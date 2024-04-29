Польша могла бы закрыть небо над Западом Украины, нужна политическая воля, - Воздушные силы
С технической точки зрения Польша способна закрыть небо над западными областями Украины, для этого у страны есть достаточно систем противовоздушной обороны большого радиуса действия Patriot, впрочем нужна политическая воля.
Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Уже шли разговоры о том, что Польша могла бы закрыть небо в западных областях нашей страны, что позволило бы нам использовать те станции и пусковые установки, которые расположены на Западе Украины, на других направлениях. Конечно, теоретически и технически эта возможность могла бы быть, поскольку Польша обладает ПВО большого радиуса действия, в частности системами Patriot. Однако для этого нужна политическая воля, и это уже больше разговор нашего дипломатического корпуса и высшего военного руководства, которые могут это согласовать", - отметил Евлаш.
Он также отметил, что такое решение "облегчило бы жизнь" Воздушным силам Украины.
"Мы могли бы использовать дефицитные установки для борьбы с тактической авиацией, управляемыми ракетами, крылатыми ракетами. Конечно, это нам бы очень сильно пригодилось", - резюмирует представитель Воздушных сил.
Ранее Евлаш также сообщал, что россияне начали активнее использовать ракеты Х-59 и Х-69.
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питання: які західні області прикриє польський Петріот ?
ЗЄлє аби тільки попатякати
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В 2017 - 2019 роках навчався в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F%C2%BB Національному університеті «Києво-Могилянська академія» за фахом «https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 журналістика »
час від часу по радіо НВ слухаю Владислава Сєлєзньова - злистопада 2014 року до 2017 року - начальник прес-служби https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Генерального штабу Збройних Сил України . Ось це дійсно профі прес-секретар
поляки мають повне право закрити хочаб 100-200 км від свого кордону чисто з безпеки своїх територій але...
1 не можна дратувати *****.....
2 боневтіку не потрібні "чужі" в Україні
3 план ОПи зовсім інший.
Літаки не залітають, бо немає стандарту розпізнавання свій/чужий.
Це диверсійний напрямок. Не захист чогось, а ураження.
Якщо це була б вірна характеристика то встановлення такої системи між містам Київ-Чернігів (приблизно148км) давала змогу прикривати одразу два об'єкти. Але це зовсім не так, геть зовсім не так.
То треба казати про таке поняття як час перехоплення та вихід на ціль. Але нічого, тут багато фахівців. Пояснять ці дрібнички.
До політичної волі ще треба додати фінансову складову, по ракета ППО коштує. І поляку будуть змушені купувати їх за власні гроші. Україна їм то все компенсує?
Отто є головне. Від цього треба відштовхуватися.
Допомога так, але не домашні завдання.
ОПа ви шаровіки-п@здаболи. Всі вам винні .
сс*тися полякам мене треба, і все буде добре
Обстрілюючи з території Польщі вказані вище цілі, які перебувають у повітряному просторі України, Польща могла б робити це за погодженням з урядом України, для захисту польського повітряного простору від випадкового чи навмисного потрапляння ракет у повітряний простір Польщі.
Обстріл вказаних цілей силами ППО Польщі не приведе до загибелі пілотів РФ, до падіння уламків на території РФ оскільки засоби ППО Польщі не перетинатимуть повітряний простір РФ.
Для залучення Польщі до створення повітряної "санітарної зони", вільної від БР, КР, АБР, АКР РФ
вочевидь необхідні зусилля Президента, ВРУ, Уряду України.
Вікно Овертона відчинене!