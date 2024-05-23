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Новости Агрессия России против Украины Война
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Кулеба об обстреле Харькова: Слова солидарности не перехватывают российскую ракету. Семь Patriot нужны сейчас

Удар по Харкову 23 травня

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после российских ударов по Харькову и Харьковской области заявил, что Украине необходимо усиление ПВО, в частности - еще больше систем Patriot.

Об этом Кулеба написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Министр отметил, что ужасная атака РФ должна напомнить всем в мире, что Украина все еще срочно нуждается в семи комплексах Patriot. Один уже пообещала предоставить Германия.

"Но получение еще шести как можно быстрее остается критически важным не только для выживания Украины, но и для мира в Европе", - подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский об ударе по Харькову: Украина лишена достаточного количества ПВО. Это не наша слабость, а мира. ФОТО

Глава МИД Украины отметил, что каждый день промедления и дебатов не только стоит жизней, но и приближает возможность более масштабной войны в Европе.

"Без названий и позора, но я еще раз призываю страны, имеющие системы Patriot, ускорить принятие решений и предоставить эти системы Украине. Я считаю, что семь систем Patriot - это невысокая цена за долговременный мир в Европе. Но они нужны сейчас, а не завтра. К сожалению, одни слова солидарности не перехватывают российские ракеты", - добавил Кулеба.

Читайте также: Оккупанты ударили КАБами по Харькову и Дергачах (обновлено)

Удар РФ по Харькову

23 мая российские оккупанты нанесли удар по Харькову. Известно, что 7 человек погибли, 16 получили ранения.

Автор: 

обстрел (27016) ПВО (2728) Харьков (7463) Кулеба Дмитрий (2880) Patriot (268)


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Топ комментарии
+10
Треба тоді асфальтом кидати, гляди щось і получицця
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23.05.2024 14:48
+6
Вже сім? Апетити зелених зростають.До чого ці популістські заяви? Насправді, і це всім відомо, Харкову не допоможе ніяке ППО, бо місто дуже близько до кордону. Туди в більшості випадків спочатку прилітає, а потім лунає тривога. Тут тільки симетрично треба відповідати, але для цього потрібні яйки, ну і зброя, звичайно
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23.05.2024 14:54
+5
вам гандонам точно казали коли буде війна, а ви клоуни зелені готовались до шашликів.
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23.05.2024 14:55
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Правила форума Совет форумчан
Треба тоді асфальтом кидати, гляди щось і получицця
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23.05.2024 14:48 Ответить
Як це вже за і піло. Ми воюємо проти найбільшої країни світу з безмежними ресурсами. Навіть якщо б ти 20 років поспіль НЕ клав асфальт по країні, то один гух ми би не виготовили стільки зброї для війни з кацапстаном. Тут тільки коаліційні можливості потрібні.
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23.05.2024 16:27 Ответить
Не переймайтесь. Всі "вільні" Петріоти поїдуть до Тайваню.
"Китай планує вторгнення на Тайвань на початку червня 2024 року, - ЗМІ

Джерело: https://censor.net/ua/n3490951
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23.05.2024 14:49 Ответить
як сказати... це може мати інший ефект - наприклад штати почнуть шукати нових союзнииків, може і Україна прискорено стане членом західного альянсу. Ми вже давно на правильній стороні, залишилось паперові формальності
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23.05.2024 14:52 Ответить
І для чого тим штатам розірвана,дотаційна,воююча країна,яка вже майже захлинулася в проблемах?Що Україна може запропонувати штатам в якості "союзника"?
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23.05.2024 14:59 Ответить
штатам може і нідочого. а от європейцям..
західний альянс то не лише штати
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23.05.2024 15:04 Ответить
Ви ж про штати казали.А європейцям до чого?"Гєна,давай я понєсу чємодан,а ти понєсйош мєня"?Чи для чого?
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23.05.2024 15:07 Ответить
штати можуть самотужки валити китай на воді і в повітрі.
а от на суші?
доведеться скликати старих союзників (Японія, Корея, Австралія,Філіпіни) і можливо шукати нових для яких гегемонія китаю може бути загрозою. Наприклад той же В*єтнам.
Одним словом можуть зрушитися процеси які за інших умов неможливі цілковито.
Під шумок так би мовити і Україна стане членом НАТО.
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23.05.2024 15:15 Ответить
Може запропонувати знищення армії одного з двой найбільших ворогів Штатів.
Ну або може доєднатися до тієї армії, яка в свою чергу підсилить китайську
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23.05.2024 15:13 Ответить
Я все розумію,але будьте реалістом.Вже "телемарахвон",я чув,вирішили закривати.
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23.05.2024 15:16 Ответить
та що казати... взагалі диво як весільні дрони в умілих руках спасають державу. Навіть притому що тупе нездарне злодійське керівництво шкодить як тільки може
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23.05.2024 15:20 Ответить
Так я і є реаліст.
Інакше доведеться доєднатись до когорти не з повна розуму які вірять ніби ЄС зі Штатами нам за красиві очі допомагають чи тому що їм шкода наших прекрасних містечок сонячного Бомбасу.
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23.05.2024 15:22 Ответить
В преферанссі є такий термін - "американська допомога"...
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23.05.2024 16:07 Ответить
А є термін "польска допомога" ?
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23.05.2024 17:02 Ответить
Є "старий польський преферанс", він же "гусарський". В якому Мюллєр тримав Штірліца за "боввана".
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23.05.2024 20:10 Ответить
Поки що є проблема-не втратити друге за розміром місто,або хоча б,хоч якось,запобігти його фізичному знищенню.Ну а вже потім знищення цілої армії ворога.
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23.05.2024 15:20 Ответить
воно не потім, воно в процесі йде паралельно. так само як совок стирав німецьку армію коли та роками знищувала його друге місто (Пітєр) .
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23.05.2024 15:41 Ответить
Ми уже відмовились від союзництва з США в 2021 році .
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23.05.2024 15:20 Ответить
залишається виправити трагічну помилку 2019 року. і поставити все з голови на ноги
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23.05.2024 15:22 Ответить
Гниючий Захід...

Для цього не потрібен Кулеба...

Гнійна субстанція...

Лайно!

З вантуса зіскреби...

Це, саме, воно...
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23.05.2024 14:51 Ответить
не надо было вам за Зелю головать и Запад был-бы хороший
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23.05.2024 14:54 Ответить
добре хоч не за Симоненка.
Хоча в принципі яка різниця яке б лайно підгигикувало путіну - краснопузе чи косате.
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23.05.2024 15:15 Ответить
ааа, ну раз так може й Залужний хріновий раз при Зєлі працював.

а по факту нафтогазова барига з зав'язкою не фсб і дніпровську була мало чим кращою навіть на Овоча.
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23.05.2024 15:39 Ответить
Я хворів тоді...

Не міг в після операційній...

Формі...

Відповісти Тобі!
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23.05.2024 15:15 Ответить
Так я ж ше ж ліпше закликаю - нам потрібно все - окрім бешених собак - але хто почує голос волаючого в пустині
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23.05.2024 14:51 Ответить
******* хтось це вічкасте чмо лопатою по пустій макітрі
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23.05.2024 14:53 Ответить
Вже сім? Апетити зелених зростають.До чого ці популістські заяви? Насправді, і це всім відомо, Харкову не допоможе ніяке ППО, бо місто дуже близько до кордону. Туди в більшості випадків спочатку прилітає, а потім лунає тривога. Тут тільки симетрично треба відповідати, але для цього потрібні яйки, ну і зброя, звичайно
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23.05.2024 14:54 Ответить
От же ж магічне мислення.

У всьому світі немає достатньої кількості ракет для "Петріота".
Над містом вільно літає російська аеророзвідка. Іскандери завжди напоготові.
Здогадайтесь, скільки годин житиме батарея?
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23.05.2024 14:55 Ответить
вам гандонам точно казали коли буде війна, а ви клоуни зелені готовались до шашликів.
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23.05.2024 14:55 Ответить
Казочка про шашлики - для бидла. Насправді вони готувалися до здачі країни
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23.05.2024 14:57 Ответить
це було зрозуміло відразу, коли Залужний просив підвищити виплати на армію. А гугняве чмо сказало що тоді ми не зможимо будувати дороги, а для нас це дуже важливо.
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23.05.2024 15:04 Ответить
А що для України краще з боку партнерів? Слова солідарності чи глибока стурбованість?
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23.05.2024 14:59 Ответить
Потрібно ПРАЦЮВАТИ ТОБІ МІНІСТРЕ І ВСЬОМУ ДИПКОРПУСУ,а не показувати відосики і базікати для піару А іще мати своє виробництво зброї яке ви загубили..а не дай,дай Да ще і звинувачувати інших,що мало дають Красти потрібно меньше і биковать.
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23.05.2024 14:59 Ответить
А ''лопатами Кулєби'' не пробував збивати?
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23.05.2024 15:15 Ответить
міністр дає інтерв'ю в мережі Х. ***********
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23.05.2024 15:52 Ответить
Петріоти не потянуть збивати стільки балістики.Треба ф-16 і дозвіл бити ними і хаймарсами по території рашки,щоб знищувати пускові для ракет і літаки які кидають авіабомби
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23.05.2024 16:01 Ответить
Де Кільчень, балабол очкастий?
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23.05.2024 16:33 Ответить
"Треба ф-16 і дозвіл бити ними і хаймарсами по території рашки"

Треба сотні (а краще тисячі) ф-16 і десятки тисяч "хаймарсів", щоб призупинити знищення України "возобновляємимі рєсурсамі рашкі".
Або зброя масового ураження.
Ані першого, ані другого в Україні, як і в України, ніколи не буде.
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23.05.2024 16:34 Ответить
Кулеба про обстріл Харкова: Слова солідарності не перехоплюють російській ракети. Сім Patriot потрібні зараз.

Це як? Тиждень тому Кращебвтік казало, що потрібно дві системи. Чи вже знайшли покупців на 5 систем.

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23.05.2024 16:41 Ответить
Куляба, а асфальт Зеленського за гроші українців не перехоплює кацапські ракети? А скільки за державні кошти Зеленський і його антимайданна команда закупила асфальтоукладчиків? Ціна одного асфальтоукладчика майже рівна пусковій ракети, але пріоритетом він вибрав чомусь асфальт, а системи ППО мають давати ЄС і США? А хто познімав клістрони з наших систем ППО, а на тих, хто привозив їх в Україну сфальшували справу і 7-й рік поливають брудом, не "квартальне" шапіто разом з Беником?
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23.05.2024 17:39 Ответить
 
 