Польща могла б закрити небо над Заходом України, потрібна політична воля, - Повітряні сили

Із технічної точки зору Польща здатна закрити небо над західними областями України, для цього у країни є достатньо систем протиповітряної оборони великого радіуса дії Patriot, втім потрібна політична воля.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Уже йшли розмови про те, що Польща могла б закрити небо у західних областях нашої країни, що дозволило б нам використовувати ті станції та пускові установки, які розташовані на Заході Україні, на інших напрямках. Звичайно, що теоретично і технічно ця можливість могла б бути, оскільки Польща володіє ППО великого радіуса дії, зокрема системами Patriot. Однак для цього потрібна політична воля, і це вже більше розмова нашого дипломатичного корпусу та вищого військового керівництва, які можуть це погодити", - зазначив Євлаш.

Він також зауважив, що таке рішення "полегшило б життя" Повітряним силам України.

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"Ми могли б використовувати дефіцитні установки для боротьби з тактичною авіацією, керованими ракетами, крилатими ракетами. Звісно, це стало б нам дуже сильно у пригоді", - резюмує речник Повітряних сил.

Раніше Євлаш також повідомляв, що росіяни почали активніше використовувати ракети Х-59 та Х-69.