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Удар РФ по Харькову: 7 человек погибли, 17 получили ранения. ГСЧС борются с масштабным пожаром, - Клименко. ВИДЕО

Сейчас спасатели продолжают ликвидацию последствий российских обстрелов Харькова. В настоящее время известно о 7 погибших и 17 пострадавших гражданских.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

Он подтвердил, что в результате российских ударов по состоянию на 23 мая погибли 7 и пострадали 17 человек.

"Харьковщина. Наши экстренные службы, как всегда, первые на местах обстрелов. ГСЧС борются с масштабным пожаром, вместе с полицией спасают пострадавших. Спасибо каждому, кто помогает людям, укрощает пламя, фиксирует очередные военные преступления россии. Благодарен нашим Героям за стойкость в противостоянии коварному врагу", - говорится в сообщении.

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Удар РФ по Харькову

23 мая российские оккупанты нанесли удар по Харькову. Известно, что 7 человек погибли, 17 получили ранения.

Российские оккупанты обстреляли типографию издательства Vivat в Харькове, в результате чего загорелся цех с бумагой.

Также войска РФ ударили КАБами по Харькову и Дергачам.

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Автор: 

обстрел (27151) Харьков (7485) Харьковщина (5577) Клименко (365) ГСЧС (4967)


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Топ комментарии
+8
Нехай буде проклятий кожен мацкаль від малого до старого!!!
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23.05.2024 15:02
+6
будьте ви прокляті кацапи!!!!!
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23.05.2024 15:05
+5
Рашиські варвари знищують Харків ,вбивають мирних громадян творять геноцид ,світ мовчить ,влада безпорадна.
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23.05.2024 15:07
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Нехай буде проклятий кожен мацкаль від малого до старого!!!
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23.05.2024 15:02 Ответить
Нагадайте собі фразу Кушнарьова: «От Харькова до Киева - 480 километров, а до границы с Россией - 40!»
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23.05.2024 15:06 Ответить
будьте ви прокляті кацапи!!!!!
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23.05.2024 15:05 Ответить
Рашиські варвари знищують Харків ,вбивають мирних громадян творять геноцид ,світ мовчить ,влада безпорадна.
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23.05.2024 15:07 Ответить
Ну і де ''хвиля обурення''? Чому влада не скликає радбез ООН?
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23.05.2024 15:11 Ответить
****** кацапи
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23.05.2024 15:46 Ответить
Мати рідна, то дурдом якийсь. Грьобані НАТО та прикрийте вже Харків! Ну це просто не можливо! Ну як можна в центрі Європи вбивають мирних людей в їх домах бомбами з літаків! Довбані толерасти
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23.05.2024 15:58 Ответить
До ЗЕленого Лідора вже не звертаєтеся? Невже розчарувалися?
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23.05.2024 17:43 Ответить
Це буде продовжуватись до тих пір, доки ми не приберемо зрадників , при владі! Зеблі перемога наша зовсім не потрібна, шапіто буде тоді відповідати за зраду і свою ненажерливість!
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23.05.2024 16:21 Ответить
З нетерпінням чекаю сьогодні увечері щоденного відосика Лідора (якщо світло буде). Де він,втомлений,змарнілий,з кругами під очима від сухої МІВІНи та якогось білого порошку, в 1001 раз пообіцяє помститися та розповість,що він робив сьогодні...Жду!!
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23.05.2024 17:46 Ответить
На кожен обстріл Харкова, має бути відповідь по Білгороду.
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23.05.2024 17:47 Ответить
 
 