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Просимо партнерів збивати зі своєї території російські ракети над Україною, - Кулеба

кулеба

Україна просить партнерів збивати зі своєї території російські ракети над Україною або надати необхідні для цього системи ППО і літаки з відповідними технічними можливостями.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Немає жодного юридичного, безпекового або морального аргументу, який стоїть на шляху до того, щоб наші партнери збивали російські ракети над територією України зі своєї території. Ті, хто говорить, що такі дії були б ескалацією, маніпулюють", - сказав Кулеба.

За словами міністра, Україна вже багато разів чула аргумент про необхідність уникнення ескалації. Однак за останні два роки єдиною стороною, яка займається ескалацією, є Російська Федерація, зауважив очільник МЗС.

"Тому перше: ми дійсно просимо партнерів розглянути можливості, за яких російські ракети - не російські літаки з російськими пілотами на борту, а шматки заліза, які несуть смерть з Росії до України, - перехоплювалися б з території країн наших партнерів.

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Є альтернативне рішення: якщо ви не хочете цього робити, тоді просто надайте нам усі необхідні для цього засоби, ми розмістимо їх на території України і будемо самі перехоплювати ці ракети. Це системи ППО і бойові літаки з відповідними технічними можливостями.

А займати позицію, за якої ми і ППО не передамо, і не будемо підтримувати збиття російських ракет з нашої території над територією України, - це і є позиція умиротворення агресора", - наголосив глава української дипломатії.

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Автор: 

ППО (3165) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+6
...а ми в цей час будемо спокійно мародерити...мали на увазі дерьмак із наркОманським
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21.05.2024 17:04
+4
нє! це точно!
кулеба ідеальний кришталевий дегенерат!
вони, партнери сцикують над своєю територією збивати, а цей імбецил просить збивати над нашою.
а як що, прилетять осколки в центр львова, то як?
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21.05.2024 17:03
+3
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21.05.2024 17:13
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...а ми в цей час будемо спокійно мародерити...мали на увазі дерьмак із наркОманським
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21.05.2024 17:04 Відповісти
нє! це точно!
кулеба ідеальний кришталевий дегенерат!
вони, партнери сцикують над своєю територією збивати, а цей імбецил просить збивати над нашою.
а як що, прилетять осколки в центр львова, то як?
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21.05.2024 17:03 Відповісти
Та їм пох. на народ України. Вони не кому ничого не повинні
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21.05.2024 17:06 Відповісти
А якби не попросив,то ти б перший репетував що влада нічого не робить, навіть щось попросити сциться. Ти ще добав, що потрібно мати виключно своє і не просити допомоги.
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21.05.2024 17:09 Відповісти
А що буде казати ця Кулеба, якщо ракета з боку європейських країн зібʼє український винищувач чи українську ракету ПВО?
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21.05.2024 19:46 Відповісти
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21.05.2024 17:13 Відповісти
В тексті обидві сторони виглядають ує-банськи...
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21.05.2024 17:19 Відповісти
А як мають виглядати тексти від ІПСОшної банди?
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21.05.2024 17:30 Відповісти
який же кулеба кончений....
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21.05.2024 17:16 Відповісти
А якби Кулеба зараз казав Європі, що ні в якому разі не збивайте своїми ППО російські ракети над Україною навіть якщо у вас виникне таке бажання. То щоб ти написав в своєму коментарі в такому випадку?
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21.05.2024 17:34 Відповісти
Лавров скаже: "Низзя, ето русофобія и противоречит междунаролному праву"
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21.05.2024 17:20 Відповісти
До кого там звертатись?! Вони і коли до них летіти , ще дозвіл на збиття питати будуть!!
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21.05.2024 17:55 Відповісти
Більшість критичних коментарів написали або дурні, або російські боти. Що не так з варіантом збиття ракет силами НАТО над Україною? Інша справа, що чи буде це і коли?
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21.05.2024 17:59 Відповісти
Попросіть партнерів ще за вас воювати (бо ви з голою сракою влізли у цю війну), вести економіку та енергетику (бо ви - нездари, просрали їх за свою каденцію), попросіть у них нормального президента і уряд, і мізків 73% населення. І тоді "все буде Україна".
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21.05.2024 18:41 Відповісти
 
 