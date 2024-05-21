Просимо партнерів збивати зі своєї території російські ракети над Україною, - Кулеба

Україна просить партнерів збивати зі своєї території російські ракети над Україною або надати необхідні для цього системи ППО і літаки з відповідними технічними можливостями.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Немає жодного юридичного, безпекового або морального аргументу, який стоїть на шляху до того, щоб наші партнери збивали російські ракети над територією України зі своєї території. Ті, хто говорить, що такі дії були б ескалацією, маніпулюють", - сказав Кулеба.

За словами міністра, Україна вже багато разів чула аргумент про необхідність уникнення ескалації. Однак за останні два роки єдиною стороною, яка займається ескалацією, є Російська Федерація, зауважив очільник МЗС.

"Тому перше: ми дійсно просимо партнерів розглянути можливості, за яких російські ракети - не російські літаки з російськими пілотами на борту, а шматки заліза, які несуть смерть з Росії до України, - перехоплювалися б з території країн наших партнерів.

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Є альтернативне рішення: якщо ви не хочете цього робити, тоді просто надайте нам усі необхідні для цього засоби, ми розмістимо їх на території України і будемо самі перехоплювати ці ракети. Це системи ППО і бойові літаки з відповідними технічними можливостями.

А займати позицію, за якої ми і ППО не передамо, і не будемо підтримувати збиття російських ракет з нашої території над територією України, - це і є позиція умиротворення агресора", - наголосив глава української дипломатії.

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