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Польша могла бы закрыть небо над Западом Украины, нужна политическая воля, - Воздушные силы

ілля,євлаш

С технической точки зрения Польша способна закрыть небо над западными областями Украины, для этого у страны есть достаточно систем противовоздушной обороны большого радиуса действия Patriot, впрочем нужна политическая воля.

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Уже шли разговоры о том, что Польша могла бы закрыть небо в западных областях нашей страны, что позволило бы нам использовать те станции и пусковые установки, которые расположены на Западе Украины, на других направлениях. Конечно, теоретически и технически эта возможность могла бы быть, поскольку Польша обладает ПВО большого радиуса действия, в частности системами Patriot. Однако для этого нужна политическая воля, и это уже больше разговор нашего дипломатического корпуса и высшего военного руководства, которые могут это согласовать", - отметил Евлаш.

Он также отметил, что такое решение "облегчило бы жизнь" Воздушным силам Украины.

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"Мы могли бы использовать дефицитные установки для борьбы с тактической авиацией, управляемыми ракетами, крылатыми ракетами. Конечно, это нам бы очень сильно пригодилось", - резюмирует представитель Воздушных сил.

Ранее Евлаш также сообщал, что россияне начали активнее использовать ракеты Х-59 и Х-69.

Автор: 

ПВО (2705) Польша (8395) Евлаш Илья (138)


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Топ комментарии
+6
після загибелі 2х поляків від ракети в 2023му та недавного падіння ракети 15 км від кордону
поляки мають повне право закрити хочаб 100-200 км від свого кордону чисто з безпеки своїх територій але...
1 не можна дратувати *****.....
2 боневтіку не потрібні "чужі" в Україні
3 план ОПи зовсім інший.
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29.04.2024 10:15
+6
"геніальний" план ж ОПи був підписаний "янелохом оманським" в Омані ...

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29.04.2024 10:33
+5
якщо "зелена політична воля" з 2019 року була у розтягуванні коштів із української кешені на будівництво доріг для рашистської окупації і виведенню коштів в офшори,котре і до сьогодні не припиняється ,а не на виготовлення і закупівлю ППО для захисту України і її народу, перед загрозою нападу рашистського нелюда,про котрий "зезедента" попереджали західні розвідки і політики ,на що "зелені зрадники" реагували "Західні партнери розганяють паніку, рашист не буде нападати на Україну ."миші браття" .то з якої радості хтось особливо буде хотіти допомагати тим покидькам .котрих обрали для того,щоб вони це робили, для захисту України і її народу, маючи при тому всі можливості і напрацювання..???
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29.04.2024 10:28
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Польща над Польщею не збиває ракети, а ви хочете над західною Україною?
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29.04.2024 10:09 Ответить
звичайна дальність Петріота - 80 км, тільки у моделі ракет великою дальності - 160 км

питання: які західні області прикриє польський Петріот ?
ЗЄлє аби тільки попатякати
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29.04.2024 13:01 Ответить
Можуть літаками збивати, а якщо захочуть і петріотами будуть збивати хоча б там де дістають.
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29.04.2024 14:14 Ответить
Гениально Холмс, но как вы... ?!
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29.04.2024 10:14 Ответить
яке відношення до війська має ілля євлаш ?

В 2013 - 2017 роках навчався в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Київському національному торговельно-економічному університеті за спеціальністю «https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0 реклама та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B8_%D0%B7_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8E зв'язки з громадськістю ».

В 2015 - 2017 роках навчався у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Національній академії оборони України за спеціальнстю «https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F політологія ».

В 2017 - 2019 роках навчався в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F%C2%BB Національному університеті «Києво-Могилянська академія» за фахом «https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 журналістика »

час від часу по радіо НВ слухаю Владислава Сєлєзньова - злистопада 2014 року до 2017 року - начальник прес-служби https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Генерального штабу Збройних Сил України . Ось це дійсно профі прес-секретар
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29.04.2024 12:53 Ответить
після загибелі 2х поляків від ракети в 2023му та недавного падіння ракети 15 км від кордону
поляки мають повне право закрити хочаб 100-200 км від свого кордону чисто з безпеки своїх територій але...
1 не можна дратувати *****.....
2 боневтіку не потрібні "чужі" в Україні
3 план ОПи зовсім інший.
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29.04.2024 10:15 Ответить
"геніальний" план ж ОПи був підписаний "янелохом оманським" в Омані ...

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29.04.2024 10:33 Ответить
п.2 і 3 ну дууже тупі. Самі здогадалися?
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29.04.2024 23:15 Ответить
Маніпуляція. Земля кругла, відстань перехвату обмежена десь 40 км.
Літаки не залітають, бо немає стандарту розпізнавання свій/чужий.
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29.04.2024 10:24 Ответить
Блін, добре що Ту 22М, уражений над морем і впавший у Ставропольськомускраї, не знав про це.
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29.04.2024 10:35 Ответить
Розлабив булки, летів на крейсерській швидкості 980км. Це як крилата х-51.
Це диверсійний напрямок. Не захист чогось, а ураження.
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29.04.2024 17:38 Ответить
це про балістику типу ескандер чи кінжал ... а звичайні крилаті ракети чи літаки ******* західні системи ППО/ПРО класу Петріот, Сам-Т, Іріс-Т, Насамс, здатні перехоплювати на відстані 150-200 км ... тобто для закриття заходу України було б достатньо 2-3 таких системи на україно-польськомув кордоні ...
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29.04.2024 11:16 Ответить
Ви плутаєте поняття максимальної дальності ураження ракет з можливістю системи знаходження ворожої ракети.
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29.04.2024 16:02 Ответить
Наприклад.
Якщо це була б вірна характеристика то встановлення такої системи між містам Київ-Чернігів (приблизно148км) давала змогу прикривати одразу два об'єкти. Але це зовсім не так, геть зовсім не так.
То треба казати про таке поняття як час перехоплення та вихід на ціль. Але нічого, тут багато фахівців. Пояснять ці дрібнички.
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29.04.2024 16:24 Ответить
якщо "зелена політична воля" з 2019 року була у розтягуванні коштів із української кешені на будівництво доріг для рашистської окупації і виведенню коштів в офшори,котре і до сьогодні не припиняється ,а не на виготовлення і закупівлю ППО для захисту України і її народу, перед загрозою нападу рашистського нелюда,про котрий "зезедента" попереджали західні розвідки і політики ,на що "зелені зрадники" реагували "Західні партнери розганяють паніку, рашист не буде нападати на Україну ."миші браття" .то з якої радості хтось особливо буде хотіти допомагати тим покидькам .котрих обрали для того,щоб вони це робили, для захисту України і її народу, маючи при тому всі можливості і напрацювання..???
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29.04.2024 10:28 Ответить
U poliakov na dani moment ne bolse 4 system Patriot,ecio 12 dolzni polucit mozet v etom godu ili sleducem.Radius ot balistiki gde to 60 kilometrov odnoj sistemi.Pro drugyje pVO krome Patriot oni nicego xorosego neimejet na dani moment
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29.04.2024 10:34 Ответить
Знову Цей телемарафон....
До політичної волі ще треба додати фінансову складову, по ракета ППО коштує. І поляку будуть змушені купувати їх за власні гроші. Україна їм то все компенсує?
Отто є головне. Від цього треба відштовхуватися.
Допомога так, але не домашні завдання.
ОПа ви шаровіки-п@здаболи. Всі вам винні .
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29.04.2024 10:37 Ответить
при чому тут ця маячня?? ізраїлю все збивали і не чирикнули.
сс*тися полякам мене треба, і все буде добре
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29.04.2024 23:17 Ответить
Це було б чудово.
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29.04.2024 10:38 Ответить
Польща без дозволу штатів це не зробить.... тому треба звертатись напряму до політичної волі Салівана....
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29.04.2024 10:46 Ответить
Перш за все політична воля повина бути у єрмака і блазня але їм цей захист непотрібен
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29.04.2024 11:36 Ответить
Проблем у нас багато, але кількість російських ботів в коментах по будь якому питанні, зашкалює. Ти їм про" івана, а вони про болвана". Йдется про можливий захист неба над часткою України, а ці довбні пишуть якусь маячню про все пропало і вже давно.
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29.04.2024 11:50 Ответить
Так все пропало і вже давно. Чи ти тільки від літургійного сну оклигав в який впав в 2019 році , і досі вважаєш що зєля прєзідєнт міра?
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29.04.2024 14:09 Ответить
"Геніальний план",тільки чомусь геніальний речник не домовився з Польщею.
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29.04.2024 12:27 Ответить
Сикорские и дуды только языком трепаться способны.
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29.04.2024 12:34 Ответить
Технічно Польща могла б ефективно закрити небо над західною частиною України, створюючи повітряну "санітарну зону" проти БР, КР, АБР, АКР Рашистської Федерації (РФ), які незаконно перебувають у повітряному просторі України і які, маневруючи там є очевидною всім загрозою і для Польщі.

Обстрілюючи з території Польщі вказані вище цілі, які перебувають у повітряному просторі України, Польща могла б робити це за погодженням з урядом України, для захисту польського повітряного простору від випадкового чи навмисного потрапляння ракет у повітряний простір Польщі.

Обстріл вказаних цілей силами ППО Польщі не приведе до загибелі пілотів РФ, до падіння уламків на території РФ оскільки засоби ППО Польщі не перетинатимуть повітряний простір РФ.

Для залучення Польщі до створення повітряної "санітарної зони", вільної від БР, КР, АБР, АКР РФ
вочевидь необхідні зусилля Президента, ВРУ, Уряду України.
Вікно Овертона відчинене!
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29.04.2024 12:58 Ответить
 
 