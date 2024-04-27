Росіяни почали активніше використовувати ракети Х-59 та Х-69, - Повітряні сили
Російські війська почали частіше використовувати ракети Х-59/Х-69 під час атак на Україну.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.
"Останнім часом ворог став активніше використовувати ракети Х-59/Х-69 для того, щоб уражати різні об'єкти", - зазначив він.
За його словами, ці ракети не дуже відрізняються за своїми характеристиками.
"Однак Х-69 - більш модернізована, має більшу дальність ураження та дещо більшу потужність", - зауважив Євлаш.
Коментуючи можливість нових атак, Євлаш зазначив, що обстріли України триватимуть.
"Після нетривалої перерви ворог відновив свої масовані атаки і, звісно, він буде продовжувати їх, допоки вбачатиме свою стратегічну доцільність та матиме засоби ураження. Звісно, що ворог намагатиметься продовжувати атакувати", - зазначив спікер.
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https://www.radiosvoboda.org/a/********-rosiya-bombardyvalnyky-tu-95-tu-160-borhy-haz-peredacha/32398767.html Наприкінці 1990-х років Україна передала Росії вісім бомбардувальників Ту-160 та три бомбардувальники Ту-95МС. Також було передано і частину бомбардувальників Ту-22, які дістались Росії в її частці при розподілі Чорноморського флоту. До Росії також поїхало понад 120 залізничних вагонів шістьома ешелонами - було вивезено також 575 крилатих ракет повітряного базування великої дальності Х-55 (зараз Росія обстрілює Україну новішими ракетам Х-101 та Х-555, але все ще використовує літаки Ту-95МС та Ту-160). Нині передані тоді Україною Ту-160 становлять десь половину парку цього типу бомбардувальників у Росії.