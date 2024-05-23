Рашисты атаковали железнодорожную инфраструктуру в Харькове и на Харьковщине: ранены 6 работников

В четверг, 23 мая, российские войска нанесли удары по гражданской железнодорожной инфраструктуре Харьковской области. Есть попадания в несколько объектов "Укрзализныци".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Сейчас имеем подтверждение попадания по нескольким нашим объектам в городе и области. Во время прилетов сотрудники находились в укрытии", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, шесть железнодорожников получили ранения. Им оказана медицинская помощь.

В пресс-службе добавили, что поезда продолжают курсировать по графику.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский об ударе по Харькову: Украина лишена достаточного количества ПВО. Это не наша слабость, а мира. ФОТО

Удар РФ по Харькову

23 мая российские оккупанты нанесли удар по Харькову. Известно, что 7 человек погибли, 16 получили ранения.