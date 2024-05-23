Кулеба об обстреле Харькова: Слова солидарности не перехватывают российскую ракету. Семь Patriot нужны сейчас
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после российских ударов по Харькову и Харьковской области заявил, что Украине необходимо усиление ПВО, в частности - еще больше систем Patriot.
Об этом Кулеба написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
Министр отметил, что ужасная атака РФ должна напомнить всем в мире, что Украина все еще срочно нуждается в семи комплексах Patriot. Один уже пообещала предоставить Германия.
"Но получение еще шести как можно быстрее остается критически важным не только для выживания Украины, но и для мира в Европе", - подчеркнул он.
Глава МИД Украины отметил, что каждый день промедления и дебатов не только стоит жизней, но и приближает возможность более масштабной войны в Европе.
"Без названий и позора, но я еще раз призываю страны, имеющие системы Patriot, ускорить принятие решений и предоставить эти системы Украине. Я считаю, что семь систем Patriot - это невысокая цена за долговременный мир в Европе. Но они нужны сейчас, а не завтра. К сожалению, одни слова солидарности не перехватывают российские ракеты", - добавил Кулеба.
Удар РФ по Харькову
23 мая российские оккупанты нанесли удар по Харькову. Известно, что 7 человек погибли, 16 получили ранения.
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"Китай планує вторгнення на Тайвань на початку червня 2024 року, - ЗМІ
Джерело: https://censor.net/ua/n3490951
західний альянс то не лише штати
а от на суші?
доведеться скликати старих союзників (Японія, Корея, Австралія,Філіпіни) і можливо шукати нових для яких гегемонія китаю може бути загрозою. Наприклад той же В*єтнам.
Одним словом можуть зрушитися процеси які за інших умов неможливі цілковито.
Під шумок так би мовити і Україна стане членом НАТО.
Ну або може доєднатися до тієї армії, яка в свою чергу підсилить китайську
Інакше доведеться доєднатись до когорти не з повна розуму які вірять ніби ЄС зі Штатами нам за красиві очі допомагають чи тому що їм шкода наших прекрасних містечок сонячного Бомбасу.
Для цього не потрібен Кулеба...
Гнійна субстанція...
Лайно!
З вантуса зіскреби...
Це, саме, воно...
Хоча в принципі яка різниця яке б лайно підгигикувало путіну - краснопузе чи косате.
а по факту нафтогазова барига з зав'язкою не фсб і дніпровську була мало чим кращою навіть на Овоча.
Не міг в після операційній...
Формі...
Відповісти Тобі!
У всьому світі немає достатньої кількості ракет для "Петріота".
Над містом вільно літає російська аеророзвідка. Іскандери завжди напоготові.
Здогадайтесь, скільки годин житиме батарея?
Треба сотні (а краще тисячі) ф-16 і десятки тисяч "хаймарсів", щоб призупинити знищення України "возобновляємимі рєсурсамі рашкі".
Або зброя масового ураження.
Ані першого, ані другого в Україні, як і в України, ніколи не буде.
Це як? Тиждень тому Кращебвтік казало, що потрібно дві системи. Чи вже знайшли покупців на 5 систем.