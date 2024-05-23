УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9719 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
6 111 97

Зеленський про удар по Харкову: Україна позбавлена достатньої кількості ППО. Це не наша слабкість, а світу. ФОТО

Президент Володимир Зеленський прокоментував удар російських окупантів по Харкову та Люботину.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Наслідки обстрілу Харкова 23 травня

"Надзвичайно жорстока російська атака проти Харкова й Люботина – за попередніми даними, одразу 15 ракет. На жаль, є вбиті та постраждалі. Екстрені служби вже на місцях влучань, і кожному, хто постраждав, буде надана необхідна допомога.

Російські терористи користуються тим, що Україна досі позбавлена достатнього захисту ППО та надійної можливості знищувати пускові установки терористів саме там, де вони розташовані, – поблизу наших кордонів. І це слабкість – не наша слабкість, а світу, який уже третій рік не наважується поводитися з терористами саме так, як вони на це заслуговують", - йдеться в повідомленні.

Наслідки обстрілу Харкова 23 травня

За словами Зеленського, потрібно більше рішучості від лідерів світу.

Удар РФ по Харкову

23 травня російські окупанти завдали удару по Харкову. Відомо, що 6 осіб загинули, 11 дістали поранення

Також читайте: Зеленський провів спеціальну нараду щодо протидії російським КАБам

Автор: 

Зеленський Володимир (23829) обстріл (28472) Харків (5600)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+54
Світу? А чим ви займалися до 24.02.2022?
показати весь коментар
23.05.2024 12:47
+47
Знімали міни, смажили шашлики, ***, на піаніно грали
показати весь коментар
23.05.2024 12:52
+34
В бюджеті вкрадено десятки мільярдів. "Це не ми вкрали, це світ". Й"бане дно.
показати весь коментар
23.05.2024 12:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Світу? А чим ви займалися до 24.02.2022?
показати весь коментар
23.05.2024 12:47 Відповісти
Знімали міни, смажили шашлики, ***, на піаніно грали
показати весь коментар
23.05.2024 12:52 Відповісти
Як що шашлик маринував , та дивився в очко ****
показати весь коментар
23.05.2024 12:53 Відповісти
Я чим вони займалися після 24.02.2022? Якби не партнери, вони би країну віддали, як прописав в Стамбулі Арахамія
показати весь коментар
23.05.2024 13:06 Відповісти
Умєров теж там був, а зараз він цілий міністр оборони...
показати весь коментар
23.05.2024 13:10 Відповісти
знаю що доживу до тієї пори коли це гнусяве чмо повішаємо на "йолці" на Майдані....
показати весь коментар
23.05.2024 15:38 Відповісти
Більшу частину червня верховний головнокомандувач ЗСУ Зеленський планує провести поза межами України,

спостерігаючи звідти , як град російських мін на голови його виборців в Харкові доводить,

що вони певно були не праві у своєму виборі.

Заходи, які планує відвідати Зеленський починаються зі святкування дня висадки союзників в Нормандії
показати весь коментар
23.05.2024 12:47 Відповісти
"...спостерігаючи звідти , як град російських мін на голови його виборців в Харкові..."
Там виборці Гепи-Допи. "За Зє" вони прогаласували тільки тому, що їх (Гепи та Допи) не було в бюлетенях. І ще за "Лішбинєпарашенко".
показати весь коментар
23.05.2024 12:58 Відповісти
Гепадопа, зе і "лішбинепарашена" - це одні і ті ж виборці.
показати весь коментар
23.05.2024 14:30 Відповісти
Бажаю тобі здохнути у страшних муках,курва **********
показати весь коментар
23.05.2024 12:48 Відповісти
Вже Захід винен? Сили немає бачити його брехливу, нахабну, нелегетимну морду. Та й ще без аналізу сечі.
показати весь коментар
23.05.2024 12:56 Відповісти
У меня тоже нет мочи все это переносисить. Дурбентий уже мочит , шо попало, как шлепер.
показати весь коментар
23.05.2024 13:08 Відповісти
Золоті слова, прямо в очко
показати весь коментар
23.05.2024 13:21 Відповісти
Украіна в вогні - кожнии день нас знищують
показати весь коментар
23.05.2024 12:48 Відповісти
Ублюдок, знову прогнусавив лайно.... Як завжди
показати весь коментар
23.05.2024 12:49 Відповісти
Радбез ООН вже скликали? Ні? А чому?
Звісно, можна постійно твердити, що це імпотентна організація.
Але якщо ми там присутні, то ДЛЯ ЧОГО???
показати весь коментар
23.05.2024 12:49 Відповісти
В бюджеті вкрадено десятки мільярдів. "Це не ми вкрали, це світ". Й"бане дно.
показати весь коментар
23.05.2024 12:50 Відповісти
Ти, курва, просрав всю нашу оборонку, а винуватий знову Захід !??
показати весь коментар
23.05.2024 12:51 Відповісти
Кадрова армія витримала і відбила перший удар у 22 му.
показати весь коментар
23.05.2024 14:33 Відповісти
не витримала і не відбила
показати весь коментар
23.05.2024 14:35 Відповісти
Чому це. Київ, Миколаєв, Одесу відстояли, Херсон і Харківську область відбили. Це ж кадрова армія була, яка сформована до 22 го.
показати весь коментар
23.05.2024 16:06 Відповісти
Кожен день гинуть цивільні люди! Херсон, Харків, Одеса, Дніпро, Нікополь
показати весь коментар
23.05.2024 20:21 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html 3.‎05.‎2024 818 доба війни

52 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.

"The United States does not support or encourage the use of Western weapons supplied to Ukraine outside of Ukrainian territory, but Ukraine itself decides how to effectively dispose of these weapons."

Держсекретар Ентоні Блінкен на слуханнях у комітеті з закордонних справ Палати представників Конгресу США . Одна фраза Блінкена руйнує весь вереск Зеленського про "Захід, який забороняє бити по Росії"
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html 22.05.2024
Невідоме джерело з оточення Зеленського передало США документи, аудіо і відеоматеріали, що стосуються розробок ГШ ЗСУ планів контрнаступу і захоплення Криму , що був розроблений в листопаді 2022-лютому 2023 року, з початком операції в травні 2023 року. В матеріалах зафіксована пряма заборона Зеленським проведення даної операції і негативна реакція його оточення на ці плани. Від евакуації в США джерело відмовилось.
показати весь коментар
23.05.2024 12:52 Відповісти
Який "Президент Зеленський"? Що за "голова держави"? Це, по Конституції України - кримінальний злочинець, що узурпував владу - ніби Україна є монархією, а не республікою!
показати весь коментар
23.05.2024 12:53 Відповісти
Вибори. Зєлю геть
показати весь коментар
23.05.2024 14:25 Відповісти
Це називається перекладати з хворої голови на здорову.
Світ винен, що немає достатньо ПВО а не влада?
За 5 років президентства Зеленського, вироблений хоч один комплекс ПВО в Україні?
показати весь коментар
23.05.2024 12:53 Відповісти
Невиліковний інфальтильний нарцис!
У таких завжди УСІ ІНШІ винуваті, а не вони.
Такі фізично, з-за обмеженості власного мозку НЕ МОЖУТЬ усвідомити та визнати власну провину.
Це як сліпому з народження усвідомити поняття кольору.
показати весь коментар
23.05.2024 12:54 Відповісти
Якби воно щось усвідомлювало, то не поперлося би на вибори.
показати весь коментар
23.05.2024 14:34 Відповісти
якщо питання оборони - це питання до світу - то для чого народ України годує цей балаганний уряд?
показати весь коментар
23.05.2024 12:55 Відповісти
Господи! Як остогидли ці "гнівні" заяви рупора ОПи!
показати весь коментар
23.05.2024 12:55 Відповісти
Поганому танцору і членограю всі винуваті, крім його самого.
показати весь коментар
23.05.2024 12:55 Відповісти
"Україна позбавлена достатньої кількості ППО. Це не наша слабкість, а світу"

Це ваша зелена бездіяльність, яка межує зі зрадою
показати весь коментар
23.05.2024 12:58 Відповісти
Не межує. Це і є держзрада. Уся їх діяльність, починаючи з Оману.
показати весь коментар
23.05.2024 13:00 Відповісти
Починаючи з "сіньойра голодомора"
показати весь коментар
23.05.2024 13:12 Відповісти
Ну дивись, Володя. Світу на життя наших громадян трихи менше пофіг ніж тобі. Бо, все ж таки вони свої гроші витрачають на нас, а ти ні. То чому до них претензії.
показати весь коментар
23.05.2024 12:58 Відповісти
Грьобаний брехливий виродок... Де наша зброя, замість якої ти відмивав мільярди баксів на асфальті??? Вигадали зручну для зе-лохів мантру про "нєхароший запад" і тицяєте нею з усіх щілин, підлі курви. Скільки Нептунів для ЗСУ ти виготовив з 2019 по лютий 2022? Скільки Стугн? Скільки було виготовлено РСЗВ Вільха ?? Де наша ППО Кільчень (аналог Петріота, який може збивати одразу 6 балістичних цілей)?? Де все це, Вован Прострочений?? Тепер "світ" у всьому винен? Хуцпатий брехливий ватний покидьок, твій час сплив, досить гвалтувати Конституцію, вже час відповідати за всі злочини, які ти накоїв разом з єрмачньой!!!
показати весь коментар
23.05.2024 12:58 Відповісти
То це світ винуватий, що ти, імбецил, з ****** про здачу України в Омані домовлявся, та розміновував усе, що можна? Це світ значить, винуватий, що ти з голою сракою намагався шапками ворога закидати та за 3 роки твоя шобла тільки мародерила, розкрадаючи гроші на оборону, фортифікацію, та енергетику? Це світ винен? Що б ти вже подох, виродок!
показати весь коментар
23.05.2024 12:59 Відповісти
- Я чотири рази відпетляв від повісток! Це не моя слабкість, а ТЦК....
(В.О.Янетряпка)
показати весь коментар
23.05.2024 12:59 Відповісти
Вбивство людей рашистами в Україні перетворилось в статистику, тільки іноді ще рахують, навіть немає вже глибокого занепокоєння від цього світу.
показати весь коментар
23.05.2024 12:59 Відповісти
Зеленському, безперечно, треба йти на другий президентський термін. Є дуже багато незакінчених і військових програм і програм зміни держсистеми, - заступник ОП Подоляк
🤡
показати весь коментар
23.05.2024 12:59 Відповісти
"пропал дом, что теперь будет с паровым отоплением " © профф Преображенский
показати весь коментар
23.05.2024 14:13 Відповісти
😏💉💊
показати весь коментар
23.05.2024 14:14 Відповісти
Звичайно, програма узурпації і повної диктатури ще не зовсім закінчена.
показати весь коментар
23.05.2024 14:20 Відповісти
Вова, хватит все перекладывать с больной головы на здоровую. Запад те еще терпилы, но это уже неприлично.
показати весь коментар
23.05.2024 12:59 Відповісти
Блд, завали своє хрипуче *****, тварина ти гундоса
показати весь коментар
23.05.2024 13:00 Відповісти
Карл, я в а.уе. Поц самовпевнено верит, шо перевел стрелки.
показати весь коментар
23.05.2024 13:04 Відповісти
Як цей цинізм дістав,то зніми зі столиці, бо вона має усе і світ тут ні до чого, бо Харків, як і Одеса мали отримати ще в кінці того року. Що знову новий ешелон захисту для себе створив
показати весь коментар
23.05.2024 13:07 Відповісти
Вова, а ты тогда накуя? Если ты у запада все просишь?
показати весь коментар
23.05.2024 13:09 Відповісти
Отак, харків"яни, за вас вболіває у страшну годину вибраний вами през
Сумно
показати весь коментар
23.05.2024 13:10 Відповісти
Все правильно Володимир Санич,це не наша слабкість,це ж світ травневі шашлички готував,знищував ракетні програми України і закатував в асфальт оборону країни,по якому тепер течуть ріки крові,а 5-ть "найефективніших" менеджерів стали міліардерами.
показати весь коментар
23.05.2024 13:11 Відповісти
з хабальника цієї істоти лунає як кривляння
показати весь коментар
23.05.2024 13:13 Відповісти
Так так, Володья, це не наша слабкість, це, ***** неголена, твоя особиста провина та ще один твій злочин.
показати весь коментар
23.05.2024 13:13 Відповісти
вибори під час війни міг провести тільки Порошенко. Але ж Вава не лох
показати весь коментар
23.05.2024 13:14 Відповісти
І це була його фатальна помилка. Гратися в демократію зі стадом совків, яким виявився "мудрий наріт" не треба було. Тепер це може коштувати втрати державності.
показати весь коментар
23.05.2024 13:24 Відповісти
Абсолютли верно!
Теперь даже сердимся на него часто: ну как так, ну любым, абсолютно любым путем нужно было НЕ допустить кенгурации Клована! Вплоть до блокады трибуны или ликвидации Буратины или... ну любой ценой вообщем
показати весь коментар
23.05.2024 14:11 Відповісти
А вам урвалось ,так,і тепер жалкуєте ,що не докрали.
показати весь коментар
23.05.2024 16:44 Відповісти
Я думаю, що Порошенко не чекав на таку кількість тупуватого наріду, який оцінює не по справах, а по гівнобородьках в зомбоящику. Це я по собі міряю - я була просто в шоці від результатів голосування, завжди думала, що максимум відсотків 25 тих, що наглухо зазомбовані пропагандою.
показати весь коментар
23.05.2024 14:16 Відповісти
f-16 nuzni pugat kacapkije samolioty s kabami.No pocemu to sama Ukraina paprosila dostavku samoliotov letom,da ponimaju nado podgotoiv infrostrukturu,no voopros pocemu tak dolgo?Posledni moment naciali delat ili tolko svoji mogut delat?lIocyki i tex personal uze podgotovleni.Sami liocyki govoriat pro F-16 sto eti samolioti na mnogo prevysajet ozydamoje togo sto oni zdali s nix
показати весь коментар
23.05.2024 13:14 Відповісти
Як йому не соромно таке казати.
Адже вся Україна знає, що воно палець об палець не вдарило, щоб підготуватись до рашистського наступу.

Мабуть таки готувались зустрічати старших братів на Хрещатику
та патріоти зупинили
показати весь коментар
23.05.2024 13:15 Відповісти
" Площа України ~600.000 кв. км.
Площа покриття ракети АIМ-120 комплексу NASAMS-3 ~5000 кв.км.
На всю Україну потрібно 120 пускових установок (40 батарей NASAMS-3).
Закрити небо над Україною коштувало б 40*65$ млн = 2,65 млрд = 72 млрд грн - всього 15% від витраченого на дороги...
показати весь коментар
23.05.2024 13:19 Відповісти
Так оно не работает, линейным сложением площадей.
Но в целом мысль разумная.
Две главные проблемы Украины сейчас:
А) Отстутствие Президента/ Верховного Лидера
Б) найти столько установок сразу. Выпускаются они долго, а страны-операторы не хотят делится, снимать со своего боевого дежурства - то хуситы шалят то хуjlo,'стты
показати весь коментар
23.05.2024 13:57 Відповісти
Дуже боляче це усвідомлювать… що ж ви наробили своїм вибором, зебарани!!!
Впевнена на 100%, що Порошенко не допустив би до такого хорору, бо готувались, мінували, озброювались, а не шашлики маринували.
показати весь коментар
23.05.2024 14:08 Відповісти
Вообще то Нариду пофиг. Разве адептам Марахвона тонкости объяснишь. Все ждут конец (эпохи бедности)
показати весь коментар
23.05.2024 14:08 Відповісти
Весь мир виноват, что Путлер пошел на Украину. Это все из-за того что все страны вооружились, а мы нет, и даже отменили ракетную программу.
показати весь коментар
23.05.2024 13:24 Відповісти
З 18 року МО України профінансувало заключні роботи по розробки української системи ППО-ПРО Кільчень- (два в одному) з виходом на початок практичних робіт по цьому проєкту. Кровавий зеленский та дерьмак зупинили все - Господи, коли ти вже призовеш до себе цього брихуна. - Кільчень - https://www.youtube.com/watch?v=tkqpUtXhLsQ https://www.youtube.com/watch?v=tkqpUtXhLsQ

показати весь коментар
23.05.2024 13:24 Відповісти
Никакое ПВО в данном случае не поможет против ракет С-300, которые переделаны для ударов по наземным целям. Тут только ответные удары по территории рашки откуда были запуски, но это надо иметь решимость к таким ударам возмездия
показати весь коментар
23.05.2024 13:25 Відповісти
але ППП здатне знищувати літаки носії КАБів втім любу повітряну ціль. Тут вже писали про вітчизняну систему ППО Кільчень, що з нею?
показати весь коментар
23.05.2024 13:54 Відповісти
Я написал не про КАБы, а про С-300 которыми Харьков обстреливается. С-300 оченьтрудно сбить средствами ПВО потому что у ракеты очень большая скорость и соответственно подлетное время , плюс маленькая радиолокационная заметность
показати весь коментар
23.05.2024 14:26 Відповісти
Казковий довбо.об...
показати весь коментар
23.05.2024 13:31 Відповісти
Це все на що здатний "потужний лідер світу", на постійне скиглення і звинувачення всіх навкруги себе окрім самого себе, хто забороняв займатися виговленням власної зброї з 2019 по 2022 рік? Треба було не про асфальт думати і шашлики, піздно пити боржомі
показати весь коментар
23.05.2024 13:32 Відповісти
Мне кажется что зеленскому стоит замолчать. Если у путина руки по локти в крови Украинцев. То у зеленского в крови Украинцев его ЯЗЫК которым он обвиняет весь мир во всем , что можно. А кто не эвакуировал детей и стариков с Мариуполя Бородянки Бучи Ирпеня зная о нападении. Он своим языком говорол , что весь мир разгоняет панику. Помолчали бы лучше.
показати весь коментар
23.05.2024 13:34 Відповісти
Коли вже і ти на себе візьмеш хоч краплину відповідальності за все, що коїться? Напевно коли йшов у президенти, то думав тільки вершки знімати, але "це так не працює".
показати весь коментар
23.05.2024 13:37 Відповісти
треда по москві бити
тоді й нам ППО не знадобиться
показати весь коментар
23.05.2024 13:38 Відповісти
"он прав"?? Світ слабак! А наша сила в асфальте!!
показати весь коментар
23.05.2024 13:52 Відповісти
Заткнувся б ти вже, узурпатор недороблений! Де твої хоча би мільйон дронів? Що ти **** зробив окрім кришування біля себе кремлівських кротів та шобли мародерів, які розкрадають Армію зранку до вечора.
показати весь коментар
23.05.2024 13:57 Відповісти
🤔В Африці (Чад) помітили живе «тіло» схоже на неживого Пригожина
показати весь коментар
23.05.2024 14:02 Відповісти
Зеленський про удар по Харкову: Україна позбавлена достатньої кількості ППО. Джерело: ЧОРТ ТИ КЛОУНСЬКИЙ - ТО ТИ ТАК БУДУВАВ ЗАХИСНІ СПОРУДИ І РОЗМІНУВАВ КОРДОН з ПАРАШЕЙ, ЩЕ Й САМ ВИЇДЖАВ ІНСПЕКТУВАТИ БУДІВНИЦТВО ОБОРОНИХ СПОРУД НА ХАРКІВЩИНІ, ЩО КАЦАПИ ВЖЕ З АРТИЛЕРІЇ ДОСТРІЛЮЮТЬ ДО ХАРКОВА
показати весь коментар
23.05.2024 14:04 Відповісти
Кожний день перебування при владі цього самозванця несе загрозу теріторіальній цілісності України.
показати весь коментар
23.05.2024 14:05 Відповісти
ти, виконуючий обов'язки президента, все новітне українське ППО закатав у асфальт, а те що працювало - ти у того знимав клістрони перед вторгненням, по номерах здавав до ФСБ постачальників запчастин з рифи і порушував карин справи на тих, хто закупляв ці запчастини для ЗСУ.
показати весь коментар
23.05.2024 14:06 Відповісти
Не світу,а ссикливого Заходу,в першу чергу США.Пускові с-300 знищувались би якби був дозвіл пуляти хаймарсами по території рашки.Питання з кабами вирішили б вчасно поставлені ф-16,балістику збивати може тільки Петріот і Сампті-теж західні ППО, які нам не надали в достатній кількості.
показати весь коментар
23.05.2024 14:28 Відповісти
А ми собі будували би дороги, клали бруківку та вигравали євробачення. Це ж не в нас війна, а в США.
показати весь коментар
23.05.2024 14:40 Відповісти
Навіть якби не клали дороги, аналогів хаймарсів,ф-16 і Петріотів у нас би все одно не з'явилося.Виробництво такої зброї від дослідницьких робіт до виходу в серію це десятиліття.
показати весь коментар
23.05.2024 14:57 Відповісти
Закриті після виборів ракетні програми "етадруґоє"? Вільха, Сапсан, Нептун, Грім-2, якби випускались в достатній кількості замість асфальту та серіалів, геть ніякого значення у війні не мали б?
показати весь коментар
23.05.2024 16:26 Відповісти
Конкретно в цьому випадку Грім би міг допомогти,але його ще при Порошенку виробляли на гроші арабів,а не наші.Дуже затягнутий проект.
показати весь коментар
23.05.2024 16:52 Відповісти
Якщо брати до уваги Харків, то там треба заздалегідь виявляти місця запуску ракет, місця зберігання пускових і нищити, а це вже інша зброя і технології. Бо Петріоти знищать там якщо їх поставити в тій локації...
показати весь коментар
23.05.2024 14:41 Відповісти
Ось так погрався в президенти ,головне рейтинг і оплески і жодної відповідальності.
показати весь коментар
23.05.2024 14:42 Відповісти
от же ш наволоч лицемірна
показати весь коментар
23.05.2024 14:44 Відповісти
Вони просто "я никому ничего не должен" Ну от чому весь час хтось щось тобі винен, чому у всіх твоїх п-х винен хтось, чому до тебе ніяк не дійде що ти лох і лузер і вже пора фахівцям дати працювати а не пхати свого носа туди де від тебе одна шкода Країні?
показати весь коментар
23.05.2024 15:05 Відповісти
*обращаться с ними как они заслуживают* и при этом *дайте нам оружие и мы сами справимся.* Абсолютно не правильный путь отстранять запад от конкретной борьбы с рашизмом.Макрон намекнул на правельный путь.В нашем доме война, и власть наша для её прекращения приоритетно возится с *формулой мира*.Это напоминает *перестать стрелять,договорится посредине и пр.* только завёрнуто в более красивую обвёртку.По такому пути идти будет, ой как много демагогии.После швейцарского сборища,опять от нашей власти услышим вину запада и хвальбу одновременно.А потом станем перед фактом затягивания времени борьбы с рф или ещё хуже - замораживание конфликта.Безусловно: есть вина запада в несвоевременной поставки нового качественного вооружения,а львиная доля лежит на власти,которая пришла в 2019г.Западу надо быть благодарны за её быструю безвозмездную помощь Украины с момента полномасштабной войны с февраля 2022г.
показати весь коментар
23.05.2024 16:12 Відповісти
Захищай Укрїну асфальтом, Володя. Твій час прийшов. Докажи їм всім отим генералам, що не ракети потрібно робити під час війни, а асфальт.
показати весь коментар
23.05.2024 17:42 Відповісти
Слабкий асфальт. Дуже слабкі котеджи.
показати весь коментар
23.05.2024 20:08 Відповісти
 
 