереження щодо цього.

Автор: 

ППО (3166) Румунія (1158) Йоганніс Клаус (63) Patriot (302)


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Топ коментарі
+8
Які проблеми? Румунські патріоти і ППО стоятимуть ближче до Одеси, польські - на західній Україні та паралельно прикриватимуть і ці країни. Передаються нам як ленд-ліз, після війни - повертаються.

Якби передали нам і ми б збивали, то кацапська ракета була б збита до того, як перетнути польський кордон, і поляки не сиділи б обісравшись і з тремтячими ногами не вирішували, що їм робити...
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22.05.2024 20:06
+4
Все вірно. Якщо щось віддати, то треба натомість щось і отримати. Тільки погані голови вже як 10 років вважають, що їм усі винні.
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22.05.2024 20:06
+4
Політично можливо правильно. але по людськи - це ганебно. Стоїть Петріот без дії. Для лякалки ? Кого ? Московію цим Румунія не залякає. В Україні ця система врятує тисячі життів. Це розуміє президент. Людина Румунії ?
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22.05.2024 20:12
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Обiцяв путiну. А своi обiцянки ми не порушуємо.
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22.05.2024 20:02 Відповісти
А пулемет кварталу я не дам, только военным специалистам.
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23.05.2024 07:10 Відповісти
Атож!
Не можна ж просто: раз - і дав!
А попіззєть всмак?
Щоб тобі кисневу подушку подавали лише після всебічних обговорень та консультацій!
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22.05.2024 20:02 Відповісти
Які проблеми? Румунські патріоти і ППО стоятимуть ближче до Одеси, польські - на західній Україні та паралельно прикриватимуть і ці країни. Передаються нам як ленд-ліз, після війни - повертаються.

Якби передали нам і ми б збивали, то кацапська ракета була б збита до того, як перетнути польський кордон, і поляки не сиділи б обісравшись і з тремтячими ногами не вирішували, що їм робити...
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22.05.2024 20:06 Відповісти
Все вірно. Якщо щось віддати, то треба натомість щось і отримати. Тільки погані голови вже як 10 років вважають, що їм усі винні.
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22.05.2024 20:06 Відповісти
Що, і навіть на який-небудь Бухарестський меморандум не клюне? Ох уж ці підозріли румуни...
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22.05.2024 20:12 Відповісти
Політично можливо правильно. але по людськи - це ганебно. Стоїть Петріот без дії. Для лякалки ? Кого ? Московію цим Румунія не залякає. В Україні ця система врятує тисячі життів. Це розуміє президент. Людина Румунії ?
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22.05.2024 20:12 Відповісти
Союзники нацистов в ВВ2... Йоганисс... Твари...
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22.05.2024 20:15 Відповісти
Вища рада? -- значить хер дадуть
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22.05.2024 20:25 Відповісти
..А кто нападет на страну НАТО? Только сильно свихнутый на голову, который впоследствии хорошо получит по башке НАТО-вской дубиной..
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22.05.2024 20:47 Відповісти
Реаліст.
Тому й преференції Румунія отримує цілком реальні.
Доки балабол щось там "пАтужно підсилює", Рейнметалл завод в Румунії запустив. Вже другий у цьому році: в Литві компанія продукує снаряди, в Румунії- зброю.
А вовчік-імпотент краде та язиком підсилює.
Кожному своє.
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22.05.2024 21:34 Відповісти
 
 