Президент Румунії Йоганніс назвав умови передачі Україні ЗРК Patriot

Рішення про надання Україні румунської системи ППО Patriot має бути ухвалено Вищою радою національної оборони.

Про це заявив президент Румунії Клаус Йоганніс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Румунський президент зазначив, що не бажає обговорювати питання про можливу передачу Україні системи Patriot "у публічному просторі" і волів би, аби це вирішувалось із військовими фахівцями і Вищою радою національної оборони – дорадчим органом при голові держави.

Йоганніс також наголосив, що передання Patriot – це непростий процес, який пов'язаний із низкою логістичних і юридичних проблем, "не кажучи вже про те, що я за жодних обставин не згоден з тим, щоб Румунія залишилася без протиракетної і протиповітряної оборони".

"Таким чином, якщо Румунія врешті-решт поступиться чимось, вона повинна отримати щось інше. Інакше нічого не буде зроблено", – додав президент Румунії, вказавши, що для цього рішення "немає часового горизонту".

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Раніше Йоганніс під час візиту до США у травні заявив, що Румунія може розглянути передачу Україні одного зі своїх комплексів Patriot. Згодом, прем'єр Румунії Марчел Чолаку, коментуючи можливість надання Україні Patriot, заявив, що міністерство оборони має серйозні застереження щодо цього.