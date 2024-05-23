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В Харкові пролунали вибухи, - Терехов

Харків під атакою окупантів: в місті лунають вибухи

Ввечері 23 травня в Харкові пролунали вибухи.

Про це інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на телеграм-канал мера Харкова Ігоря Терехова.

"У місті пролунало кілька вибухів!" - написав міський голова.

Удар РФ по Харкову 23 травня

23 травня російські окупанти завдали удару по Харкову. Відомо, що загинули 7 працівників друкарського підприємства, ще 20 зазнали поранень.

Читайте: Західні посли долучилися до флешмобу на підтримку видавництва "Vivat", по друкарні якого окупанти вдарили у Харкові. ФОТО

Автор: 

вибух (4441) Харків (5576)


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Харків тримайся...доречі ввечері у Криму апять знатная гойда-вибухи майже по всьому півострову...
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23.05.2024 23:10 Відповісти
Потрібно негайно Ставку Верховного перенести в Харків і там хай вони посидять всі в повному склді хоча би неділю.
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23.05.2024 23:11 Відповісти
Люди знову біжать з Харкова, якщо надалі так бомбитимуть через півроку ближче до зими місто стане малопригодне для життя.
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23.05.2024 23:15 Відповісти
 
 