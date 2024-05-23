Рашисты атаковали железнодорожную инфраструктуру в Харькове и на Харьковщине: ранены 6 работников
В четверг, 23 мая, российские войска нанесли удары по гражданской железнодорожной инфраструктуре Харьковской области. Есть попадания в несколько объектов "Укрзализныци".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
"Сейчас имеем подтверждение попадания по нескольким нашим объектам в городе и области. Во время прилетов сотрудники находились в укрытии", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, шесть железнодорожников получили ранения. Им оказана медицинская помощь.
В пресс-службе добавили, что поезда продолжают курсировать по графику.
Удар РФ по Харькову
23 мая российские оккупанты нанесли удар по Харькову. Известно, что 7 человек погибли, 16 получили ранения.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Неприступна крепость....
Зірка ярка...