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Просим партнеров сбивать со своей территории российские ракеты над Украиной, - Кулеба

кулеба

Украина просит партнеров сбивать со своей территории российские ракеты над Украиной или предоставить необходимые для этого системы ПВО и самолеты с соответствующими техническими возможностями.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нет ни одного юридического, безопасного или морального аргумента, который стоит на пути к тому, чтобы наши партнеры сбивали российские ракеты над территорией Украины со своей территории. Те, кто говорит, что такие действия были бы эскалацией, манипулируют", - сказал Кулеба.

По словам министра, Украина уже много раз слышала аргумент о необходимости избежания эскалации. Однако за последние два года единственной стороной, которая занимается эскалацией, является Российская Федерация, отметил глава МИД.

"Поэтому первое: мы действительно просим партнеров рассмотреть возможности, при которых российские ракеты - не российские самолеты с российскими пилотами на борту, а куски железа, которые несут смерть из России в Украину, - перехватывались бы с территории стран наших партнеров.

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Есть альтернативное решение: если вы не хотите этого делать, тогда просто предоставьте нам все необходимые для этого средства, мы разместим их на территории Украины и будем сами перехватывать эти ракеты. Это системы ПВО и боевые самолеты с соответствующими техническими возможностями.

А занимать позицию, при которой мы и ПВО не передадим, и не будем поддерживать сбивание российских ракет с нашей территории над территорией Украины, - это и есть позиция умиротворения агрессора", - подчеркнул глава украинской дипломатии.

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Автор: 

ПВО (2727) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+6
...а ми в цей час будемо спокійно мародерити...мали на увазі дерьмак із наркОманським
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21.05.2024 17:04
+4
нє! це точно!
кулеба ідеальний кришталевий дегенерат!
вони, партнери сцикують над своєю територією збивати, а цей імбецил просить збивати над нашою.
а як що, прилетять осколки в центр львова, то як?
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21.05.2024 17:03
+3
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21.05.2024 17:13
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Сортировать:
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...а ми в цей час будемо спокійно мародерити...мали на увазі дерьмак із наркОманським
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21.05.2024 17:04 Ответить
нє! це точно!
кулеба ідеальний кришталевий дегенерат!
вони, партнери сцикують над своєю територією збивати, а цей імбецил просить збивати над нашою.
а як що, прилетять осколки в центр львова, то як?
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21.05.2024 17:03 Ответить
Та їм пох. на народ України. Вони не кому ничого не повинні
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21.05.2024 17:06 Ответить
А якби не попросив,то ти б перший репетував що влада нічого не робить, навіть щось попросити сциться. Ти ще добав, що потрібно мати виключно своє і не просити допомоги.
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21.05.2024 17:09 Ответить
А що буде казати ця Кулеба, якщо ракета з боку європейських країн зібʼє український винищувач чи українську ракету ПВО?
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21.05.2024 19:46 Ответить
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21.05.2024 17:13 Ответить
В тексті обидві сторони виглядають ує-банськи...
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21.05.2024 17:19 Ответить
А як мають виглядати тексти від ІПСОшної банди?
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21.05.2024 17:30 Ответить
який же кулеба кончений....
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21.05.2024 17:16 Ответить
А якби Кулеба зараз казав Європі, що ні в якому разі не збивайте своїми ППО російські ракети над Україною навіть якщо у вас виникне таке бажання. То щоб ти написав в своєму коментарі в такому випадку?
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21.05.2024 17:34 Ответить
Лавров скаже: "Низзя, ето русофобія и противоречит междунаролному праву"
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21.05.2024 17:20 Ответить
До кого там звертатись?! Вони і коли до них летіти , ще дозвіл на збиття питати будуть!!
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21.05.2024 17:55 Ответить
Більшість критичних коментарів написали або дурні, або російські боти. Що не так з варіантом збиття ракет силами НАТО над Україною? Інша справа, що чи буде це і коли?
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21.05.2024 17:59 Ответить
Попросіть партнерів ще за вас воювати (бо ви з голою сракою влізли у цю війну), вести економіку та енергетику (бо ви - нездари, просрали їх за свою каденцію), попросіть у них нормального президента і уряд, і мізків 73% населення. І тоді "все буде Україна".
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21.05.2024 18:41 Ответить
 
 