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Росіяни обстріляли житлову інфраструктуру в Харкові, - Терехов

Ворог обстріляв житлові будинки в Харкові

Під час обстрілу Харкова ввечері 23 травня постраждали житлові будинки.

Про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Харкова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"На місцях останніх двох прильотів пошкоджені нежитлові приміщення та житлові будинки, зокрема, вибиті шибки та потрощені паркани. Станом на зараз без постраждалих", - повідомив він.

Як інформував Цензор.НЕТ раніше пізно ввечері 23 травня в Харкові пролунали вибухи.

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Автор: 

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