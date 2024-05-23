Рашисти атакували залізничну інфраструктуру у Харкові та на Харківщині: поранено 6 працівників
У четвер, 23 травня, російські війська завдали ударів по цивільній залізничній інфраструктурі Харківської області. Є влучання у декілька об’єктів "Укрзалізниці".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
"Наразі маємо підтвердження влучання по декількох наших обʼєктах у місті та області. Під час прильотів працівники перебували в укритті", - йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, шість залізничників зазнали поранень. Їм надана медична допомога.
У пресслужбі додали, що поїзди продовжують курсувати за графіком.
Удар РФ по Харкову
23 травня російські окупанти завдали удару по Харкову. Відомо, що 7 осіб загинули, 16 дістали поранення.
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