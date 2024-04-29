Польща могла б закрити небо над Заходом України, потрібна політична воля, - Повітряні сили
Із технічної точки зору Польща здатна закрити небо над західними областями України, для цього у країни є достатньо систем протиповітряної оборони великого радіуса дії Patriot, втім потрібна політична воля.
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Уже йшли розмови про те, що Польща могла б закрити небо у західних областях нашої країни, що дозволило б нам використовувати ті станції та пускові установки, які розташовані на Заході Україні, на інших напрямках. Звичайно, що теоретично і технічно ця можливість могла б бути, оскільки Польща володіє ППО великого радіуса дії, зокрема системами Patriot. Однак для цього потрібна політична воля, і це вже більше розмова нашого дипломатичного корпусу та вищого військового керівництва, які можуть це погодити", - зазначив Євлаш.
Він також зауважив, що таке рішення "полегшило б життя" Повітряним силам України.
"Ми могли б використовувати дефіцитні установки для боротьби з тактичною авіацією, керованими ракетами, крилатими ракетами. Звісно, це стало б нам дуже сильно у пригоді", - резюмує речник Повітряних сил.
Раніше Євлаш також повідомляв, що росіяни почали активніше використовувати ракети Х-59 та Х-69.
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питання: які західні області прикриє польський Петріот ?
ЗЄлє аби тільки попатякати
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В 2017 - 2019 роках навчався в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F%C2%BB Національному університеті «Києво-Могилянська академія» за фахом «https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 журналістика »
час від часу по радіо НВ слухаю Владислава Сєлєзньова - злистопада 2014 року до 2017 року - начальник прес-служби https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Генерального штабу Збройних Сил України . Ось це дійсно профі прес-секретар
поляки мають повне право закрити хочаб 100-200 км від свого кордону чисто з безпеки своїх територій але...
1 не можна дратувати *****.....
2 боневтіку не потрібні "чужі" в Україні
3 план ОПи зовсім інший.
Літаки не залітають, бо немає стандарту розпізнавання свій/чужий.
Це диверсійний напрямок. Не захист чогось, а ураження.
Якщо це була б вірна характеристика то встановлення такої системи між містам Київ-Чернігів (приблизно148км) давала змогу прикривати одразу два об'єкти. Але це зовсім не так, геть зовсім не так.
То треба казати про таке поняття як час перехоплення та вихід на ціль. Але нічого, тут багато фахівців. Пояснять ці дрібнички.
До політичної волі ще треба додати фінансову складову, по ракета ППО коштує. І поляку будуть змушені купувати їх за власні гроші. Україна їм то все компенсує?
Отто є головне. Від цього треба відштовхуватися.
Допомога так, але не домашні завдання.
ОПа ви шаровіки-п@здаболи. Всі вам винні .
сс*тися полякам мене треба, і все буде добре
Обстрілюючи з території Польщі вказані вище цілі, які перебувають у повітряному просторі України, Польща могла б робити це за погодженням з урядом України, для захисту польського повітряного простору від випадкового чи навмисного потрапляння ракет у повітряний простір Польщі.
Обстріл вказаних цілей силами ППО Польщі не приведе до загибелі пілотів РФ, до падіння уламків на території РФ оскільки засоби ППО Польщі не перетинатимуть повітряний простір РФ.
Для залучення Польщі до створення повітряної "санітарної зони", вільної від БР, КР, АБР, АКР РФ
вочевидь необхідні зусилля Президента, ВРУ, Уряду України.
Вікно Овертона відчинене!