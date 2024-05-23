Кулеба об обстреле Харькова: Слова солидарности не перехватывают российскую ракету. Семь Patriot нужны сейчас

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после российских ударов по Харькову и Харьковской области заявил, что Украине необходимо усиление ПВО, в частности - еще больше систем Patriot.

Об этом Кулеба написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Министр отметил, что ужасная атака РФ должна напомнить всем в мире, что Украина все еще срочно нуждается в семи комплексах Patriot. Один уже пообещала предоставить Германия.

"Но получение еще шести как можно быстрее остается критически важным не только для выживания Украины, но и для мира в Европе", - подчеркнул он.

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Глава МИД Украины отметил, что каждый день промедления и дебатов не только стоит жизней, но и приближает возможность более масштабной войны в Европе.

"Без названий и позора, но я еще раз призываю страны, имеющие системы Patriot, ускорить принятие решений и предоставить эти системы Украине. Я считаю, что семь систем Patriot - это невысокая цена за долговременный мир в Европе. Но они нужны сейчас, а не завтра. К сожалению, одни слова солидарности не перехватывают российские ракеты", - добавил Кулеба.

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Удар РФ по Харькову

23 мая российские оккупанты нанесли удар по Харькову. Известно, что 7 человек погибли, 16 получили ранения.