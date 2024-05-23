В Харкові пролунали вибухи, - Терехов

Ввечері 23 травня в Харкові пролунали вибухи.

Про це інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на телеграм-канал мера Харкова Ігоря Терехова.

"У місті пролунало кілька вибухів!" - написав міський голова.

Удар РФ по Харкову 23 травня

23 травня російські окупанти завдали удару по Харкову. Відомо, що загинули 7 працівників друкарського підприємства, ще 20 зазнали поранень.

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