РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11569 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
2 146 3

Рашисты атаковали железнодорожную инфраструктуру в Харькове и на Харьковщине: ранены 6 работников

РФ вдарила по об'єктах УЗ на Харківщині

В четверг, 23 мая, российские войска нанесли удары по гражданской железнодорожной инфраструктуре Харьковской области. Есть попадания в несколько объектов "Укрзализныци".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Сейчас имеем подтверждение попадания по нескольким нашим объектам в городе и области. Во время прилетов сотрудники находились в укрытии", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, шесть железнодорожников получили ранения. Им оказана медицинская помощь.

В пресс-службе добавили, что поезда продолжают курсировать по графику.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский об ударе по Харькову: Украина лишена достаточного количества ПВО. Это не наша слабость, а мира. ФОТО

Удар РФ по Харькову

23 мая российские оккупанты нанесли удар по Харькову. Известно, что 7 человек погибли, 16 получили ранения.

Автор: 

обстрел (27016) Укрзализныця (2745) Харьков (7463) Харьковщина (5577)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це початок..................................
показать весь комментарий
23.05.2024 13:43 Ответить
Чому початок? Це продовження.
показать весь комментарий
23.05.2024 13:47 Ответить
Хпрків...

Неприступна крепость....

Зірка ярка...
показать весь комментарий
23.05.2024 14:06 Ответить
 
 