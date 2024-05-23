Удар РФ по Харькову: 7 человек погибли, 17 получили ранения. ГСЧС борются с масштабным пожаром, - Клименко. ВИДЕО
Сейчас спасатели продолжают ликвидацию последствий российских обстрелов Харькова. В настоящее время известно о 7 погибших и 17 пострадавших гражданских.
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.
Он подтвердил, что в результате российских ударов по состоянию на 23 мая погибли 7 и пострадали 17 человек.
"Харьковщина. Наши экстренные службы, как всегда, первые на местах обстрелов. ГСЧС борются с масштабным пожаром, вместе с полицией спасают пострадавших. Спасибо каждому, кто помогает людям, укрощает пламя, фиксирует очередные военные преступления россии. Благодарен нашим Героям за стойкость в противостоянии коварному врагу", - говорится в сообщении.
Удар РФ по Харькову
23 мая российские оккупанты нанесли удар по Харькову. Известно, что 7 человек погибли, 17 получили ранения.
Российские оккупанты обстреляли типографию издательства Vivat в Харькове, в результате чего загорелся цех с бумагой.
Также войска РФ ударили КАБами по Харькову и Дергачам.
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