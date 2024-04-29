Польша могла бы закрыть небо над Западом Украины, нужна политическая воля, - Воздушные силы

С технической точки зрения Польша способна закрыть небо над западными областями Украины, для этого у страны есть достаточно систем противовоздушной обороны большого радиуса действия Patriot, впрочем нужна политическая воля.

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Уже шли разговоры о том, что Польша могла бы закрыть небо в западных областях нашей страны, что позволило бы нам использовать те станции и пусковые установки, которые расположены на Западе Украины, на других направлениях. Конечно, теоретически и технически эта возможность могла бы быть, поскольку Польша обладает ПВО большого радиуса действия, в частности системами Patriot. Однако для этого нужна политическая воля, и это уже больше разговор нашего дипломатического корпуса и высшего военного руководства, которые могут это согласовать", - отметил Евлаш.

Он также отметил, что такое решение "облегчило бы жизнь" Воздушным силам Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пакет помощи от США облегчит нам дыхание, - Воздушные силы

"Мы могли бы использовать дефицитные установки для борьбы с тактической авиацией, управляемыми ракетами, крылатыми ракетами. Конечно, это нам бы очень сильно пригодилось", - резюмирует представитель Воздушных сил.

Ранее Евлаш также сообщал, что россияне начали активнее использовать ракеты Х-59 и Х-69.