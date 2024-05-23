Зеленський про удар по Харкову: Україна позбавлена достатньої кількості ППО. Це не наша слабкість, а світу. ФОТО

Президент Володимир Зеленський прокоментував удар російських окупантів по Харкову та Люботину.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Надзвичайно жорстока російська атака проти Харкова й Люботина – за попередніми даними, одразу 15 ракет. На жаль, є вбиті та постраждалі. Екстрені служби вже на місцях влучань, і кожному, хто постраждав, буде надана необхідна допомога.



Російські терористи користуються тим, що Україна досі позбавлена достатнього захисту ППО та надійної можливості знищувати пускові установки терористів саме там, де вони розташовані, – поблизу наших кордонів. І це слабкість – не наша слабкість, а світу, який уже третій рік не наважується поводитися з терористами саме так, як вони на це заслуговують", - йдеться в повідомленні.

За словами Зеленського, потрібно більше рішучості від лідерів світу.

Удар РФ по Харкову

23 травня російські окупанти завдали удару по Харкову. Відомо, що 6 осіб загинули, 11 дістали поранення

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