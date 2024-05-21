Просим партнеров сбивать со своей территории российские ракеты над Украиной, - Кулеба
Украина просит партнеров сбивать со своей территории российские ракеты над Украиной или предоставить необходимые для этого системы ПВО и самолеты с соответствующими техническими возможностями.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Нет ни одного юридического, безопасного или морального аргумента, который стоит на пути к тому, чтобы наши партнеры сбивали российские ракеты над территорией Украины со своей территории. Те, кто говорит, что такие действия были бы эскалацией, манипулируют", - сказал Кулеба.
По словам министра, Украина уже много раз слышала аргумент о необходимости избежания эскалации. Однако за последние два года единственной стороной, которая занимается эскалацией, является Российская Федерация, отметил глава МИД.
"Поэтому первое: мы действительно просим партнеров рассмотреть возможности, при которых российские ракеты - не российские самолеты с российскими пилотами на борту, а куски железа, которые несут смерть из России в Украину, - перехватывались бы с территории стран наших партнеров.
Есть альтернативное решение: если вы не хотите этого делать, тогда просто предоставьте нам все необходимые для этого средства, мы разместим их на территории Украины и будем сами перехватывать эти ракеты. Это системы ПВО и боевые самолеты с соответствующими техническими возможностями.
А занимать позицию, при которой мы и ПВО не передадим, и не будем поддерживать сбивание российских ракет с нашей территории над территорией Украины, - это и есть позиция умиротворения агрессора", - подчеркнул глава украинской дипломатии.
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кулеба ідеальний кришталевий дегенерат!
вони, партнери сцикують над своєю територією збивати, а цей імбецил просить збивати над нашою.
а як що, прилетять осколки в центр львова, то як?