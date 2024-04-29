УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8984 відвідувача онлайн
Новини
1 922 28

Польща могла б закрити небо над Заходом України, потрібна політична воля, - Повітряні сили

ілля,євлаш

Із технічної точки зору Польща здатна закрити небо над західними областями України, для цього у країни є достатньо систем протиповітряної оборони великого радіуса дії Patriot, втім потрібна політична воля.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Уже йшли розмови про те, що Польща могла б закрити небо у західних областях нашої країни, що дозволило б нам використовувати ті станції та пускові установки, які розташовані на Заході Україні, на інших напрямках. Звичайно, що теоретично і технічно ця можливість могла б бути, оскільки Польща володіє ППО великого радіуса дії, зокрема системами Patriot. Однак для цього потрібна політична воля, і це вже більше розмова нашого дипломатичного корпусу та вищого військового керівництва, які можуть це погодити", - зазначив Євлаш.

Він також зауважив, що таке рішення "полегшило б життя" Повітряним силам України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пакет допомоги від США полегшить нам дихання, - Повітряні сили

"Ми могли б використовувати дефіцитні установки для боротьби з тактичною авіацією, керованими ракетами, крилатими ракетами. Звісно, це стало б нам дуже сильно у пригоді", - резюмує речник Повітряних сил.

Раніше Євлаш також повідомляв, що росіяни почали активніше використовувати ракети Х-59 та Х-69.

Автор: 

ППО (3143) Польща (8478) Євлаш Ілля (162)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+6
після загибелі 2х поляків від ракети в 2023му та недавного падіння ракети 15 км від кордону
поляки мають повне право закрити хочаб 100-200 км від свого кордону чисто з безпеки своїх територій але...
1 не можна дратувати *****.....
2 боневтіку не потрібні "чужі" в Україні
3 план ОПи зовсім інший.
показати весь коментар
29.04.2024 10:15
+6
"геніальний" план ж ОПи був підписаний "янелохом оманським" в Омані ...

показати весь коментар
29.04.2024 10:33
+5
якщо "зелена політична воля" з 2019 року була у розтягуванні коштів із української кешені на будівництво доріг для рашистської окупації і виведенню коштів в офшори,котре і до сьогодні не припиняється ,а не на виготовлення і закупівлю ППО для захисту України і її народу, перед загрозою нападу рашистського нелюда,про котрий "зезедента" попереджали західні розвідки і політики ,на що "зелені зрадники" реагували "Західні партнери розганяють паніку, рашист не буде нападати на Україну ."миші браття" .то з якої радості хтось особливо буде хотіти допомагати тим покидькам .котрих обрали для того,щоб вони це робили, для захисту України і її народу, маючи при тому всі можливості і напрацювання..???
показати весь коментар
29.04.2024 10:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Польща над Польщею не збиває ракети, а ви хочете над західною Україною?
показати весь коментар
29.04.2024 10:09 Відповісти
звичайна дальність Петріота - 80 км, тільки у моделі ракет великою дальності - 160 км

питання: які західні області прикриє польський Петріот ?
ЗЄлє аби тільки попатякати
показати весь коментар
29.04.2024 13:01 Відповісти
Можуть літаками збивати, а якщо захочуть і петріотами будуть збивати хоча б там де дістають.
показати весь коментар
29.04.2024 14:14 Відповісти
Гениально Холмс, но как вы... ?!
показати весь коментар
29.04.2024 10:14 Відповісти
яке відношення до війська має ілля євлаш ?

В 2013 - 2017 роках навчався в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Київському національному торговельно-економічному університеті за спеціальністю «https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0 реклама та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B8_%D0%B7_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8E зв'язки з громадськістю ».

В 2015 - 2017 роках навчався у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Національній академії оборони України за спеціальнстю «https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F політологія ».

В 2017 - 2019 роках навчався в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F%C2%BB Національному університеті «Києво-Могилянська академія» за фахом «https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 журналістика »

час від часу по радіо НВ слухаю Владислава Сєлєзньова - злистопада 2014 року до 2017 року - начальник прес-служби https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Генерального штабу Збройних Сил України . Ось це дійсно профі прес-секретар
показати весь коментар
29.04.2024 12:53 Відповісти
після загибелі 2х поляків від ракети в 2023му та недавного падіння ракети 15 км від кордону
поляки мають повне право закрити хочаб 100-200 км від свого кордону чисто з безпеки своїх територій але...
1 не можна дратувати *****.....
2 боневтіку не потрібні "чужі" в Україні
3 план ОПи зовсім інший.
показати весь коментар
29.04.2024 10:15 Відповісти
"геніальний" план ж ОПи був підписаний "янелохом оманським" в Омані ...

показати весь коментар
29.04.2024 10:33 Відповісти
п.2 і 3 ну дууже тупі. Самі здогадалися?
показати весь коментар
29.04.2024 23:15 Відповісти
Маніпуляція. Земля кругла, відстань перехвату обмежена десь 40 км.
Літаки не залітають, бо немає стандарту розпізнавання свій/чужий.
показати весь коментар
29.04.2024 10:24 Відповісти
Блін, добре що Ту 22М, уражений над морем і впавший у Ставропольськомускраї, не знав про це.
показати весь коментар
29.04.2024 10:35 Відповісти
Розлабив булки, летів на крейсерській швидкості 980км. Це як крилата х-51.
Це диверсійний напрямок. Не захист чогось, а ураження.
показати весь коментар
29.04.2024 17:38 Відповісти
це про балістику типу ескандер чи кінжал ... а звичайні крилаті ракети чи літаки ******* західні системи ППО/ПРО класу Петріот, Сам-Т, Іріс-Т, Насамс, здатні перехоплювати на відстані 150-200 км ... тобто для закриття заходу України було б достатньо 2-3 таких системи на україно-польськомув кордоні ...
показати весь коментар
29.04.2024 11:16 Відповісти
Ви плутаєте поняття максимальної дальності ураження ракет з можливістю системи знаходження ворожої ракети.
показати весь коментар
29.04.2024 16:02 Відповісти
Наприклад.
Якщо це була б вірна характеристика то встановлення такої системи між містам Київ-Чернігів (приблизно148км) давала змогу прикривати одразу два об'єкти. Але це зовсім не так, геть зовсім не так.
То треба казати про таке поняття як час перехоплення та вихід на ціль. Але нічого, тут багато фахівців. Пояснять ці дрібнички.
показати весь коментар
29.04.2024 16:24 Відповісти
якщо "зелена політична воля" з 2019 року була у розтягуванні коштів із української кешені на будівництво доріг для рашистської окупації і виведенню коштів в офшори,котре і до сьогодні не припиняється ,а не на виготовлення і закупівлю ППО для захисту України і її народу, перед загрозою нападу рашистського нелюда,про котрий "зезедента" попереджали західні розвідки і політики ,на що "зелені зрадники" реагували "Західні партнери розганяють паніку, рашист не буде нападати на Україну ."миші браття" .то з якої радості хтось особливо буде хотіти допомагати тим покидькам .котрих обрали для того,щоб вони це робили, для захисту України і її народу, маючи при тому всі можливості і напрацювання..???
показати весь коментар
29.04.2024 10:28 Відповісти
U poliakov na dani moment ne bolse 4 system Patriot,ecio 12 dolzni polucit mozet v etom godu ili sleducem.Radius ot balistiki gde to 60 kilometrov odnoj sistemi.Pro drugyje pVO krome Patriot oni nicego xorosego neimejet na dani moment
показати весь коментар
29.04.2024 10:34 Відповісти
Знову Цей телемарафон....
До політичної волі ще треба додати фінансову складову, по ракета ППО коштує. І поляку будуть змушені купувати їх за власні гроші. Україна їм то все компенсує?
Отто є головне. Від цього треба відштовхуватися.
Допомога так, але не домашні завдання.
ОПа ви шаровіки-п@здаболи. Всі вам винні .
показати весь коментар
29.04.2024 10:37 Відповісти
при чому тут ця маячня?? ізраїлю все збивали і не чирикнули.
сс*тися полякам мене треба, і все буде добре
показати весь коментар
29.04.2024 23:17 Відповісти
Це було б чудово.
показати весь коментар
29.04.2024 10:38 Відповісти
Польща без дозволу штатів це не зробить.... тому треба звертатись напряму до політичної волі Салівана....
показати весь коментар
29.04.2024 10:46 Відповісти
Перш за все політична воля повина бути у єрмака і блазня але їм цей захист непотрібен
показати весь коментар
29.04.2024 11:36 Відповісти
Проблем у нас багато, але кількість російських ботів в коментах по будь якому питанні, зашкалює. Ти їм про" івана, а вони про болвана". Йдется про можливий захист неба над часткою України, а ці довбні пишуть якусь маячню про все пропало і вже давно.
показати весь коментар
29.04.2024 11:50 Відповісти
Так все пропало і вже давно. Чи ти тільки від літургійного сну оклигав в який впав в 2019 році , і досі вважаєш що зєля прєзідєнт міра?
показати весь коментар
29.04.2024 14:09 Відповісти
"Геніальний план",тільки чомусь геніальний речник не домовився з Польщею.
показати весь коментар
29.04.2024 12:27 Відповісти
Сикорские и дуды только языком трепаться способны.
показати весь коментар
29.04.2024 12:34 Відповісти
Технічно Польща могла б ефективно закрити небо над західною частиною України, створюючи повітряну "санітарну зону" проти БР, КР, АБР, АКР Рашистської Федерації (РФ), які незаконно перебувають у повітряному просторі України і які, маневруючи там є очевидною всім загрозою і для Польщі.

Обстрілюючи з території Польщі вказані вище цілі, які перебувають у повітряному просторі України, Польща могла б робити це за погодженням з урядом України, для захисту польського повітряного простору від випадкового чи навмисного потрапляння ракет у повітряний простір Польщі.

Обстріл вказаних цілей силами ППО Польщі не приведе до загибелі пілотів РФ, до падіння уламків на території РФ оскільки засоби ППО Польщі не перетинатимуть повітряний простір РФ.

Для залучення Польщі до створення повітряної "санітарної зони", вільної від БР, КР, АБР, АКР РФ
вочевидь необхідні зусилля Президента, ВРУ, Уряду України.
Вікно Овертона відчинене!
показати весь коментар
29.04.2024 12:58 Відповісти
 
 